WCLV Program Guide 05-04-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Music from the Western Reserve

Sonatas from WWII - Jack Sutte, trumpet, Christine Fuoco, piano

Karl Pills: Sonata for Trumpet & Piano

Paul Hindemith: Sonata for Trumpet in B & Piano

Jean Hubeau: Sonata for Chromatic Trumpet & Piano

Westhuizen Piano Duo (from 08/31/2016)

Ludwig Van Beethoven: Six Variations on “Ich denke dein”

Robert Schumann: “Bilder aus Osten”

Antonin Dvorak: Three Slavonic Dances

Francis Poulenc: Sonata for Piano 4 hands

Samuel Barber: “A Corner of the Ballroom” (mvmt 3) from “Souvenirs”

Claude Debussy: Petite Suite

01:51:28 Joaquín Turina: La procesión del rocio Op 9 Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 8:30

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Astor Piazzolla: Suite Punta del Este for Bandoneon, Ensemble and String Orchestra Daniel Binelli, bandoneon Camerata Bariloche, Chamber Orchestra of Argentina Sono Luminus DOR-90201

02:20:06 Joaquín Turina: Mujeres Españas (Spanish Women): Madrileña clásica, Andaluza sentimental, Morena coqueta Sara Davis Buechner, piano Koch International 7590

02:38:32 Claude Debussy: Danses sacrée et profane Nicanor Zabeleta, harp Vienna Radio Symphony Orchestra Ferenc Fricsay Archipel 466

02:48:43 Marcelo Coronel: Imaginario popular argentino (Popular Argentine Legends) Victor Villadangos, guitar Naxos 8557658

03:00:50 Henry Purcell: Fairy Queen: Suite from Act I Concert des Nations Jordi Savall Alia Vox 9866

03:11:44 Roberto Gerhard: Soirée de Barcelona (Suite for Piano): Allegretto placido, Sostenuto molto enérgico e pesante, Sard Jordi Masó, piano Marco Polo 223867

03:31:54 Ernesto Cordero: Concerto Antillano for Guitar & Orchestra (1983) Carlos Barbosa-Lima, guitar Sofia Soloists Chamber Ensemble Plamen Djurov Zoho 200707

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:21 Emil von Reznícek: Serenade for Strings Deutsches Symphonie Berlin Jiri Starek Schwann 311128 21:18

04:24:18 Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Op 35 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 38:06

05:04:05 Gabriel Fauré: Requiem Op 48 Cecilia Bartoli, mezzo-soprano St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 459365 38:20

05:43:50 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 Op 43 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 15:22

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:30 Federico Mompou: Canción y Danza No. 3 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 3:53

06:13:09 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 11:32

06:26:26 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 5:17

06:33:12 Karl Jenkins: Ave verum corpus Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:17

06:42:49 Ludwig van Beethoven: Rondo from Cello Sonata No. 2 Op 5 # 2 Zuill Bailey, cello Telarc 80740 8:56

06:52:34 Virgil Thomson: Fugue & Chorale on 'Yankee Doodle' St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 5:36

06:58:35 Ralph Vaughan Williams: March 'Sea Songs' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:57

07:06:28 Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 5:58

07:14:36 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Ouverture BWV 1069 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 7:07

07:23:22 Salomone Rossi: Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Zambalina Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2361 2:55

07:28:24 Harry Warren: 42nd Street: 42nd Street Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 4:11

07:32:46 Giacomo Puccini: La bohème: Che gelida manina Jonas Kaufmann, tenor Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Decca 10837 5:02

07:42:32 Karl Goldmark: In Italy Op 49 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 12:01

07:57:07 Jerome Moross: The Big Country: Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 2:53

08:08:35 Alexander Borodin: Petite Suite: Rustic Mazurka Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 3:34

08:12:12 Alexander Borodin: Petite Suite: Serenade Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 2:03

08:16:31 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 10:13

08:29:29 Francisco Tárrega: Variations on 'The Carnival of Venice' Xuefei Yang, guitar EMI 6322 8:02

08:42:24 Giuseppe Cambini: Wind Quintet No. 3 3 Aulos Wind Quintet Schwann 310011 13:55

08:57:13 Georges Delerue: Contempt: Camille Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:17

09:03:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 K 285 Carol Wincenc, flute Emerson String Quartet DeutGram 431770 18:36

09:26:36 Johann Sebastian Bach: Partita No. 4: Allemande BWV 828 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 4:44

09:33:20 Leroy Anderson: Horse and Buggy BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 3:38

09:37:45 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Sonata No. 21 Op 53 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448 10:59

09:51:24 Michael Torke: Javelin Boston Pops John Williams Sony 62592 8:49

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:28 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 3:11

10:05:04 Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 2 D 89 Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 437535 0:51

10:07:52 Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs Op 58 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 15:31

10:23:40 Mikhail Glinka: Nocturne Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:16

10:28:19 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus Ambrosian Singers English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 3:21

10:35:55 François Couperin: Sonata No. 1 'La Pucelle' Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 6:26

10:44:30 Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 4:31

10:50:44 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Ray Chen, violin London Philharmonic Robert Trevino Decca 4833852 25:39

11:17:58 Muzio Clementi: Piano Sonata in B-Flat Op 24 # 2 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808 12:27

11:32:44 Giacomo Puccini: Capriccio sinfonico La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 13:05

11:47:10 Luigi Cherubini: Anacréon: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 8:31

11:56:05 Alexander Glazunov: Raymonda: Valse fantastique Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 61939 4:08

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:50 Johann Strauss Jr: Waltz 'Danube Maidens' Op 427 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 8:37

12:16:52 Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 4 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Arthaus 101682 21:00

12:40:57 Johannes Brahms: Finale from Violin Concerto Op 77 Julia Fischer, violin Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 7:51

12:49:58 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Non più andrai Ruben Drole, baritone Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 3:51

12:54:14 Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 5:17

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:33 Frédéric Chopin: Mazurka No. 41 Op 63 # 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 1:53

13:02:55 Alexander Scriabin: Mazurka Op 3 # 6 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:11

13:06:37 Antonín Dvorák: Serenade for Winds Op 44 Members of Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung DeutGram 471613 22:54

13:31:01 Johann Pachelbel: Canon Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390 4:07

13:39:11 Marin Marais: Alcyone: Chaconne Tempesta di Mare Chandos 805 6:24

13:46:51 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Osian Ellis, harp Melos Ensemble Decca 4785437 10:24

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Scherzo from Sonata in B-flat Major: Scherzo Inon Barnatan, piano Album: Franz Schubert - Inon Barnatan Bridge 9197 Music: 4:09

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in D Major, Op. 70, No. 1, "Ghost" Phillippe Quint, violin; Alisa Weilerstein, cello; Inon Barnatan, piano Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 23:09

Gustav Holst: The Perfect Fool, Ballet Music Battle Creek Symphony; Anne Harrigan, conductor The Music Center of South Central Michigan, W. K. Kellogg Auditorium, Battle Creek, MI Music: 10:41

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Passacaglia in G minor for Solo Violin: The Guardian Angel, from The Mystery Sonatas Yura Lee, violin

Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 8:44

Robert Schumann: Carnaval Movement 1 and 2 Preambule and Pierrot Kirill Gerstein, piano Album: Kirill Gerstein: Imaginary Pictures Myrios 13 Music: 4:23

Felix Mendelssohn: Piano Trio No. 2 in C minor, Op. 66: Movement 4 Finale: Allegro appassionato Emily Daggett Smith, violin; Ani Aznavoorian, cello; Adam Neiman, piano Manchester Music Festival, Southern Vermont Arts Center, Manchester, VT Music: 8:06

Joseph Achron: La Romanesca for Violin and Piano Danbi Um, violin; Orion Weiss, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 3:38

Sergei Rachmaninoff: Concerto No. 2 in C minor for Piano and Orchestra, Op. 18 Kirill Gerstein, piano; Minnesota Orchestra; Juanjo Mena, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 31:53

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:39 William Schuman: New England Triptych: Chester United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 5:59

16:08:01 Robert Russell Bennett: Symphonic Songs: Celebration United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 4:33

16:14:55 Frédéric Chopin: Ballade No. 4 Op 52 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 11:26

16:27:59 John Williams: Always: Dorinda Solo Flight Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80495 3:41

16:33:34 Étienne Méhul: Finale from Symphony No. 3 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5185 6:11

16:40:57 Federico Moreno Tórroba: Suite castellana David Russell, guitar Telarc 80451 7:47

16:51:02 Eric Whitacre: A Boy and a Girl Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 3:17

16:55:07 Toby Hession: She Walks in Beauty Voces8 Decca 29601 4:47

17:04:26 Vincenzo Bellini: Oboe Concerto Heinz Holliger, oboe Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal Philips 4788977 6:29

17:12:08 Johannes Brahms: Andante from Piano Sonata No. 3 Op 5 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 10:38

17:24:40 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Overture BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 8:12

17:36:26 Gabriel Fauré: Requiem: Pie Jesu Lucia Popp, soprano Philharmonia Orchestra Sir Andrew Davis Sony 87771 3:38

17:41:45 Gabriel Fauré: Impromptu No. 3 Op 34 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 4:30

17:47:02 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 7 Op 70 Royal Concertgebouw Orchestra Sir Colin Davis Philips 4788977 7:01

17:54:49 Heitor Villa-Lobos: Brazilian Suite: Gavotta-Choro Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 5:01

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:33 Peter Tchaikovsky: First movement from Symphony No. 6 Op 74 Czech Philharmonic Semyon Bychkov Decca 4830656 17:58

18:28:33 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 6 Royal Northern Sinfonia Thomas Zehetmair Avie 2224 5:36

18:35:39 Joseph Haydn: Minuet from Symphony No. 31 Orchestra of St Luke's Sir Charles Mackerras Telarc 80156 4:54

18:41:32 Charles Ives: Finale from Symphony No. 1 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9053 11:18

18:54:16 Joaquín Turina: Silueta nocturna Op 65 # 1 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:36

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:37 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 Op 93 Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 721 24:56

19:30:09 Joseph Haydn: Symphony No. 104 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 26:45

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:21 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 Op 57 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 23:32

20:27:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 9 for Winds K 240 Amadeus Winds l'Oiseau 425819 13:15

20:41:53 Claude Debussy: Printemps National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 15:14

20:57:32 Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 4 D 89 Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 437535 0:54

21:02:29 Emil von Reznícek: Serenade for Strings Deutsches Symphonie Berlin Jiri Starek Schwann 311128 21:18

21:26:02 Aaron Copland: Quiet City Raymond Mase, trumpet Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427335 9:19

21:36:53 Walter Piston: Scherzando & Finale from Wind Quintet Boehm Quintet Premier 1006 7:04

21:46:19 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 Béla Fleck, banjo Sony 89610 3:44

21:52:13 Gabriel Fauré: Requiem Op 48 Kathleen Battle, soprano Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini DeutGram 4795448 42:05

22:35:28 Heinrich Marschner: Grand Festive Overture Op 78 Slovak State Philharmonic Alfred Walter MarcoPolo 223342 10:18

22:48:05 Thomas Canning: Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80462 8:58

22:57:27 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Mélancolie Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 2:35

23:00 QUIET HOUR

23:02:27 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 4:56

23:07:24 John Bull: Pavan in the Second Tone Alan Feinberg, piano Steinway 30019 6:12

23:13:36 Astor Piazzolla: Oblivion Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart E1 Music 7792 4:14

23:19:04 Frederic Hand: Prayer Frederic Hand, guitar Willow 1036 4:11

23:23:15 John Sheppard: Libera nos Stile Antico Harm Mundi 907419 5:30

23:28:45 Arthur Honegger: Pastorale d'été New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 82849 8:05

23:37:47 Frédéric Chopin: Nocturne No. 17 Op 62 # 1 Rafal Blechacz, piano DeutGram 10870 7:26

23:45:14 Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 1 Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 5:20

23:50:34 Victor Manuel Amaral Ramírez: Saggio: Súplica Duo Amaral DuoAmaral 501592 4:15

23:56:02 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 3 Prelude BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:20