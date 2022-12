WCLV Program Guide 01-15-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:11 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Trio No. 1 Op 1 # 1 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 8:53

00:11:56 Bruce Broughton: Fanfares, Marches, Hymns & Finale Bay Brass Bruce Broughton Harm Mundi 807556 19:32

00:32:19 Frédéric Chopin: Waltz No. 2 Op 34 # 1 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190 4:54

00:38:17 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 7:14

00:46:58 Robert Schumann: Symphony No. 3 Op 97 Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4792437 31:11

01:22:16 Max Richter: Vivaldi's Summer Concerto Recomposed Daniel Hope, violin Berlin Concert House Orch André de Ridder DeutGram 4792777 13:08

01:37:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Motet 'Exsultate, jubilate' K 165 Danielle de Niese, soprano Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Decca 13277 13:34

01:51:41 Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 6:25

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Stephen Hough: On Falla Stephen Hough, piano Album: Stephen Hough's Spanish Album Hyperion 67565 Music: 4:32

Aaron Copland: Three Latin American Sketches ROCO; Andres Cardenas, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 10:25

Fanny Mendelssohn: Trio for Piano, Violin, and Cello in D minor, Op. 11 Jon Kimura Parker, piano; Angelo Xiang Yu, violin; Jakob Koranyi, cello Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridghehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 23:06

Stephen Hough: Piano Sonata No. 4 (Vida Breve) Stephen Hough, piano Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 8:38

Giacomo Puccini: Madame Butterfly: Humming Chorus Accent Vocal; Anderson & Roe Piano Duo Album: Mother SWR 19058 Music: 4:19

Joaquin Turina: Piano Trio No. 2 Montrose Trio Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 13:46

Astor Piazzolla (arr. Anderson and Roe): Oblivion Anderson and Roe Piano Duo Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 4:35

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 Op. 68: Movements 1 & 2 Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 24:10

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:20 Claude Debussy: The Martyrdom of St. Sebastian: Symphonic Fragments Rotterdam Philharmonic James Conlon Erato 75330 23:36

04:25:59 Robert Schumann: Arabeske in C Op 18 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 6:45

04:35:25 Ola Gjeilo: Ubi caritas Ola Gjeilo, piano Voces8 Decca 24646 5:15

04:41:43 Antonín Dvorák: Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 5:30

04:48:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 10 K 247 Vienna Chamber Ensemble Denon 9883 33:18

05:25:36 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 10:43

05:38:29 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:35

05:51:03 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 7 Op 46 # 7 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:17

05:54:42 Guillaume de Machaut: Virelai 'Douce dame jolie' Waverly Consort Michael Jaffee Vanguard 8201 4:19

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:29 Adolphe Adam: Giselle: Waltz & Pas de deux London Symphony Michael Tilson Thomas Sony 42450 4:40

06:14:53 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 H 16:48 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 11:38

06:27:28 Antonín Dvorák: Waltz from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 7:07

06:42:01 Antonio Vivaldi: Cello Concerto in B-Flat RV 423 Yo-Yo Ma, cello Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Sony 90916 9:18

06:52:35 Irving Berlin: Puttin' on the Ritz Fine Arts Brass Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 2:43

06:56:29 John Philip Sousa: March 'Foshay Tower Washington Memorial' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:18

07:03:49 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 5:04

07:10:34 Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits: Cindy Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 4:58

07:15:59 Benjamin Hanby: Darling Nelly Gray Anonymous 4 Harm Mundi 807549 5:26

07:22:58 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Folk Feast Op 97 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Brilliant 6735 2:36

07:27:26 Friedrich Witt: Rondo from Flute Concerto Op 8 Patrick Gallois, flute Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572089 5:57

07:33:36 George Frideric Handel: Allegro from Concerto Grosso Op 6 # 1 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 1:51

07:41:13 Christopher Palmer: Fantasy on Puccini's 'La bohème' Christopher Warren-Green, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 49552 12:23

07:56:36 Johann Sebastian Bach: Fugue in A BWV 949 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 3:32

08:07:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 5 K 22 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 6:06

08:16:24 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 7:38

08:26:24 Sir Edward Elgar: The Queen's Hall English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:53

08:30:38 Maurice Ravel: Boléro Evelyn Glennie, percussion National Philharmonic Barry Wordsworth RCA 61386 5:52

08:42:32 Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 9:59

08:53:45 Leonard Bernstein: On the Waterfront: Love Theme Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 432109 3:44

08:57:49 Traditional: Afro-Cuban Lullaby Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:35

09:07:30 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80551 19:16

09:27:16 Mike Post: Hill Street Blues: Theme Daniel Caine Orchestra Silva 1319 3:07

09:39:58 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet Natalie Dessay, soprano Orch du Capitole de Toulouse Michel Plasson EMI 56569 5:55

09:47:16 Michel Pignolet de Montéclair: Cinquiéme Suite 'La Guerre' Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2012 8:29

09:57:52 George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:20

09:59:54 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Fandango BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 1:45

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:55 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Spanish Dance Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:22

10:06:09 Franz Schubert: Piano Trio in B-Flat D 28 Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 11:51

10:18:37 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 57 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 8 8:32

10:28:54 Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica RV 151 La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 4:05

10:37:22 Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale in D Op 4 # 5 Raglan Baroque Players Elizabeth Wallfisch Hyperion 67041 6:32

10:46:10 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Neapolitan BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 3:43

10:51:02 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 2 Op 18 # 2 Cleveland Quartet Telarc 80382 23:40

11:16:26 Claude Debussy: Petite Suite National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 12:59

11:31:25 Anton Bruckner: Overture in g Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 421593 11:35

11:45:34 Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 Op 44 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 10:52

11:59:42 George Gershwin: Oh, Kay!: Clap Yo' Hands Peter Donohoe, piano EMI 54280 0:35

12:06:17 Lars-Erik Larsson: Little Serenade Op 12 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 10:50

12:18:26 Jean Sibelius: Kullervo: Kullervo Goes to Battle Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Sony 52563 9:34

12:30:07 Gustav Holst: The Planets: Mercury Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 3:48

12:38:22 Ralph Vaughan Williams: Coastal Command: Suite Philharmonia Orchestra Kenneth Alwyn Silva 1094 8:22

12:48:05 Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests Chorus of Berlin German Opera Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli DeutGram 4795448 8:54

12:58:06 Sir Edward German: Henry VIII: Torch Dance Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 2:04

13:00:35 Frédéric Chopin: Mazurka No. 2 Op 6 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:06

13:02:55 Stanislaw Moniuszko: Halka: Mazurka Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 46329 3:51

13:08:41 Ottorino Respighi: The Pines of Rome Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 21:53

13:32:16 John Field: Nocturne No. 9 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:31

13:38:46 Muzio Clementi: Overture No. 2 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 8:38

13:48:54 Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 39431 7:30

13:58:07 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Clown Dance Op 61 # 11 Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harm Mundi 901502 1:42

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: Snowflake Waltz Houston Symphony; Sergiu Comissiona, conductor Album: Tchaikovsky Waltzes ProArte 251 Music: 4:36

Franz Schubert: Introduction and Variations on "Trockne Blumen" for Flute and Piano Demarre McGill, flute; Joyce Yang, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 20:51

Piano Puzzler: This week's contestant is Allison Toltz from Montreal, Canada Music: 10:00

Gabriel Faure: Piano Quintet No. 1 In D Minor, Op. 89 Molto Moderato Fine Arts Quartet: Christina Ortiz, piano; Ralph Evans, violin; Efim Boico, violin; Juan-Miguel Hernandez, viola; Robert Cohen, cello Album: Faure Piano Quintets Naxos 570938 Music: 11:17 (2-3 minute excerpt)

John Adams: Doctor Atomic Symphony: Movement 3 Trinity Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 11:37

Benjamin Britten: Suite for Violin and Piano, Op. 6 Movement 4 Lullaby Angelo Xiang Yu, violin; Gloria Chien, piano Album: Music@Menlo Live Music@Menlo Music: 4:34

Giuseppe Tartini: Sonata in G minor, Devil's Trill Adam Barnett-Hart, violin; Keith Robinson, cello; Hyeyeon Park, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 13:59

Antonin Dvorak: Symphony No. 9, "From the New World": Movement 4 The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV Music: 11:28

David Baker: Roots II: Movements 3-5 Eliot Heaton, violin; Max Geissler, cello; Michelle Cann, piano Geneva Music Festival, Froelich Hall, Gearan Center for the Performing Arts, Hobart & William Smith College, Geneva, NY Music: 17:21

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:59 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Pas de quatre Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 5:48

16:06:55 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Polonaise Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 4:34

16:14:35 Giovanni Battista Sammartini: Symphony for Strings in d Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 557298 13:48

16:31:22 James Horner: Mighty Joe Young: Dedication & Windsorg Winton Woods High School Chorus Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80535 5:29

16:39:12 Ernesto Lecuona: La comparsa Kathryn Stott, piano EMI 56803 2:11

16:42:49 Franz Schubert: Rondo from Piano Trio No. 1 D 898 Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 8:41

16:52:57 Orlande de Lassus: Matona mia cara King's Singers EMI 63052 2:30

16:57:37 Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Moresca Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 2:14

17:05:01 Edvard Grieg: Peer Gynt: Overture London Symphony Oivin Fjeldstad Decca 4785437 5:10

17:12:41 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 3 Op 30 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 14:21

17:29:20 Giuseppe Verdi: Don Carlos: Auto-da-fé Scene La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 6:23

17:40:51 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Panorama Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 3:23

17:45:51 Carl Philipp Emanuel Bach: Piano Sonata in D H 286 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614 4:48

17:53:45 Jean Sibelius: Cortège Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 6:40

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:52 Joseph Haydn: Piano Trio No. 43 H 15:27 Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 19:23

18:30:05 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Adiemus London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 04:00

18:36:38 Karl Jenkins: The Armed Man Mass: Benedictus Christian Forshaw, saxophone Voces8 Decca 4785703 3:05

18:41:15 Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 11:23

18:54:17 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Ave Maria Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:01

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:21 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 435619 19:57

19:24:28 Max Bruch: Symphony No. 3 Op 51 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 420932 31:43

19:57:27 Antonín Dvorák: Romantic Pieces: Allegro maestoso Op 75 # 2 Caroline Goulding, violin Ars Prod. 38536 2:21

20:00 CLEVELAND OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra, Daniel Meyer, conductor; Jinjoo Cho, violin

Robert Schumann: Overture, Scherzo, and Finale, Op. 52

Thomas Adès: Three Studies from Couperin

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op 35

21:18:40 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3 Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 39:32

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:00:59 George Gershwin: Catfish Row - Suite from 'Porgy & Bess' Audra McDonald, soprano San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68931 41:24

22:44:01 William Grant Still: Blues from 'Lenox Avenue' Denver Oldham, piano Koch Intl 7084 3:03

22:48:47 Edward MacDowell: Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23 André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 4:36

22:55:17 William Grant Still: Summerland from 'Three Visions' Denver Oldham, piano Koch Intl 7084 3:43

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:43 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Ying Quartet Telarc 80685 6:57

23:08:41 Billy Strayhorn: Lush Life Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 6:25

23:15:06 Pól Brennan: Harry's Game: Theme Voces8 Decca 29601 4:05

23:20:24 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 453434 4:44

23:25:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 26 K 537 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 6:34

23:31:43 Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801 8:15

23:41:02 Amy Beach: Dreaming Op 15 # 3 Alan Feinberg, piano Argo 430330 6:23

23:47:25 Patrick Hawes: Quanta qualia Christian Forshaw, saxophone Voces8 Decca 4785703 3:57

23:51:23 John Rutter: Suite Antique: Prelude John McMurtery, flute West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 4:10

23:56:41 Xavier Montsalvatge: Canción de cuna para dormir a un negrito Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 2:37