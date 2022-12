WCLV Program Guide 04-14-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:43 Richard Strauss: Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by the Fireside' Strasbourg Philharmonic Marc Albrecht PentaTone 310 7:20

00:10:01 Hugo Wolf: Italian Serenade Ana Bela Chaves, viola Orchestra of Paris Daniel Barenboim Erato 45416 7:54

00:18:45 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 3:45

00:23:43 Alex North: Spartacus: Suite London Symphony Eric Stern Nonesuch 79446 19:55

00:46:08 Robert Schumann: Symphony No. 3 Op 97 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 36:57

01:27:16 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 912 12:20

01:40:45 Arthur Foote: Nocturne and Scherzo Jeani Foster, flute Da Vinci Quartet Naxos 559014 12:42

01:54:11 Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 74006 5:24

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jean Françaix: Quintette; II. Presto-Trio Imani Winds; Album: Umoja Imani 6227 Music: 4:36

Ludwig van Beethoven: Grosse Fuge in B-flat for Two Violins, Viola and Cello, Op. 133 Kyu-Young Kim, violin; Ruggero Allifranchini, violin; Hyobi Sim, viola; Julie Albers, cello SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 15:50

Gustav Mahler: Symphony No. 1 in D major: Movement 1 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 16:14

Wayne Shorter: Terra Incognita Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL Music: 10:02

Traditional, arr. James Erb: Shenandoah Chanticleer Album: Out Of This World Teldec 96515 Music: 4:34

Johann Rosenmuller: Sonata No.7 a4 in D minor from "Sonatae a 2, 3, 4 e 5 stromenti sa arco et altri" Acronym Ensemble Hamilton College Performing Arts, Wellin Hall, Schambach Center for Music and Performing Arts, Hamilton College, Clinton, NY Music: 5:45

Clement Janequin: La Guerre Chanticleer Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 7:11

Jaakko Kuusisto: Violin Concerto, Opus 28 Elina Vahala, violin; Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Missesota Orchesta, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 29:11

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:44 Franz Berwald: Grand Septet Vienna Octet Decca 4785437 23:03

04:26:10 Hector Berlioz: Reverie and Caprice Op 8 Guillermo Figueroa, violin Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680 7:51

04:35:44 Anatoly Liadov: Polonaise No. 2 Op 55 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 4:16

04:41:01 Astor Piazzolla: Four for Tango Brodsky Quartet Chandos 10761 6:36

04:49:58 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Op 58 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 34:37

05:29:06 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 8:45

05:39:23 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 10:43

05:50:52 Ola Gjeilo: Ubi caritas Ola Gjeilo, piano Voces8 Decca 24646 5:15

05:56:33 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 Op 46 # 5 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:23

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:35 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 7:10

06:16:53 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 8:55

06:26:50 Girolamo Frescobaldi: Toccata Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 4:36

06:32:12 Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 5:15

06:42:21 George Frideric Handel: Trio Sonata in G Op 5 # 4 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 12:58

06:56:00 John Williams: Fanfare for a Special Occasion Bay Brass Alasdair Neale Harm Mundi 807556 2:54

06:59:12 Henry Fillmore: March 'Men of Ohio' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:12

07:05:13 John Williams: Hook: The Banquet Boston Pops John Williams Sony 68419 6:04

07:13:38 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 12:33

07:26:55 Dmitri Shostakovich: Jazz Suite No. 1: Waltz Burning River Brass BurnRiver 2013 2:27

07:30:30 Franz Schubert: Scherzo from String Quartet No. 14 D 810 Jasper Quartet Sono Luminus 92152 3:57

07:39:58 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 BWV 1041 Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 13:09

07:55:47 Giuseppe Verdi: La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti calici' Anna Netrebko, soprano Vienna Philharmonic Carlo Rizzi DeutGram 6188 3:04

08:07:12 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G Op 10 # 4 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 7:14

08:16:28 Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 1 Op 27 Philharmonia Orchestra Bryden Thomson Chandos 8867 8:39

08:27:56 Ludwig van Beethoven: Sonata for Piano 4 Hands Op 6 Peter Takács, piano Cambria 1175 5:44

08:33:55 John Lennon/Paul McCartney: The Fool on the Hill Milos Karadaglic, guitar Chamber Ensemble Christopher Austin Mercury 24425 3:08

08:41:26 Charles Ives: Allegro from Symphony No. 2 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 11:06

08:53:50 Sir William Walton: Spitfire Prelude & Fugue Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 6:58

09:04:14 Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Concerto No. 1 Op 99 Norbert Kraft, guitar Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 20:30

09:26:25 James Horner: Titanic: My Heart Will Go On Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 4:25

09:32:55 Franz Doppler: Duettino Americain Op 37 Jean-Pierre Rampal, flute Delos 3212 6:51

09:33:35 Franz Doppler: Duettino Americain Op 37 Jean-Pierre Rampal, flute Delos 3212 6:51

09:41:06 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: March Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 4:14

09:46:33 Charles Avison: Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 12:18

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:13 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:40

10:03:10 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Yuri Torchinsky, violin BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 4:44

10:09:51 Eric Whitacre: The River Cam Julian Lloyd Webber, cello London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 11:49

10:22:11 Astor Piazzolla: Milonga from Concerto for Bandoneón & Guitar Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 6:17

10:30:14 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4836617 3:30

10:37:40 Sergei Rachmaninoff: The Bells: The Silver Sleigh Bells Op 35 Bavarian Radio Chorus Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons BR Klassik 900154 6:40

10:45:48 Victor Béraud: Petite Reine Berceuse Op 24 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:30

10:50:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 26 K 537 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 30:17

10:50:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 26 K 537 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 30:17

11:22:51 George W. Chadwick: Suite Symphonique: Romanza Czech State Philharmonic Brno José Serebrier Reference 2104 9:15

11:33:28 Claude Debussy: Petite Suite National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 12:59

11:47:36 Franz Liszt: Venezia e Napoli: Tarantella S 162/3 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 9:06

11:57:40 George Gershwin: Porgy and Bess: Oh, I Can't Sit Down New York Choral Artists New York Philharmonic Zubin Mehta Teldec 46318 1:43

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:58 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 3:13

12:11:47 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 6 Op 54 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2013 32:50

12:47:29 Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 9:19

12:59:50 Reinhold Glière: The Red Poppy: Waltz New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 2:21

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:02:35 Dmitri Shostakovich: Tahiti Trot 'Tea for Two' Op 16 Philadelphia Orchestra Mariss Jansons EMI 55601 3:25

13:07:06 Joseph Haydn: Symphony No. 63 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337 20:33

13:29:12 Ferruccio Busoni: Giga, Bolero and Variations after Mozart Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394 3:49

13:36:23 Ferruccio Busoni: Elegies: Berceuse Igor Levit, piano Sony 542445 5:10

13:42:59 Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 12:05

13:56:14 Scott Joplin: Sunflower Slow Drag Brian Dykstra, piano Centaur 3340 3:37

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Piano Quintet: Scherzo Jonathan Biss, piano; Elias String Quartet Album: Schumann & Dvorak: Piano Quintets Onyx 4092 Music: 4:16

Traditional, arr. Elias String Quartet: Two Scottish tunes: The Day Dawn and Callum's Road (encore) Elias String Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 6:27

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op. 33 Anastasia Kobekina, cello; Saint Petersburg Philharmonic Orchestra; Nikolai Alexeev, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Grand Hall of the D.D. Shostakovich St. Petersburg Academic Philharmonia, St. Petersburg, Russia Music: 19:36

Johann Nepomuk Hummel: Piano Quintet in E-flat minor, op. 87 Pedja Muzijevic, piano; Owen Dalby, violin; Daniel Phillips, viola; Christopher Costanza, cello; Doug Balliett, double bass Chamber Music from Spoleto Festival USA 2019, South Carolina Public Radio, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 16:22

Johannes Brahms: Intermezzo in B minor, No. 1, Op. 119, No. 1 Joyce Yang, piano Album: The Frederic Chopin Society (Live) MPR 091108 Music: 4:23

Peter Boyer: Curtain Raiser Dallas Winds and Percussion Ensemble; Jerry Junkin, conductor Morton H Meyerson Symphony Center, Dallas, TX Music: 5:09

Eugene Ysaye: A Child's Dream Op. 14 Arnaud Sussmann, violin; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 4:36

George Gershwin: Piano Concerto in F major Joyce Yang, piano; Aspen Festival Orchestra; Robert Spano, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 32:55

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:59 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Pas de quatre Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 5:48

16:05:25 Sergei Taneyev: Scherzo from Piano Quintet Op 30 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4775419 5:56

16:15:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 26 K 537 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 9:45

16:30:23 Frédéric Chopin: Ballade No. 2 Op 38 Yundi, piano Mercury 4812443 7:28

16:41:18 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Gavotte BWV 1068 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 3:22

16:48:11 Richard Strauss: Ariadne auf Naxos: Overture & Dance Scene Royal Northern Sinfonia Richard Hickox Chandos 9354 8:25

16:58:41 Michael Torke: Miami Grands: Little Havana, late afternoon Miami Piano Circle Georgi Danchev Ecstatic 92251 3:38

17:06:46 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 2 Op 36 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 6:33

17:16:44 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 9 S 244/9 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 10:41

17:30:12 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 3 Op 10 Bournemouth Symphony José Serebrier Warner 65775 7:51

17:43:05 Traditional: The Star of County Down Julian Lloyd Webber, cello Philips 434917 2:22

17:47:28 Antonio Vivaldi: Concerto for Cello & Bassoon RV 409 Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 6:43

17:54:30 Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:29

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:26 Avner Dorman: Piano Concerto Eliran Avni, piano Metropolis Ensemble Andrew Cyr Naxos 559620 15:06

18:26:07 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 6:00

18:32:59 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Intermezzo Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 4:23

18:38:32 Ludwig van Beethoven: Music for a Knights' Ballet WoO 1 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 13:14

18:52:09 Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso Op 62 Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 6:59

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:18 Giacomo Meyerbeer: Les Huguenots: Overture & Suite New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 13:31

19:17:49 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 Op 92 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 38:51

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:37 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 26 Op 81a Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634 15:54

20:18:03 Robert Schumann: Cello Concerto Op 129 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Decca 410019 25:26

20:44:35 E. J. Moeran: First Rhapsody Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8639 11:53

20:57:25 Anthony Holborne: Almaine 'The Choise' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:28

21:02:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 18 K 130 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 19:38

21:24:02 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet Natalie Dessay, soprano Orch du Capitole de Toulouse Michel Plasson EMI 56569 5:55

21:31:25 Jules Massenet: Suite No. 7: At the Tavern New Zealand Symphony Jean-Yves Ossonce Naxos 553125 4:40

21:38:14 Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 1 Op 87 # 1 Keith Jarrett, piano ECM 1469 8:07

21:49:20 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances Op 45 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457598 37:33

22:28:53 Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 Op 35 Martha Argerich, piano DeutGram 4796018 22:44

22:53:43 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 6:30

23:00 QUIET HOUR

23:03:05 Antonín Dvorák: Cypress No. 9 Cypress String Quartet Avie 2275 2:31

23:05:37 Francis Poulenc: Salve Regina Cambridge Singers John Rutter Collegium 108 4:28

23:10:06 Aram Khachaturian: Gayaneh: Lullaby Boston Pops John Williams Philips 426247 5:16

23:16:57 Percy Grainger: Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:11

23:21:09 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 15:08

23:37:10 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie Les Délices Délices 2013 5:17

23:42:28 Ludwig van Beethoven: Adagio cantabile from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 9:23

23:51:51 Lili Boulanger: Nocturne Janine Jansen, violin Decca 15249 3:15

23:55:44 Alexander Scriabin: Canon English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 2:51