WCLV Program Guide 05-08-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Ibert, Jacques Suite Élisabéthaine' for 'A Midsummer Night's Dream' Manhattan Chamber Orch/Richard Auldon Clark Newport Classic Vive Ibert! (Jacques Ibert Orchestral Works) 2:15

00:02:15 Ibert, Jacques Suite Élisabéthaine' for 'A Midsummer Night's Dream' Manhattan Chamber Orch/Richard Auldon Clark Newport Classic Vive Ibert! (Jacques Ibert Orchestral Works) 3:03

00:05:18 Ibert, Jacques Escales (Ports of Call)' Detroit Sym Orch/Paul Paray Mercury Rapsodie Espagnole: La Valse, pavane, Alborada, Escales 13:40

00:18:58 D'Indy, Vincent Diptyque méditerranéen,' Op 87 Monte Carlo Phil/Georges Prêtre MHS Vincent d'Indy 16:13

00:35:11 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier,' Book 1, BWV 846/69 Keith Jarrett, p ECM Bach: Well-Tempered Clavier Book 1 1:37

00:36:48 Bach, Johann Sebastian Cello Suite No. 1 in G, BWV 1007 Sung-Won Yang, vc London Bach Cello Suites 17:56

00:54:44 Ibert, Jacques Suite Élisabéthaine' (1942; for 'A Midsummer Night's Dream)' Manhattan Chamber Orch/Richard Clark Newport Classic Vive Ibert! (Jacques Ibert Orchestral Works) 1:39

01:00:00 Griffes, Charles Tomlinson Four Roman Sketches,' Op 7 Buffalo Phil/JoAnn Falletta Naxos GRIFFES: Pleasure Dome of Kubla Khan / The White Peacock 5:37

01:05:37 Foss, Lukas Three Pieces (1944/84) Zvi Zeitlin, v; Barry Snyder, p Gasparo American Violin Music 12:57

01:18:34 Gershwin, George An American in Paris' Cincinnati Pops/Erich Kunzel Telarc Best of Gershwin 17:17

01:35:51 Handel, George Frideric Serse' Judith Malafronte, ms; Hanover Band and Cho/Nicholas McGegan Conifer Handel: Serse 1:39

01:37:30 Handel, George Frideric Xerxes' Richard Lewis, t; Hallé Orch/Sir John Barbirolli EMI/Ang Classic Handel (Favourites) 17:20

01:54:50 Handel, George Frideric Serse' Judith Malafronte, ms; Hanover Band and Cho/Nicholas McGegan Conifer Handel: Serse 1:42

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Louise Farrenc: Symphony No. 1 Movement 3 Minuetto: Moderato Luxembourg European Soloists; Christoph Konig, conductor Album: Farrenc: Symphony No. 1 - Overtures - Grand Variations Naxos 574094 Music: 4:33

Louise Farrenc: Overture No. 2 Luxembourg European Soloists; Christoph Konig, conductor Album: Farrenc: Symphony No. 1 - Overtures - Grand Variations Naxos 574094 Music: 7:06

Louise Farrenc: Etudes, Op. 26 Book 1 No. 15 Andante affettuoso Joanne Polk, piano Album: Louise Farrenc: Etudes & Variations for Solo Piano Steinway & Sons 30133 Music: 2:45

Louise Farrenc: Nonet for Strings and Winds in E flat Major, Op. 38: Movements 2-3 Philippe Bernold, flute; Francois Leleux, oboe; Romain Guyot, clarinet; Andre Cazalet, French horn; Gilbert Audin, bassoon; Guillaume Sutre, violin; Miguel Da Silva, viola; Francois Salque, cello; Vincent Pasquier, double bass Album: Farrenc: Musique de chamber Naive 5033 Music: 17:26

Louise Farrenc: Etudes, Op. 26 Books 1 & 2 (selections) Joanne Polk, piano Album: Louise Farrenc: Etudes & Variations for Solo Piano Steinway & Sons 30133 Music: 10:01

Manuel de Falla, arr. Kochanski, Torrent: Canciones Populares: Movements 3-4 Augustin Hadelich, violin; Pablo Sainz Villegas, guitar Album: Histoire du tango Avie 2280 Music: 4:30

Dylan Bennett: Holhchifo Ki'yo Spokane String Quartet Spokane Chamber Music Association, Bing Crosby Theater, Spokane, WA Music: 3:48

Stephen Goss: The Albeniz Concerto Pablo Sainz Villegas, guitar; Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 29:30

Frederic Chopin: Introduction and Rondo in E-flat Major, Op.16 Sara Davis Buechner, piano Baruch Performing Arts Center at Baruch College, Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 9:19

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Salieri, Antonio La grotta di Trofonio' Mannheim Mozart Orch/Thomas Fey Hänssler Classic Antonio Salieri: Overtures & Stage Music 4:50

04:04:50 Clementi, Muzio Overture in D Roma Sym Orch/Francesco La Vecchia Naxos CLEMENTI, M.: Symphonies Nos. 1 and 2 / Overture in D Major (Rome Symphony Orchestra, La Vecchia) 8:44

04:13:34 Clementi, Muzio Piano Sonata in B-Flat, Op 2/6 Howardy Shelley, p Hyperion Clementi * The Complete Piano Sonatas * I 7:51

04:21:25 Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Sonata No. 10 in C, K. 330 Vladimir Horowitz, p DG Piano Sonatas (Klaviersonaten · Sonates pour piano) Rondo K.485 · Adagio K.540 13:24

04:34:49 Moore, Douglas Duet, 'What the bee is to the Flow'ret' Shelton, s; Kelly, t; Kipnis, forte-p Nonesuch Moore's Irish Melodies 1:45

04:36:34 Gillis, Don Encore' Concerto Alan Feinberg, p; Albany Sym Orch/David Alan Miller Albany Gillis: Symphony X 17:24

04:53:58 Barber, Samuel Souvenirs,' Op. 28 Georgia, Louise Mangos, p Cedille American Works for Piano Duo 1:46

05:00:00 Albéniz, Isaac Navarra' Chicago Sym/Fritz Reiner RCA Spain 5:35

05:05:35 Sarasate, Pablo de Two Spanish Dances, Op 22 Rachel Barton, v; Samuel Sanders, p Dorian SARASATE, P.: Spanish Dances / Serenade andalouse / Miramar / Introduction and Tarantella / Muiniera 4:41

05:10:16 Sarasate, Pablo de Navarra,' Op 33 Mark Kaplan, v; Bruno Canino, p Arabesque Sarasate By Kaplan 6:15

05:16:31 Albéniz, Isaac Iberia,' Book 1 Cincinnati Sym/Jesús López-Cobos Telarc Albéniz: Iberia (Complete) * Lopez-Cobos * Cincinnati Symphony Orchestra 18:27

05:34:58 Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.2 in b minor, BWV 1067 Boston Early Music Soloists/William Malloch Koch Suites For Dancing 1:26

05:36:24 Bach, Johann Sebastian Flute Sonata in b minor, BWV 1030 Masahiro Arita, f; Chiyoko Arita, hc Denon The Most Relaxing Flute Music In The Universe 18:02

05:54:26 McCauley, William Five Miniatures for Flute and Strings Timothy Hutchins, f; CBC Vancouver Orch/Mario Bernardi Radio Canada Int'l Concierto Pastoral 1:34

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:49 Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 21 Op 87 # 21 Keith Jarrett, piano ECM 1469 3:55

06:15:19 Carl Stamitz: Rondo from Cello Concerto No. 1 Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 5:06

06:22:12 Peter Warlock: Capriol Suite Christopher Parkening, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown EMI 55052 10:50

06:33:13 Louis Moreau Gottschalk: God Save the Queen Op 41 Alan Feinberg, piano Argo 430330 3:50

06:43:03 Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 9:59

06:54:06 Felix Arndt: Nola 'A Silhouette' New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 3:26

06:59:14 William Byrd: Earl of Oxford's March Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:05

07:06:58 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 6:00

07:15:25 Javier Alvárez: Metro Chabacano Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 6:38

07:22:24 John Williams: NBC 'Mission' Theme Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 3:39

07:27:12 Dave Grusin: On Golden Pond: New Hampshire Hornpipe Valentina Lisitsa, piano Decca 4789454 2:28

07:31:46 Johannes Brahms: Allegretto from Cello Sonata No. 1 Op 38 Gabriel Schwabe, cello Naxos 503293 5:10

07:43:04 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 25 Op 79 HJ Lim, piano EMI 64952 7:41

07:52:45 Henry Mancini: Breakfast at Tiffany's: Moon River Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:05

07:56:07 Benjamin Britten: Boisterous Bourrée from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 3:22

08:07:41 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 Seattle Symphony Chorale Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 5:26

08:15:28 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Suite Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 10:09

08:26:28 Georgia Stitt, Jason Robert Brown: Waiting for Wings Overture Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 7:03

08:40:23 Franz Schubert: Theme & Variations from Octet D 803 Cleveland Octet Sony 62655 12:40

08:54:43 Alexandre Desplat: Coco Before Chanel Alain Planès, piano Traffic Quintet Mercury 481217 4:04

09:04:10 Hershy Kay: Cakewalk Suite Boston Pops Arthur Fiedler RCA 61501 25:19

09:31:43 Richard Rodgers: The King and I: Overture Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:18

09:41:23 Aaron Copland: Letter from Home Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 6:23

09:48:15 Frédéric Chopin: Mazurka No. 38 Op 59 # 3 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 3:34

09:53:51 Johann Stamitz: Finale from Clarinet Concerto Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 4:12

09:59:25 Louis Moreau Gottschalk: La gallina Op 53 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:27

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:26 Louis Moreau Gottschalk: The Banjo Op 15 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:07

10:08:04 Richard Strauss: Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85 Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 11:45

10:20:26 Erich Wolfgang Korngold: Finale from Violin Concerto Op 35 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley DeutGram 4792954 7:07

10:29:01 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie Marina Lomazov, piano Lomazov 100 3:29

10:36:45 Andrea Luchesi: Piano Sonata in G Roberto Plano, piano Concerto 2069 6:53

10:44:52 Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 1: March The Hague Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9815 3:47

10:50:21 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 Op 57 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 26:29

11:17:56 Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite Op 19 New York Scandia Symphony Dorrit Matson Centaur 2607 13:08

11:33:04 Frédéric Chopin: Ballade No. 4 Op 52 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 11:26

11:45:50 Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 10:30

11:57:28 Percy Grainger: Shepherd's Hey! Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 2:15

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:53 Ludwig van Beethoven: Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 7:59

12:16:02 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 50605 14:28

12:35:02 Joseph Haydn: Symphony No. 73 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 011305 19:22

12:55:11 Johann Strauss Jr: Annen Polka Op 117 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 3:55

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:30 Samuel Scheidt: Galliard Battaglia Canadian Brass Steinway 30008 1:33

13:02:23 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' Burning River Brass BurnRiver 2004 5:26

13:11:23 Carl Stamitz: Cello Concerto No. 2 Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 21:05

13:33:27 Giacomo Puccini: Prelude for Orchestra Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 2:26

13:40:30 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Ballet Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 5:55

13:47:42 Joaquín Turina: The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761 8:28

13:57:59 Mario Broeders: Vals criollo No. 3 Mirian Conti, piano Steinway 30010 1:31

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

John Coprario: Fancie a 5 American Brass Quintet Album: American Brass Quintet Plays Renaissance, Elizabethan and Baroque Music Delos 3003 Music: 2:27

Giovanni Gabrieli: Canzon Per Sonare #4 American Brass Quintet Album: American Brass Quintet Plays Renaissance, Elizabethan and Baroque Music Delos 3003 Music: 1:57

Marc-Antoine Charpentier: Concert pour Quatre Parties de Violes H.545 Sonnambula Baruch Performing Arts Center at Baruch College, Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 10:32

Morley Calvert: Suite From The Monteregian Hills: Movements 1-2 & 4 Philadelphia Orchestra Brass Quintet: Anthony Prisk & James Ross, trumpets; Jeffrey Lang, horn Nitzan Haroz, trombone; Blair Bollinger, bass trombone Chamber Music Society of Palm Beach, Holy Trinity Episcopal Church, West Palm Beach, FL Music: 6:17

Paul Wiancko: LIFT Aizuri Quartet Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN Music: 25:31

Paul Lansky: Partita Movement 3 Pavane David Starobin, guitar; Mari Yoshinaga, percussion Album: David Starobin: New Music with Guitar, Volume 8 Bridge 9404 Music: 4:40

Aaron Copland: Quiet City Andrew Parker, English Horn; Michael Martin, trumpet; University of Texas Wind Ensemble; Jerry Junkin, conductor The Butler School of Music at The University of Texas at Austin, Bates Recital Hall, Austin, TX Music: 10:32

Joseph Joachim: Hamlet Overture The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, The Sosnoff Theatre at The Fisher Center for the Performing Arts, Annandale-on-Hudson, NY Music: 14:43

Paul Lansky: Five Views of an Unfamiliar Tune for Solo Percussion and Chamber Orchestra.Matthew McClung, percussion; ROCO; Victor Yampolsky, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 18:55

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:46 Louis Moreau Gottschalk: Souvenir de Porto Rico Op 31 Cecile Licad, piano Naxos 559145 6:42

16:08:30 Louis Moreau Gottschalk: La jota aragonesa Op 14 Cecile Licad, piano Naxos 559145 2:56

16:13:23 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 BWV 1041 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 13:25

16:29:21 Randy Newman: Toy Story: You've Got a Friend in Me Chuck Colby, vocalist London Music Works Silva 1398 2:08

16:32:53 William Kanengiser: The Pachelbel "Loose" Canon Los Angeles Guitar Quartet Delos 3205 6:26

16:41:01 Carl Maria von Weber: Preciosa: Overture Op 78 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:26

16:50:23 Léo Delibes: Les filles de Cadiz Nicole Cabell, soprano London Philharmonic Sir Andrew Davis Decca 6590 3:12

16:54:07 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Bergamasca Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 5:08

17:05:02 Carl Stamitz: Rondeau from Clarinet Concerto No. 7 Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 5:37

17:12:45 Johannes Brahms: Andante from Piano Sonata No. 3 Op 5 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 10:38

17:24:58 Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances Op 59 Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 8:39

17:38:27 Louis Moreau Gottschalk: Caprice on 'Home, Sweet Home' Op 51 Alan Feinberg, piano Argo 436121 6:14

17:46:57 John Bull: Galliard Alan Feinberg, piano Steinway 30019 2:03

17:50:02 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 7:14

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:39 Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 4 G 448 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 18:53

18:30:21 Claude Debussy: Suite bergamasque: Prélude Vassily Primakov, piano Bridge 9350 4:30

18:35:39 Claude Debussy: Suite bergamasque: Menuet Vassily Primakov, piano Bridge 9350 3:54

18:40:38 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Mariinsky Theater Chorus Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 11:18

18:53:10 Morten Lauridsen: O magnum mysterium Burning River Brass BurnRiver 2013 6:08

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:29 Carl Stamitz: Cello Concerto No. 1 Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 21:04

19:26:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 K 550 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 30:56

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:23 George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 13 Keith Jarrett, piano ECM 1530 8:03

20:11:09 Franz Schubert: Symphony No. 3 The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 21:45

20:35:07 Edvard Grieg: Old Norwegian Romance with Variations Op 51 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 24:21

21:02:49 William Grant Still: Wood Notes Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559676 16:25

21:21:24 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 John Thiessen, trumpet Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:54

21:34:06 George Frideric Handel: Concerto Grosso in D Op 3 # 6 Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 907415 6:14

21:42:51 Percy Grainger: Molly on the Shore Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 4:05

21:49:29 César Franck: Symphony in d Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 39:10

22:30:33 Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 24 Op 87 # 24 Keith Jarrett, piano ECM 1469 10:18

22:42:55 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Iona Brown, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 16:03

23:00 QUIET HOUR

23:01:47 Carl Stamitz: Andante from Flute Concerto Op 29 Irena Grafenauer, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 426318 4:46

23:06:35 Claude Debussy: Images, Book 1: Hommage à Rameau Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 6:49

23:13:24 Sir Edward Elgar: Chanson de nuit Op 15 # 1 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:36

23:18:13 Rihards Dubra: Ave Maria I Voces8 Decca 22601 3:38

23:21:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Clarinet Concerto K 622 Franklin Cohen, clarinet Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 7:14

23:29:06 Louis Moreau Gottschalk: Berceuse Op 47 Alan Marks, piano Nimbus 5014 4:47

23:35:15 Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 1 D 898 Beaux Arts Trio Philips 4788977 10:01

23:45:17 Antonín Dvorák: Romanza from String Quartet No. 10 Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765 6:15

23:51:33 Traditional: Wild Mountain Thyme Sharon Isbin, guitar Sony 745456 3:16

23:55:48 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' BWV 639 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:22