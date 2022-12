WCLV Program Guide 12-11-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Hector Berlioz: L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell (1854)

Ludwig van Beethoven: Sextet for 2 Horns & Strings (1795)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl (1936)

Hector Berlioz: Overture to 'King Lear' (1831)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 (1802)

Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Deh vieni, non tardar (1786)

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Polonaise from Rusalka Minnesota Orchestra; Eiji Oue, conductor

Philip Glass: Etude No. 2 Simone Dinnerstein, piano Live broadcast from VPR's Studio One, Vermont Public Radio, Colchester, VT Music: 10:05

Leonard Bernstein: Symphonic Suite from On the Waterfront Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN

Rick Sowash: Seasonal Breezes Sylvan Trio: Suzanne Bona, flute; Josh Aerie, cello; Greg Kostraba, piano First Congregational Church of Webster Groves, MO

Joaquin Turina: Circulo Op. 91 Movement 1 Amanecer (Dawn) Lincoln Trio: Desiree Ruhstrat, violin; David Cunliffe, cello; Marta Aznavoorian, piano

Frederic Chopin: Etude Op. 10, No. 3, in E major Jenny Chen, piano Tippet Rise, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Joaquin Turina: Danzas fantasticas Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR

Peter Tchaikovsky: String Quartet No. 3 in E-flat minor, Op. 30: Movements 2-4 Dover Quartet Spivey Hall, Morrow State University, Morrow, GA

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Daydreams - Passions (1830)

Igor Stravinsky: Scherzo fantastique (1908)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 (1886)

Franz Schubert: Andante (1828)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 6 (1939)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1 (1872)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1867)

Anonymous: The Angel Gabriel (Gabriel's Message)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johannes Brahms: A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place (1868)

Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso (1883)

Anthony DiLorenzo: Christmas 'Toons (2007)

Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)

Robert Schumann: March from Fantasie (1836)

Randol Alan Bass: The Night Before Christmas (1988)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 23 (1786)

George Gershwin: Cuban Overture (1932)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Erik Satie: Je te veux (1897)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Antonio Vivaldi: Gloria in excelsis Deo from Gloria (1708)

George Frideric Handel: Il pastor fido Suite: Musette (1734)

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath (1830)

Walter Kent: I'll Be Home for Christmas (1943)

Hugh Martin: Have Yourself A Merry Little Christmas (1944)

Claude Debussy: La mer (1905)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D (1786)

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

William Mathias: A Babe is Born (1971)

George Wyle: The Most Wonderful Time of the Year (1963)

Leroy Anderson: Sleigh Ride (1948)

Traditional: I Saw Three Ships

George Frideric Handel: Messiah: Comfort Ye...Every valley shall be exalted (1741)

George Frideric Handel: Messiah: And the glory of the Lord (1741)

George Frideric Handel: Messiah: For unto us a Child is born (1741)

George Frideric Handel: Messiah: Hallelujah (1741)

12:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Camille Saint-Saëns: Caprice-Waltz 'Wedding Cake' (1885)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875)

Traditional: The Coventry Carol (1534)

Traditional: Quelle est cette odeur agréable?

Alessandro Marcello: Oboe Concerto in d (1716)

John Philip Sousa: March 'The Gallant Seventh' (1922)

Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March (1952)

Hector Berlioz: Overture to 'King Lear' (1831)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830)

Sergei Prokofiev: Cinderella: Mazurka (1944)

Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Dream Pantomime (1893)

Philip Lane: Wassail Dances (1973)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Erich Wolfgang Korngold: String Quartet No. 3 in D Major, Op. 34: II. Scherzo Clarion Quartet

Frederic Chopin: Piano Concerto No. 2 in F Minor, Op. 21: Movement 1 Maestoso Xiaoxuan Li, piano; Canton Symphony Orchestra; Gerhardt Zimmermann, conductor Cleveland International Piano Competition for Young Artists, Maltz Performing Arts Center, Case Western Reserve University, Cleveland, OH

Piano Puzzler: This week's contestant is Mirabai Knight from New York, NY

Ludwig van Beethoven: Puzzler Payoff Piano Trio No. 7 "Archduke" Movement 1 Allegro moderato Beaux Arts Trio: Daniel Guilet, violin; Menahem Pressler, piano; Bernard Greenhouse, cello

Maurice Ravel: Sonata for Violin and Cello Marta Krechkovsky, violin; Joel Noyes, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Johann Sebastian Bach: Suite in E minor, BWV 996: Movements 2 & 3 Jason Vieaux, guitar

Traditional: Bring a Torch / Down in Yon Forest / There Was A Pig Went Out to Dig / I Saw Three Ships/ Christmas Morning Kirkmount: Alex Bigney, harp and bones; Samuel Bigney, fiddle; Simeon Bigney, cello and bodhran

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in D Major, op. 6, no. 1 Soovin Kim, James Thompson, solo violins; Brook Speltz, solo cello; Aaron Boyd, Arnaud Sussmann, violins; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello; Peter Lloyd, bass; Gloria Chien, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, CA

Radames Gnattali (arr. Julien Labro): Suite Retratos Jason Vieaux, guitar; Julien Labro, accordion and accordina String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March (1858)

Hector Berlioz: L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell (1854)

Hector Berlioz: Harold in Italy: The Brigands' Orgies (1834)

John Williams: Home Alone: Somewhere in My Memory (1990)

Robert Schumann: Vienna Carnival: Finale (1839)

Johannes Brahms: Rondo from Piano Quartet No. 1 (1861)

Alan Silvestri: The Polar Express: Spirit of the Season (2004)

Gian Carlo Menotti: Amahl and the Night Visitors: Suite (1951)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Young Prince and Young Princess (1888)

Traditional: O Come, O Come, Emmanuel

Traditional: Patapan

Hector Berlioz: Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette' (1839)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Claude Debussy: Images: Ibéria (1912)

Ottorino Respighi: Church Windows: The Flight into Egypt (1927)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole (1876)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Clarinet Concerto (1791)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)

Johannes Brahms: Symphony No. 4 (1885)

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland Classical Guitar Society – concert highlights

Colin Davin, guitar

Johann Sebastian Bach: Prelude from Cello Suite No. 6

Radames Gnattali: Brasiliana #13

Antonio Lauro: Vals Venezolan #3 ‘Natalia’

Gruca White Ensemble (flute & guitar)

Alan Thomas: The Shepherd’s Dream; Rachenista

Ballake Sissoko (ar. Gripper, Gruca, White): Chamber Music

David Leisner: Samba!

Jason Vieaux, guitar

Domenico Scarlatti (arr Leo Brouwer): Sonata Kk 208

Mauro Giuliani: Handel Variations

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

Margaret Bonds: The Ballad of the Brown King (1960)

Margaret Bonds: Troubled Water (1967)

Margaret Bonds: Winter Moon (1936)

Margaret Bonds: To a Brown Girl Dead (1956)

Margaret Bonds: Three Dream Portraits (1959)

Florence Price: Largo from Symphony No. 1 (1932)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Traditional: A la Nanita nana

Frédéric Chopin: Etude No. 19 'Cello' (1836)

Somei Satoh: Bifu (2012)

Antonio Vivaldi: Largo from Cello Concerto (1720)

Henri Büsser: Le sommeil de l'Enfant Jesus (1920)

Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 27 (1772)

Hector Berlioz: L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell (1854)

Frederick Delius: Caprice & Elegy (1930)

Donald Fraser: Epilogue for Strings (2017)

Sir Malcolm Arnold: Solitaire: Sarabande (1956)