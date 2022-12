WCLV Program Guide 05-22-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Tchaikovsky, Peter Six Piano Pieces, Op. 51 Valentina Lisitsa, p Decca Tchaikovsky: Complete Works for Solo Piano 5:26

00:05:26 Khachaturian, Aram Gayaneh' (1942, rev 1957) Russia Philharmonia/Constantine Orbelian Delos Vodka & Caviar 11:48

00:17:14 Khachaturian, Aram Spartacus' (1954, rev 1968) Vienna Phil/Aram Khachaturian London Essential Ballet 9:04

00:26:18 Khachaturian, Aram The Adventures of Ivan' Leigh Howard Stevens, marimba Delos Marimba When 1:43

00:28:01 Karlowicz, Mieczyslaw Violin Concerto in A, Op 8 Tasmin Little, v; BBC Scottish Sym/Martyn Brabbins Hyperion Moszkowski: Violin Concerto, Ballade in G Minor/ Karlowicz: Violin Concert 27:00:00

00:55:01 Chopin, Frédéric Preludes, Op.28 Pieter Wispelwey, vc; Dejan Lazic, p Channel Classics Chopin: Cello Waltzes, Vol 1 1:44

01:00:00 Blumer, Theodor Tanz-Suite', Op 53 Moran Wind Quintet Crystal Wind Chamber Music of Theodor Blumer 5:19

01:05:19 Liszt, Franz Hungarian Rhapsody' No. 2 in c-sharp minor Philharmonia Orch/Herbert von Karajan EMI/Ang N/A 11:04

01:16:23 Liszt, Franz Hungarian Rhapsody' No. 19 in d minor, (after Abrány's 'Czárdás noble') Jeffrey Swann, p Music & Arts The Virtuoso Liszt 8:56

01:25:19 ANON 17th c, Hungarian Vietorisz Manuscript Benko Consort Teldec Tanzmusik aus Ungarn 1:44

01:27:03 Schreker, Franz Romantic Suite, Op 14 BBC Philharmonic/Vasili Sinaisky Chandos Schreker: Orchestral Works Vol. 2 27:29:00

01:54:32 Couperin, François Gigue, 'La Milordine' Andrew Lawrence-King, h RCA-DHM La Harpe Royale 1:38

6:53:56 Khachaturian, Aram The Adventures of Ivan' Leigh Howard Stevens, marimba Delos Marimba When... 1:43

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Giuseppe Verdi: Waltz in F major Edoardo Farina, piano; I Solisti Italiani Album: Operisti Denon 18070 Music: 4:28

Ottorino Respighi: The Pines of Rome Dallas Winds; Jerry Junkin, conductor Dallas Winds, Morton H. Meyerson Symphony Center, Dallas, TX Music: 23:10

Billy Joel: And So It Goes The King's Singers and The University of Georgia Hodgson Singers; Daniel Bara, conductor University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 3:52

John David: You Are the New Day The King's Singers University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 2:33

Giuseppe Verdi: Aida: Triumphal March New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor Album: Bernstein Favorites: Marches Sony 46709 Music: 6:31

Franz Liszt, arr. Marshall Bartholomew: Gaudeamus Igitur Chor Leoni; Erick Lichte, conductor Album: Goin' Home Skylark CCR0701 Music: 1:58

Edward Elgar: Pomp and Circumstance March in D Major, Op. 39, No. 1 Slovak Radio Symphony Orchestra; Adrian Leaper, conductor Album: ENGLISH FESTIVAL Naxos 550229 Music: 6:03 (excerpt for deadroll)

Joseph Haydn: Concerto in D Major for Cello and Orchestra Movement 3 Allegro Yo-Yo Ma, cello; English Chamber Orchestra; Jose Luis Garcia, conductor Album: NPR Milestones of the Millenium Sony 61700 Music: 4:23

Alexander Borodin: Overture to Prince Igor Houston Symphony; Vassily Sinaisky, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 10:21

Astor Piazzolla: La Muerte del Angel Russian Renaissance Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 2:53

Joseph Haydn: Quartet No. 67 in F Major, Op. 77, No. 2 Jupiter String Quartet Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 26:15

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Saint-Saens, Camille Song, 'Violons dans le soir' François Le Roux, br; Krysia Osostowicz, v; Graham Johnson, p Hyperion Songs By Camille Saint-Saëns 5:31

04:05:31 Saint-Saens, Camille Violin Sonata No. 1 in d, Op. 75 Andres Cardenes, v; Doris Stevenson, p Arabesque Saint-Saëns: Sonatas Nos. 1 & 2 23:13

04:28:44 Ysaÿe, Eugène Caprice after the Study by Saint-Saens, Op 52 Maxim Vengerov, v; Ian Brown, p EMI/Ang Maxim Vengerov: The Complete Recordings 1991-2007 8:20

04:37:04 Ysaÿe, Eugène Ten Preludes' (1928) Daniel Stepner, v Centaur 20th Century Masterworks For Solo Violin 1:42

04:38:46 Copland, Aaron Danzón cubano' Christian Ivaldi & Noël Lee, p's Arion Musique americaine pour deux Pianos 6:25

04:45:11 ROLDAN, Amadeo La rebambaramba: Suite New World Sym/Michael Tilson Thomas Argo Tangazo (Music Of Latin America) 8:56

04:54:07 Ysaÿe, Eugène Ten Preludes' (1928) Daniel Stepner, v Centaur 20th Century Masterworks For Solo Violin 1:46

05:00:00 Bach, Johann Sebastian Cantata No. 78, 'Jesu, der du meine Seele (Jesus, by whom my soul)' Maurice André, tr; Béatrice André, ob; Francois-Henri Houbart, o EMI/Ang Maurice André At The Ebbs Church 5:01

05:05:01 Bach, Johann Sebastian Brandenburg' Concerto No. 2 in F, BWV 1047 Phillip Smith, tr; Bargemusic Orch Koch Brandenburgs From The Barge 11:47

05:16:48 Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.2 in b minor, BWV 1067 Alison Balsom, tr; Ensemble EMI/Ang Works For Trumpet 1:31

05:18:19 Arutiunian, Alexander Trumpet Concerto Alison Balsom, tpt; BBC Scottish Sym Orch/Lawrence Renes EMI Alison Balsom: Seraph 15:08

05:33:27 Khachaturian, Aram Spartacus' (1954, rev 1968) Vienna Phil/Aram Khachaturian London Essential Ballet 9:04

05:42:31 Khachaturian, Karen Cipollino' Fedor Amosov, vc; Jen-Ru Sun, p Centaur Reveries 11:25

05:53:56 Khachaturian, Aram The Adventures of Ivan' Leigh Howard Stevens, marimba Delos Marimba When... 1:43

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:22 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 5 'Playera' Op 23 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:05

06:13:31 Richard Wagner: Lohengrin: Act I Prelude Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram Grammaphon 4797577 09:17

06:24:11 Antonio Vivaldi: Cello Concerto in D RV 403 Anner Bylsma, cello Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62719 6:47

06:31:26 H. Balfour Gardiner: Shepherd Fennel's Dance Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 5:32

06:41:53 Franz Schubert: Finale from Symphony No. 4 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902154 10:11

06:53:27 William Byrd: The Bells Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 4:10

06:59:28 Getty H. Huffine: March "Them Basses" Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 1:15

07:03:43 Claude Bolling: Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Baroque and Blue Sir James Galway, flute Tiempo Libre RCA 32164 5:26

07:11:30 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 9:58

07:21:50 Cole Porter: I Get a Kick Out of You Boston Pops John Williams Sony 47235 4:28

07:27:43 William Grant Still: I Feel Like My Time Ain't Long Arkansas University Schola Cantorum Jack Groh Cambria 1060 2:17

07:31:28 Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 51 Op 64 # 4 American String Project MSR 1386 4:11

07:38:53 Tomaso Albinoni: Concerto à 6 for Trumpet & Winds Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:19

07:51:26 J. H. McNaughton: The Faded Coat of Blue Anonymous 4 Harm Mundi 807549 3:24

07:55:18 Georges Bizet: Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici, Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:07

08:07:11 Felix Mendelssohn: Ruy Blas Overture Op 95 London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 7:17

08:16:24 Ludwig van Beethoven: Scherzo from String Quartet No. 15 Op 132 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 7:44

08:24:39 Erik Satie: Gymnopédie No. 3 Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 2:50

08:29:28 Jack Gallagher: Rondo from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 5:48

08:39:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 4 K 298 Aralee Dorough, flute Houston Symphony Dorough 2016 11:48

08:53:09 Francis Lai: Love Story: Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 4:34

09:02:50 Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis on Themes by Weber Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 19:12

09:24:59 Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 # 6 Lang Lang, piano Sony 511758 5:38

09:32:50 Charles Gounod: Faust: Jewel Song Renée Fleming, soprano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Decca 458858 4:47

09:38:43 Franz Schubert: Rondo from Piano Trio No. 1 D 898 Beaux Arts Trio Philips 4788977 8:39

09:47:33 Emmerich Kálmán: Miss Sunshine: Overture WDR Symphony Cologne Peter Falk LaserLight 14165 5:29

09:54:52 Johann Pachelbel: Canon & Gigue Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 4:40

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:20 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:14

10:04:00 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Sailors' Chorus Leipzig Radio Chorus Men Dresden State Orchestra Silvio Varviso Philips 422410 2:32

10:07:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet K 370 Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601 14:27

10:23:29 Carl Stamitz: Rondeau from Clarinet Concerto No. 7 Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 5:37

10:30:04 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl Ayako Uehara, piano EMI 17852 3:32

10:37:08 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Pas de trois Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 6:54

10:45:36 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in d Op 9 # 2 Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 11:54

10:45:42 Leo Sowerby: Overture 'Comes Autumn Time' Czech National Symphony Paul Freeman Cedille 033 4:40

10:52:19 Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 Op 35 Yuja Wang, piano DeutGram 4795448 24:29

11:18:15 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in d Op 9 # 2 Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 11:54

11:31:42 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 17:31

11:50:20 Franz Lehár: The Merry Widow: Sirens of the Ball Waltzes Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 7:07

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:55 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 4:44

12:15:33 Béla Bartók: Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052105 35:03

12:52:53 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 1 Op 21 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 112604 5:38

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:59:16 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Rondeau Minuet Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:39

13:01:17 Henry Purcell: Timon of Athens: Curtain tune Z 632 Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 2:38

13:05:06 Camille Saint-Saëns: Septet Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379 17:36

13:24:34 Sir Charles Villiers Stanford: Scherzo from Symphony No. 3 Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8545 7:23

13:35:53 Sir Arthur Sullivan: Iolanthe: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:29

13:44:44 Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' Op 26 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 10:42

13:56:20 Georges Bizet: Jeux d'enfants: March Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:32

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Richard Strauss: Wiegenlied (Lullaby) Tine Thing Helseth, trumpet; Royal Liverpool Philharmonic Orchestra; Eivind Aadland, conductor Album: Storyteller EMI 88328 Music: 4:27

An-Lun Huang: Saibei Dance Los Angeles Philharmonic; Elim Chan, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 4:04

Roberto Piana: Neapolitan Songs Antonio Pompa-Baldi, piano Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC Music: 15:55

Richard Strauss: Tone Poem "Tod und Verklaerung" Op.24 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 23:00

Morten Lauridsen: Dirait-on (So They Say) Los Angeles Guitar Quartet Album: Air and Ground Sony 89100 Music: 4:13

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio Espagnol, Op. 34 Texas Festival Orchestra; Linus Lerner, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 16:46

Franz Liszt (arr. LAGQ): Hungarian Rhapsody No. 2 Lassan Friska Los Angeles Guitar Quartet Beaches Fine Arts Series, St. Paul's By The Sea Church, Jacksonville, FL Music: 9:23

Erik Satie (arr. Guy Livingston): Entr'acte Guy Livingston, piano The Freda & Aaron Silberman Recital Series performed at Baruch Performing Arts Center, at Baruch College, Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 17:45

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:57 Richard Wagner: Tannhäuser: Pilgrims' Chorus Atlanta Symphony Chorus Men Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:55

16:07:17 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Spinning Chorus Dagmar Pecková, soprano Dresden State Orchestra Silvio Varviso Philips 422410 3:45

16:13:58 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 12:01

16:28:50 Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto RV 93 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 4:56

16:35:56 Friedrich Kuhlau: The Robber's Castle: Overture Danish National Radio Sym Michael Schonwandt Chandos 9648 4:01

16:40:52 Edvard Grieg: Two Lyric Pieces Op 68 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 8:16

16:51:05 'PDQ Bach': Minuet Militaire Hoople Off-Season Philharmonic Walter Bruno Telarc 80210 3:41

16:55:26 Teresa Carreño: Waltz 'Flower Basket' Op 9 Alan Feinberg, piano Argo 436121 5:05

17:05:25 Giuseppe Verdi: Requiem: Dies irae & Tuba mirum Vienna State Opera Chorus Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Decca 4785437 5:23

17:13:58 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Bayreuth Festival Orchestra Karl Böhm DeutGram 4793449 10:37

17:26:26 Joaquín Rodrigo: Zapateado & Finale from Concierto Madrigal Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 9:27

17:40:18 Ignace Jan Paderewski: Nocturne in B-Flat Op 16 # 4 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:48

17:45:23 Alexander Glazunov: Etude in E Op 31 # 3 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:07

17:51:04 Felix Mendelssohn: Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 7:06

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:40 Richard Strauss: On the Roman Campagna from 'Aus Italien' Op 16 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 10:16

18:21:42 Giuseppe Verdi: Requiem: Lacrimosa Barbara Frittoli, soprano Chicago Symphony Riccardo Muti CSO Resound 9011006 6:19

18:29:14 Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 2:35

18:32:56 Joseph Haydn: Symphony No. 93 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 19:21

18:53:38 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 5:34

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:03 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 9:20

19:13:50 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2 Op 44 Barry Douglas, piano Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 42:10

19:57:16 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 4: Norwegian Dance Op 47 # 4 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 1:10

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:08 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:27

20:18:09 Joachim Raff: Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 24:20

20:44:44 Frederick the Great: Flute Concerto No. 3 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 14:30

21:03:14 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1b Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 16:26

21:20:41 Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus Vienna State Opera Chorus Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Decca 4785437 2:36

21:24:10 Gabriel Fauré: Requiem: Agnus Dei Op 48 Philharmonia Chorus Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini DeutGram 4795448 7:00

21:33:12 Aaron Copland: El Salón México New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 10:55

21:46:42 Alexander Glazunov: The Seasons Op 67 Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 61434 37:29

22:25:59 Johannes Maria Staud: Stromab Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 18:33

22:45:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 Alessio Bax, piano Southbank Sinfonia Simon Over Signum 321 8:38

22:55:46 Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:34

23:00 QUIET HOUR

23:01:34 John Ireland: A Downland Suite: Minuet English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

23:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 7:31

23:13:55 Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 59 Op 74 # 3 Angeles Quartet Decca 4783695 6:21

23:21:26 Richard Strauss: Four Last Songs: Beim Schlafengehn Christine Brewer, soprano Atlanta Symphony Donald Runnicles Telarc 80661 4:44

23:26:11 Richard Wagner: Tannhäuser: Act 3 Prelude Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 8:59

23:35:11 John Field: Nocturne No. 18 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 5:25

23:41:54 Percy Grainger: Early One Morning BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 9584 3:32

23:45:54 Henryk Wieniawski: Romance from Violin Concerto No. 2 Op 22 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 5:05

23:50:59 Morton Gould: Spirituals for String Choir & Orchestra: Sermon London Symphony Walter Susskind Everest 9003 3:41

23:55:14 Stephen Sondheim: Merrily We Roll Along: Not a Day Goes By London Symphony Don Sebesky EMI 54285 3:11