WCLV Program Guide 11-25-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices – ‘ Delights and Diversions’

Elena Mullins, soprano; Julie Andijeski, violin; Debra Nagy, oboe and recorder; Steuart Pincombe, viola da gamba; Lucas Harris, baroque guitar

I. Pleasures of Music

Marc-Antoine Charpentier: Ouverture Plaisirs de Versailles

Charpentier: Que tout cede from Plaisirs de Versailles

André Campra: Chaconne from Les Fêtes Venitiennes

Charpentier: Que mes divins concerts from Les Arts Florissants

II. Pleasure Garden

Robert de Visée: Les Sylvains de Monsieur Couperin (theorbo solo)

Marin Marais: Saillie du Jardin from 5ème Livre de pieces de viol

Jean-Baptiste de Bousset: Pourquoy, doux rossignol

III. Bacchus’ Pleasure

François Chauvon: Le Mousseux from Gamme Bacchiques (1715)

Marais, arr. Les Délices: Les Folies d’espagne after Campra: Potage à moules ;air Aimable vainqueur from Hésione



IV. The Grand Bal (music for dancing)

Joseph Bodin de Boismortier: Deuxième Balet from Balets de Village (1734)

Jean-Féry Rebel: Caractères de la danse

V. Sweet Endings

François Couperin: 1er Concert: Prélude and Allemande

after Jean-Baptiste Lully: Crème brûlée; air Quand le peril est agreeable from Atys

Couperin: 2ème Concert: Les Échos

Nicholas Bernier: Le Caffé (excerpt)

01:47:53 Pierre Danican Philidor: Suite No. 5 Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 9:58

01:58:13 Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Air des Esclaves Les Délices Délices 2013 1:59

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Jose Abrajim Elcure: Lo Que el Viento Se Llevo (arr. F. Londono) Quintet of the Americas MSR 1077

02:05:20 Jorge Olaya-Muñoz: Semblanzas (Aspects) Quintet of the Americas XLNT 18008

02:09:54 Franz Joseph Haydn: String Quartet in Eb, Op. 33, No. 2, Hob.III:38 “The Joke" Cuarteto Casals Harmonia Mundi 2962022

02:30:51 Isaac Albeniz: Suite Espagnola Spanish Brass Luur Metalls Cascavelle 3072

03:00:45 Zoltan Kodaly: Intermezzo, from "Hary Janos” Dallas Symphony Orchestra Eduardo Mata ProArte 403

03:05:40 Sergei Prokofiev: March, from "The Love for Three Oranges” Dallas Symphony Orchestra Eduardo Mata RCA 5168

03:08:20 Blas Galindo: "Arrullo" (Lullaby) Voz en Punto Jose Galvan Quindecom 111

03:11:00 Ernesto Anaya: La Petenera Ernesto Anaya Ernesto Anaya & Ensemble Ernesto Anaya Fonarte Latino 1438

03:18:33 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 18 in Eb, Op. 31, No. 3 Bruno-Leonardo Gelber, piano Denon 73006

03:40:19 Pedro Biava: Fantasia sobre motivos colombianos Orquesta Filarmonica Alcaldia Mayor Santa Fe de Bogota Luis Biava Orquesta Filarmonica Alca n/a

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:06:32 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 Op 15 Rudolf Buchbinder, piano Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Sony 374521 35:50

04:44:46 Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 19:09

05:05:08 Robert Schumann: Fantasie Op 17 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 30:44

05:38:14 Edvard Grieg: Holberg Suite Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 19:49

05:59:51 George Gershwin: Swanee Peter Donohoe, piano EMI 54280 0:30

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:30 Leroy Anderson: Bugler's Holiday Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:33

06:13:01 Johann Strauss Jr: Emperor Waltz Op 437 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 10:24

06:24:36 Scott Joplin: Solace Brian Dykstra, piano Centaur 3340 5:27

06:31:12 Maurice Ravel: Menuet antique Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 7:15

06:43:14 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra S 359/1 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:38

06:55:27 Felix Mendelssohn: War March of the Priests New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61843 4:48

07:04:43 Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste Op 44 # 1 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:24

07:12:22 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto Op 8 # 4 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 8:42

07:22:48 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Hot Club of San Francisco Azica 72241 5:05

07:28:56 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 3:17

07:34:52 Gary Schocker: Hypnotized: Together Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 2:34

07:42:39 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 7:47

07:52:51 Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme Boston Pops John Williams Sony 62592 4:29

07:58:21 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Galop Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 1:30

08:07:37 George Gershwin: Three Preludes Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798 7:12

08:16:23 Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:21

08:24:16 John Williams: Far and Away: Donnybrook Fair Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 3:43

08:28:56 Percy Fletcher: Bal masqué New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 6:32

08:40:25 Aaron Copland: El Salón México New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 10:55

08:52:27 William Byrd: Venite exultemus Quire Cleveland Ross Duffin Quire 106 3:29

08:56:33 Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation Ian Watson, organ Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Chandos 8841 7:14

09:08:42 Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 17:09

09:29:54 Antonín Dvorák: Czech Suite: Romance Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 4:56

09:36:36 Georges Bizet: Carmen: Gypsy Dance 'Les tringles des sistres' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:37

09:42:21 Leonard Bernstein: Candide: Overture Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 4:22

09:47:43 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 6 Op 23 # 5 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:26

09:53:50 Dmitri Shostakovich: Festive Overture Op 96 Cleveland Orch Youth Orch Brett Mitchell COYO 61415 6:34

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:21 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance with Mandolins Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 02:10

10:03:50 Leonard Bernstein: West Side Story: Mambo Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 2:23

10:08:28 Sergei Taneyev: Concert Suite: Theme & Variations Op 28 David Oistrakh, violin Philharmonia Orchestra Nicolai Malko EMI 65419 14:49

10:24:48 Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 Op 49 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 6:22

10:33:08 Percy Grainger: Molly on the Shore Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 4:05

10:40:58 Ralph Vaughan Williams: The Running Set Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 4:37

10:47:53 Camille Saint-Saëns: Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Variation Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 3:33

10:53:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 30 K 202 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80186 22:35

11:17:31 Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Rondo Op 19 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 7:35

11:28:03 Charles Avison: Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66891 14:10

11:44:24 Franz Schubert: Finale from Symphony No. 9 D 944 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 11:41

11:57:01 John Dowland: Lord Willoughby's Welcome Home P 66 Sharon Isbin, guitar Sony 745456 2:31

12:06:28 Frédéric Chopin: Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 13:36

12:21:19 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra S 359/3 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 7:39

12:30:45 John Stanley: Trumpet Voluntary Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 66244 3:31

12:37:41 Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 8:36

12:47:51 Claude Debussy: Images: Gigues San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 7:16

12:55:55 Morton Gould: Folk Suite: Overture London Symphony David Amos Harm Mundi 906010 3:30

13:00:50 Virgil Thomson: The Plow that Broke the Plains: Cattle Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 2:26

13:03:40 Virgil Thomson: The River: Finale Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 3:53

13:08:51 Jean Sibelius: En saga Op 9 Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 19:47

13:30:14 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:58

13:37:13 Johannes Brahms: Two Waltzes Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 2:48

13:42:26 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in G H 666 Munich Bach Orchestra Karl Richter DeutGram 4795448 9:42

13:52:43 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 6:16

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Nino Rota: Sonata for Flute & Harp: Movement 1 Christina Smith, flute; Elisabeth Remy Johnson, harp Album: Encantamiento ACA Digital Recording, Inc Music: 4:14

Camille Saint-Saens: Cello Concerto No. 1 in A minor, Op. 33 Richard Belcher, cello; ROCO; Brett Mitchell, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 21:12

Eugene Ysaÿe: Trio, "Le Londres": Movements 1 & 2 Jeff Thayer, violin; Jennifer Ross, violin; Susan Gulkis Assadi, viola Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 12:42

Mary Kouyoumdjian (arr. Elisabeth Remy Johnson): A Boy with a Makeshift Toy Jessica Oudin, viola; Elisabeth Remy Johnson, harp Atlanta Symphony Orchestra-Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall - Atlanta, GA Music: 9:02

Joseph Joachim: Romance, Op. 2, No. 1 Yura Lee, violin; Juho Pohjonen, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 4:34

Valerie Coleman: Umoja (Unity) Elizabeth Mann, flute; Jonathan Fischer, oboe; Daniel Gilbert, clarinet; Michael Kroth, bassoon; Michael Thornton, horn; John Kinzie, percussion Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 3:12

Joseph Joachim: Hamlet Overture The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, The Sosnoff Theatre at The Fisher Center for the Performing Arts, Annandale-On-Hudson, NY Music: 14:42

Ludwig van Beethoven: String Quartet in F Major, Op. 135 Escher String Quartet Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo- Atherton, CA Music: 24:42

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:12 Lou Harrison: Suite for Violin & American Gamelan: Estampie Maria Bachmann, violin New Zealand Symphony James Sedares Koch Intl 7465 5:23

16:04:46 George Harrison: While My Guitar Gently Weeps Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 3:29

16:10:26 Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 12:22

16:26:51 Miklós Rózsa: King of Kings: Theme Hollywood Bowl Orchestra Miklós Rózsa EMI 63735 2:48

16:30:14 Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 8 Op 59 # 2 American String Project MSR 1386 6:02

16:37:47 Hugo Wolf: Italian Serenade Ana Bela Chaves, viola Orchestra of Paris Daniel Barenboim Erato 45416 7:54

16:47:24 King Henry VIII: Green grow'th the Holly Theatre of Voices Paul Hillier Harm Mundi 907079 3:14

16:52:55 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 7:53

17:06:00 Frédéric Chopin: Impromptu No. 3 Op 51 Shai Wosner, piano Onyx 4172 6:16

17:14:38 George Gershwin: Cuban Overture Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 10:26

17:28:13 Édouard Lalo: Rondo from Symphonie espagnole Op 21 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 8:22

17:40:02 Eriks Esenvalds: Stars Voces8 Decca 22601 4:00

17:46:19 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 4:21

17:53:10 Franz Schubert: Rosamunde: Ballet Music No. 2 D 797 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 6:00

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:45 Joseph Haydn: Symphony No. 88 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66253 19:02

18:28:50 John Williams: Sabrina: Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 4:50

18:35:27 John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 3:27

18:40:28 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 10:38

18:51:33 Jean Sibelius: Finale from Violin Concerto Op 47 Salvatore Accardo, violin London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 7:20

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:59 Ignaz Pleyel: Symphony in C Op 66 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9525 23:06

19:27:25 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 Op 19 Arthur Rubinstein, piano Symphony of the Air Josef Krips RCA 300350 28:56

19:57:38 Frédéric Chopin: Waltz No.19 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 2:08

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:55 Hector Berlioz: Love Scene from 'Roméo et Juliette' Op 17 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80578 16:09

20:19:13 Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 H 7b:1 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 25:25

20:46:52 Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' Op 32 BBC Scottish Symphony Ilan Volkov BBC 225 10:37

21:02:15 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Suite TWV 55:G10 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 17:18

21:21:04 Virgil Thomson: Autumn Concertina Ann Mason Stockton, harp Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 8:54

21:31:21 Lou Harrison: Pastorale No. 7 'For My Brother' Brooklyn Philharmonic Dennis Russell Davies MusicMasters 67089 6:07

21:39:53 Joseph Haydn: The Apothecary: Overture Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli EMI 56535 6:02

21:48:56 Antonín Dvorák: Symphony No. 6 Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430204 41:59

22:32:00 Franz Schubert: Violin Sonatina No. 1 D 384 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 14:31

22:48:28 Giuseppe Martucci: Notturno Op 70 # 1 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 7:20

22:56:27 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Panorama Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 3:23

23:00 QUIET HOUR

23:01:34 Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 2:39

23:04:14 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 4:40

23:08:55 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Romance Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:35

23:14:32 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Emanuel Ax, piano Sony 60771 5:10

23:19:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Piano Concerto No. 14 K 449 Janina Fialkowska, piano Chamber Players of Canada Atma 2532 7:26

23:27:10 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:52

23:35:27 Antonín Dvorák: Andante from String Quintet No. 2 Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152 8:16

23:43:44 Max Bruch: Kol Nidrei Op 47 Brian Thornton, cello Thornton 2013 10:40

23:55:13 Erik Satie: Gnossienne No. 3 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:19