WCLV Program Guide 06-12-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Torelli, Giuseppe Sinfonia con Tromba in D Byron Pearson, tr, Arthur Vidrich, o Crystal Voices of Trumpets and Organ 5:41

00:05:41 Albinoni, Tomaso Il Nome Glorioso' John Wallace, tr, Philharmonia Orch/Simon Wright Nimbus Trumpet Concertos and Fanfares 3:50

00:09:31 Franceschini, Petronio Two-Trumpet Sonata in D Charles Geyer, Barbara Butler, tr's, Music of the Baroque Orch/T Wikman D'note With Clarion Voice - Trumpets Of The Baroque 6:28

00:15:59 Dowland, John The King of Denmark's Galliard' Baltimore Consort Sono Luminus The Food of Love 1:52

00:17:51 Nielsen, Carl Symphony No.3, Op 27, 'Sinfonia espansiva' Gothenburg Sym Orch/Neeme Jarvi DG Nielsen: Complete Symphonies Nos. 1-6 13:42

00:55:33 Brahms, Johannes Neue Liebeslieder' Waltzes, Op 65 Silke-Thora Matthies, p, Christian Kohn, p Naxos BRAHMS, J.: Four-Hand Piano Music, Vol. 1 (Matthies, Kohn) 1:45

01:00:00 Tchaikovsky, Peter Chorus, 'The Nightingale' Sveshnikov Cho Angel/ Melodiya Tchaikovsky: "Nine Choruses" A Cappella Settings of Texts By Pushkin, Lermontiv, Tsiganov, Ogarev, the Composer and Others 5:13

01:05:13 Rachmaninoff, Sergei Two-Piano Suite No. 2, Op. 17 Madeleine Forte, p, Del Parkinson, p Romeo Records Celebration of Duo Piano Music 0:12

01:29:25 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier,' Book 1, BWV 846/69 Renaud Capucon, v, Gautier Capucon, vc Virgin Inventions * Renaud Capucon - Gautier Capucon 1:31

01:30:56 Dvorak, Antonin Wind Serenade in d minor, Op. 44 Marlboro Festival Wind Ensemble/Louis Moyse Sony Mozart: Serenade, K. 388 - Beethoven: Octet, Op. 103 - Dvorák: Serenade, Op. 44 23:55

01:54:51 Brahms, Johannes Eleven Chorale Preludes, Op 122 Kevin Bowyer, o Nimbus Brahms The Complete

Organ Music 1:45

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Lasst mich allein, Op. 82 Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Album: Dvorak Decca Music: 4:14

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in G Major, Op. 455, "Eroica": Movement 1 Bellingham Festival Orchestra; Michael Palmer, conductor Bellingham Festival of Music, Western Washington Univer.sity Concert Hall, Bellingham, WA Music: 13:55

Claude Debussy: Sonata for Cello and Piano in D minor Anna Polonsky, piano; Peter Wiley, cello Lillian and Robert Utsey Chamber Music Endowment, Brooks Center for the Performing Arts, Clemson University, Clemson, SC Music: 11:42

Frederic Chopin: Variations on Mozart's La Chi Darem La Mano Charlie Albright, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 16:42

Dana Suesse Arr. C. Huxley : Jazz Nocturne Peter Mintun, piano; Hot Springs Music Festival Symphony Orchestra; Richard Rosenberg, conductor Album: Jazz Nocturne Naxos 559647 Music: 4:17

Sergey Ivanovich Taneyev: String Trio in D Major, Op. 21 Broyhill Chamber Ensemble An Appalachian Summer Festival, Rosen Concert Hall, Broyhill Music Center, Boone, NC Music: 25:31

Johann Strauss Jr.: Kaiser-Walzer, Op. 437 Emperor Waltz Festival Orchestra; Richard Rosenberg, conductor National Music Festival, First United Methodist Church, Chestertown, MD Music: 11:37

Joseph Haydn: Piano Sonata in C, H.XVI No.50 - 2. Adagio (encore) Bertrand Chamayou, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 05:59

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:00 Purcell, Henry The Fairy Queen' Les Arts Florrisant/William Christie Harmonia Mundi Purcell: The Fairy Queen 5:15

04:05:15 Massenet, Jules Orchestra Suite No. 6, 'Scenes de feerie' New Zealand Sym/Jean-Yves Ossonce Naxos MASSENET: Orchestral Suites Nos. 4 - 7 16:25

04:21:40 Faure, Gabriel Two Songs, Op 27 Barbara Hendricks, s, Michel Dalberto, p EMI/Ang Faure: Melodies 1:48

04:23:28 Sibelius, Jean Violin Concerto in D minor, Op. 47 Frank Peter Zimmermann, v, Philharmonia Orch/Mariss Jansons EMI/Ang Romantic Violin Concertos - Beethoven, Bruch, Sibelius, Et Al 7:43

04:55:11 Mendelssohn, Felix Duet, 'Wasserfahrt' Felicity Lott, s, Ann Murray, ms, Graham Johnson, p EMI/Ang On Wings Of Song 1:28

05:00:00 Mendelssohn, Felix Elijah,' Op 70 Thomas Quasthoff, b-br, Dresden Staatskapelle/Sebastian Weigle DG Consider, My Soul * Sacred Arias * Thomas Quasthoff 5:15

05:05:15 Handel, George Frideric Saul' English Concert/Trevor Pinnock, o DG Archiv Overtures 12:05

05:17:20 Elgar, Edward The Dream of Gerontius,' Op 38 Orch/Edward Elgar EMI/Ang Elgar: Dream of Gerontius 10:38

05:27:58 Mendelssohn, Felix Oratorio, 'St Paul,' Op 36 Philharmonia Orch/Francesco d'Avalos IMP Masters Midsummer Night's Dream Complete Incidental Music/ Overture: The Fair Melusina 7:52

05:35:50 Handel, George Frideric Jephtha' (1751) St Luke's Chamber Ensemble Arabesque Handel: With Valour Abounding 1:47

05:37:37 Mozart, Wolfgang Amadeus Horn Concerto No. 4 in E-Flat, K. 495 James Sommerville, fh, CBC Vancouver Orch/Mario Bernardi Radio Canada Int'l Mozart: Horn Concertos 16:51

05:54:28 Mouret, Jean-Joseph Rondeau' Empire Brass Telarc Royal Brass: Brass Music From The Renaissance and Baroque 1:26

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:45 Frederick Delius: Koanga: La Calinda Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 3:56

06:13:38 Daniel Auber: The Bronze Horse: Overture BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 7:17

06:21:48 Pablo de Sarasate: Song of the Nightingale Op 29 Tianwa Yang, violin Navarre Symphony Ernest Martinez Izquierdo Naxos 503293 8:37

06:30:35 George R. Poulton: Aura Lee Jacqueline Horner-Kwiatek, mezzo-soprano Harm Mundi 807549 5:49

06:43:23 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

06:58:27 Jules Massenet: Cendrillon: March of the Princesses Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Capriccio 10569 4:23

07:07:17 Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 6:32

07:15:56 George Gershwin: Adagio from Piano Concerto Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 12:41

07:31:34 Felix Mendelssohn: Scherzo from Symphony No. 5 Op 107 London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 4:46

07:43:03 Michael Haydn: Symphony No. 34 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 8:57

07:53:25 Alexandre Tansman: Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique' Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849 3:09

07:56:48 Xavier Montsalvatge: Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 2:59

08:07:45 Reinhold Glière: Scherzo from Symphony No. 2 Op 25 New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 7:12

08:18:08 Joseph Lanner: Styrian Dances Op 165 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:51

08:25:49 Irving Berlin: Change Partners Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 3:39

08:30:55 Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Guitar Quintet Op 143 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 5:58

08:42:47 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Rapsodie Basque BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 9:10

08:53:05 Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:30

09:03:19 Carl Philipp Emanuel Bach: Keyboard Concerto in D H 472 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 22:04

09:27:16 Richard M & Robert B Sherman: Mary Poppins: Chim Chim Cheree Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 2:50

09:32:54 Giuseppe Verdi: Aïda: Celeste Aïda Jonas Kaufmann, tenor Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Sony 549204 4:37

09:37:41 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 Op 45 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 14:02

09:53:23 Johann Strauss Jr: Artists Quadrille Op 201 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 4:45

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:38 Sir William Walton: Façade: Popular Song Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420155 2:25

10:02:34 Sir William Walton: Façade: Swiss Jodelling Song Winnipeg Symphony Orchestra Bramwell Tovey CBC 5176 2:21

10:06:45 Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 10:07

10:17:17 Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Prélude Op 50 Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 10:08

10:29:09 Johann Peter Salomon: Romance Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock Archiv 427316 4:29

10:37:37 Johann Christian Bach: Symphony Op 18 # 2 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 8:47

10:47:15 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Tambourins Les Délices Délices 2013 1:56

10:49:54 Sergei Prokofiev: Cello Sonata in C Op 119 Hee-Young Kim, cello Sony 118497 25:13

11:16:36 Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 7:10

11:25:33 Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 4 K 157 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076 16:17

11:42:42 Eric Coates: The Three Bears Phantasy Leo Phillips, violin Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 9:37

11:53:26 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 4:33

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:06 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Arthaus 101682 10:23

12:21:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 K 504 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 060306 30:56

12:53:47 Johannes Brahms: Finale from Violin Concerto Op 77 Julia Fischer, violin Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 7:51

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:02:19 Bedrich Smetana: The Two Widows: Polka Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 3:19

13:05:51 Igor Stravinsky: Circus Polka London Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68865 3:22

13:11:56 Samuel Barber: Violin Concerto Op 14 Hilary Hahn, violin St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sony 89029 23:03

13:36:36 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 2 Op 36 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 4:35

13:44:15 Michael Haydn: Adagio from Notturno Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 6:43

13:52:30 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 2 Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 21485 7:27

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Hugo Alfven: Dance of the Shepherd Girl Arcata String Quartet; Don Bailey, flute; Scott Pingel, double bass; Grace Paradise, harp Album: Voyage / Don Bailey Summit 239 Music: 4:19

Antonin Dvorak: Sonatina for violin and piano in G major, Op. 100 James Ehnes, violin; Orion Weiss, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 18:48

William Schuman: Chester Overture from New England Triptych Aspen Music Festival Orchestra; Lawrence Isaacson, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 5:44

Pietro Locatelli: Concerto in g minor from L'arte del Violino, op. 3, no. 6 Arnaud Sussmann, solo violin; Aaron Boyd, Soovin Kim, violins; Hsin-Yun Huang, viola; Dmitri Atapine, cello; Scott Pingel, bass; Gloria Chien, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 17:49

Wolfgang Amadeus Mozart: Five Minuets, K. 461; No. 1 in C and No. 2 in E flat Salzburg Mozarteum Orchestra; Hans Graf, conductor Album: Dances & Minuets Laserlight 15887 Music: 4:22

Franz Schubert, arr. Franz Liszt: Litanei auf das Fest Aller Seelen Yekwon Sunwoo, piano Van Cliburn International Piano Competition, Bass Hall, Fort Worth, TX Music: 4:06

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 5 in A major, K. 219 Hilary Hahn, violin; Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 30:27

Sean Michael Salamon: June dances for Flute, Oboe, Clarinet & Piano Yi Xiang, flute; Bethany Lawrence, oboe; Jacob Meyer, clarinet; Jenny Huang, piano Round Top Festival Institute, Edith Bates Old Chapel, Round Top, TX Music: 8:18

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:56 Sir Edward German: Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody' National Symphony of Ireland Andrew Penny MarcoPolo 223726 5:10

16:06:32 Henry Fillmore: March 'Men of Ohio' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:12

16:11:01 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797208 15:03

16:28:15 Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes Royal Philharmonic Tolga Kashif Royal Phil 33 5:51

16:36:41 Johannes Brahms: Scherzo from Serenade No. 2 Op 16 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 2:49

16:40:48 Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: Overture Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 8:29

16:50:20 George Frideric Handel: Semele: Endless pleasure, endless love Danielle de Niese, soprano Les Arts Florissants William Christie Decca 10035 3:21

16:54:13 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 1: Corrente & Double Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 5:42

17:04:35 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Hee-Young Kim, cello Sony 118497 5:53

17:12:42 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Cleveland Orchestra Oliver Knussen DeutGram 2123 9:07

17:23:43 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 2 BWV 1031 Joshua Smith, flute Delos 3402 10:19

17:36:55 Frédéric Chopin: Nocturne No. 1 Op 9 # 1 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 5:10

17:44:10 Frédéric Chopin: Tarantelle Op 43 Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 3:09

17:48:51 Luther Henderson: The Well-Tampered Bach Canadian Brass Philips 432571 6:24

17:55:56 Anonymous: Lute Duet 'Le rossignol' Sharon Isbin, guitar Sony 745456 3:41

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:05 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 21:31

18:31:56 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture Op 113 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 5:00

18:38:36 Ludwig van Beethoven: German Dance from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012 3:52

18:44:01 Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 2 Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 7:58

18:53:11 Franz Liszt: Liebestraum No. 1 S 541/1 Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525 6:11

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:37 Peter Tchaikovsky: The Tempest Op 18 Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902220 24:03

19:29:24 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition Cleveland Orchestra Oliver Knussen DeutGram 2123 28:21

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:53 Robert Schumann: Symphonic Etudes Op 13 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 444338 25:05

20:27:57 George Frideric Handel: Concerto Grosso in A Op 6 # 11 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 16:43

20:45:55 Luigi Boccherini: Quintettino in C Op 30 # 6 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 10:19

20:56:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet K 355 András Schiff, piano Decca 421369 2:37

21:03:02 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 18:21

21:23:42 Duke Ellington: Sophisticated Lady Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 5:48

21:31:49 Chick Corea: Spain Quartet San Francisco ViolinJazz 105 4:34

21:37:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Two Minuets from Divertimento No.2 K 131 Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 8:58

21:48:51 Florent Schmitt: La tragédie de Salomé Op 50 Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 29:10

22:19:11 Franz Schreker: Ein Tanzspiel Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 12:26

22:33:54 Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 Op 30 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 22:28

22:56:50 Sir Edward Elgar: Salut d'amour Op 12 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:04

23:00 QUIET HOUR

23:01:38 Anton Rubinstein: Melody in F Op 3 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

23:05:53 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 109 6:41

23:12:34 Andrew York: Andecy Sharon Isbin, guitar Sony 745456 4:25

23:17:35 Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:12

23:21:47 Frederick Delius: A Song Before Sunrise Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 65067 5:52

23:27:39 Frédéric Chopin: Nocturne No. 3 Op 9 # 3 Nelson Freire, piano Decca 14053 5:40

23:34:25 Hans Pfitzner: Palestrina: Act 3 Prelude Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann DeutGram 449571 7:58

23:42:25 Samuel Barber: Andante from Violin Concerto Op 14 Hilary Hahn, violin St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sony 89029 9:04

23:51:30 Reynaldo Hahn: Caprice mélancolique Hüseyin Sermet, piano Valois 4658 3:44

23:56:13 Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 8 Op 59 # 8 John Salmon, piano Naxos 570532 2:31