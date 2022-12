WCLV Program Guide 12-03-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:04 Francisco Guerrero: Beata Dei genitrix Maria Stile Antico Harm Mundi 902312 6:48

00:09:25 Joseph Haydn: String Quartet No. 66 Op 77 # 1 Takács Quartet Decca 430199 24:28

00:34:47 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 Royal Choral Society London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 6:26

00:42:28 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture Op 113 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 5:00

00:49:31 Robert Schumann: Piano Concerto Op 54 Leif Ove Andsnes, piano Berlin Philharmonic Mariss Jansons EMI 57562 29:53

01:23:51 Leopold Kozeluch: Wind Symphony Consortium Classicum Orfeo 442981 13:17

01:37:59 Gustav Mahler: Rondo from Symphony No. 5 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 14:04

01:52:39 Georges Bizet: Carmen: Toreador Song Ludovic Tézier, baritone SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 4:18

01:58:16 Pieter Hellendaal: March Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 1:44

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Josef Suk: Summer Impressions: At Noon Margaret Fingerhut, piano Album: Suk: Piano Works Chandos 9026 Music: 4:22

Georg Philipp Telemann: Divertimento in B flat, TWV 50, 23 Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare; Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Philadelphia, PA Music: 10:36

Joseph Suk: Elegy Hilary Hahn, violin; Robert deMaine, cello; Natalie Zhu, piano Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 5:34

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A major, Op. 92: Movements 2-4 Maryland Symphony Orchestra; Elizabeth Schulze, Conductor/Music Director Maryland Symphony Orchestra, Maryland Theatre, Hagerstown, MD Music: 26:15

Jules Massenet: Meditation from 'Thais' Chee-Yun, violin; Akira Eguchi, piano Album: Vocalise: Chee-Yun Denon 75118 Music: 4:31

Leos Janacek: Pohadka Saeunn Thorsteinsdottir, cello; Orion Weiss, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 11:46

Edvard Grieg (arr. Phil Snyder): Anitra's Dance, from 'Peer Gynt' Georgia Guitar Quartet: Kyle Dawkins, Brian Smith, Phil Snyder, Jason Solomon

Felix Mendelssohn: Violin Concerto in E minor, Op. 64 Chee-Yun, violin; Strings Festival Orchestra; Michael Sachs, conductor Strings Music Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 27:46

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:14 Alonso Lobo: Missa 'Beata Dei genetrix Maria' Stile Antico Harm Mundi 902312 24:58

04:28:54 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 Arcadi Volodos, piano Sony 62691 9:24

04:40:28 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in b Op 39 # 4 Boris Giltburg, piano Naxos 503293 4:28

04:45:56 Libby Larsen: Collage: Boogie Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 4:14

04:51:48 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 Op 18 Jean-Yves Thibaudet, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 440653 33:33

05:28:32 Alberto Ginastera: Panambí: Suite Op 1 London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 12:30

05:42:32 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 11:42

05:55:00 Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies: Rondeau Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 60804 2:00

05:57:33 Frédéric Chopin: Mazurka No. 34 Op 56 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 1:31

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:56 Tomás Luis de Victoria: O magnum mysterium Stile Antico Harm Mundi 902312 4:20

06:15:01 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 8 Op 88 Berlin Philharmonic Rafael Kubelik DeutGram 4795448 8:44

06:24:29 Gaspar Sanz: Selections from 'Suite española' Christopher Parkening, guitar EMI 49404 7:50

06:32:37 George Frideric Handel: Saul: Gird on Thy Sword Gabrieli Consort Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 5:29

06:43:51 Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 9:58

06:56:23 John Philip Sousa: March 'Sabre and Spurs' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 3:11

07:03:32 Nikolai Rimsky-Korsakov: Christmas Eve: Polonaise Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 4:50

07:10:07 Luigi Boccherini: Finale from String Quartet Op 2 # 6 Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 2:34

07:12:49 Cécile Chaminade: Etude pathétique Op 124 Joanne Polk, piano Steinway 30037 3:58

07:17:09 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 4:50

07:23:54 Harold Arlen: Medley from 'The Wizard of Oz' Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 3:55

07:30:16 Nikolai Kapustin: Prelude No. 13 in Jazz Style Op 53 # 13 John Salmon, piano Naxos 570532 2:33

07:33:14 Claudio Monteverdi & Tarquino Merula: Two Ciacconas Members of Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001 5:02

07:43:45 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Sonata No. 21 Op 53 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448 10:59

07:57:33 Traditional: Dashing Away with the Smoothing Iron Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:21

08:08:41 William Boyce: Symphony No. 3 Op 2 # 3 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 5:26

08:17:42 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 7:45

08:27:00 Gerónimo Giménez: El baile de Luis Alonso: Intermezzo Burning River Brass Dorian 90316 3:09

08:30:17 Leon Jessel: Parade of the Wooden Soldiers Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 1 4:17

08:39:28 Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite Op 19 New York Scandia Symphony Dorrit Matson Centaur 2607 13:08

08:54:00 Miklós Rózsa: Madame Bovary: Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:47

09:03:11 Maurice Ravel: Boléro Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44945 14:10

09:19:23 Frederick Delius: A Song Before Sunrise Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 65067 5:52

09:27:52 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Ying Quartet Telarc 80685 6:57

09:37:46 Anatoly Liadov: Polonaise No. 2 Op 55 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 4:16

09:42:47 John Williams: The Olympic Spirit Boston Pops John Williams Sony 62592 4:05

09:47:16 Claude Debussy: Danses sacrée et profane Yolanda Kondonassis, harp Oberlin 21 Bridget Reischl Telarc 80694 10:12

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:40 Padre Antonio Soler: Sonata No. 84 David Greilsammer, piano Sony 792969 2:44

10:04:00 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 427 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 2:12

10:07:58 Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn Op 67 Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 61434 11:43

10:20:40 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Autumn Almeda Trio Albany 1386 6:08

10:28:57 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 2:40

10:35:36 Tomás Luis de Victoria: O magnum mysterium Stile Antico Harm Mundi 902312 4:20

10:41:43 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 4:30

10:47:23 Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 S 215/1 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:00

10:51:49 Zoltán Kodály: Symphony Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 443006 25:52

11:20:13 Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 7:54

11:29:57 Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Overture Bavarian Radio Symphony Jeffrey Tate EMI 54022 8:01

11:40:47 Joseph Haydn: Symphony No. 12 Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi ViennaPhil 2009 15:43

11:59:02 George Gershwin: Strike Up the Band: Strike Up the Band Peter Donohoe, piano EMI 54280 0:45

12:06:19 Richard Rodgers: The Sound of Music: Entr'acte Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:36

12:14:42 Billy May: Holiday Cheer Boston Pops John Williams Philips 416287 9:31

12:26:41 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244 5:18

12:33:56 Jules Massenet: Airs slovaques from Piano Concerto Stephen Coombs, piano BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Hyperion 66897 7:04

12:43:01 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 11:32

12:55:15 Léo Delibes: Naïla: Intermezzo London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 3:46

13:00:34 Ludwig van Beethoven: Tarpeja: Triumphal March Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 2:18

13:03:07 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: March of the Priests Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 2:21

13:07:40 Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 Op 25 Lang Lang, piano Chicago Symphony Daniel Barenboim DeutGram 4795448 20:44

13:30:01 Dave Brubeck: La Fiesta de la Posada: Lullaby Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8730 4:04

13:38:10 Frederick Delius: Winter Night 'Sleigh Ride' Royal Philharmonic John Rutter Collegium 133 5:45

13:45:49 Reynaldo Hahn: Sonatina Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849 11:39

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felix Mendelssohn: Song Without Words, Op. 109 Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik Weilerstein, piano Album: Works for Cello and Piano EMI 73498 Music: 4:14

Zoltan Kodaly: Hary Janos Suite, Movement 5. Intermezzo ROCO; Mei Ann Chen, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 5:09

Igor Stravinsky: Suite from The Soldier's Tale Contrasts: Corinne Stillwell, violin; Vanguel Tangarov, clarinet; Ekaterina Tangarova, piano Victoria Bach Festival, Trinity Episcopal Church, Victoria, TX Music: 15:14

Johann Sebastian Bach: Suite No. 2 in D minor, BWV 1008 Alisa Weilerstein, cello 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY Music: 21:30

Purcell Quartet Album: Biber: Sonatae tam aris quam aulis servientes Chandos 591 Music: 4:29

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Sonata for solo violin Yura Lee, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 8:42

Malek Jandali: Piano Dream Malek Jandali, piano; Apollo Chamber Players Apollo Chamber Players, Midtown Arts and Theater Center Houston (MATCH), Houston, TX Music: 2:41

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68: Movements 2-4 Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Springer Auditorium, Cincinnati Music Hall, Cincinnati, OH Music: 31:06

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:27 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 5:37

16:10:40 Johann Sebastian Bach: Magnificat: Final Choruses BWV 243 Bach Choir of Bethlehem Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Analekta 9873 3:28

16:17:25 Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 12:21

16:27:49 Randy Newman: A Bug's Life: The Time of Your Life Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80535 4:06

16:39:51 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 1: Corrente & Double Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 5:42

16:49:11 Philip Lane: Wassail Dances City of Prague Philharmonic Gavin Sutherland Naxos 557099 7:58

16:58:46 Traditional: El noi de la mare Sandra Simon, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2041 2:23

17:05:52 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 6:10

17:24:37 Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto Op 85 Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley EMI 1409 4:25

17:31:01 Frédéric Chopin: Ballade No. 3 Op 47 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448 7:24

17:42:40 Harold Darke: In the Bleak Midwinter Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 106 4:35

17:48:34 Traditional: Sans Day Carol Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 121 3:08

17:53:55 Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 7:31

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 10 K 330 Lars Vogt, piano EMI 36080 18:05

18:28:31 Tomás Luis de Victoria: O magnum mysterium Stile Antico Harm Mundi 902312 4:20

18:34:19 Jacob Clemens non Papa: Pastores quidnam vidistis Stile Antico Harm Mundi 807575 4:54

18:40:49 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra S 359/6 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:53

18:53:49 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:40

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:22 Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 H 7b:1 Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis DeutGram 429219 24:52

19:30:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 K 550 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 27:28

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:34 Leos Janácek: The Cunning Little Vixen: Suite Czech State Philharmonic Brno José Serebrier Reference 75 16:28

20:19:25 Antonín Dvorák: String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801 27:35

20:48:41 William Grant Still: Folk Suite No. 1 Alexa Still, flute New Zealand String Quartet Koch Intl 7192 7:33

20:57:00 Benjamin Britten: Boisterous Bourrée from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 3:22

21:03:14 Igor Stravinsky: Suite Italienne Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 17:34

21:21:45 Francisco Guerrero: Beata Dei genitrix Maria Stile Antico Harm Mundi 902312 6:48

21:29:51 Mateo Flecha: El jubilate Stile Antico Harm Mundi 902312 6:44

21:38:46 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 7:00

21:47:21 George W. Chadwick: Suite symphonique Czech State Philharmonic Brno José Serebrier Reference 2104 36:07

22:24:27 Joseph Haydn: Symphony No. 59 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 20:19

22:47:58 John McLaughlin: A Lotus on Irish Streams Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 8:45

22:57:32 Erik Satie: Gymnopédie No. 3 Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 2:50

23:00 QUIET HOUR

23:02:06 Traditional: Suo gân Tabernacle Choir of Temple Square Orchestra of Temple Square Mack Wilberg IntReserve 2009 5:07

23:07:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Bassoon Concerto K 191 David McGill, bassoon Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 6:14

23:13:28 Giuseppe Verdi: Otello: Ave Maria Renée Fleming, soprano London Symphony Sir Georg Solti Decca 4825281 4:53

23:19:35 Frédéric Chopin: Nocturne No. 9 Op 32 # 1 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 4:36

23:24:12 Sergei Rachmaninoff: Andante from Cello Sonata Op 19 Wendy Warner, cello Cedille 120 5:59

23:30:11 Johannes Brahms: Adagio from Symphony No. 2 Op 73 Berlin Philharmonic Eugen Jochum DeutGram 4796018 10:04

23:41:16 Johann Sebastian Bach: Largo from Flute Sonata No. 1 BWV 1030 Joshua Smith, flute Delos 3402 3:48

23:45:04 Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away London Philharmonic Strings Kenneth Klein Albany 1058 4:52

23:49:56 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 1 Op 2 # 1 HJ Lim, piano EMI 64952 4:24

23:54:50 Traditional: Shaker Song 'Peace' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:15

23:58:24 Emmanuel Chabrier: Feuillet d'album Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 2:02