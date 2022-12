WCLV Program Guide 11-04-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live – Faculty Recital recorded Friday in Kulas Hall at the Cleveland Institute of Music

Mary Kay Fink, flute; Frank Rosenwein, oboe; Robert Woolfrey, clarinet; Stephen Tavani, violin; Stanley Konopka, viola; Si-Yan Li, cello; Carolyn Warner, piano; Daniel Shapiro, piano; Kathryn Brown, soprano

Ernest Bloch: Suite Modale for Flute & Piano

Gabriel Fauré: Songs for Soprano & Piano

Darius Milhaud: Sonata for Flute, Oboe, Clarinet & Piano

Francis Poulenc: Sonata for Piano, Four Hands

Gabriel Fauré: Piano Quartet No. 1 in C minor Op 15

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:01:00 Christoph Willibald Gluck: Dance of the Blessed Spirits Jean-Pierre Rampal, flute; Royal Philharmonic Orchestra Placido Domingo CBS Masterworks 42100

02:09:25 Juan del Encina: "Oy comamos y bebamos" (Today let us eat and drink) José Lemos, countertenor; The Baltimore Consort Sono Luminus 90901

02:12:08 Tomas Luis de Victoria: "Gloria" from the Missa "Laetatus Sum" (I was glad) St. Clement's Choir, Philadephia Peter Richard Conte Sono Luminus DIS-80146

02:17:07 Julian Menendez: Sueño, E.43/6 Oskar Espina Ruiz, clarinet; Noriko Nagasawa, piano Kobaltone 13703

02:22:58 Julian Menendez: Ballet, E.43/2 Oskar Espina Ruiz, clarinet; Noriko Nagasawa, piano Kobaltone 13703

02:33:22 Gustav Mahler: Totenfeier (Funeral Rite) Berlin Radio Symphony Orchestra Jesús López-Cobos Koch Schwann 11637

03:00:41 Piotr Ilyich Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in bb, Op. 23 Martha Argerich, piano; Bavarian Radio Symphony Orchestra Kirill Kondrashin Philips 446 673-2

03:34:41 Mario Lavista: Clepsydra (Water Clock) (1991) Philharmonic Orchestra of the Americas Alondra de la Parra Masterworks 75555

03:46:12 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Symphony Orchestra of the State of Mexico Enrique Bátiz ASV 3046

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:56 Franz Schubert: Piano Sonata No. 20 D 959 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 39:19

04:44:30 Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite Boston Symphony Aaron Copland RCA 300350 25:23

05:11:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 16 K 451 Daniel Barenboim, piano Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 16827 23:04

05:36:11 Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 555868 18:12

05:55:40 George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down Joshua Bell, violin London Symphony John Williams Sony 60659 3:30

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:11:22 Anatoly Liadov: Barcarolle Op 44 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 4:13

06:17:08 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 3 Op 56 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902228 9:45

06:29:34 Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Flute Concerto H 438 Sir James Galway, flute Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber RCA 60244 5:06

06:38:58 Giovanni Battista Sammartini: Symphony in A Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 557298 10:00

06:50:10 Carl Orff: Carmina burana: Finale Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 4:28

06:56:11 Henry Fillmore: March 'Americans We' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7501 2:46

07:03:37 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:06

07:10:26 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 Berlin State Orchestra Daniel Barenboim DeutGram 4790320 10:14

07:21:48 Clarence Cameron White: Levee Dance Op 26 # 2 Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:50

07:27:07 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock London Symphony István Kertész Decca 4785437 2:10

07:31:14 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 5:24

07:40:39 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:03

07:54:27 Traditional: Scotland the Brave Boston Pipers Society Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 1:59

07:56:53 Kara Karayev: Seven Beauties: Dance of the Buffoons Bournemouth Symphony Kirill Karabits Chandos 40 1:52

08:07:25 Mick Jagger/Keith Richards: Paint It Black / Sympathy for the Devil Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8723 3:55

08:13:58 Gustav Holst: The Planets: Venus Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 8:05

08:23:45 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 3:52

08:28:43 Kirke Mechem: John Brown: Blow Ye the Trumpet Turtle Creek Chorale Symphony Orchestra Timothy Seelig Reference 61 5:40

08:38:51 George Frideric Handel: Trio Sonata in G Op 5 # 4 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 12:58

08:53:38 Henry Mancini: March with Mancini Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 5:03

09:03:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 25 K 183 London Mozart Players Jane Glover ASV 717 19:21

09:27:30 Cole Porter: Can-Can: Overture London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 4:15

09:34:00 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian March Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 5:23

09:40:22 Franz Lehár: The Merry Widow: Vilja-Lied Elisabeth Schwarzkopf, soprano Philharmonia Orchestra Lovro von Matacic EMI 18459 4:50

09:45:55 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Serenade Op 25 Joshua Smith, flute S&W 1 7:09

09:55:18 Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] Cleveland Orchestra Lorin Maazel TCO 8221 4:17

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:27 Jean-Marie Leclair: Recréation de Musique No. 2: Badinage Florilegium Channel 7595 2:01

10:02:56 Johann Strauss Jr: Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214 Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 2:31

10:07:59 Alexander Borodin: Prince Igor: Overture Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80039 10:31

10:20:42 Nikolai Rimsky-Korsakov: Dubinushka Op 62 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 3:44

10:26:00 Léo Delibes: Sylvia: Cortège de Bacchus San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:39

10:33:45 Leopold Kozeluch: Minuet from Piano Concerto No. 6 Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Hyperion 68154 5:05

10:42:01 Carl Stamitz: Rondeau from Clarinet Concerto No. 7 Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 5:37

10:49:41 Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919) New York Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 9772 22:59

11:14:18 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 11:32

11:28:13 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 3 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 11:34

11:42:14 George Gershwin: Rhapsody in Blue George Gershwin, piano Columbia Jazz Band Michael Tilson Thomas CBS 42240 13:41

11:57:13 Arthur Pryor: The Whistler and His Dog New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:47

12:06:31 Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's Tannhäuser S 445/1 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 10:32

12:18:57 Robert Schumann: Overture to Schiller's 'The Bride of Messina' Op 100 Swedish Chamber Orchestra Thomas Dausgaard Bis 1569 8:35

12:29:16 Dieterich Buxtehude: Fugue in G BUX 175 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 3:49

12:36:23 Alan Hovhaness: Alleluia & Fugue for String Orchestra Op 40b I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80392 8:35

12:47:26 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 3 Op 29 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 449967 8:33

12:57:31 Johann Strauss Jr: Cavalry March Op 428 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 3:00

13:01:21 Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' Katia Labèque, piano Philips 426284 2:31

13:04:16 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Little Train of Caipira Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 4:13

13:10:21 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 17 Op 31 # 2 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448 21:57

13:34:24 Georges Bizet: Jeux d'enfants: March Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:32

13:39:56 Max Bruch: March from Serenade for Violin & Orchestra Op 75 Salvatore Accardo, violin Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 438748 9:20

13:50:35 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 6 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 7:18

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

John Adams: China Gates Nicolas Hodges, piano Album: John Adams: Road Movies Nonesuch 79699 Music: 4:31

Mel Bonis: Suite Orientale Sylvan Trio First Congregational Church of Webster Groves, Webster Groves, MO Music: 10:09

Frederic Chopin: Scherzo No. 3 in C-sharp Minor, Op.39 Anna Han, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC Music: 7:42

John Adams: Gnarly Buttons for Clarinet and Small Orchestra Michael Collins, clarinet; Members of the Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 23:59

Claude Debussy: Images pour Orchestre - Le Matin d'un jour de fete Los Angeles Philharmonic; Esa-Pekka Salonen, conductor Album: Debussy: Images; Prelude a l'apres-midi d'un faune; La Mer Sony 62599 Music: 4:30

Katherine Hoover: My Days Have Been So Wondrous Free, from Dances and Variations Christina Smith, flute; Elisabeth Remy Johnson, harp Atlanta Symphony Orchestra Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall, Atlanta GA Music: 9:06

Camille Saint-Saens: Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28 Ray Chen, violin; Los Angeles Philharmonic; Elim Chan, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 9:37

Antonin Dvorak: Quartet in F Major, Op. 96 "American" Jasper String Quartet WSKG Public Media, Honest Brook Music Festival, Delhi, NY Music: 23:35

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:54:54 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 Op 39 London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 5:01

16:04:21 Paul Hindemith: March from 'Symphonic Metamorphosis' Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 4:13

16:12:21 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

16:28:24 John Philip Sousa: March 'The Free Lance' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7504 4:03

16:34:39 Avner Dorman: Allegro from Piano Concerto Eliran Avni, piano Metropolis Ensemble Andrew Cyr Naxos 559620 5:01

16:42:04 Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:46

16:52:44 Juan García de Zéspedes: Convidando está la noche Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 3:25

16:58:05 Sergei Prokofiev: Russian Overture Op 72 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 14:02

17:04:58 Franz Schubert: Scherzo No. 2 D 593/2 Maria João Pires, piano DeutGram 427769 5:54

17:13:09 Carl Nielsen: Allegro collerico from Symphony No. 2 Op 16 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 10:07

17:25:48 Carl Philipp Emanuel Bach: Trio Sonata in b H 567 Emmanuel Pahud, flute DeutGram 4792479 8:54

17:39:33 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 Op 17 # 4 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 5:26

17:46:35 Claude Debussy: Suite bergamasque: Passepied Vassily Primakov, piano Bridge 9350 3:34

17:52:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 3 K 216 Ray Chen, violin Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Sony 544775 6:46

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:40 Antonín Kraft: Cello Concerto in C Op 4 Anner Bylsma, cello Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon DHM 7757 20:11

18:31:59 George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga Magdalena Kozená, mezzo-sop Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon DeutGram 4795448 4:51

18:38:34 George Frideric Handel: Minuet & Gavotte from Concerto Grosso Op 3 # 2 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 4:42

18:44:38 Joaquín Turina: La procesión del rocio Op 9 Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 8:30

18:54:28 George Frideric Handel: Rinaldo: Battle & March John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Simon Wright Nimbus 5123 3:06

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:31 Friedrich Witt: Flute Concerto Op 8 Patrick Gallois, flute Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572089 21:21

19:25:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 36 K 425 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 31:28

19:59:53 David Diamond: Symphony No. 4 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 18:52

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:21:07 Richard Strauss: Intermezzo: Four Symphonic Interludes Vienna Philharmonic André Previn DeutGram 437790 23:42

20:45:44 Franz Schubert: Impromptu No. 9 D 946/1 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 8:57

20:54:56 Mario Castelnuovo-Tedesco: Scherzo from Guitar Quintet Op 143 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 4:30

21:02:09 Camille Saint-Saëns: La Jeunesse d'Hercule Op 50 Orchestre Philharmonique de Radio France Marek Janowski Harm Mundi 905197 17:57

21:21:32 Carl Friedrich Abel: Symphony in C Op 7 # 5 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 7:37

21:31:25 Johann Christian Bach: Adriano in Siria: Overture Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 6:44

21:39:24 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Brian Thornton, cello Thornton 2013 6:20

21:48:47 Johannes Brahms: Symphony No. 1 Op 68 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 39:37

22:30:00 Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 4 K 157 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076 16:17

22:48:03 Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80617 7:24

22:56:34 Alexander Scriabin: Poème Op 32 # 1 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 2:56

23:00 QUIET HOUR

23:01:15 Erik Satie: Gymnopédie No. 3 The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 2:46

23:04:02 Dan Forrest: The Sun Never Says Voces8 Decca 29601 4:45

23:08:47 Henryk Wieniawski: Romance from Violin Concerto No. 2 Op 22 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 5:05

23:14:47 Robert Schumann: Album for the Young: Lento Op 68 # 30 Stephen Hough, piano Virgin 90770 3:31

23:18:19 E. J. Moeran: Lonely Waters Rebekah Coffey, soprano Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 7:59

23:26:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 40 K 550 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 6506 10:51

23:37:40 Peter Tchaikovsky: Nocturne in c-Sharp Op 19 # 4 Zuill Bailey, cello San Francisco Ballet Orchestra Martin West Telarc 80724 4:49

23:42:29 Felix Mendelssohn: Andante from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano Sony 52192 6:14

23:48:44 Jacob Praetorius: Quam pulchra es Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 4:23

23:53:49 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Fugue Alexander Schimpf, piano Oehms 867 3:16

23:57:25 Charles-Valentin Alkan: Prelude No. 13 'Cantique des cantiques' Op 31 # 13 Ronald Smith, piano Arabesque 6523 2:07