WCLV Program Guide 01-09-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:04 Maurice Ravel: Ondine from 'Gaspard de la nuit' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 6:28

00:09:22 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80673 8:49

00:18:58 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80130 4:31

00:24:38 Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Overture New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 11:00

00:38:26 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Ballet Music Ursula Connors, soprano English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 46:50

01:30:20 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 Igor Levit, piano Sony 542445 13:45

01:45:16 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 9:33

01:55:33 John Williams: Schindler's List: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:04

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joan Tower: Fanfare No. 4 for the Uncommon Woman Colorado Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor

Robert Schumann: Overture to Genoveva Houston Symphony; Marc Albrecht, conductor Jones Hall, Houston, TX

Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 2 in G minor, Op. 63: Movement 1 Gil Shaham, violin; Houston Symphony; Marc Albrecht, conductor

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 8 Andras Schiff, piano

Joan Tower: Rising Alice K. Dade, flute; Dennis Kim, Clinton Dewing, violins; Jessica Oudin, viola; Jonah Kim, cello Festival Mozaic, United Methodist Church, San Luis Obispo, CA

Richard Strauss: Couperin Dance Suite Movements 1 & 8 The Chamber Orchestra of Europe; Erich Leinsdorf, conductor

Bohuslav Martinu: Sonata No. 3 for cello and piano, H. 340 Raphael Bell, cello; Jeewon Park, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Carrado Maria Saglietti: Notte serena Kevin Cobb, flugelhorn; Ellen dePasquale, violin; Stefan Hersh, violin; Phillip Ying, viola; Mark Kosower, cello; Christopher Yick, bass Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO

Richard Strauss: Don Juan, Op. 20 National Orchestral Institute Philharmonic; Manuel Lopez-Gomez, conductor National Orchestral Institute + Festival, The Elsie & Marvin Dekelboum Concert Hall, Clarice Smith Performing Arts Center, U of MD, College Park, MD

4:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:39 Frank Martin: Petite Symphonie Concertante Eva Guibentif, harp Orchestre de la Suisse Romande Armin Jordan Erato 45694 22:35

04:26:31 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets CIM Orchestra Carl Topilow CIM 2003 5:14

04:34:05 Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un Teresa Berganza, mezzo London Symphony Claudio Abbado DeutGram 4795448 4:22

04:39:13 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 7:47

04:49:02 Johannes Brahms: String Quartet No. 2 Op 51 # 2 Chiara String Quartet Azica 71289 36:35

05:30:07 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 9:42

05:41:27 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra S 359/1 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:38

05:52:53 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 4:14

05:58:04 Jacques Ibert: Histoires: Le petit âne blanc Salut Salon Warner 554295 1:59

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:56 John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 1 Op 23 New York Philharmonic Zubin Mehta New World 374 7:35

06:18:13 Maurice Ravel: Le gibet from 'Gaspard de la nuit' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 5:26

06:25:07 Scott Joplin: Treemonisha: A Real Slow Drag Paragon Ragtime Singers Paragon Ragtime Orchestra Rick Benjamin New World 80720 5:46

06:31:24 Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 5:44

06:42:59 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Members of CityMusic Cleveland CityMusic 2011 10:23

06:55:09 Maurice Jarre: Dead Poets Society: Carpe diem Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:54

06:58:28 John Philip Sousa: March 'The Loyal Legion' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 2:38

07:04:47 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Love Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:32

07:11:20 Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 894 11:09

07:24:16 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: Moths Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 1:57

07:28:33 Alfredo Catalani: Loreley: Dance of the Water Nymphs BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 5:50

07:39:23 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 Concerto Cologne Archiv 4794481 11:42

07:53:30 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077 3:26

07:57:31 Leroy Anderson: The Typewriter Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 1:46

08:08:24 Felix Mendelssohn: Rondo capriccioso Op 14 Murray Perahia, piano CBS 42401 6:30

08:17:01 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 11:57

08:30:08 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4836617 3:30

08:33:55 George Gershwin: Strike Up the Band: Strike Up the Band Boston Pops John Williams Sony 46747 2:43

08:43:09 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Waltz Berlin Philharmonic Semyon Bychkov Philips 420237 8:14

08:52:19 Elmer Bernstein: The Ten Commandments: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 7:45

09:04:32 Sergei Rachmaninoff: Allegro from Piano Concerto No. 3 Op 30 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 17:22

09:25:22 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 Royal Concertgebouw Orchestra George Szell Philips 4788977 4:53

09:25:59 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 Royal Concertgebouw Orchestra George Szell Philips 4788977 4:53

09:33:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio & Fugue in c K 546 English Concert Andrew Manze Harm Mundi 907280 6:56

09:42:29 Federico Moreno Tórroba: Suite castellana David Russell, guitar Telarc 80451 7:47

09:52:27 Victor Ewald: Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5 Members of Philadelphia Orchestra Ondine 1150 4:41

09:57:20 Michael Praetorius: Terpsichore: Ballet des Coqs New London Consort l'Oiseau 4759101 1:24

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:19 Sir Thomas Beecham: The Gods Go a'Begging: Ensemble Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 1:50

10:02:28 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 2:27

10:06:22 Oskar Nedbal: The Winegrower's Bride: Overture Carlsbad Symphony Douglas Bostock Classico 192 8:01

10:15:29 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 10:34

10:27:35 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 3:46

10:35:29 Joseph Haydn: Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 3:04

10:40:34 Pablo de Sarasate: Scottish Airs Op 34 Adele Anthony, violin Canary 7 8:37

10:50:18 John Ireland: Piano Concerto Piers Lane, piano Ulster Orchestra David Lloyd-Jones Hyperion 67296 23:43

11:15:44 Sir William Walton: Portsmouth Point Overture London Philharmonic Leonard Slatkin Virgin 61146 5:19

11:23:51 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' S 97 London Philharmonic Sir Georg Solti DeutGram 4779525 16:46

11:42:06 Adolphe Adam: Giselle: Danse des vignerons & Peasant London Symphony Richard Bonynge Decca 433861 10:28

11:53:53 Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247 4:54

12:06:15 Franz Schubert: Scherzo from Octet D 803 Cleveland Octet Sony 62655 6:32

12:14:29 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Arthaus 101682 10:23

12:26:33 Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 7:19

12:37:59 Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 1 Op 16 # 1 Boris Giltburg, piano Naxos 503293 7:16

12:47:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 24 K 182 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80186 8:52

12:57:21 Fritz Kreisler: Toy Soldier's March James Ehnes, violin Analekta 3159 1:39

13:00:24 Howard Hanson: Slumber Song Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 2:30

13:03:15 Jean Sibelius: Berceuse Op 79 # 6 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:25

13:07:25 Sir Edward Elgar: Overture 'In the South' Op 50 BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 74888 21:52

13:30:50 Alexander Borodin: Petite Suite: Rustic Mazurka Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 3:34

13:38:18 Claude Champagne: Danse villageoise Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Analekta 3156 4:44

13:44:35 Carl Czerny: Variations on a Theme by Rode Op 33 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 12:11

13:57:37 John Philip Sousa: March 'The Triton Medley' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 1:20

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Sonatine, M. 40: I. Modere Julien Brocal, piano

Jean Sibelius: Violin Concerto in D minor, Op. 47 Movement 1 Allegro; Moderato Annelle K. Gregory, violin; Sphinx Symphony Orchestra; Thomas Wilkins, conductor

The Sphinx Organization, Max M. & Marjorie S. Fisher Music Center, Detroit, MI Jan Dismas Zelenka: Sinfonia in A Minor for Orchestra, ZWV 189

The Saint Paul Chamber Orchestra; Jonathan Cohen, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Federico Mompou: Paisajes: Movement 1 La fuente y la campana (The Fountain and the Bells) Julien Brocal, piano Tippet Rise Arts Center, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Robert Schumann (arr. Eric Ruske): Fantasiestucke, Op. 73 Rasch und mit Feuer Eric Ruske, horn; Pedja Muzijevic, piano

Philip Glass: Partita for Solo Violin: Movement 1 Tim Fain, violin Performance Today in-studio performance, Atrium Studio, Minnesota Public Radio, St. Paul, MN

Kevin Puts: Arches Tim Fain, violin

Felix Mendelssohn: Piano Trio no. 2 in C Minor, op. 66 Pedja Muzijevic, piano; Geoff Nuttall, violin; Christopher Costanza, cello The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Sally Beamish: Concerto for Piano No. 3, City Stanzas (excerpt) Jonathan Biss, Piano; Saint Paul Chamber Orchestra; Mischa Santora, conductor

SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:54:27 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Maid of Pskov: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 5:22

16:03:05 Alan Hovhaness: Fugue from Symphony No. 48 Op 355 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 3:03

16:10:52 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 3 Op 30 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 14:21

16:29:24 Dimitri Tiomkin: High Noon: Do Not Forsake Me Boston Pops Arthur Fiedler RCA 60354 2:55

16:34:16 Sir Edward German: Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody' National Symphony of Ireland Andrew Penny MarcoPolo 223726 5:10

16:42:55 Giuseppe Verdi: Nabucco: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 7:10

16:54:04 Franz Lehár: The Land of Smiles: Dein ist mein ganzes Herz Thomas Hampson, baritone London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 56758 3:21

17:03:30 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Dance Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 6:17

17:12:39 Johannes Brahms: Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 11:21

17:27:14 Ludwig van Beethoven: Variations on 'God Save the King' WoO 78 Olli Mustonen, piano Decca 436834 7:23

17:40:00 Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 7:19

17:50:31 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau Op 33 # 7 Rustem Hayroudinoff, piano Chandos 10391 1:45

17:53:16 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 6:48

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:56 John Knowles Paine: Departure of Winter from Symphony No. 2 Op 34 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 14:23

18:24:57 Enrique Granados: Goyescas: The Lady and the Nightingale Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 5:55

18:32:10 Enrique Granados: El pelele Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 4:15

18:37:53 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 Op 27 # 2 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 14:36

18:53:47 Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 5:17

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:42 John Knowles Paine: Poseidon and Amphitrite Op 44 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 12:09

19:16:45 Jean Sibelius: Symphony No. 1 Op 39 Boston Symphony Sir Colin Davis Philips 446157 39:19

19:57:26 Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Tango Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581 2:22

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:59 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 59 H 16:49 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 22:52

20:26:50 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 11:48

20:40:31 E. J. Moeran: Third Rhapsody Margaret Fingerhut, piano Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8639 17:37

21:02:24 Maurice Ravel: Gaspard de la nuit Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 20:37

21:25:35 George Frideric Handel: Samson: Act 1 Sinfonia Anthony Halstead, horn English Concert Trevor Pinnock Archiv 419219 7:51

21:34:25 William Boyce: Symphony No. 7 Op 2 # 7 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 8:52

21:45:25 Frédéric Chopin: Mazurka No. 10 Op 17 # 1 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:08

21:49:41 John Knowles Paine: Symphony No. 2 Op 34 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 47:53

22:39:19 Michael Haydn: Symphony No. 36 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999379 8:32

22:50:18 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs Chicago Symphony Daniel Barenboim Erato 45786 8:24

23:00 QUIET HOUR

23:02:16 Claude Debussy: Estampes: Pagodes San Francisco Ballet Orchestra Emil de Cou Arabesque 6734 5:30

23:07:46 Frédéric Chopin: Nocturne No. 18 Op 62 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 5:31

23:13:18 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 4:40

23:20:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sonata for 2 Pianos K 448 Greg Anderson, piano Steinway 30022 7:22

23:27:25 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha Members of Nashville Symphony Andrew Mogrelia Naxos 557460 7:57

23:37:27 Michael Haydn: Adagio from Notturno Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 6:43

23:44:11 Anton Rubinstein: Melody in F Op 3 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

23:48:25 Antonio Estévez: Mediodía en el Llano Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 7:52

23:57:02 Alberto Ginastera: Estancia: Twilight Idyll London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 2:48