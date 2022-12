WCLV Program Guide 01-03-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:43 Johann Peter Salomon: Romance Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock Archiv 427316 4:29

00:07:23 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 3 Op 18 # 3 Cypress String Quartet Avie 2348 26:06

00:34:47 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 3:52

00:41:14 Anton Bruckner: Motet 'Christus factus est' Collegium Vocale Ghent Philippe Herreweghe Harm Mundi 2908304 6:04

00:48:44 David Amram: This Land: Symphonic Variations on a Song by Woody Guthrie Colorado Symphony David Amram Newport 85692 36:28

01:30:02 Mark O'Connor: Trail of Tears Mark O'Connor, violin London Philharmonic Steven Mercurio Sony 61679 16:07

01:47:20 Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:35

01:53:12 Scott Joplin: Solace Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 6:43

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jennifer Margaret Barker: Na Tri Peathraichean: Movement 1 Gearr Aonach Alice K. Dade, fluteJohn Novacek, piano Album: Living Music (New Chamber Music) Naxos 8312 Music: 4:26

Michael Daugherty: Flamingo Santa Fe Pro Musica Orchestra; Thomas O'Connor, conductor Santa Fe Pro Musica, Lensic Performing Arts Center, Santa Fe, NM Music: 8:38

Franz Schubert: Quartet in G Major, D. 887: Movements 3 & 4 Doric String Quartet Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 18:04

Georg Philipp Telemann: Trio in E minor for flute, oboe, and basso continuo, TWV 42:e2 Alice K. Dade, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Brian Thornton, cello; Noam D. Elkies, harpsichord Festival Mozaic, Congregation Beth David, San Luis Obispo, CA Music: 15:19

Jules Massenet: Meditation from 'Thais' Chee-Yun, violin; Akira Eguchi, piano Album: Vocalise: Chee-Yun Denon 75118 Music: 4:31

Gioacchino Rossini: Tancredi Overture Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 6:00

Johannes Brahms: Horn Trio in Eb Major William VerMeulen, horn; Chee-Yun, violin; Anton Nel, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 27:03

Reena Esmail: Teen Murti for String Orchestra ROCO; Mei-Ann Chen, conductor Album: ROCO: Visions Take Flight American Composers Forum Innova 016 Music: 9:45

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:52 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 11:25

04:14:28 Ruth Gipps: Knight in Armor Op 8 BBC National Orch of Wales Rumon Gamba Chandos 40 9:53

04:27:26 George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' Stephanie Blythe, mezzo Paris Orchestral Ensemble John Nelson Virgin 45475 2:46

04:31:23 Robert Schumann: Adagio & Allegro Op 70 Brian Thornton, cello Steinway 30117 9:00

04:42:18 Paul Dukas: Symphony in C Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80515 41:18

05:26:27 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 10:55

05:39:05 Frédéric Chopin: Ballade No. 4 Op 52 Yundi, piano Mercury 4812443 11:40

05:51:27 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Mazurka Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 2:47

05:55:07 Andrew York: Sunburst Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:16

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:49 Gaetano Donizetti: Don Pasquale: Servants' Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 3:59

06:13:41 Antonio Vivaldi: Concerto for Violin, 2 Horns, 2 Oboes & Bassoon RV 574 Pascale Giguére, violin Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 11:13

06:25:55 Franz Schubert: Winterreise: Der Lindenbaum D 911 Jonas Kaufmann, tenor Sony 379565 4:34

06:31:07 Pablo de Sarasate: Caprice basque Op 24 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 5:18

06:41:33 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:08

06:56:43 John Philip Sousa: March 'Minnesota' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559131 3:12

07:03:24 George Gershwin: Three Preludes Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 6:28

07:11:18 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 659 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 10:22

07:21:59 John Addison: Sleuth: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80189 2:48

07:26:30 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: I am the captain of the Sir Thomas Allen, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 2:09

07:30:16 Sergei Rachmaninoff: Aleko: Men's Dance Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80670 4:46

07:40:38 John Knowles Paine: Finale from Symphony No. 2 Op 34 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 11:06

07:54:14 Andrea Falconieri: Ciaccona Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4795448 3:07

07:57:31 Miklós Rózsa: King of Kings: Resurrection & Finale Tabernacle Choir of Temple Square Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80631 2:16

08:07:28 Sir William Walton: Portsmouth Point Overture London Philharmonic Leonard Slatkin Virgin 61146 5:19

08:14:42 Samuel Barber: Agnus Dei Robert Shaw Festival Singers Robert Shaw Telarc 80406 10:53

08:26:52 Claude Debussy: Beau soir Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:26

08:30:05 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Tarantella Op 17 Yefim Bronfman, piano Sony 61767 6:08

08:41:23 Unico Willem van Wassenaer: Concerto Armonico No. 2 I Musici de Montréal Yuli Turovsky Chandos 8481 11:42

08:54:55 Michel Legrand: Noelle's Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 5:19

09:04:43 Neil Sedaka: Manhattan Intermezzo Jeffrey Biegel, piano Brown University Orchestra Paul Phillips Naxos 573490 18:10

09:26:10 John Barry: Goldfinger: Theme Philharmonia Orchestra Carl Davis Carl Davis 21 2:55

09:32:18 Gustav Holst: I Vow to Thee, My Country Royal Choral Society BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth DeutGram 457196 4:38

09:39:10 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto Op 7 # 6 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553035 8:21

09:50:27 Traditional: Wintertide Choir of Royal Holloway Rupert Gough Decca 4816326 3:11

09:53:57 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Act 2 Finale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:38

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:09 Giovanni Gabrieli: Canzona Prima à 5 Canadian Brass Steinway 30008 2:17

10:02:53 King Henry VIII: Pastime with Good Company Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 2:23

10:06:56 Ludwig van Beethoven: Variations on 'See, the conqu'ring hero Zuill Bailey, cello Telarc 80740 12:23

10:21:02 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:52

10:30:02 Leonard Bernstein: Candide: Overture Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 4:22

10:38:21 Jerome Moross: Sonata Scherzo from Symphony No. 1 John Alley, piano London Symphony JoAnn Falletta Albany 1403 7:02

10:47:25 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Bird's Dance Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 2:45

10:51:54 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 448155 23:20

11:18:47 Johann Sebastian Bach: Oboe Concerto BWV 1059 Douglas Boyd, oboe Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd DeutGram 429225 11:53

11:32:12 Frédéric Chopin: Ballade No. 1 Op 23 Yundi, piano Mercury 4812443 9:27

11:43:23 Benjamin Godard: Suite Op 116 Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 9:45

11:54:17 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 5:32

12:06:41 Alexander Glazunov: Violin Concerto Op 82 Nikolaj Znaider, violin Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons RCA 87454 19:44

12:27:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 K 124 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 13:54

12:43:28 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 469376 12:42

12:56:56 Dmitri Shostakovich: The Golden Age: Polka Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 2:15

13:01:15 Henry Fillmore: March 'The Footlifter' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 2:31

13:04:05 John Philip Sousa: March 'El Capitán' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:20

13:08:25 Claude Debussy: Printemps Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 16:41

13:26:15 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic March Op 54 # 2 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522 3:00

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Sonatina in c minor, WoO 43 No. 1 Lajos Mayer, mandolin; Imre Rohmann, piano Album: Beethoven Rarities Hungaroton 12303 Music: 4:36

Richard Galliano: New York Tango Russian Renaissance Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 7:07

Ludwig van Beethoven: Sonata in C Major for Cello and Piano, Op. 102, No. 1 Joshua Roman, cello; Gilles Vonsattel, piano Baruch Performing Arts Center at Baruch College, New York, NY Music: 13:40

Igor Stravinsky: The Firebird Suite (1919) Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Laura Turner Hall, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 22:06

Joseph Haydn: String Quartet in B Flat Major, Op. 71 No. 1: II. Adagio Maxwell Quartet Album: Haydn: String Quartets Op. 71 Linn Records Music: 4:35

Dmitri Shostakovich: String Quartet No. 9 in E-flat Major, Op. 117 movements 1-5 Maxwell Quartet Bay Chamber Concerts, Rockport Opera House, Rockport, ME Music: 25:03

Carl Maria von Weber (arr. Hector Berlioz): Invitation to the Dance, Op.65 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 8:21

Jessie Montgomery: Banner, for Solo String Quartet and Chamber Orchestra Catalyst Quartet; Saint Paul Chamber Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra (SPCO), Ordway Concert Hall, St. Paul, MN Music: 9:31

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:43 Hector Berlioz: L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell St. Paul's Cathedral Choir Andrew Carwood Decca 4789225 5:10

16:06:48 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 4:35

16:13:29 Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 13:47

16:30:22 Ennio Morricone: Once Upon a Time in the West: Jill's Theme Jill Washington, soprano City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1057 6:03

16:37:50 Anthony Holborne: Almaine 'The Night Watch' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:10

16:43:04 Henryk Wieniawski: Finale from Violin Concerto No. 1 Op 14 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 7:15

16:52:26 Ola Gjeilo: The Rose II Max Ruisi, cello 12 Ensemble Rupert Gough Decca 4816326 3:17

16:57:59 Sir Arnold Bax: Oliver Twist: Fagin's Romp Royal Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 2:11

17:05:12 Cole Porter: Kiss Me, Kate: Overture London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 6:10

17:13:38 Karl Goldmark: In Italy Op 49 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 12:01

17:27:42 Béla Bartók: Suite No. 1: Finale Op 3 Detroit Symphony Antal Doráti Decca 4785437 7:07

17:40:20 Traditional: She Moved Through the Fair John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 5:33

17:47:03 Traditional: The Kerry Dances John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 2:26

17:52:33 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 7:20

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:11 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 Op 75 Barry Douglas, piano Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 16:05

18:27:17 Marin Marais: The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' Guildhall Strings RCA 61275 4:41

18:33:57 Marin Marais: Alcyone: Chaconne Tempesta di Mare Chandos 805 6:24

18:42:05 Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 13:02

18:55:53 Marin Marais: Alcyone: Overture Tempesta di Mare Chandos 805 3:07

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:08 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 13:59

19:17:46 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances Op 45 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457598 37:33

19:56:45 Alexander Scriabin: Etude Op 8 # 12 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 2:14

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:14 Muzio Clementi: Symphony Op 18/1 Op 18 # 1 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9234 17:03

20:20:03 Richard Strauss: Death and Transfiguration Op 24 Cleveland Orchestra Lorin Maazel CBS 44909 22:53

20:44:23 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 BWV 1041 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 13:25

20:58:12 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Gavottes BWV 808 Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 1:48

21:03:04 Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis on Themes by Weber Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 19:12

21:23:20 Jacques Offenbach: Die Rheinnixen: Grand Valse Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4776403 6:47

21:31:07 Emile Waldteufel: Waltz after Chabrier's 'España' Op 263 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 6:32

21:40:30 Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio Op 129 Russell Sherman, piano GM Records 2068 5:47

21:48:28 Paul Dukas: Symphony in C Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80515 41:18

22:31:28 Joseph Haydn: String Quartet No. 16 Op 9 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 14:27

22:48:16 Gerald Finzi: Romance Op 11 City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 7:42

22:57:01 Sir Edward Elgar: Salut d'amour Op 12 Daniel Hope, violin Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 3:04

23:00 QUIET HOUR

23:01:48 Ola Gjeilo: Ecce Novum Choir of Royal Holloway 12 Ensemble Rupert Gough Decca 4816326 4:11

23:06:00 Robert Schumann: Adagio from String Quartet No. 1 Op 41 # 1 Melos Quartet DeutGram 423670 5:52

23:11:52 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 5:00

23:18:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante No. 2 from Symphony No. 31 K 297 English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 5:49

23:23:54 Frédéric Chopin: Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21 Idil Biret, piano Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Naxos 503293 9:23

23:34:15 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Introduction Op 97 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Brilliant 6735 6:04

23:40:20 Gerald Finzi: Eclogue for Piano & Strings Op 10 Martin Jones, piano English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 9:44

23:50:05 William J. Kirkpatrick: Away in a Manger Choir of Royal Holloway Rupert Gough Decca 4816326 3:55

23:54:39 Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' S 566 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:26

23:58:35 Frédéric Chopin: Mazurka No. 24 Op 33 # 3 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 1:33