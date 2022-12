WCLV Program Guide 01-23-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:03 Edward MacDowell: Suite No. 2: Love Song Op 48 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 6:22

00:09:26 Germaine Tailleferre: Piano Trio Clementi Trio Largo 56618 14:16

00:24:32 Alexander Borodin: Petite Suite: Intermezzo Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 5:13

00:30:45 Karl Jenkins: Adiemus II 'Cantata Mundi' - Song of the Plains London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 10:16

00:42:47 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 Op 36 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 40:49

01:27:15 Viktor Ullmann: Piano Sonata No. 2 Op 19 Jeanne Golan, piano Steinway 30014 13:45

01:41:52 Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes' Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 8:17

01:50:59 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 Leonidas Kavakos, violin Chamber Ensemble Mercury 4811409 5:25

01:57:21 John Bull: Galliard Alan Feinberg, piano Steinway 30019 2:03

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Liszt: Concerto No. 1 in E-Flat Major: III. Allegretto vivace - Allegro animato Joseph Moog, piano; Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz; Ari Rasilainen, conductor Album: Franz Liszt: The Two Piano Concertos – Totentanz Claves Records

Camille Saint-Saens: Piano Concerto No. 5 In F Major, Op. 103 ("Egyptian") Joseph Moog, piano; Detroit Symphony Orchestra; Matthias Pintscher, conductor Interlochen Presents, Kresge Auditorium, Interlochen, MI Music: 26:48

Johannes Brahms: Intermezzo in E Major, Op. 116, No. 4 Adagio Emanuel Ax, piano Album: Brahms Fantasies Op. 116 Piano Pieces Op. 119 Piano Sonata No. 2 Op. 2 Sony 69284 Music: 4:37

Samuel Barber: Adagio for Strings sybarite5 Chamber Music Societ of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 8:07

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2 in D Minor - Movement 1 Allemanda Bella Hristova, violin Album: Bella Unaccompanied A.W. Tonegold Records Music: 4:25

Giovanni Bottesini: Gran duo concertante for Violin, Double Bass and String Orchestra Kyu-Young Kim, violin; Zachary Cohen, double bass; Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 11:13

Maurice Ravel: Piano Concerto in G Major Tanya Gabrielian, piano; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Windham Chamber Music Festival, Windham Center for the Arts, Windham, NY Music: 22:07

John Corigliano: Red Violin Caprices Bella Hristova, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 8:39

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:35 Paul Creston: Choreografic Suite Op 86 New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Delos 3127 29:01

04:31:40 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 8:52

04:42:58 Robert Schumann: Carnaval: Préambule Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 2:30

04:46:25 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 7 Op 70 Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 9:26

04:58:31 Béla Bartók: Piano Concerto No. 2 Leif Ove Andsnes, piano Berlin Philharmonic Pierre Boulez DeutGram 3885 26:53

05:28:49 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 9:32

05:40:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Violin & Orchestra K 269 Thomas Zehetmair, violin Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Teldec 46448 6:52

05:47:44 Felix Mendelssohn: Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 7:06

05:55:50 Rune Tonsgaard Sorensen: Shine You No More Danish String Quartet ECM 2550 3:33

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:11 David Diamond: Allegretto from Symphony No. 4 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 5:52

06:16:53 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:55

06:27:28 Nicolas Chédeville: Allegro from Flute Sonata Op 13 # 6 Gary Schocker, flute Azica 71230 4:54

06:32:37 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Death of Tybalt Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 04:09

06:42:10 Ludwig van Beethoven: Rondo WoO 6 Robert Levin, fortepiano Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 453438 10:54

06:55:03 Josef Strauss: Jockey Polka Op 278 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 1:53

06:57:26 John Williams: 1941: March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80495 4:16

07:05:38 Harry Warren: 42nd Street: 42nd Street Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 4:11

07:12:10 Muzio Clementi: Overture No. 1 Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 803 9:37

07:22:15 Johannes Brahms: Intermezzo Op 116 # 6 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 2:57

07:26:08 George Frideric Handel: Minuet from Trio Sonata Op 5 # 4 I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802 1:46

07:29:57 Thomas Tomkins: O Praise the Lord Stile Antico Harm Mundi 807544 3:37

07:39:06 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425405 9:43

07:52:12 George Frideric Handel: Sarabande from Keyboard Suite HWV 437 Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4795448 3:03

07:55:56 Traditional: Glory in the Meeting House Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 3:34

08:08:36 Edward MacDowell: Suite No. 2: In War-time Op 48 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 4:36

08:15:51 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in g Op 9 # 8 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 550739 10:06

08:27:18 Eric Coates: Ballad for Strings Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 5:58

08:33:28 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 1:05

08:38:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 K 318 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 8:22

08:50:17 Johann Pachelbel: Three Magnificat Fugues Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 3:54

08:54:56 Richard Adler & Jerry Ross: Damn Yankees: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80468 6:03

09:06:54 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich DeutGram 4795448 19:58

09:30:58 Richard Addinsell: Under Capricorn: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1101 07:06

09:40:30 Gerald Finzi: Fear No More the Heat of the Sun Op 18 # 3 Amy Dickson, saxophone Aurora Orchestra Nicholas Collon Decca 4825281 5:31

09:47:38 Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 64 Op 76 # 5 Kodály Quartet Naxos 503293 6:52

09:57:15 Sir William Walton: Façade: Polka Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420155 1:15

09:59:34 Frédéric Chopin: Etude No. 5 Op 10 # 5 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977 1:45

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:46 Marc-André Hamelin: Etude No. 4 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 3:56

10:07:23 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 9661 13:47

10:22:38 Ludwig van Beethoven: Bundeslied Op 122 Ambrosian Singers London Symphony Michael Tilson Thomas CBS 33509 3:58

10:29:17 Giuseppe Matteo Alberti: Sinfonia teatrale for 4 Trumpets & Wallace Collection Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Nimbus 5017 4:43

10:37:51 Petronio Franceschini: Sonata for 2 Trumpets & Strings John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Nimbus 5017 7:21

10:46:50 Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat Toronto Symphony Orchestra Jukka-Pekka Saraste Finlandia 14911 3:00

10:51:29 Muzio Clementi: Piano Concerto Pietro Spada, piano Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 802 22:50

11:16:30 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in B-Flat H 658 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 11:36

11:31:05 John Ireland: A London Overture London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 13:34

11:46:37 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 Op 73 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 67254 9:19

11:56:43 Johann Strauss Jr: Polka 'Express' Op 311 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 2:30

12:06:48 Marvin Hamlisch: A Chorus Line: Medley Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 62 8:50

12:17:19 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 7:47

12:26:55 Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 3:00

12:31:44 Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 6:30

12:42:09 Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:38

12:51:30 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 9:58

13:02:10 Percy Grainger: Country Gardens Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 1:46

13:04:20 Percy Grainger: Ye Banks and Braes o' Bonnie Doon Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 62 3:23

13:08:53 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Berlin Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 4791041 18:36

13:28:55 Mikhail Glinka: Kamarinskaya Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 6:02

13:38:25 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 8:23

13:48:37 Hamish MacCunn: Overture 'The Land of the Mountain and the Flood' Op 3 BBC Scottish Symphony Osmo Vänskä BBC 392 9:38

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

George Gershwin (arr. Irwin Kostal): Two Waltzes Katia & Marielle Labeque, pianos Album: Second Rhapsody: Music for two pianos by George Gershwin EMI 49752 Music: 4:30

Guido Lopez-Gavilan: Cuarteto en Guaguanco Harlem Quartet Interlochen Presents Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 5:26

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 in G major, BWV 1049 Yura Lee, Ani Kavafian, Alexander Sitkovetsky, violins; Tara Helen O'Connor, Adam Walker, flutes; Daniel Phillips, viola; Inbal Segev, cello; Anthony Manzo, double bass; Paolo Bordignon, harpsichord Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 14:39

Bryce Dessner: Concerto for Two Pianos Katia Labeque, piano; Marielle Labeque, piano; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 22:30

Antonin Dvorak: Humoresque, Op.101, No. 3 Orion Weiss, piano Album: Dvorak, Bartok, Prokofiev Bridge 9355 Music: 4:24

Leonard Bernstein: Serenade after Plato's Symposium Anne Akiko Meyers, violin; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 28:21

Antonin Dvorak: Cypresses Miro Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 6:49

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Sonata No. 35 in A Major, K. 526 Movement 3 Presto Benjamin Beilman, violin; Orion Weiss, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 6:47

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:46 Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 4:53

16:06:21 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sérénade Op 37 Steven Isserlis, cello Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Virgin 91134 4:23

16:13:33 Muzio Clementi: Piano Sonata in B-Flat Op 24 # 2 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808 12:27

16:30:50 Max Steiner: Virginia City: Stagecoach & Love Scene National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 422 4:15

16:36:44 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Menuet Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 4:32

16:42:59 Alberto Ginastera: Danzas Argentinas Op 2 Orli Shaham, piano OberlinMus 1604 7:48

16:52:20 Jay Ungar: A Time for Farewell Thomas Hampson, baritone THM 5432 2:50

16:57:03 Léo Delibes: Coppélia: Galop final San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 3:06

17:04:45 Franz Schubert: Impromptu No. 8 D 935/4 Maria João Pires, piano DeutGram 457550 6:34

17:14:42 Felix Mendelssohn: Finale from Concerto for Violin, Piano & Strings Solomiya Ivakhiv, violin Slovak National Symphony Theodore Kuchar Brilliant 95733 10:06

17:26:41 Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances Op 59 Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 8:39

17:40:19 Camille Saint-Saëns: Romance in D-Flat Op 37 Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 5:21

17:47:19 Camille Saint-Saëns: Ascanio: Waltz-Finale London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 3:44

17:53:18 Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture Orchestra della Svizzera italiana Wolf-Dieter Hauschild Dynamic 282 6:30

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:16 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Cleveland Orchestra Lorin Maazel CBS 44909 15:15

18:26:45 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Overture English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 5:02

18:33:56 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus Ambrosian Singers English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 3:21

18:38:21 Maurice Ravel: Boléro Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2013 14:08

18:54:10 Sir Hamilton Harty: A John Field Suite: Rondo Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 4:34

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:34 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 9 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528 24:16

19:29:40 Muzio Clementi: Symphony No. 1 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 26:43

19:57:36 Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Tambourins Orchestra of the 18th Century Frans Brüggen Philips 426714 2:23

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:13 Ludwig van Beethoven: Andante favori WoO 57 Peter Takács, piano Cambria 1175 8:07

20:12:00 David Diamond: Symphony No. 4 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 18:52

20:32:19 Antonín Dvorák: Symphonic Variations Op 78 Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 22:35

20:56:06 Claude Debussy: Preludes Book 2: Brouillards Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 2:51

21:03:02 Robert Schumann: Konzertstück for 4 Horns Op 86 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 18:18

21:22:29 Felix Mendelssohn: Adagio from Concerto for Violin, Piano & Strings Solomiya Ivakhiv, violin Slovak National Symphony Theodore Kuchar Brilliant 95733 11:02

21:34:45 Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: April 'Capriccioso' Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666 3:13

21:40:15 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 6:35

21:49:10 Edward MacDowell: Suite No. 2 for Orchestra Op 48 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 30:02

22:22:01 Joseph Haydn: Symphony No. 41 Arion Baroque Orchestra Gary Cooper early-mus 7769 20:33

22:44:19 Giacomo Meyerbeer: Dinorah: Overture New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 13:10

22:57:55 Antonín Dvorák: Songs My Mother Taught Me Op 55 # 4 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 1:53

23:00 QUIET HOUR

23:01:49 Johann Sebastian Bach: Adagio from Toccata, Adagio & Fugue BWV 564 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:55

23:05:44 Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade D 957 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 4:09

23:09:53 Steve Swallow: Hullo, Bolinas Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 4:14

23:15:40 Edvard Grieg: Lyric Suite: Shepherd Boy Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 4:07

23:19:47 Jean Sibelius: Rakastava Op 14 CBC Radio Orchestra Mario Bernardi CBC 5157 11:04

23:30:52 Victor Herbert: Andante from Cello Concerto No. 2 Mark Kosower, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 7:35

23:39:41 Paul Schoenfield: Café Music: Andante Almeda Trio Albany 1386 5:15

23:44:57 Ludwig van Beethoven: Lento from String Quartet No. 16 Op 135 Cypress String Quartet Cypress 2012 7:15

23:52:13 Giovanni Palestrina: Adoramus te Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 2:29

23:55:44 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' BWV 639 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:22