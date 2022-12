WCLV Program Guide 02-06-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:40 Ole Bull: Solitude on the Mountain Orchestra of the Mill Andrew Penny Lydian 18132 2:34

00:05:02 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 12 Op 127 Cypress String Quartet Cypress 2012 14:41

00:20:56 Leonard Bernstein: Candide: Overture Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 4:22

00:26:29 Gabriel Fauré: Nocturne No. 1 Op 33 # 1 Konstantin Soukhovetski, piano CIPC 2003 7:41

00:36:12 Ludwig van Beethoven: Violin Concerto Op 61 Takako Nishizaki, violin Slovak Philharmonic Kenneth Jean Naxos 500250 46:36

01:26:59 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4 Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 17:26

01:45:07 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:53

01:52:19 Fernando Sor: Variations on Theme by Mozart Op 9 Christopher Parkening, guitar EMI 56730 6:13

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Prokofiev: Pushkin Waltz No. 2, Op. 120 Seattle Symphony Orchestra; Gerard Schwarz, conductor Album: Prokofiev: Romeo and Juliet Suites 1 and 2 / Seattle Symphony Delos 3050 Music: 4:27

Emily Pinkerton and Patrick Burke: Three Forks of Hell (movement 4 from Rounder Songs) Emily Pinkerton, banjo; fivebyfive: Laura Lentz, flute; Marcy Bacon, clarinet; Sungmin Shin, electric guitar; Eric J. Polenik, bass; Haeyeun Jeun, piano WXXI Classical 91.5FM, Hochstein Performance Hall, Rochester, NY Music: 5:51

Piano Puzzler: This week's contestant is William White from Portland, OR Length: 8:40

Igor Stravinsky: Suite from A Soldier's Tale Movement 1 March of the soldier Anthony McGill, clarinet; Jorja Fleezanis, violin; Gilbert Kalish, piano Album: Music@Menlo: New Dimensions Music@Menlo 20034 Music: 4:08 (shorter excerpt)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C Major, Op. 26 Konstantin Emelyanov, piano; State Academic Symphony Orchestra of Russia; Vasily Petrenko, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Great Hall of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory, Moscow, Russia Music: 28:04

Richard Strauss: Divertimento after Couperin: Le Tic-Toc-Choc and La LutineLe Tic-Toc-Choc and La Lu New York Chamber Symphony; Gerard Schwarz, conductor Album: Schoenberg: Concerto for String Quartet and Orchestra (after Handel); R. Strauss: Divertimento, Op. 86 (after Couperin) Nonesuch 79145 Music: 4:29

Anton Bruckner: Symphony No. 4 'Romantic' Movement 4 (Excerpt) Orchestra Now; Gerard Schwarz, conductor Bard College, Bard's Fisher Center for The Performing Arts, Annandale On-Hudson, NY Music: 17:52

Kenji Bunch: Summer Hours for Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, and Piano Marya Martin, flute; James Austin Smith, oboe; Romie de Guise-Langlois, clarinet; Peter Kolkay, bassoon; Stewart Rose, horn; Ran Dank, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Brideghampton, NY Music: 13:07

Antonin Dvorak: Romance in F minor for Violin and Orchestra, Op. 11 Maureen Nelson, violin; Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 11:20

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:46 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 Op 53 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448 25:02

04:26:44 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 9:01

04:38:20 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 3:37

04:43:12 John Amner: A Stranger Here Stile Antico Harm Mundi 807544 4:55

04:49:12 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 Op 37 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 35:04

05:29:35 Robert Schumann: Overture to Scenes from Goethe's 'Faust' English Chamber Orchestra Benjamin Britten Decca 4785437 8:08

05:48:10 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 5:28

05:54:02 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 78: Duet Douglas Major, organ Empire Brass EMI 47395 4:23

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:09:01 Gabriel Fauré: Berceuse Op 16 Alexander Velinzon, violin Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 4:07

06:15:46 Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' Op 183 New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 7:37

06:24:04 Arvo Pärt: Da pacem Domine Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 5:08

06:29:58 Ludwig van Beethoven: Allegro from Violin Sonata No. 8 Op 30 # 3 Midori, violin Sony 730111 6:32

06:42:22 Frederick Loewe: Paint Your Wagon: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80375 10:53

06:54:15 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 1: Russian Easter Op 5 Emanuel Ax, piano Sony 61767 2:36

06:57:58 Samuel Barber: Commando March Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:21

07:06:03 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in C RV 114 Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 5:50

07:13:46 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Introduction & March Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 7:54

07:23:13 John Lennon/Paul McCartney: Come Together Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 2:20

07:27:30 Leroy Anderson: The Classical Jukebox BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 3:03

07:31:52 Mark O'Connor: Americana Symphony: Open Plains Hoedown Baltimore Symphony Marin Alsop OMAC 12 4:06

07:42:13 Aaron Copland: El Salón México Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 11:42

07:55:03 George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You Joshua Bell, violin London Symphony John Williams Sony 60659 4:16

08:09:07 Johann Furchheim: Sonatella for Strings Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 6:27

08:17:56 Robert Schumann: Vienna Carnival: Allegro Op 26 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 9:48

08:29:32 Cole Porter: DuBarry Was a Lady: Gavotte London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 3:42

08:33:28 Fritz Kreisler: Caprice viennois Op 2 Robert Smissen, viola Brodsky Quartet Chandos 40 4:13

08:42:48 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:58

08:54:39 John Williams: Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 51333 6:06

09:05:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 K 200 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 18:43

09:28:51 Claude Joseph Rouget de Lisle: Hymne à la Liberté 'La Marseillaise' Leeds Festival Chorus Wallace Collection John Wallace Nimbus 5175 4:04

09:36:05 Ermanno Wolf-Ferrari: Doctor Cupid: Overture BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 7:56

09:45:00 Maurice Ravel: Rapsodie espagnole: Feria Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 6:48

09:54:54 George R. Poulton: Aura Lee Jacqueline Horner-Kwiatek, ms Harm Mundi 807549 5:49

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:44 Ludwig van Beethoven: Für Elise WoO 59 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 3:14

10:05:20 Ludwig van Beethoven: Tarpeja: Triumphal March Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 2:18

10:09:07 Giuseppe Verdi: I vespri siciliani: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 9:11

10:20:26 Gioacchino Rossini: Sinfonia di Bologna Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 5:20

10:27:57 George Butterworth: The Banks of Green Willow London Symphony Richard Hickox Chandos 40 6:09

10:39:10 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'The Old 100th' Psalm Corydon Singers City of London Sinfonia Matthew Best Hyperion 66569 7:45

10:48:06 Franz Liszt: Schubert Song 'Die Forelle' S 564 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 3:16

10:52:51 Joseph Haydn: Symphony No. 43 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5530 23:32

11:18:00 Heinrich Marschner: The Falconer's Bride: Overture Op 65 Slovak State Philharmonic Alfred Walter MarcoPolo 223342 7:45

11:28:10 Zoltán Kodály: Theater Overture Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 443006 14:09

11:44:31 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 12:10

12:06:22 Isaac Albéniz: The Magic Opal: Overture BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 8:45

12:17:44 Enrique Granados: Valses poéticos Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 10:19

12:30:17 Domenico Cimarosa: The Cunning Women: Overture No. 2 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 4:36

12:38:56 Joseph Eybler: Overture in c Op 8 Geneva Chamber Orchestra Michael Hofstetter CPO 777104 6:48

12:47:54 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto in D Op 61a Jenö Jandó, piano Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 9:41

13:00:25 Cécile Chaminade: Autrefois Op 87 # 4 Joanne Polk, piano Steinway 30037 3:11

13:04:23 Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado Op 67/7 Orchestre National de France Leonard Bernstein Warner 568954 2:16

13:08:56 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 9 'Hungaria' S 103 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10490 21:58

13:32:09 Morton Gould: American Ballads: Saratoga Quick Step National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 3:53

13:40:33 William Schuman: New England Triptych: Be Glad Then, America St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 5:29

13:47:13 Giovanni Battista Sammartini: Symphony in A Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 557298 10:00

13:58:01 George Gershwin: Of Thee I Sing; Who Cares? Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:27

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Nicolo Paganini: Caprice No. 17 for violin solo, Op. 1 in E flat major from 24 Caprices Michael Barenboim, violin Album: Sciarrino, Tartini, Berio & Paganini - Michael Barenboim Accentus 30431 Music: 4:13

Ottorino Respighi: Piano Quintet In F Minor Bora Kim, Yoon Be Kim, violins; Jaiwai Yan, viola; Allan Hon, cello; Eloise Kim, piano Lake George Music Festival, Sacred Heart Church, Lake George, NY Music: 16:21

Maurizio Cazzati: Capriccio sopra dodici note Op. 22, No. 15 The I-90 Collective; Carrie Krause, conductor Baroque Music Montana, Beehler House, Bozeman, MT Music: 3:07

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 1 in B-flat major, K. 207 Michael Barenboim, violin; Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 23:05

Maurice Ravel: Danse Generale from 'Daphnis et Chloe' New York Philharmonic; Pierre Boulez, conductor Album: Ballet Vol. 1: Greatest Hits Sony 45658 Music: 4:18

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue No. 19 in A Major, from the Well-Tempered Clavier Book II, BWV 888 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 3:21

Gustav Mahler: Symphony No. 7: Movement 2 Nachtmusik: Allegro moderato (select mvt only) New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 15:30

Szymon Laks: String Quartet No. 3 Dover String Quartet Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 23:34

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:28 Alexander Reinagle: Overture in G Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 559654 6:24

16:06:50 Johann Joachim Quantz: Finale from Flute Concerto Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 4:26

16:13:38 Richard Wagner: Die Feen: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:19

16:29:45 Bernard Herrmann: Fahrenheit 451: Prelude, Fire engine & Finale National Philharmonic Bernard Herrmann Decca 443899 6:58

16:37:42 Frédéric Chopin: Scherzo from Sonata No. 3 Op 58 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 3:07

16:42:47 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:00

16:52:17 Leroy Anderson: Sandpaper Ballet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 3:11

16:57:34 Gilbert & Sullivan: The Mikado: Chorus of Nobles Welsh National Opera Chorus Men Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80284 2:17

17:05:24 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen Op 65 # 6 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 6:15

17:20:51 Scott Joplin: Solace Keith Lockhart, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80112 2:02

17:25:23 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 104 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 10:18

17:41:01 Ola Gjeilo: The Spheres Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 4:45

17:47:17 Ola Gjeilo: The Crossing Ola Gjeilo, piano Chamber Ensemble Decca 24646 3:33

17:53:17 Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 6:39

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:32 Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 555868 18:12

18:29:39 Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' S 558/2 Sergei Babayan, piano Discover 920155 4:40

18:36:36 Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 Op 40 # 1 Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 4:59

18:43:08 Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's Tannhäuser S 445/1 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 10:32

18:55:10 Franz Liszt: Schubert Song 'Liebesbotschaft' S 560/10 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 3:06

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:31 Clara Schumann: Piano Concerto in a Op 7 Isata Kanneh-Mason, piano Royal Liverpool Philharmonic Holly Mathieson Decca 4850020 21:07

19:25:51 Robert Schumann: Symphony No. 3 Op 97 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 421643 31:18

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:50 Sir George Dyson: Children's Suite after Walter de la Mare City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9369 19:01

20:21:58 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 Op 28 HJ Lim, piano EMI 64952 22:00

20:45:33 Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 12:05

21:02:52 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Suite BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 16:41

21:20:57 Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:51

21:28:16 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Ballet Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 5:55

21:36:45 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 9:37

21:49:16 Jean Sibelius: Symphony No. 2 Op 43 Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 40:58

22:31:42 Domenico Cimarosa: Concerto for 2 Flutes Sir James Galway, flute London Mozart Players Sir James Galway RCA 63701 17:58

22:52:45 Sir Edward Elgar: A Child Asleep English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 6:10

23:00 QUIET HOUR

23:02:03 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 5:08

23:07:12 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 Op 17 # 4 Yundi, piano Mercury 4812443 4:55

23:12:07 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 Turtle Creek Chorale Symphony Orchestra Timothy Seelig Reference 61 6:19

23:19:58 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 Emmanuelle Boisvert, violin Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 5:50

23:25:48 Jean Sibelius: The Swan of Tuonela Op 22 # 2 Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 10:11

23:37:00 Alexander Scriabin: Etude in b-Flat Op 8 # 11 Wendy Warner, cello Cedille 120 4:02

23:41:02 Antonín Dvorák: Larghetto from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 5:07

23:46:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 K 551 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 6506 9:53

23:56:40 Johann Sebastian Bach: Siciliano from Violin Sonata No. 4 BWV 1017 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 2:38