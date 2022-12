WCLV Program Guide 01-16-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:54 Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 7:19

00:10:10 Jean Françaix: Octet Charis Ensemble MDG 3300 20:45

00:33:19 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 Royal Choral Society London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 6:26

00:41:04 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 4:32

00:47:50 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 3 Amanda Roocroft, soprano London Philharmonic Bernard Haitink EMI 56564 38:46

01:31:15 Gary Schocker: Hypnotized Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 12:55

01:45:15 Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests Chorus of Berlin German Opera Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli DeutGram 4795448 8:54

01:54:40 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 4:48

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: Snowflake Waltz Houston Symphony; Sergiu Comissiona, conductor Album: Tchaikovsky Waltzes ProArte 251 Music: 4:36

Franz Schubert: Introduction and Variations on "Trockne Blumen" for Flute and Piano Demarre McGill, flute; Joyce Yang, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 20:51

Piano Puzzler: This week's contestant is Allison Toltz from Montreal, Canada Music: 10:00

Gabriel Faure: Piano Quintet No. 1 In D Minor, Op. 89 Molto Moderato Fine Arts Quartet: Christina Ortiz, piano; Ralph Evans, violin; Efim Boico, violin; Juan-Miguel Hernandez, viola; Robert Cohen, cello Album: Faure Piano Quintets Naxos 570938 Music: 11:17 (2-3 minute excerpt)

John Adams: Doctor Atomic Symphony: Movement 3 Trinity Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 11:37

Benjamin Britten: Suite for Violin and Piano, Op. 6 Movement 4 Lullaby Angelo Xiang Yu, violin; Gloria Chien, piano Album: Music@Menlo Live Music@Menlo Music: 4:34

Giuseppe Tartini: Sonata in G minor, Devil's Trill Adam Barnett-Hart, violin; Keith Robinson, cello; Hyeyeon Park, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 13:59

Antonin Dvorak: Symphony No. 9, "From the New World": Movement 4 The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV Music: 11:28

David Baker: Roots II: Movements 3-5 Eliot Heaton, violin; Max Geissler, cello; Michelle Cann, piano Geneva Music Festival, Froelich Hall, Gearan Center for the Performing Arts, Hobart & William Smith College, Geneva, NY Music: 17:21

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:36 Joseph Haydn: Symphony No. 85 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 46313 23:34

04:26:03 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 5:41

04:33:33 Jerome Moross: The Big Country: Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 2:53

04:38:17 Paul Mealor: Locus iste Voces8 Decca 4785703 4:13

04:44:08 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 Op 30 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 43:07

05:32:04 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414421 11:47

05:45:18 Franz Schubert: Moment Musical No. 1 D 780 Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977 5:28

05:52:08 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Polka Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 4:41

05:57:54 George Gershwin: Prelude 'Novelette in Fourths' Fazil Say, piano Teldec 26202 2:02

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:39 Frédéric Chopin: Etude No. 23 Op 25 # 11 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 3:54

06:14:08 Amy Beach: Siciliana from 'Gaelic' Symphony Op 32 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 8958 7:42

06:22:21 Peter Dodd: Irish Idyll Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones Naxos 554186 3:39

06:26:52 Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture London Symphony Thomas Schippers EMI 64335 9:36

06:42:45 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 9:03

06:53:20 George Frideric Handel: Messiah: His yoke is easy Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 2:16

06:56:31 Robert Browne Hall: The New Colonial March Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 3:45

07:04:04 William Schuman: New England Triptych: Chester United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 5:59

07:13:22 Mario Castelnuovo-Tedesco: Elijah from Violin Concerto No. 2 Op 66 Tianwa Yang, violin SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Naxos 573135 7:54

07:21:58 John Williams: Raiders of the Lost Ark: Marion's Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:07

07:27:46 Henry Purcell: Timon of Athens: Curtain tune Z 632 Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 2:38

07:32:24 Florence Price: Andante cantabile from Symphony No. 4 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 5:37

07:43:43 André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 10:19

07:56:40 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 3:25

08:08:29 Michael Jackson: Billy Jean Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:40

08:15:48 Carl Orff: Carmina burana: In Springtime Jeffrey Black, baritone London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54054 7:55

08:26:13 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1022 7:43

08:39:21 Isaac Albéniz: Iberia: Almería Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427 10:02

08:51:04 David Newman: The Cat in the Hat: Main title Symphony Orchestra David Newman Decca 2003 8:07

09:03:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Ballet Music K 367 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 16:16

09:22:03 Ola Gjeilo: Northern Lights Voces8 Decca 24646 4:03

09:28:19 Danny Elfman: Alice in Wonderland: Alice's Theme Chorus City of Prague Philharmonic Silva 1398 5:04

09:35:48 Rodolfo Halffter: Festive Overture Festival Orchestra of Mexico Enrique Bátiz Naxos 550838 6:18

09:42:51 Chris Marshall: Heartstrings Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:01

09:48:08 Sergei Rachmaninoff: The Bells: The Silver Sleigh Bells Op 35 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4836617 6:56

09:57:06 Gilbert & Sullivan: The Mikado: Three little maids from school Marie McLaughlin, soprano Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80284 1:30

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:43 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Polka Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 1:50

10:02:34 Dmitri Shostakovich: Dolls' Dances: Lyric Waltz Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen DeutGram 15203 3:22

10:07:57 Sergei Rachmaninoff: Allegro from Piano Concerto No. 3 Op 30 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 17:22

10:26:40 Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4794970 2:46

10:31:45 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 3:55

10:38:06 George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' London Chorus London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 5:57

10:50:20 Joseph Haydn: Symphony No. 6 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5240 22:30

11:14:02 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 S 244/15 Philharmonia Hungarica Willi Boskovsky EMI 64627 8:44

11:24:47 Gioacchino Rossini: String Sonata No. 6 Ensemble Explorations Harm Mundi 901847 15:44

11:42:01 Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 3 Op 79 Bernd Glemser, piano Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Naxos 550819 8:43

11:52:46 José de Nebra: Five Seguidillas & Canción Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 8:12

12:06:50 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 6:39

12:14:44 Hector Berlioz: The Trojans: Ballet Music Chorus London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 40 11:34

12:27:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 4:23

12:34:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony in D K 196 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 7:05

12:47:01 Richard Strauss: Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 7:49

12:57:38 Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 2:01

13:00:07 Louis-Claude Daquin: The Cuckoo Michael Lewin, piano Sono Luminus 92103 1:46

13:02:23 Ottorino Respighi: The Birds: The Cuckoo Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 4:32

13:07:53 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 21:31

13:31:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Horn Quintet K 407 Richard King, horn Albany 1325 3:54

13:39:48 Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 47 Op 55 # 3 Angeles Quartet Decca 4783695 7:32

13:49:01 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 Op 53 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 7:02

13:57:19 Leroy Anderson: The Syncopated Clock BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 2:16

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Eric Byers: Pop Rocks sybarite5 Album: Outliers Bright Shiny Things LLC Music: 4:07

Jeff Scott: Startin' Sumthin' Imani Winds UChicago Presents, Mandel Hall, Chicago, IL Music: 5:02

Igor Stravinsky: Petrouchka; Tableau 1-4 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 32:04

Brandon Ridenour: NuPac Kanon & Gigue sybarite5 Chamber Music Societ of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 5:36

Frederic Chopin: Sonata for Piano and Cello in G minor Movement 2 Scherzo David Finckel, cello; Wu Han, piano Album: Grieg, Schumann, Chopin ArtistLed 19701 Music: 4:34

George Frideric Handel: Concerto Grosso in D major, Op. 6 No. 5 Owen Dalby, Geoff Nuttall, Luri Lee, Jeffrey Dyrda, and Livia Sohn, violins; Lesley Robertson and Hezekiah Leung, viola; Christopher Costanza and Jonathan Lo, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 13:58

David Biedenbender: Red Vesper GVSU New Music Ensemble: Hannah Donnelly, flute; Amy Zuidema, clarinet; Karsten Wimbush, alto saxophone; Krista Visnovsky, violin; Kevin Flynn, cello; Reese Rehkopf, piano; Wade Selkirk, vibraphone Note: Recording not commercially available/not live. Provided by music director Bill Ryan Music: 6:57

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 1 for Two Pianos, Op. 5, Fantaisie-tableaux Wu Han, piano; Gilles Vonsattel, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, CA Music: 22:48

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:56 Georges Bizet: Carmen: Gypsy Dance 'Les tringles des sistres' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:37

16:05:53 Ernesto Halffter: Danza de la pastora Christopher Parkening, guitar EMI 49406 1:50

16:07:44 Ernesto Halffter: Danza de la gitana Christopher Parkening, guitar EMI 49406 2:16

16:12:58 Hector Berlioz: Overture to 'Les Francs Juges' Op 3 London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 12:43

16:29:31 Cole Porter: Anything Goes: Overture London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 4:55

16:36:21 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Michael Schönheit, harpsichord Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 4:40

16:43:14 Alan Hovhaness: Prelude & Quadruple Fugue Op 128 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 6:53

16:52:43 Johann Strauss Jr: Perpetual Motion Op 257 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 3:07

16:57:48 Frédéric Chopin: Etude No. 18 Op 25 # 6 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 2:12

17:04:48 Antonín Dvorák: Finale from Serenade for Strings Op 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 6:10

17:17:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Menuetto from Symphony No. 40 K 550 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 4:11

17:25:17 Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Jean-Philippe Collard, piano Royal Philharmonic André Previn EMI 49757 10:11

17:40:54 Ruth Gipps: Song for Orchestra Op 33 BBC National Orch of Wales Rumon Gamba Chandos 40 6:03

17:47:57 Ruth Gipps: Scherzo from Symphony No. 4 Op 61 BBC National Orch of Wales Rumon Gamba Chandos 40 4:17

17:54:52 Johan Halvorsen: Mascarade: Holberg Overture Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 5:30

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:30 George Gershwin: Rhapsody in Blue Simone Dinnerstein, piano MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Sony 503245 17:39

18:28:53 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 7 'Vito' Op 26 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 5:34

18:36:49 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 5 'Playera' Op 23 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:05

18:42:26 Herbert Howells: Pastoral Rhapsody London Symphony Richard Hickox Chandos 9410 12:14

18:55:33 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 # 2 Julia Fischer, violin Decca 4785950 3:11

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:56 Aaron Copland: An Outdoor Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3140 9:13

19:13:28 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 Op 30 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 43:07

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:44 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 4 Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 21:07

20:23:30 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite Op 59 New York Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 7890 19:54

20:44:52 Ron Nelson: Courtly Airs and Dances Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 76 12:01

20:57:10 E. J. Moeran: Serenade in G: Air Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 2:43

21:02:24 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 2 Op 22 Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harm Mundi 907629 23:44

21:27:09 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 146 Taverner Players Andrew Parrott EMI 54208 5:38

21:34:40 Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Chaconne Orchestra of the 18th Century Frans Brüggen Philips 426714 6:03

21:43:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: March Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 3:33

21:49:15 Igor Stravinsky: Symphony in E-Flat Op 1 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 453434 35:27

22:27:56 Claude Debussy: Rapsodie for Saxophone & Orchestra John Harle, saxophone Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 72109 10:04

22:40:09 Frederick Delius: In a Summer Garden BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 15:07

22:56:14 Duke Ellington: Melancholia Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 2:49

23:00 QUIET HOUR

23:01:44 Ralph Vaughan Williams: Molto moderato from Symphony No. 3 London Philharmonic Bernard Haitink EMI 56564 10:10

23:11:54 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 # 3 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 4:19

23:17:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 22 K 482 Sarah Beth Briggs, piano Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 8:59

23:26:26 Henry Cowell: Hymn and Fuguing Tune No. 10 Bert Lucarelli, oboe Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Koch Intl 7282 9:18

23:36:51 Edvard Grieg: Lyric Suite: Nocturne Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 4:08

23:41:00 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 New Century Chamber Orch NSS Music 10 10:35

23:51:35 Claude Debussy: Preludes Book 2: Feuilles mortes Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477 3:18

23:55:23 Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Humming Chorus Tabernacle Choir of Temple Square Utah Symphony Joseph Silverstein Decca 436284 3:15