WCLV Program Guide 02-11-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 K 466 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 9:33

00:12:07 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Osian Ellis, harp Melos Ensemble Decca 4785437 10:24

00:23:31 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 4:31

00:30:08 Viktor Ullmann: Piano Sonata No. 4 Op 38 Jeanne Golan, piano Steinway 30014 19:54

00:51:42 Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 Op 78 Joela Jones, organ Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis MAA 2001 38:14

01:33:03 Claude Debussy: Violin Sonata Janine Jansen, violin Decca 15249 13:46

01:47:48 Johan Svendsen: Two Icelandic Melodies Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 6:54

01:55:34 Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' Denyce Graves, mezzo-soprano Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini RCA 63509 3:44

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy: Images pour Orchestre - Le Matin d'un jour de fete Los Angeles Philharmonic; Esa-Pekka Salonen, conductor Album: Debussy: Images; Prelude a l'apres-midi d'un faune; La Mer Sony 62599 Music: 4:30

Katherine Hoover: My Days Have Been So Wondrous Free from Dances and Variations Christina Smith, Flute; Elisabeth Remy Johnson, Harp Atlanta Symphony Orchestra Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 9:06

Camille Saint-Saens: Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28 Ray Chen, Violin; Los Angeles Philharmonic; Elim Chan, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 9:37

Antonin Dvorak: Quartet in F Major, Op 96 "American" Jasper String Quartet Honest Brook Music Festival, WSKG Public Media, Honest Brook Music Festival, Delhi, NY Music: 23:35

Joseph Haydn: Concerto in D Major for Cello and Orchestra Movement 3 Allegro Yo-Yo Ma, cello; English Chamber Orchestra; Jose Luis Garcia, conductor Album: NPR Milestones of the Millenium Sony 61700 Music: 4:23

Alexander Borodin: Overture to Prince Igor Houston Symphony; Vassily Sinaisky, conductor Stude Hall at Rice University, Houston, TX Music: 10:21

Astor Piazzolla: La Muerte del Angel Russian Renaissance Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 2:53

Joseph Haydn: Quartet No. 67 in F Major, Op. 77, No. 2 Jupiter String Quartet Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 26:15

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:52 Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 5 Op 55 Jean-Efflam Bavouzet, piano BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10802 23:01

04:25:48 Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 7:59

04:35:35 Léo Delibes: Coppélia: Waltz of the Doll San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 2:07

04:38:58 Ludwig Spohr: Finale from Nonet Op 31 Gerhart Hetzel, violin Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 427640 7:31

04:48:52 Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 17 K 458 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076 32:40

05:26:33 George Gershwin: Second Rhapsody Lincoln Mayorga, piano Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 12:19

05:40:58 Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 8:11

05:50:08 Jules Mouquet: Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan' Manuela Wiesler, flute Helsingborg Symphony Philippe Auguin Bis 529 6:20

05:57:34 Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 21 BWV 866 Till Fellner, piano ECM 1853 2:44

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:48 Gioacchino Rossini: L'inganno felice: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 6:00

06:16:34 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 7:25

06:24:15 Henry Purcell: Funeral Music for Queen Mary: March Z 860 Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 1:55

06:28:04 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 1 Op 13 Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902220 7:58

06:41:23 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in E-Flat H 664 Munich Bach Orchestra Karl Richter DeutGram 4795448 9:14

06:51:58 Leopold Stokowski: William Byrd's Pavane & Gigue Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 4:30

06:57:54 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Changing of the Guard Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 3:44

07:07:05 Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 Op 50 # 3 Kotaro Fukuma, piano CIPC 2003 4:50

07:14:29 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 7 Op 92 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 8:02

07:24:22 Camille Saint-Saëns: Africa Fantasie Op 89 Gwendolyn Mok, piano London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 11:04

07:41:15 Robert Schumann: Abegg Variations Op 1 Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668 6:51

07:50:37 Jacques Offenbach: Die Rheinnixen: Overture Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4776403 4:47

07:57:27 George Frideric Handel: Acis and Galatea: Happy We! Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 1:51

08:08:01 Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80682 3:21

08:14:19 Arturo Márquez: Danzon No. 2 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 9:38

08:26:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet from Concertone K 190 Shlomo Mintz, violin English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Avie 2058 9:11

08:40:50 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:00

08:54:11 Dmitri Shostakovich: Assault on Beautiful Gorky Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 6:51

09:06:28 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 16:01

09:27:14 Harry Warren: An Affair to Remember: Our Love Affair Richard Glazier, piano Centaur 3347 2:33

09:32:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 K 595 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 9:32

09:43:46 Hugo Alfvén: The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 3:51

09:50:47 Meredith Monk: Ellis Island Lara Downes, piano Portrait 592079 3:01

09:53:48 Georgia Stitt: What Lips My Lips Have Kissed Lara Downes, piano Portrait 592079 2:59

09:58:39 Camargo Guàrnieri: Brazilian Dance Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4778775 2:21

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:13 Peter Tchaikovsky: Mazurque pour danser Op 72 # 6 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 2:17

10:03:55 Sergei Prokofiev: Cinderella: Mazurka Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 410162 2:37

10:08:41 Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture Op 40 Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80192 15:51

10:25:07 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Procession of the Sardar Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 3:43

10:31:35 Wolfgang Amadeus Mozart: March K 249 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 416154 3:33

10:39:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D K 485 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 6:20

10:46:44 Morton Gould: Pavanne from American Symphonette No. 2 Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 3:54

10:53:24 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Janine Jansen, violin Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 7260 23:29

11:18:41 Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 8:44

11:29:49 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 48 H 16:35 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 16:04

11:48:17 George Gershwin: Let 'Em Eat Cake: Overture Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 8:17

11:57:27 Edvard Grieg: Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Daughter London Symphony Oivin Fjeldstad Decca 4785437 1:49

12:06:14 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 9:44

12:17:31 Anton Arensky: Fantasia on Russian Folksongs Op 48 Konstantin Scherbakov, piano Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 570526 8:32

12:27:50 Johann Pachelbel: Canon & Gigue Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 4:40

12:36:43 Silvius Leopold Weiss: Presto Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692 4:51

12:43:54 Béla Bartók: Hungarian Sketches Chicago Symphony Pierre Boulez DeutGram 445825 10:47

12:56:15 Sir Arnold Bax: Mediterranean Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 4:19

13:01:40 Henry Purcell: Abdelazer: Hornpipe Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 2:41

13:04:45 John Dowland: Fine knacks for ladies La Nef Atma 2650 2:15

13:08:07 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 11 Op 22 HJ Lim, piano EMI 64952 21:23

13:30:39 Frank Bridge: Sally in our Alley English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:32

13:38:28 Frank Bridge: The Sea: Seascape BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 7:12

13:47:00 Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture Op 124 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 10:14

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

John Adams: China Gates Nicolas Hodges, piano Album: John Adams: Road Movies Nonesuch 79699 Music: 4:31

Mel Bonis: Suite Orientale Sylvan Trio First Congregational Church of Webster Groves, First Congregational Church, Webster Groves, MO Music: 10:09

Frederic Chopin: Scherzo No.3 in C-sharp Minor, Op.39 Anna Han, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC Music: 7:42

John Adams: Gnarly Buttons for Clarinet and Small Orchestra Michael Collins, clarinet; Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 23:59

Dmitri Shostakovich: Adagio (Elegy) for string quartet Emerson String Quartet Album: Shostakovich String Quartets DG 463284 Music: 4:32

Auguste Franchomme, arr. Caitlin Sullivan: Douze Caprices No. 11 and No. 7 Decoda Cello Quartet String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 7:16

Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 2 in F major, op. 102 Denis Kozhukhin, piano; Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 19:16

Samuel Barber: Violin Concerto Op. 14 Movement 2 Andante Dylana Jenson, violin; London Symphony Orchestra; David Lockington, conductor Album: Dylana Jenson and the London Symphony Orchestra Sell produced Music: 9:23

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:07 Dmitri Kabalevsky: Finale from Violin Concerto Op 48 Gil Shaham, violin Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457064 5:20

16:05:00 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 4:33

16:13:02 George Gershwin: Adagio from Piano Concerto Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 11:43

16:30:20 John Addison: Sleuth: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80189 2:48

16:35:29 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 2 Op 36 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 6:33

16:45:15 Frédéric Chopin: Ballade No. 3 Op 47 Yundi, piano Mercury 4812443 7:26

16:56:54 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 2:59

17:05:13 Gaetano Donizetti: The Daughter of the Regiment: Overture Paris Opera Orchestra Bruno Campanella EMI 63128 6:23

17:15:21 Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 S 427 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 9:15

17:28:06 William Alwyn: Overture to a Masque Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 9:36

17:42:44 Edvard Grieg: Two Melodies: The First Meeting Op 53 # 1 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 4:28

17:48:17 Ermanno Wolf-Ferrari: School for Fathers: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:23

17:53:34 Georg Philipp Telemann: Trumpet Concerto in D Alison Balsom, trumpet Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 7:40

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:58 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10 Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 20:15

18:31:04 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 5:26

18:38:20 Frédéric Chopin: Waltz No. 5 Op 42 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 3:55

18:43:58 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 6 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436153 8:28

18:53:07 Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80164 5:20

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:22 Edvard Grieg: Lyric Suite Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 18:57

19:23:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 K 466 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 33:22

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Ballet Music K 367 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 16:16

20:18:32 Carl Maria von Weber: Symphony No. 1 Op 19 Queensland Symphony John Georgiadis Naxos 550928 25:04

20:44:50 Francis Poulenc: Flute Sonata Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 11:25

20:57:53 Tylman Susato: The Danserye: La Mourisque New London Consort l'Oiseau 436131 1:42

21:02:34 Giovanni Battista Pergolesi: Violin Concerto Bettina Mussumeli, violin I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 13:30

21:17:47 Robert Schumann: Blumenstück Op 19 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 8:17

21:26:48 Max von Schillings: Dance of the Flowers WDR Symphony Cologne Jan Stulen CPO 999233 5:04

21:34:10 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 14 S 244/14 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 11:44

21:47:54 Meredith Willson: Symphony No. 1 Moscow Symphony William Stromberg Naxos 559006 38:44

22:28:54 Jean Françaix: The Flower Clock Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 17:02

22:47:56 Gabriel Fauré: Nocturne No. 6 Op 63 Louis Lortie, piano Chandos 40 7:58

22:56:49 Emmerich Kálmán: What does a rosy mouth that has never Stephen Hough, piano Hyperion 67043 2:55

23:00 QUIET HOUR

23:01:27 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Mosque Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 3:34

23:05:02 Vernon Duke: Autumn in New York Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 5:42

23:10:45 Federico Mompou: Charmes Stephen Hough, piano Hyperion 66963 8:47

23:20:44 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 7 D 729 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 412176 7:54

23:28:38 John Field: Nocturne No. 7 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

23:33:01 Frédéric Chopin: Largo from Cello Sonata Op 65 Yo-Yo Ma, cello Sony 53112 3:41

23:37:15 Jack Gallagher: Intermezzo from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 4:10

23:41:26 Randall Thompson: Lento tranquillo from Symphony No. 3 New Zealand Symphony Andrew Schenck Koch Intl 7074 9:03

23:50:30 Traditional: Shaker Song 'Lay Me Low' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:58

23:55:05 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Fugue Alexander Schimpf, piano Oehms 867 3:16