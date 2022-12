WCLV Program Guide 05-20-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Gabrieli, Giovanni Ricercare sopra Re fa mi don a 4 Hespèrion XX EMI/Ang Canzoni Da Sonare 5:07

00:05:07 Mendelssohn, Felix Symphony No. 4 in A, Op. 90, 'Italian' Vienna State Opera Orch/Vladimir Golschmann Vanguard Symphony No. 4 In A Major Op. 90, 'Italian' / Music For A Midsummer Night's Dream 25:43:00

00:30:50 Mendelssohn, Felix Six Songs, Op 57 Peter Schreier, t; Karl Engel, p Berlin Classics Brahms Edition: Vocal Ensembles 1:42

00:32:32 Mendelssohn, Felix Barcarolle' Julia Shaw & Nora Bumanis, h's Radio Canada Int'l Julia Shaw: Silence Wakes My Song 2:15

00:34:47 Offenbach, Jacques Gaîté Parisienne' Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel Telarc Offenbach: Gaite Parisienne/ Ibert: Divertissement 3:47

00:38:34 Chopin, Frédéric Barcarolle' in F-Sharp, Op. 60 Vladimir Sofronitsky, p Philips Great Pianists of the 20th Century: Vladimir Sofronitsky 9:00

00:47:34 Casella, Alfredo Barcarola e Scherzo' Donald Peck, f; Melody Lord, p Boston Records THe Flute Heard Around The World 7:04

00:54:38 Paganini, Nicolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Michael Rabin, v Sony Michael Rabin- The Early Years 1:45

01:00:00 Glinka, Mikhail Russlan and Ludmila' Bavarian State Orch/Wolfgang Sawallisch EMI/Angel Best Classics 100 Vol. 2 5:19

01:05:19 Haydn, Franz Joseph Trumpet Concerto in E-Flat, H VIIe:1 Martin Berinbaum, tr; English Ch Orch/Johannes Somary Vanguard Plays Trumpet Concertos 14:33

01:19:52 Hovhaness, Alan Prayer of St Gregory' John Wilbraham, tr; Orch/Alan Hovhaness Crystal Hovhaness: Symphonies No 25 & 6, Prayer Of St Gregory 4:22

01:24:14 Hovhaness, Alan Dance Ghazal', Op 37a Marvin Rosen, p Koch Hovhaness: Fred The Cat 1:52

01:26:06 Bax, Arnold Concertante for Three Wind Instruments and Orchestra Gillian Callow, eh; John Bradbury, cl; Jonathan Goodall, horn; BBC Philharm Chandos Bax: Orchestral Works 28:32:00

01:54:38 Tchaikovsky, Peter Four Movements for String Quartet St Petersburg String Quartet Sony The Glenn Gould Edition - Grieg, Bizet, Sibelius, Klavierwerke 1:28

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Six Bagatelles, Op. 126: VI Molly Morkoski, piano Album: Threads Albany Records Music: 4:12

Howard Hanson: Symphony No. 2, Op. 30, Romantic: Movements 1 & 2 Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 19:00

Ernest Bloch: Violin Sonata No. 2, Poeme mystique Danbi Um, violin; Orion Weiss, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 18:48

Gyorgy Ranki: Don Quixote y Dulcinea Nicholas Daniel, oboe; Molly Morkoski, piano Adrian Spence, Rothenberg Hall, Huntington Library, San Marino, CA Music: 6:23

Dmitri Shostakovich: Adagio (Elegy) for string quartet Emerson String Quartet Album: Shostakovich String Quartets DG 463284 Music: 4:32

Auguste Franchomme, arr. Caitlin Sullivan: Douze Caprices No. 11 Decoda Cello Quartet String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 7:16

Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 2 in F major, Op. 102 Denis Kozhukhin, piano; Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 19:16

Samuel Barber: Violin Concerto Op. 14 Movement 2 Andante Dylana Jenson, violin; London Symphony Orchestra; David Lockington, conductor Album: Dylana Jenson and the London Symphony Orchestra Self-produced Music: 9:23

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Mendelssohn, Felix Songs without Words I-III' Budapest Clarinet Quintet Naxos Clarinet Evergreens 5:33

04:05:33 Debussy, Claude Clarinet Rhapsody Franklin Cohen, cl; Cleveland Orch/Pierre Boulez DG Debussy: La Mer, Nocturnes, Jeux, Rhapsodie pour Clarinette et Orchestre 8:33

04:14:06 Debussy, Claude Danse bohemienne' Michel Béroff, p Denon Debussy: Suite Bergamasque, Pour le Piano 1:44

04:15:50 Balfe, Michael The Bohemian Girl' Boston Pops/Arthur Fiedler RCA Boston Tea Party 8:30

04:24:20 Puccini, Giacomo La bohème' Salon Orch Pro Arte Music Of The Grand Salon 12:19

04:36:39 Rachmaninoff, Sergei Caprice bohémien,' Op. 12 St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin Vox Rachmaninoff: Orchestral Music 17:43

04:54:22 Caroso, Fabrizio Saltarello-Balletto Allan Alexander, l's Condor Classix N/A 1:41

05:00:00 Bach, Johann Sebastian Violin Sonata No. 3 in C, BWV 1005 Rosalyn Tureck, p VAI Live In St. Petersburg - All Bach Recital 5:21

05:05:21 Albinoni, Tomaso Adagio in g Toulouse Chamber Orch/Louis Auriacombe; Xavier Darasse, o EMI/Ang Albinoni, Adagio, Pachelbel, Canon, Mozart, Eine Kleine Nachtmusik, Corelli, Concerto Grosso Op. 6 7:38

05:12:59 Vivaldi, Antonio Violin Concerto in c, R 199, 'Il Sospetto' Academia Montis Regalis/Enrico Onofri, v Naive Vivaldi * Concerti per Violino * La Caccia 9:07

05:22:06 Vivaldi et al Andromeda Liberata (Serenata Veneziana) Soloists, La Stagione Armonica, Venice Baroque Orch/Andrea Marcon DG Archiv Vivaldi: Andromeda Liberata 1:39

05:23:45 Grieg, Edvard Violin Sonata No. 2 in G, Op. 13 Pierre Amoyal, v; Frederic Chiu, p Harmonia Mundi Grieg: Violin Sonatas Nos. 1-3, Op. 8, 13 & 45 19:17

05:43:02 Strauss II, Johann Waltzes, 'Die Jovialen,' Op. 34 Czech Radio Sym Orch, Bratislava/Johannes Wildner Marco Polo J. Strauss, Jr. Edition Volume 15 10:14

05:53:16 Tailleferre, Germaine Valse lente' Alexandre Tharaud, p Erato Autograph 1:34

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:25 Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:43

06:14:01 Johann Adolph Hasse: Sinfonia in F Op 3 # 5 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453435 7:15

06:33:06 Sir Malcolm Arnold: Solitaire: Polka Philharmonia Orchestra Bryden Thomson Chandos 8867 2:19

06:40:09 Claude Debussy: Danses sacrée et profane Lisa Wellbaum, harp Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 10:15

06:51:47 Giacomo Meyerbeer: Robert le diable: Overture New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 3:18

06:56:33 Gustav Holst: First Suite for Military Band: March Op 28 # 1 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80606 2:49

07:03:36 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Rose Adagio Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 6:13

07:11:49 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan Lyon Opera Orchestra Kent Nagano Erato 14331 8:19

07:20:21 John Barry: Out of Africa: Love Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:28

07:27:18 Ludwig van Beethoven: Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Decca 16871 9:14

07:41:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 1 K 16 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80256 12:25

07:55:15 Frank Loesser: How to Succeed in Business Without Really Trying: Overture Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:06

08:07:11 Felix Mendelssohn: The Marriage of Camacho: Overture Op 10 Nuremberg Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Colosseum 9007 6:52

08:15:44 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 YL Male Voice Choir Minnesota Orchestra Osmo Vänskä Bis 9048 8:19

08:24:19 Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Sinfonia BWV 826 Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 5:04

08:30:41 Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 2 Prelude Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 4:23

08:40:59 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 83 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66295 9:08

08:51:03 Franz Waxman: Hotel Berlin: Cafe Waltzes Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 8:57

09:04:38 Franz Schubert: Allegro from String Quintet D 956 Gary Hoffman, cello Cypress String Quartet Avie 2307 19:51

09:27:09 Maurice Jarre: A Passage to India: Suite Royal Philharmonic Maurice Jarre Milan 10131 10:01

09:37:52 Karl Jenkins: Benedictus Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 3:56

09:43:18 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Arie di corte Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 8:20

09:53:27 George Gershwin: An American in Paris William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 5:02

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:45 Traditional: Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600 3:30

10:03:47 Felix Mendelssohn: Swiss Song from String Symphony No. 11 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Claves 9002 4:43

10:09:36 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100204 15:05

10:26:04 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Decca 16871 6:05

10:36:30 Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 101 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 7:04

10:45:04 John Adams: Short Ride in a Fast Machine City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 55051 4:15

10:51:31 Frédéric Chopin: Les Sylphides Boston Pops Arthur Fiedler RCA 300350 26:51

11:19:41 Herbert Howells: Pastoral Rhapsody London Symphony Richard Hickox Chandos 9410 12:14

11:33:59 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 9 # 3 Gail Hennessey, oboe La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 10:58

11:46:19 Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 10:30

11:57:37 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 7716 1:35

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:41 Jean Sibelius: Lemminkäinen's Return Op 22 # 4 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 093004 6:10

12:17:56 Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 101008 15:04

12:40:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 34 K 338 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052903 21:14

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:15 Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz Op 37 Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:30

13:04:13 Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 2 Op 87 # 2 Keith Jarrett, piano ECM 1469 2:06

13:07:37 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 11:22

13:20:04 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:39

13:28:40 George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You Joshua Bell, violin London Symphony John Williams Sony 60659 4:16

13:37:33 George Gershwin: Strike Up the Band: Overture Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 7:08

13:45:38 Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards BWV 1065 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 9:37

13:56:41 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Mazurka Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 2:47

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Septet in E-flat, Op. 20: Movement 2 Adagio cantabile Eduard Brunner, clarinet; Marie-Luise Neunecker, horn; Thomas Zehetmair, violin; Stefan Schweigert, bassoon; Cheryl House, cello; James van Valkenburg, viola; Alois Posch, double bass Album: Beethoven Septet and Piano Quintet Music Philips 434036 Music: 4:34

Ludwig van Beethoven: Quartet in in C Major, Op. 59, No. 3 Razumovsky: Movements 1, 3 & 4 Pacifica Quartet Interlochen Presents, Corson Auditorium, Interlochen, MI Music: 19:26

Piano Puzzler: This week's contestants are Lynda and Doug Miller from Mt. Pleasant, SC Music: 9:26

Joseph Haydn: String Quartet No. 30 "The Joke": Movement 4 Presto Finale Emerson String Quartet Album: The Haydn Project DG 471327 Music: 3:25 (short example excerpt)

Viet Cuong: Re(new)al Epoch Percussion Quartet: Oni Lara, percussion; Nigel Fernandez, percussion; Andrew Lynge, percussion; Corey Fica, percussion; The University of Texas Wind Ensemble; Jerry Junkin, conductor Butler School of Music, Bates Recital Hall, University of Texas at Austin, Austin, TX Music: 15:21

Gabriel Faure: Barcarolle No. 1 in A minor, Op. 26 John Novacek, piano Album: Last Kiss: Romantic piano music for love and passion Four Winds 3016 Music: 4:28

Antonin Dvorak: Czech Suite, Op. 39 Camerata RCO Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 22:39

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet in C Major, KV Anh. 171 (285b) Carol Wincenc, flute; Members of Escher String Quartet: Adam Barnett-Hart, violin; Pierre Lapoint, viola; Brook Speltz, cello The Morgan Library & Museum, New York, NY Music: 10:07

John Novacek: Four Rags for Violin and Piano Steven Copes, violin; John Novacek, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 9:37

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:51 Nicolò Paganini: Caprice No. 24 Op 1 # 24 Brodsky Quartet Chandos 10761 5:20

16:06:52 Nicolò Paganini: Caprice No. 5 Op 1 # 5 Augustin Hadelich, violin Warner 566017 03:04

16:12:04 Sir Edward Elgar: Finale from Symphony No. 1 Op 55 Berlin State Orchestra Daniel Barenboim Decca 4789353 11:44

16:26:48 Ilan Rechtman: Variations on 'Dark Eyes' Lara St. John, violin WellTemper 5185 6:52

16:34:39 Franz Schubert: Finale from 'Wanderer Fantasy' D 760 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 3:41

16:40:46 Sergei Prokofiev: Allegro agitato from Symphony No. 3 Op 44 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 7:51

16:50:17 Frank Loesser: Guys and Dolls: I'll Know Ailyn Pérez, soprano BBC Symphony Patrick Summers Warner 633485 3:32

16:54:30 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 5:26

17:04:19 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 6:11

17:12:18 Johannes Brahms: Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 9:00

17:24:21 Baldassare Galuppi: Laetatus sum Dresden Vocal Concert Dresden Instrumental Concert Peter Kopp Archiv 4776145 9:58

17:37:34 Frédéric Chopin: Etude No. 13 Op 25 # 1 Lang Lang, piano Sony 771901 3:11

17:42:17 Frédéric Chopin: Waltz No. 9 Op 69 # 1 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 4:27

17:47:19 E. J. Moeran: Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 7:33

17:55:41 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Che farò senza Euridice Denyce Graves, mezzo-soprano Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini RCA 63509 4:01

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 1 K 207 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 20:29

18:31:27 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 4:48

18:37:08 Isaac Albéniz: Suite Española: Aragón Op 47 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 5:04

18:43:27 Ludwig van Beethoven: March & Finale from Quartet No. 15 Op 132 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 8:28

18:52:41 Herbert Howells: Magnificat Choir of Clare College Graham Ross Harm Mundi 907579 6:37

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:39 Richard Strauss: Oboe Concerto Alex Klein, oboe Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 23913 26:33

19:31:36 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 9 Op 70 Boston Symphony Andris Nelsons DeutGram 4795201 26:30

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Conservatory at Baldwin Wallace University

Sean Murphy, saxophone; Christine Fuoco, piano

Pierre-Philippe Bauzin: Poeme (1960)

Pierre-Philippe Bauzin: Sonata No. 2 (1971, rev. posth. 2016)

Pierre-Philippe Bauzin: Cinq Pieces Breves en Forme de Musique (1960)

20:39:25 Darius Milhaud: Le Boeuf sur le toit Op 58 Lyon Opera Orchestra Kent Nagano Erato 45820 20:01

21:01:47 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé Berlin Radio Choir Berlin Philharmonic Pierre Boulez DeutGram 447057 56:46

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:01:47 Ulysses Kay: Six Dances for String Orchestra Westphalian Symphony Paul Freeman Vox 5157 19:55

22:24:02 Franz Xaver Mozart: Piano Concerto No. 2 Op 25 Grant Johannesen, piano Chicago Sinfonietta Paul Freeman Centaur 2062 25:18

22:51:02 Adolphus Hailstork: An American Port of Call Chicago Sinfonietta Paul Freeman Cedille 061 8:32

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:55 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Frederic Hand, guitar Willow 1036 5:19

23:08:15 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43 # 5 Per Tengstrand, piano Azica 71207 3:49

23:12:04 George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' Burning River Brass BurnRiver 2013 4:09

23:17:20 Gabriel Yared: The English Patient: Convento di Sant' Anna Rosalie Asselin, piano La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 4:40

23:22:01 Antonín Dvorák: Andante from Symphony No. 4 Op 13 Czech Philharmonic Libor Pesek Virgin 91144 11:39

23:33:40 Federico Mompou: Intimate Impressions: Secreto Anja Lechner, cello ECM 2367 4:56

23:39:45 Frédéric Chopin: Prelude No. 25 Op 45 Martha Argerich, piano DeutGram 4796018 4:02

23:43:48 César Franck: Allegretto from Symphony in d Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 11:10

23:55:45 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 3:15