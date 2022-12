WCLV Program Guide 01-22-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:30 Andrea Luchesi: Andante from Sonata in C [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069 8:26

00:11:24 Antonín Dvorák: Andante from Piano Quintet Op 81 Jeremy Denk, piano Concertante Meridian 84459 13:00

00:25:13 Ferruccio Busoni: Giga, Bolero and Variations after Mozart Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394 3:49

00:31:12 Kenneth Jennings: The Lord is an Everlasting God St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2396 6:27

00:39:32 Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1 Op 15 Emil Gilels, piano Berlin Philharmonic Eugen Jochum DeutGram 4795448 51:37

01:35:28 Aaron Copland: Four Motets Op 20 Arietha Lockhart, soprano Norman Mackenzie Telarc 80654 9:43

01:46:29 Emmanuel Chabrier: España Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

01:53:18 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 6:02

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Maxwell Davies (arr. Scott Tennant): Farewell to Stromness Los Angeles Guitar Quartet Album: L.A.G.Q. (Los Angeles Guitar Quartet) Sony 60274 Music: 4:16

Komitas: Two Armenian Folk Songs (Kela-kela, Etchmiadzin) sybarite5 Chamber Music Society of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 4:41

Dave Brubeck (arr. Cohen/Sybarite5) : Blue Rondo a la Turk sybarite5 Chamber Music Society of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 4:47

Gioacchino Rossini (arr. John Dearman): Overture from the Barber of Seville Los Angeles Guitar Quartet Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, Wyoming Music: 7:43

Louis Spohr: Double String Quartet no. 1 in D minor, Op. 65 Adam Barnett-Hart, Jessica Lee, Aaron Boyd, Soovin Kim, violins; Roberto Diaz, Pierre Lapointe, violas; Dmitri Atapine, Brook Speltz, cellos Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 24:53

John Jenkins: Pavan in A Minor, VdGS 45 Sonnambula: Elizabeth Weinfield, Amy Domingues and Shirley Hunt, viols; Toma Iliev and Jude Ziliak, violins; James Kennerley, harpsichord Album: Leonora Duarte (1610-1678): The Complete Works Centaur Music: 4:09

Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain Bernadene Blaha, piano; Texas Festival Orchestra; Andres Franco, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 24:01

Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet Gregory Ewer, violin; Ling Ling Huang, violin; Chiara Kingsley Dieguez, viola; Madeline Sharp, viola; Thomas Carpenter, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 14:58

Anonymous: Pavane du Mariage du Roy Louis XIII Sonnambula: Elizabeth Weinfield, Amy Domingues and Shirley Hunt, viols; Toma Iliev and Jude Ziliak, violins; James Kennerley, harpsichord Baruch Performing Arts Center, Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 2:56

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:45 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 17 Op 31 # 2 Stephen Kovacevich, piano Philips 4788977 23:51

04:26:38 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 6:24

04:35:42 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:06

04:41:54 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:35

04:47:30 Gabriel Fauré: Requiem Op 48 Cecilia Bartoli, mezzo-soprano St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 459365 38:20

05:29:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 K 545 Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209 9:49

05:41:11 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:27

05:52:25 Jacques Ibert: Entr'acte Paul Fried, flute GoldenTone 1 3:00

05:55:53 Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:33

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:44 Gustav Holst: The Planets: Mercury Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 3:54

06:14:46 Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 Op 26 # 1 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 8:21

06:24:19 Jorge Gomez: Badinerie from Bach's Orch Suite No. 2 Sir James Galway, flute Tiempo Libre RCA 32164 3:07

06:28:30 Gustav Holst: A Somerset Rhapsody Op 21 # 2 London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 9:19

06:42:59 Felix Mendelssohn: Finale from Concerto for Violin, Piano & Strings Solomiya Ivakhiv, violin Slovak National Symphony Theodore Kuchar Brilliant 95733 10:06

06:56:29 Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese Children Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 3:46

07:04:16 Robert Schumann: Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 63 Leif Ove Andsnes, piano EMI 94180 4:52

07:13:26 John Williams: Cowboys Overture Boston Pops John Williams Philips 420178 8:51

07:22:52 Johann Sebastian Bach: Fantasia & Fugue BWV 905 Canadian Brass Steinway 30008 3:45

07:27:27 Tylman Susato: The Danserye: La Mourisque New London Consort l'Oiseau 436131 1:42

07:31:02 Sir Arthur Sullivan: The Sorcerer: Overture Scottish Chamber Orchestra Alexander Faris Nimbus 5066 5:07

07:40:09 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515 7:34

07:51:03 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 4:26

07:56:22 Bart Howard: Fly Me to the Moon Boston Pops John Williams Sony 47235 3:17

08:07:43 Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto in D Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 5:42

08:15:23 Juan Tizol: Caravan Center City Brass Quintet Chandos 4554 2:38

08:19:19 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 9:44

08:30:13 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Dança Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 4:47

08:41:45 George Frideric Handel: Concerto Grosso in F Op 6 # 9 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 13:44

08:57:42 Monty Python: Spam Members of 'Monty Python' Virgin 35550 2:28

09:05:10 Robert Schumann: Konzertstück Op 86 Anton Kuerti, piano CBC Radio Orchestra Mario Bernardi CBC 5218 17:58

09:27:23 Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 2:01

09:29:25 Léo Delibes: Sylvia: The Huntresses San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 4:20

09:35:48 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Gavotte BWV 1068 National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:49

09:48:39 Franz Schubert: Rosamunde: Shepherds' Chorus D 797 Vienna State Opera Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 4:04

09:55:04 Erik Satie: Poudre d'or Pascal Rogé, piano Decca 421713 4:33

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:27 Wilhelm Friedemann Bach: Minuet from String Symphony F 67 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62720 2:21

10:03:39 Johann Christian Bach: La clemenza di Scipione: Overture Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 4:11

10:09:51 Zdenek Fibich: Toman and the Wood Nymph Op 49 Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 12:31

10:24:22 Antonín Dvorák: Legend No. 6 Op 59 # 6 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:41

10:31:54 E. J. Moeran: Serenade in G: Prologue Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 3:33

10:39:30 Gerald Finzi: Love's Labour's Lost: Introduction Op 28 English String Orchestra William Boughton Nimbus 5101 4:08

10:44:48 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 7:00

10:52:36 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 1 BWV 1052 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 24:11

11:17:58 Samuel Wesley: Symphony No. 4 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 13:11

11:33:25 William Lloyd Webber: Serenade for Strings City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9595 9:56

11:45:08 Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:48

11:58:36 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 4: Norwegian Dance Op 47 # 4 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 1:10

12:06:21 Jean-Baptiste Arban: Variations on Bellini's 'Casta diva' Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 6:19

12:15:56 Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 12:22

12:31:40 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' BWV 645 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 3:03

12:38:35 Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 6:09

12:46:49 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414422 12:35

12:59:56 Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Arrival Platform City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 56412 2:36

13:02:51 Percy Grainger: Train Music City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 56412 1:30

13:06:50 Felix Mendelssohn: Allegro from Concerto for Violin, Piano & Strings Solomiya Ivakhiv, violin Slovak National Symphony Theodore Kuchar Brilliant 95733 19:19

13:28:40 Ludwig van Beethoven: Andante from Serenade Op 25 Michel Debost, flute Skarbo 4094 6:14

13:38:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 K 467 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 6:45

13:46:34 George Gershwin: Cuban Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:04

13:57:37 Anatoly Liadov: The Musical Snuff Box Op 32 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 2:05

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Liszt: Concerto No. 1 in E-Flat Major: III. Allegretto vivace - Allegro animato Joseph Moog, piano; Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz; Ari Rasilainen, conductor Album: Franz Liszt: The Two Piano Concertos – Totentanz Claves Records

Camille Saint-Saens: Piano Concerto No. 5 In F Major, Op. 103 ("Egyptian") Joseph Moog, piano; Detroit Symphony Orchestra; Matthias Pintscher, conductor Interlochen Presents, Kresge Auditorium, Interlochen, MI Music: 26:48

Johannes Brahms: Intermezzo in E Major, Op. 116, No. 4 Adagio Emanuel Ax, piano Album: Brahms Fantasies Op. 116 Piano Pieces Op. 119 Piano Sonata No. 2 Op. 2 Sony 69284 Music: 4:37

Samuel Barber: Adagio for Strings sybarite5 Chamber Music Societ of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 8:07

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2 in D Minor - Movement 1 Allemanda Bella Hristova, violin Album: Bella Unaccompanied A.W. Tonegold Records Music: 4:25

Giovanni Bottesini: Gran duo concertante for Violin, Double Bass and String Orchestra Kyu-Young Kim, violin; Zachary Cohen, double bass; Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 11:13

Maurice Ravel: Piano Concerto in G Major Tanya Gabrielian, piano; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Windham Chamber Music Festival, Windham Center for the Arts, Windham, NY Music: 22:07

John Corigliano: Red Violin Caprices Bella Hristova, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 8:39

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 14 K 449 Maria João Pires, piano Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 5:57

16:06:47 Frédéric Chopin: Nocturne No. 10 Op 32 # 2 Maria João Pires, piano DeutGram 4795448 4:40

16:13:44 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

16:27:42 Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Humming Chorus Tabernacle Choir of Temple Square Utah Symphony Joseph Silverstein Decca 436284 3:15

16:34:37 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Marriage Feast Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:39

16:42:25 Gaetano Donizetti: Don Pasquale: Overture St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 6:41

16:51:33 Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto Solomiya Ivakhiv, violin Slovak National Symphony Theodore Kuchar Brilliant 95733 4:31

16:58:53 Randy Newman: Family Album: Outdoors But Not the Red River Valley Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635 2:19

17:05:16 Edmund Rubbra: Festival Overture Op 62 New Philharmonia Orchestra Vernon Handley Lyrita 235 7:08

17:14:58 Carl Orff: Carmina burana: In the Tavern Jeffrey Black, baritone London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54054 10:16

17:27:39 Robert Volkmann: Serenade No. 1 for Strings Op 62 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 7:40

17:40:03 Johannes Brahms: Romance in F Op 118 # 5 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:05

17:45:41 Franz Schubert: Scherzo from Piano Sonata No. 21 D 960 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 3:57

17:52:04 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:39

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:41 Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto in C Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 18:19

18:29:00 Antonín Dvorák: Legend No. 2 Op 59 # 2 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:17

18:35:33 Antonín Dvorák: Legend No. 4 Op 59 # 4 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 5:43

18:42:44 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Suite Z 597 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Harm Mundi 907110 10:00

18:54:29 Antonín Dvorák: Legend No. 10 Op 59 # 10 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 3:58

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:27 Georges Bizet: Carmen Suite Opera Bastille Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 431778 19:49

19:24:19 Franz Schubert: Symphony No. 4 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902154 32:51

20:00 CLEVELAND OVATIONS: The Music Settlement

Part 1: Music Settlement Cello Ensemble, Ida Mercer, director; Natasha Ospina-Simmons, soprano, recorded 12/21/2019

Johann Sebastian Bach: Break Forth, Oh Beauteous Morning Light from Christmas Oratorio

Mark Summer: Lo, How a Rose E’er Blooming

Heitor Villa-Lobos: Aria from Bachianas Brasileiras No. 5

Harold Arlen (arr Bobby McFerrin): Somewhere Over the Raindbow

Bela Bartók: Bear Dance

Jakob Obrecht: Canzona ‘Tsaat Eem Meskim’

Astor Piazzolla: Libertango

Mark Summer: Julie-O

Johann Sebastian Bach: Air from Orchestral Suite No. 3 in C

Part 2: The Russian Duo, recorded January 11, 2018 at the Bop Stop, the performing arts facility of the Music Settlement’s West Side Campus. The Duo, made up of Clevelanders Oleg Kruglyakov, balalaika, and pianist Terry Boyarsky, present Russian folk music, classical music and a variety of other genres. .

21:32:19 Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 H 7b:1 Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis DeutGram 429219

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:01:48 Scott Joplin: Treemonisha: Overture Paragon Ragtime Orchestra Rick Benjamin New World 80720 7:26

22:09:14 Scott Joplin: Treemonisha: Aunt Dinah Has Blown the Horn Paragon Ragtime Singers Paragon Ragtime Orchestra Rick Benjamin New World 80720 1:16

22:10:31 Scott Joplin: Treemonisha: A Real Slow Drag Paragon Ragtime Singers Paragon Ragtime Orchestra Rick Benjamin New World 80720 5:46

22:18:30 Florence Price: Symphony No. 4 in d Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 31:27

22:50:54 William L. Dawson: Spiritual 'In His Care-O' St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2159 3:02

22:55:20 William L. Dawson: Spiritual 'Behold the Star' Marvis Martin, soprano Anton Armstrong St.Olaf 2159 4:15

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:44 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:11

23:05:56 Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824 4:26

23:10:22 Peter Boyer: Three Olympians: Aphrodite London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 5:32

23:17:02 Kara Karayev: In the Path of Thunder: Lullaby Bournemouth Symphony Kirill Karabits Chandos 40 3:59

23:21:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 K 320 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Sony 372068 6:24

23:27:26 Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 3:52

23:32:31 Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' Op 202 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:41

23:40:13 Randall Thompson: Largo from Symphony No. 2 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 4:51

23:45:05 Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Cello Concerto H 439 Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis DeutGram 429219 7:35

23:53:42 François Dompierre: Mario: Theme Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 3:12

23:57:17 Sergei Rachmaninoff: Lilacs Op 21 # 5 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 2:42