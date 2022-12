WCLV Program Guide 11-08-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:34 Sir Arnold Bax: Elegiac Trio Maarika Järvi, flute Chandos 9395 9:40

00:12:20 Hans Gál: Adagio from Piano Concerto Op 57 Sarah Beth Briggs, piano Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 10:58

00:24:22 Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:30

00:29:50 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 7:13

00:38:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 9 K 320 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:09

01:25:48 Peggy Glanville-Hicks: Etruscan Concerto Keith Jarrett, piano Brooklyn Philharmonic Dennis Russell Davies MusicMasters 67089 13:59

01:41:27 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 8:14

01:50:33 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 4:55

01:56:54 Franz Schubert: Gretchen am Spinnrade D 118 The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 3:24

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade for Winds in c minor K. 388 Movement 3 Allan Vogel, oboe; Kimaree Gilad, oboe; Anthony McGill, clarinet; Carey Bell, clarinet; Dennis Godburn, bassoon Album: Vol. 4: Mozart and Winds Music@Menlo 20064 Music: 4:18

Carlo Farina: Capriccio Stravagante Soovin Kim, violin; Hsin-Yun Huang & Pierre Lapointe, violas; Brook Speltz, cello; Scott Pingel, bass; Gilbert Kalish, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 17:40

Franz Schubert: Piano Sonata No. 20 in A Major, D 959 (Selected movements) Jonathan Biss, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 16:31

Li Huanzhi: Spring Festival Overture Los Angeles Philharmonic Elim Chan, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 4:33

Zheng Lu/Ma Hong-Yeh: Good News from Beijing Los Angeles Philharmonic Elim Chan, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 3:38

Eric Ewazen: Concerto for Flute & Chamber Orchestra: III. Adagio Marya Martin, flute; Paul Polivinick, clarinet Czech Philharmonic Chamber Orchestra Charles Neidich, conductor Album: Orchestral Music & Concertos by Eric Ewazen Albany Records Music: 4:29

Arturo Marquez: Danzon No. 2 Aspen Chamber Symphony Johannes Zahn, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent Music: 9:26

Paul Moravec: Chamber Symphony for Flute, Clarinet, Horn, Violin, Cello, Piano, and Percussion Marya Martin, flute; Romie de Guise-Langlois, clarinet; Stewart Rose, horn; Amy Schwartz Moretti, violin; Nicholas Canellakis, cello; Michael Brown, piano; Ian David Rosenbaum, percussion Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 19:23

Benjamin Britten: Phantasy Quartet, Op.2 Peggy Pearson, oboe; Jesse Mills, violin; Melissa Matson, viola; Julia Bruskin, cello Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 13:31

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:21 Heinrich Ignaz Franz von Biber: Vesperae à 32 Els Bongers, soprano Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 91725 21:23

04:24:56 Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 9:58

04:37:20 Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 Op 101 # 7 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 3:57

04:42:22 Michael Torke: Charcoal Baltimore Symphony David Zinman Ecstatic 92203 5:52

04:50:33 Frédéric Chopin: Twenty-four Preludes Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 38:27

05:32:45 Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' Op 183 New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 7:37

05:42:29 Charles Wildman: Gypsy Fury: Swedish Rhapsody Santiago Rodriguez, piano Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Elan 82268 8:06

05:51:33 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 4:35

05:56:58 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: March from Act 3 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 3:11

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:57 George Frideric Handel: Polonaise from Concerto Grosso Op 6 # 3 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 4:42

06:16:04 Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Oboe RV 548 Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 9:18

06:26:37 Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 51 Op 64 # 4 American String Project MSR 1386 4:11

06:31:38 Sir Arnold Bax: Mediterranean Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 4:19

06:42:50 Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 9:12

06:55:00 Traditional: On a Cold Winter's Day Andrew Lawrence-King, harp Harm Mundi 907325 4:08

07:00:15 John Philip Sousa: March 'The Triton Medley' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 1:20

07:04:40 George Gershwin: Oh, Kay!: Someone to Watch Over Me Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart E1 Music 7792 4:38

07:13:36 Étienne Méhul: Young Henry's Hunt: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5184 10:27

07:25:50 Dmitri Shostakovich: Three Fantastic Dances Op 5 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 1846 3:50

07:30:54 Dmitri Shostakovich: The Golden Age: Polka Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 2:15

07:33:19 Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 3:15

07:41:37 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 H 16:40 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 11:57

07:56:53 John Dowland: Lord Willoughby's Welcome Home P 66 Sharon Isbin, guitar Sony 745456 2:31

08:08:36 Sir Arnold Bax: Russian Suite: Gopak London Philharmonic Bryden Thomson Chandos 8669 5:57

08:16:43 Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Katia Labèque, piano Philips 426284 9:06

08:28:12 Traditional: Crowley's Reel Sir James Galway, flute The Chieftains RCA 7892 3:26

08:32:42 George Frideric Handel: Chandos Anthem No. 2: Overture Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 5:13

08:43:43 John Stanley: Concerto Grosso Op 2 # 1 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 638 10:18

08:55:08 John Williams: The Force Awakens: Main Title & Attack on the Jakku Village Symphony Orchestra John Williams Disney 21772 6:24

09:06:03 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 18:21

09:28:31 Danny Elfman: Batman: Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 2:10

09:30:26 Danny Elfman: Batman: Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 2:10

09:34:40 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 3:43

09:39:08 Constant Lambert: Horoscope: Dance for the Followers of Leo BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Argo 436118 4:27

09:44:27 Federico Moreno Tórroba: Finale from Homage to the Seguidilla Pepe Romero, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 7:27

09:53:59 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:00

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:45 Robert Schumann: Widmung (Dedication) Op 25 # 1 Slovak Radio Symphony Michael Dittrich MarcoPolo 223246 3:01

10:04:16 Franz Schubert: Scherzo from String Quartet No. 14 D 810 Camerata Salzburg Franz Welser-Möst EMI 56813 4:05

10:10:53 Francesco Bonporti: Violin Concerto Op 11 # 5 Simon Standage, violin Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 530 12:20

10:23:44 Tomaso Albinoni: Concerto for Strings in A Op 5 # 10 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 663 5:31

10:31:41 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 4:18

10:38:26 Sergei Prokofiev: War and Peace: Intermezzo 'May Night' Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 5:51

10:45:47 Camille Saint-Saëns: Allegro appassionato Op 43 Han-Na Chang, cello St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano EMI 82390 3:43

10:51:19 Friedrich Witt: Jena Symphony Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572089 25:35

11:18:40 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 9:40

11:30:56 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt RCA 54331 13:40

11:46:10 Ron Nelson: Courtly Airs and Dances Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 76 12:01

12:06:19 George Gershwin: Let 'Em Eat Cake: Overture Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 8:17

12:16:31 Morton Gould: American Symphonette No. 2 Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 10:20

12:29:45 Luigi Boccherini: Pastoral from Guitar Quintet No. 4 G 448 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 4:50

12:38:15 Luigi Boccherini: Rondo from Cello Concerto No. 9 G 482 Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 4:55

12:44:56 Karol Szymanowski: Concert Overture Op 12 BBC Symphony Edward Gardner Chandos 5115 12:03

12:59:04 Frédéric Chopin: Mazurka No. 4 Op 6 # 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 0:48

13:00:24 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 2:40

13:03:32 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 87771 3:18

13:08:57 Sir Edward Elgar: Overture 'In the South' Op 50 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463265 20:24

13:32:01 Dmitri Shostakovich: Assault on Beautiful Gorky Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 6:51

13:42:19 Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky: Song of Alexander Nevsky Op 78 Utah Symphony Chorus Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 3:45

13:48:00 Domenico Cimarosa: Gaius Marius: Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 9:45

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Seven Fantasies Op. 116 No. 4 Intermezzo Adagio Emanuel Ax, piano Album: Brahms Fantasies Op. 116 Piano Pieces Op. 119 Piano Sonata No. 2 Op. 2 Sony 69284 Music: 4:35

Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D Major, Op. 61 (select mvt) Augustin Hadelich, violin; Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 9:12

Franz Liszt: Tre Sonetti di Petrarca Emanuel Ax, piano The Cliburn, Kimbell Art Museum Piano Pavilion, Fort Worth, TX Music: 16:28

Leonora Duarte: Sinfonias: Nos. 1-4, 6, 7 Sonnambula; Elizabeth Weinfield, artistic director Album: Leonora Duarte: The Complete Works Centaur CEN 3685 Music: ~15:32

Richard Strauss: Divertimento after Couperin: Le Tic-Toc-Choc and La Lutine New York Chamber Symphony; Gerard Schwarz, conductor Album: Schoenberg: Concerto for String Quartet and Orchestra (after Handel); R. Strauss: Divertimento, Op. 86 (after Couperin) Nonesuch 79145 Music: 4:30

Anton Bruckner: Symphony No. 4 'Romantic': Movement 4 The Orchestra Now; Gerard Schwarz, conductor Bard College, Bard's Fisher Center for The Performing Arts, Annandale On-Hudson, NY Music: 17:52

Kenji Bunch: Summer Hours for Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, and Piano Marya Martin, flute; James Austin Smith, oboe; Romie de Guise-Langlois, clarinet; Peter Kolkay, bassoon; Stewart Rose, horn; Ran Dank, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 13:07

Antonin Dvorak: Romance in F minor for Violin and Orchestra, Op. 11 Maureen Nelson, violin; Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 11:20

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:21 Sir Arnold Bax: Malta, G.C.: Finale Royal Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 5:26

16:05:56 Sir Arnold Bax: Russian Suite: In a Vodka Shop London Philharmonic Bryden Thomson Chandos 8669 3:48

16:12:34 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 1 Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 13:44

16:31:15 Louis Moreau Gottschalk: Pasquinade Op 59 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:08

16:35:38 Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 4 Op 18 # 4 Cypress String Quartet Avie 2348 4:38

16:42:39 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Introduction & March Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 7:54

16:46:27 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Street Awakens Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80597 1:33

16:52:51 Sergei Prokofiev: Russian Overture Op 72 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 14:02

16:57:38 John Bull: Lord Lumley's Galliard Alan Feinberg, piano Steinway 30019 1:51

17:04:08 George Gershwin: Oh, Kay!: Overture Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 7:07

17:14:35 Friedrich Witt: Minuet & Finale from 'Jena' Symphony Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572089 9:30

17:26:53 Franz Liszt: Legend No. 2 'St. Francis of Paolo Walking on the Waves' S 175/2 Roberto Plano, piano Azica 71222 8:21

17:40:37 Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky: The Field of the Dead Op 78 Alisa Kolosova, mezzo-soprano Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 6:08

17:48:19 William Bolcom: Fields of Flowers Spencer Myer, piano Steinway 30041 3:39

17:53:20 Antonio Vivaldi: Violin Concerto in G Op 3 # 3 Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock Archiv 423094 6:30

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:43 Sir Arnold Bax: The Garden of Fand Royal Scottish National Orchestra David Lloyd-Jones Naxos 553525 16:26

18:27:40 Johannes Brahms: Rhapsody in g Op 79 # 2 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:27

18:36:15 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 03:37

18:41:17 Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 Op 47 Boston Symphony Andris Nelsons DeutGram 4795201 12:10

18:55:15 Sergei Prokofiev: Eugene Onegin: Mazurka & Polka Op 71 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 02:57

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:02 Joseph Haydn: Symphony No. 98 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst ViennaPhil 2009 25:20

19:31:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 5 K 219 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 27:43

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:23 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 21:31

20:24:16 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 Op 21 Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 22:37

20:48:10 Antonio Vivaldi: Violin Concerto Op 3 # 9 Duo Amaral DuoAmaral 2013 8:45

20:57:26 Johann Sebastian Bach: Duet No. 1 BWV 802 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 2:38

21:03:06 Ralph Vaughan Williams: Bass Tuba Concerto John Fletcher, tuba London Symphony André Previn RCA 60586 1230

21:17:18 Alexander Glazunov: Stenka Razin Op 13 Orchestre de la Suisse Romande Ernest Ansermet Decca 4785437 14:48

21:33:51 Sir Arthur Sullivan: The Pirates of Penzance: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:07

21:43:10 Camille Saint-Saëns: Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Variation Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 3:33

21:49:15 Sir Arnold Bax: Symphony No. 4 Ulster Orchestra Bryden Thomson Chandos 40 41:57

22:33:10 Robert Volkmann: Serenade No. 3 for Strings Op 69 Catherine Tunnell, cello German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 13:31

22:48:32 Randall Thompson: Lento tranquillo from Symphony No. 3 New Zealand Symphony Andrew Schenck Koch Intl 7074 9:03

22:58:21 Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Sumaré Op 67/9 Orchestre National de France Leonard Bernstein Warner 568954 1:41

23:00 QUIET HOUR

23:01:46 Antonín Dvorák: Legend No. 5 Op 59 # 5 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:23

23:06:10 Johannes Brahms: Intermezzo in b Op 119 # 1 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 3:50

23:10:01 Henryk Wieniawski: Prayer from Violin Concerto No. 1 Op 14 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 4:58

23:16:09 Traditional: The Parting Glass Voces8 Decca 29601 3:39

23:19:49 Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 26 Op 20 # 3 Daedalus Quartet Bridge 9326 9:56

23:29:45 Frédéric Chopin: Mazurka No. 12 Op 17 # 3 Yundi, piano Mercury 4812443 5:31

23:36:19 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43 # 5 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 3:56

23:40:15 Jacques Offenbach: Andante from Grand Concerto for Cello Jérôme Pernoo, cello Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4776403 8:32

23:48:48 George Frideric Handel: Berenice: Minuet Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 47027 3:48

23:53:27 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Hymn London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 04:07

23:57:53 Mohammed Fairouz: Piano Miniature No. 6 "Addio" Lara Downes, piano Steinway 30016 2:12