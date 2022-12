WCLV Program Guide 11-19-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:10 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Mosque Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 3:34

00:05:59 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 16 Op 135 Cypress String Quartet Cypress 2012 24:12

00:31:06 Emmanuel Chabrier: España Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

00:39:28 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 3 Op 29 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 449967 46:23

01:27:38 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Blessed art Thou, O Latvian Radio Choir Sigvards Klava Ondine 1206 7:23

01:38:48 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta voix Elina Garanca, mezzo-soprano SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 5:46

01:45:39 Frédéric Chopin: Etude No. 3 Op 10 # 3 Van Cliburn, piano RCA 300350 4:43

01:51:07 Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 Op 49 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 6:22

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Bassoon and Orchestra in B flat, K 191: Rondo - Tempo di Menuetto Benjamin Kamins, bassoon; Houston Symphony; Christoph Eschenbach, conductor Album: Mozart: Wind Concerti (Wind Concertos) IMP 77 Music: 4:26

Bedrich Smetana: From My Homeland (Z domoviny) Duo for Violin and piano Martin Chalifour, violin; Gavin Martin, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 11:45

Erich Korngold (arr. Patrick Russ): Suite from the Sea Hawk Houston Symphony; Fabien Gabel, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 18:31

Luigi Bassi: Concert Fantasia on Motives From Rigoletto Ronaldo Rolim, piano; Sam Boutris, clarinet Lake George Music Festival, Sacred Heart Church, Lake George, NY Music: 11:54

Dalal, (arr. Angele Dubeau): Eos La Pieta; Angele Dubeau, violin and leader Album: Pulsations Analekta 8748 Music: 4:21

William Grant Still: Suite for Violin and Piano Randall Goosby, violin; Zhu Wang, piano Honest Brook Music Festival, Honest Brook Farm, Delhi, NY Music: 13:10

Jean Michel Blais, Bate Devon (arr. Angele Dubeau): Nostos La Pieta; Angele Dubeau, violin and leader Album: Pulsations Analekta 8748 Music: 3:53

Ludovico Einaudi (arr. Angele Dubeau): Night La Pieta; Angele Dubeau, violin and leader Album: Pulsations Analekta 8748 Music: 4:35

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 in F Major, BWV 1046 Daniel Phillips, Cho-Liang Lin, Danbi Um, violins; Colin Carr, cello; Joseph Conyers, double-bass; Mark Holloway, viola; Kenneth Weiss, harpsichord; Randall Ellis, Stephen Taylor, James Austin Smith, oboes; Peter Kolkay, bassoon; Jennifer Montone, Julie Landsman, horns CMSLC and UGA Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 18:53

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:49 Charles-Marie Widor: Suite for Flute & Piano Op 34 Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 15:28

04:18:12 Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes' Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 8:17

04:29:42 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 Op 46 # 5 Katia Labèque, piano Philips 426264 2:54

04:34:03 Giuseppe Sarti: Now the Powers of Heaven Estonian Philharmonic Chamber Choir Paul Hillier Harm Mundi 2908304 5:33

04:42:01 Johannes Brahms: Symphony No. 2 Op 73 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 41:09

05:27:17 Alberto Ginastera: Pampeana No. 1 Op 16 Gil Shaham, violin OberlinMus 1604 8:57

05:37:39 Carl Maria von Weber: Oberon: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:29

05:47:33 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 3:15

05:52:14 Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches Netherlands Philharmonic Yakov Kreizberg PentaTone 058 5:29

05:59:30 Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Galop Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:09

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:10 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon CBC 5229 4:29

06:14:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 47014 8:29

06:23:32 Antonín Dvorák: Impromptu Shai Wosner, piano Onyx 4172 4:30

06:29:24 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 7:25

06:42:20 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 12:19

06:56:13 Julio Sagreras: El colibrí Jason Vieaux, guitar Azica 71287 1:14

06:57:47 Roland Forrest Seitz: Grandioso March Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7502 2:39

07:04:04 Traditional: Johnny, I Hardly Knew Ye Robert Shaw Chorale Robert Shaw RCA 63646 3:16

07:10:30 Franz von Suppé: Morning, Noon and Night in Vienna Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 8:07

07:18:54 Carl Orff: Carmina burana: Finale London Philharmonic Choir London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54054 4:12

07:24:30 Josef Hofmann: Woodbird's Delight Op 55 Michael Lewin, piano Sono Luminus 92103 1:01

07:27:48 Volkmar Andreae: Little Suite: Fun at the Carnival Bournemouth Symphony Marc Andreae Guild 7377 2:16

07:30:35 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Procession of the Sardar Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 4:14

07:39:50 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 11:35

07:54:32 Gabriel Fauré: Requiem: Sanctus Op 48 Philharmonia Chorus Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini DeutGram 4795448 3:30

07:58:31 Fritz Kreisler: Toy Soldier's March James Ehnes, violin Analekta 3159 1:39

08:08:31 Jacques Ibert: Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 6:45

08:18:10 Ludwig Spohr: Finale from Nonet Op 31 Gerhart Hetzel, violin Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 427640 7:31

08:27:41 Johannes Brahms: Ballade No. 3 Op 10 # 3 Alessio Bax, piano Signum 309 3:37

08:31:51 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi TCO 1024 5:20

08:42:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 K 595 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 8:27

08:52:33 Earle Hagen: Harlem Nocturne Quartet San Francisco ViolinJazz 105 4:17

08:58:33 Jerry Goldsmith: The Generals' March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 4:45

09:08:01 George Gershwin: An American in Paris Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:37

09:25:37 Laurie Johnson: Dr. Strangelove: The Bomb Run Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1097 2:12

09:31:26 Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos Op 15 # 2 Louise Dubin, cello Delos 3469 4:31

09:38:25 Felix Mendelssohn: Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66 Emanuel Ax, piano Sony 52192 3:45

09:43:49 Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 10:43

09:56:31 John Williams The Force Awakens: Rey's Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 3:09

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:44 Paul Miersch: Pleasant Memories Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 2:04

10:03:23 Horatio Parker: Reverie from 'Six Lyrics' Op 25 Peter Kairoff, piano Albany 315 4:53

10:09:45 Frederick Delius: Over the Hills and Far Away English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 13:23

10:24:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus K 618 Amsterdam Baroque Choir Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 10705 3:46

10:24:21 Percy Grainger: Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:11

10:38:17 Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Preghiera Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 3:53

10:44:34 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 6:02

10:52:53 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680 18:50

11:13:32 Joseph Haydn: String Quartet No. 34 Op 33 # 4 Angeles Quartet Decca 4783695 15:42

11:32:52 Louis Théodore Gouvy: Symphonie brève Op 58 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 13:59

11:48:04 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Alice Chalifoux, harp Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 10:31

12:06:18 Louis Moreau Gottschalk: Grand Tarantelle Op 67 Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 8:04

12:16:22 Charles Ives: Finale from Symphony No. 2 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 10:12

12:29:01 John Williams: Far and Away: Donnybrook Fair Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 3:43

12:35:55 John Williams: Memoirs of a Geisha: Sayuri's Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 4:37

12:43:08 Samuel Wesley: Symphony No. 4 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 13:11

12:58:12 Giuseppe Verdi: Aïda: Sacred Dance of the Priestesses Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 2:22

13:01:24 Coleridge-Taylor Perkinson: Louisiana Blues Strut (A Cakewalk) Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 2:30

13:04:14 William Grant Still: Suite for Violin & Piano: Gamin Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 2:05

13:08:16 Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 555868 18:12

13:28:35 Ernest Bucalossi: The Grasshopper's Dance New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 4:09

13:35:41 Arthur Pryor: The Whistler and His Dog New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:47

13:40:19 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 15:30

13:57:03 Johann Strauss Jr: Napoleon March Op 156 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 2:45

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Domenico Gabrielli: Ricercar 6 Matt Haimovitz, piano Album: Matteo Oxingale Inc. 2018 Music: 4:12

Jocelyn Morlock: Solace ROCO; David Danzmayr, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 9:33

Antonin Dvorak: Symphony No. 7 in D minor, Op. 70, B. 141: Movements 1-3 Greenville Symphony Orchestra; Edvard Tchivzhel, conductor Greenville Symphony Association, Peace Center Concert Hall, Greenville, SC Music: 28:15

Johann Sebastian Bach: Cello Suite VI in D Major, BWV 1012: Movement 5 Gavotte I & II Matt Haimovitz, cello University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 5:04

Gustav Mahler: Das Lied von der Erde 5. Der Trunkene im Fruhling Brennen Guillory, tenor; Orchestra of the Swan; Kenneth Woods, conductor Album: Mahler: Das Lied von der Erde and Lieder Eines Fahrenden Gesellen Somm 109 Music: 4:34

Joseph Boulogne, Chevalier De Saint-Georges: Symphony No. 1 in G, Op. 11 Saint Paul Chamber Orchestra Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 10:51

Olivier Messiaen: Le baiser de l'Enfant Jesus, from Vingt Regards sur l'Enfant Jesus Jessica Xylina Osborne, piano 92nd Street Y, Buttenwieser Hall, New York City, NY Music: 10:01

Gustav Mahler: Symphony No. 7 in E minor: Movement 1 Adagio Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 21:50

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:45 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 4:21

16:05:58 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 3:45

16:12:26 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 Op 72 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:39

16:30:17 Louiguy: La vie en rose Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 2:02

16:33:57 Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425694 6:30

16:42:52 Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 1 Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 6:55

16:51:44 John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 3:27

16:57:31 Peter Tchaikovsky: Un poco di Chopin Op 72 # 15 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 2:50

17:04:03 Emile Waldteufel: Waltz after Chabrier's 'España' Op 263 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 6:32

17:13:21 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in g BWV 1056 Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 9:18

17:25:25 Robert Schumann: Finale from Symphony No. 2 Op 61 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 9:13

17:39:18 Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 Alexander Ghindin, piano Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Ondine 977 5:23

17:46:26 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 3 Op 23 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:06

17:53:31 Franz Schubert: Scherzo from Octet D 803 Cleveland Octet Sony 62655 6:32

18:08:58 Gustav Mahler: First Movement from Symphony No. 1 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425718 16:21

18:27:09 Meredith Monk: Ellis Island Lara Downes, piano Portrait 592079 3:01

18:32:39 Maurice Ravel: Finale from Piano Concerto Simone Dinnerstein, piano MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Sony 503245 4:00

18:38:43 Joseph Haydn: Trumpet Concerto H 7:7e1 Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 14:33

18:55:01 Irving Berlin: Blue Skies Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 3:20

19:01:58 Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62644 14:55

19:19:19 Frederick Delius: Florida Suite English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 37:02

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Gustav Mahler: First Movement from Symphony No. 1 (1888)

Meredith Monk: Ellis Island (1981)

Maurice Ravel: Finale from Piano Concerto (1931)

Joseph Haydn: Trumpet Concerto (1796)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' (1922)

Frederick Delius: Florida Suite (1887)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:01 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10 Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 20:15

20:23:08 Ignaz Pleyel: Sinfonia Concertante No. 2 Jakub Dzialak, violin Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths CPO 999759 20:32

20:44:45 Richard Wagner: Die Feen: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:19

20:57:04 Claude Debussy: Preludes Book 2: Brouillards Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 2:51

21:02:25 Sergei Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2 Op 36 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 21:02

21:25:09 Johann Christian Bach: Carattaco: Overture Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 7:09

21:33:13 Tommaso Traetta: Armida: Overture Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 5:19

21:40:24 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane Alexander Schimpf, piano Oehms 867 5:34

21:47:35 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 3 Op 29 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 449967 46:23

22:35:19 Jan Václav Vorísek: Introduction & Rondo Brilliant Op 22 Boris Krajn², piano Prague Chamber Orchestra Ivan Parík Supraphon 3868 13:23

22:50:40 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Joshua Bell, violin Royal Philharmonic Andrew Litton Decca 433519 5:14

22:57:24 Francisco Tárrega: La´grima Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 2:00

23:00 QUIET HOUR

23:01:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 K 467 Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Sony 538244 7:05

23:08:47 George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' Burning River Brass BurnRiver 2013 4:09

23:12:57 Franz Schubert: Ave Maria D 839 Brian Thornton, cello Steinway 30117 4:42

23:18:56 Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 Op 96 Royal Philharmonic Charles Rosekrans Telarc 80610 7:47

23:26:43 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 5:24

23:32:08 Anonymous: Spiritual 'There is a Balm in Gilead' St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2159 5:08

23:38:29 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 Op 9 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 4:16

23:42:45 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 4:02

23:46:48 Orlando Gibbons: Pavan No. 16 Alan Feinberg, piano Steinway 30019 6:02

23:53:37 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 3:28

23:57:33 Carl Nielsen: The Mother: The Fog is Lifting Judith Hall, flute Nimbus 5247 1:51