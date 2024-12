WCLV Program Guide 12-11-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio, K. 384 Burrows, t; Tear, t; St Martin's Academy/Marriner

Johann Anton Kozeluch Piano Concerto in D Karl-Andreas Kolly, p; Zurich Chamber Orch/Paul Goodwin

Amy (Mrs HHA) Beach Eskimos (Four Characteristic Pieces), Op 64 Joanne Polk, p

Charles Tomlinson Griffes Two Sketches (based on Indian Themes) Cypress String Quartet

Arthur Farwell From Mesa and Plain Dario Muller, p

Joaquin Rodrigo Por los campos de Espana Jeremy Jouve, g

Manuel de Falla Nights in the Gardens of Spain Eduardo del Pueyo, p; Netherlands Radio Phil/Jean Fournet

Arnold Bax Nympholept (1912) London Phil/Bryden Thomson

Kay Gardner Rainforest Bournemouth Sinfonietta/Carolann Martin

Ruth Crawford Seeger Piano Study in Mixed Accents (1930) Reinbert de Leeuw, p

Joaquin Rodrigo Soleriana Asturias Sym/Maximiano Valdes

Ludwig van Beethoven Piano Trio #7 in B-Flat, Op 11 Vladimir Ashkenazy, p; Itzhak Perlman, v; Lynn Harrell, vc

Johann Sebastian Bach Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Vladimir Ashkenazy, p

Joaquin Rodrigo Concierto para una fiesta David Russell, g; Naples Phil/Erich Kunzel

Francisco Tarrega Preludio #15 David Russell, g

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Franz Schubert Impromptus, D 899 (Op. 90) Andras Schiff, p

Eric Coates The Three Bears Phantasy East of England Orch/Malcolm Nabarro

Franz Schubert String Quartet No. 4 in C, D. 46 Tokyo String Quartet

Franz Schubert Song, Das Rosenband, D 280 Elly Ameling, s; Graham Johnson, p

Eric Coates Cinderella Phantasy Czecho-Slovak Radio Sym/Adrian Leaper

Serge Prokofiev Cinderella, Op. 87 West German Radio Orch/Mikhail Jurowski

Russian Trad Russian Easter Liturgy St Petersburg Chamber Cho/Nikolai Korniev

Nicolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture, Op. 36 Bergen Phil Orch/Dmitri Kitayenko

Elfride Andree Two Romances Karin Hendel, v, Ewa Warykiewicz, p

Ethel Smyth The March of the Women Plymouth Music Series/Philip Brunelle

Clara Schumann Piano Concerto in a minor, Op. 7 Veronica Jochum, p; Bamberg Sym/Joseph Silverstein

Fanny Mendelssohn Six Songs, Op 9 Nathan Berg, br, Eugene Asti, p

Aaron Copland Scherzo Humoristique, The Cat and the Mouse Ramon Salvatore, p

Aaron Copland Down a Country Lane Ramon Salvatore, p

Aaron Copland Clarinet Concerto Jiri Hlavac, cl; Suk Chamber Orch/Stanislav Bogunia

Felix Mendelssohn String Quintet No. 1 in A, Op 18 L'Archibudelli Members

Carlo Gesualdo Madrigal, Quando ridente a bella Venosa Singers/Robert Craft

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra (1943)

Felix Mendelssohn: Allegro from Symphony No. 4 'Italian' (1833)

Alfonso Ferrabosco Jr: Ego dixi, Domine (1620)

Alexei Haieff: Three Bagatelles for Oboe & Bassoon (1939)

Antonio Vivaldi: La verità in cimento: Overture (1720)

Claude-Michel Schönberg: Les Misérables: Suite (1980)

Hugh Martin: Have Yourself A Merry Little Christmas (1944)

Henry Fillmore: March 'Men of Ohio' (1921)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)

Johann Peter Emilius Hartmann: The Raven: Overture (1832)

José Padilla: El relicario (1918)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance of the Five Couples (1936)

Ola Gjeilo: Ubi caritas (2001)

Ludwig van Beethoven: Entrata from Serenade in D (1801)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in C (1773)

Franz Schubert: Graz Galop (1827)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897)

Aaron Copland: El Salón México (1936)

Orlande de Lassus: Domine Dominus noster (1590)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Flute Quartet No. 1 (1777)

Felix Mendelssohn: Finale from Concerto for Violin, Piano & Strings (1823)

Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole (1907)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)

Jack Sutte: O Faithful Town’s Christmas Tree (2021)

Isaac Albéniz: Suite Española: Castilla (1886)

Carl Orff: Carmina burana: In the Tavern (1936)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830)

Hector Berlioz: Les nuits d'été: Villanelle (1856)

Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787)

Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso in D 'Pastoral' (1735)

Édouard Lalo: Symphonie espagnole (1874)

Daniel Pinkham: Christmas Cantata (1958)

Franz Schubert: Impromptu No. 5 in f (1828)

Johann Strauss Jr: Quadrille on Themes from 'The Gypsy Baron' (1886)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Randol Alan Bass: Gloria (1990)

John Rutter: Angels' Carol (1988)

Mack Wilberg: One December, Bright and Clear (2001)

Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Flowers (1892)

Leroy Anderson: Sleigh Ride (1948)

John Williams: Home Alone 2: Merry Christmas, Merry Christmas (1992)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 6 (1881)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

Dominick Argento: The Dream of Valentino: Tango (1993)

Joseph Eybler: Symphony No. 1 in C (1789)

Hector Berlioz: Overture to 'Les Francs Juges' (1826)

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1875)

Richard Addinsell: A Christmas Carol: Suite (1951)

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 2 in B-Flat (1738)

Michel Corrette: Symphonie des noëls No. 2 (1781)

Mikola Leontovich: Carol of the Bells (1916)

Henri Rabaud: Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' (1914)

Isaac Albéniz: España: Malagueña (1890)

Joseph Haydn: Symphony No. 96 in D 'Miracle' (1791)

Max Steiner: King Kong: Main Title & Entrance of Kong (1933)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Oboe Concerto (1777)

Robert Russell Bennett: The Many Moods of Christmas: Medley No. 3 (1963)

Rachel Portman: Chocolat: Main theme (2000)

John Foster: While Shepherds Watched their Flocks (1800)

Karl Goldmark: Concert Overture 'In Spring' (1888)

David Lovrien: Minor Alterations (2007)

Traditional: Wexford Carol

Hector Berlioz: Harold in Italy: The Brigands' Orgies (1834)

Hector Berlioz: L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell (1854)

Hector Berlioz: Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette' (1839)

Hector Berlioz: Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' (1839)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 8 in G 'Evening' (1761)

Roger Harvey: Fantasy de Noël (2007)

Mel Tormé: The Christmas Song (1946)

Ottorino Respighi: Church Windows: St. Gregory the Great (1927)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Antonín Dvorák: Serenade for Strings in E (1875)

Édouard Lalo: Cello Concerto in d (1877)

20:00 OVATIONS: Apollo’s Fire, Jeannette Sorrell, conductor; Meredith Hall, soprano; Ensemble La Nef & Sylvain Bergeron Sacrum Mysterium (2012)

Trad: Oikan ayns Bethlehem (The Babe in Bethlehem)

Scottish Gaelic Carol: Duan Nollaig

Deus in adjutorium – Alleluia Alleluia

Traditional Irish jig: Road to Lisdoonvarna

Carols: Veni Veni Emmanuel; Nowell tydings trew; Noel nouvelet; Sussex Carol

Trad: Come my children

Trad: Wat ye what I got yestreen

Chant: Hodie

Scottish Gaelic lullaby: Talladh Chriosda

Vespers + Alleluia

Hymn: All Sons of Adam

Psalm 128

Manx Gaelic Lullaby: Little Red Bird

Turlough O’Carolan: O'Carolan’s Cup

Jack Walsh: At Work on the Land

Trad. Irish reel: Christmas Eve

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Bruce Saylor: Cantata 'Star of Wonder' (1989)

Johannes Brahms: Geistliches Wiegenlied (1864)

Esteban Salas y Castro: Tú mi Dios entre pajas (1770)

Margaret Bonds: The Ballad of the Brown King (1960)

Anonymous: Spiritual 'My Lord, What a Morning'

23:00 QUIET HOUR

Claude Debussy: Rêverie (1890)

Philip Glass: Violin Concerto No. 1: Second movement (1987)

Ignace Jan Paderewski: Nocturne in B-Flat (1891)

Sir Edward Elgar: Romance from Violin Sonata (1918)

Paul Ferguson: Solstice Suite: Remains of the Day (2010)

Dave Grusin: On Golden Pond: Main Theme (1981)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Madrigal (1936)

Jean Sibelius: Adagio from String Quartet 'Intimate Voices' (1909)

François Couperin: Suite No. 25: Wandering Souls (1728)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene (1919)