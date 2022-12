WCLV Program Guide 10-23-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:05 César Franck: Psyché and Eros Basle Symphony Orchestra Armin Jordan Erato 88167 9:24

00:11:34 Joseph Haydn: String Quartet No. 48 Op 64 # 1 Salomon String Quartet Hyperion 67011 20:13

00:39:40 Howard Hanson: Serenade for Flute, Harp & Strings Op 35 Maurice Sharp, flute Cleveland Sinfonietta Louis Lane Epic 1116 4:56

00:46:56 Joseph Haydn: Mass No. 10 Nancy Argenta, soprano Collegium Musicum 90 Richard Hickox Chandos 633 38:41

01:30:17 Sir Granville Bantock: The Witch of Atlas Royal Philharmonic Vernon Handley Hyperion 66450 14:43

01:45:50 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Jenny Lin, piano Steinway 30011 6:14

01:52:47 Arrigo Boito: Mefistofele: Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:08

02:00 PERFORMANCE TODAY with Garrett McQueen

Camille Saint-Saens: Une Nuit a Lisbonne (A Night in Lisbon) Orchestre Symphonique Francais; Laurent Petitgirard, conductor Album: Saint-Saens Adda 590064 Music: 4:32

Camille Saint-Saens: Caprice on Danish and Russian Airs, Op. 79 Elizabeth Mann, flute; Jonathan Fischer, oboe; Daniel Gilbert, clarinet; William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 10:44

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2 in G Major, Op. 44: Movements 2-3 Alexandre Kantorow, piano; State Academic Symphony Orchestra of Russia; Vasily Petrenko, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Great Hall of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory, Moscow, Russia Music: 22:15

Arvo Part: Spiegel im Spiegel Danny Koo, violin; Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 10:00

Franz Schubert: Impromptu, Op. 90 No. 2 in E-flat Charlie Albright, piano Album: The Schubert Series, Pt. 1 (Live) CAPC Music B06XQZLQ1W Music: 4:32

Frederic Chopin: Variations on Mozart's La Chi Darem La Mano Charlie Albright, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 16:42

Serge Koussevitzky: Concerto for Double Bass in F-sharp minor, Op. 3 Robin Kesselman, double bass; Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 19:30

Corey Dundee: Shifting Gears Kenari Quartet: Bob Eason, Kyle Baldwin, Corey Dundee, Steven Banks, saxophones Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 6:15

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 23 K 488 John Gibbons, fortepiano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7575 25:59

04:28:32 Sir John Tavener: Song for Athene Voces8 Decca 29601 6:29

04:37:37 Léo Delibes: Sylvia: Cortège de Bacchus San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:39

04:44:05 Nikolai Kapustin: Finale from Piano Sonata No. 15 Op 127 John Salmon, piano Naxos 570532 5:03

04:51:27 Maurice Ravel: String Quartet Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 28:55

05:24:37 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra S 359/1 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:38

05:37:00 Joaquín Rodrigo: Tonadilla for 2 Guitars Duo Amaral DuoAmaral 501592 11:52

05:49:35 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 6 Op 23 # 5 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448 3:39

05:54:06 Léo Delibes: Sylvia: Valse lente San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 4:21

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:01 Georges Bizet: Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici, Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:07

06:14:23 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 7:54

06:24:35 Johann Friedrich Fasch: Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 6:09

06:31:15 Johann Sebastian Bach: WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 BWV 879 Angela Hewitt, piano Hyperion 67303 7:00

06:44:48 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Yolanda Kondonassis, harp Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 11:16

06:57:20 John Williams: 1941: March Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 4:27

07:05:57 Carl Stamitz: Rondo from Cello Concerto No. 1 Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 5:06

07:14:04 Franz von Suppé: The Queen of Spades: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 8:13

07:24:10 Domenico Scarlatti: Sonata in C Kk 159 Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:13

07:28:59 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: The Birth of Venus Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 5:24

07:39:44 Aaron Copland: El Salón México Christina Naughton, piano Warner 9029556229 10:19

07:52:59 Raymond Scott: Boy Scout in Switzerland Quartet San Francisco ViolinJazz 105 3:58

07:57:49 Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance K 605/2 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783 1:40

08:08:17 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 5:56

08:16:04 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 Alexandre Tharaud, piano Royal Liverpool Philharmonic Alexander Vedernikov Erato 557829 11:58

08:30:30 Carl Davis: Pride and Prejudice: Theme Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Christopher Warren-Green Decca 4789454 4:03

08:34:52 Gregorian Chant: Gaude virgo gratiosa Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 1:58

08:42:35 Michael Torke: Javelin Boston Pops John Williams Sony 62592 8:49

08:52:35 Franz Waxman: Rebecca: Suite Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 8:26

09:05:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 16:39

09:27:06 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

09:39:22 Antonín Dvorák: Humoresque No. 3 Op 101 # 3 Orion Weiss, piano Bridge 9355 4:23

09:44:14 Gioacchino Rossini: Galop from 'William Tell' Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80141 3:30

09:48:55 Frédéric Chopin: Barcarolle Op 60 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 8:22

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:53 Ned Rorem: Stopping By Woods on a Snowy Evening Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:20

10:03:44 Samuel Barber: Stopping By Woods on a Snowy Evening Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 1:53

10:07:23 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 12:37

10:20:56 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 7:45

10:30:39 Friedrich Kuhlau: The Robber's Castle: Overture Danish National Radio Sym Michael Schonwandt Chandos 9648 4:01

10:37:42 Peter Cornelius: The Barber of Bagdad: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:32

10:50:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Quintet for Piano & Winds K 452 Radu Lupu, piano Decca 414291 24:44

11:16:46 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 13:05

11:31:46 Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 9:19

11:44:27 Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' Op 279 Vienna Philharmonic Zubin Mehta Sony 66860 10:34

11:56:07 Ottokar Novßcek: Perpetual Motion Op 5 # 4 Maxim Vengerov, violin Virtuosi EMI 57164 2:45

12:06:19 Robert Volkmann: Serenade No. 1 for Strings Op 62 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 7:40

12:15:39 Franz Schubert: Rondo D 951 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 13:05

12:30:45 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 6 BWV 777 Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:28

12:34:21 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 6:35

12:43:33 Carl Maria von Weber: Polonaise brillante Op 72 Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 9:50

12:54:31 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 4:04

13:00:27 Sergei Prokofiev: Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 14 Burning River Brass BurnRiver 2013 2:05

13:02:56 Reinhold Glière: The Red Poppy: Chinese Dance New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 1:56

13:07:12 Franz Schubert: Symphony No. 8 The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 21:50

13:31:24 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 531 Duo Amaral DuoAmaral 2013 4:04

13:39:01 Domenico Scarlatti: Sonata in A-Flat Kk 127 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 5:24

13:46:42 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun St. Cecilia Academy Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 11:36

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy: Dances for Harp and String Orchestra: 2. Danse Profane Vera Badings, harp; Royal Concertgebouw Orchestra; Bernard Haitink, conductor Album: Debussy: Orchestral Music Philips 438 742 Music: 4:32

Georg Philipp Telemann: Burlesque de Quichotte Tempesta di Mare; Gwyn Roberts and Richard Stone, artistic directors Philadelphia, PA Music: 17:45

The Piano Puzzler: This week's contestant is David Hempling from San Francisco, CA Time: 5:40

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier, Prelude & Fugue No. 21, BWV 866 Angela Hewitt, piano Album: Bach Das Wohltemperierte Klavier, Book 1 hyperion 67301/2 Music: 3:11

Claude Debussy: Jeux New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 17:02

Marc-Antoine Chapentier; Ouverture to Acteon Les Arts Florissants; William Christie, conductor Album: Charpentier - Les Arts Florissants, William Christie – Acteon Harmonia Mundi 1901095 Music: 2:44

George Frideric Handel; Gavotte from Ottone Freiburger Barockorchester; Nicholas McGegan, conductor Album: Handel: Ottone Harmonia Mundi 907073 Music: 1:44

Claude Debussy: Prelude Bruyeres Emmanuel Ceysson, harp The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 2:46

Francois Couperin: The Mysterious Barricades Emmanuel Ceysson, harp The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 1:58

Anton Bruckner: Symphony No. 8: Movement 3 Adagio. Feierlich langsam New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 26:40

George Frideric Handel: Concerto Grosso in B-flat Major, Op. 3, No. 2, HWV 313 Venice Baroque Orchestra; Andrea Marcon, conductor University of Georgia, Hodgson Concert Hall, GA Music: 10:48

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:54:35 Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 5:59

16:04:45 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 4:35

16:12:36 André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 10:19

16:27:54 Tan Dun: Crouching Tiger, Hidden Dragon: The Eternal Vow Royal Philharmonic Paul Bateman Royal Phil 33 5:57

16:35:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 3:30

16:42:05 Franz von Suppé: Beautiful Galatea: Overture New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61830 7:37

16:51:17 Jean Sibelius: Andante festivo Bergen Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 40 4:06

16:57:55 Frédéric Chopin: Etude No. 1 Op 10 # 1 Nobuyuki Tsujii, piano Harm Mundi 2908375 1:51

17:04:43 Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: O sancta justitia! Thomas Quasthoff, baritone Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann DeutGram 4795448 6:29

17:13:43 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:08

17:25:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 K 595 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 9:32

17:39:35 Frederick Delius: Summer Night on the River BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 5:57

17:47:13 Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 82849 1:43

17:51:53 Alfredo Casella: Finale from 'Italia' Op 11 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10768 7:11

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:07:50 Nicola Piovani: Life is Beautiful: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:46

18:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 K 385 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 21:44

18:32:45 Frédéric Chopin: Etude No. 4 Op 10 # 4 Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:13

18:37:05 Nicolò Paganini: Perpetual Motion Op 11 # 2 Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:36

18:42:12 Alberto Ginastera: Estancia: Suite Op 8 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 11:59

18:56:10 Domenico Scarlatti: Sonata in C Kk 159 Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:13

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:26 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 2 Op 11 # 2 Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 75179 11:02

19:15:46 Manuel Rosenthal: Gaîté Parisienne Monte Carlo Philharmonic Manuel Rosenthal EMI 63136 41:27

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory

Faculty Recital - Sep 21, 2019 - Kulas Recital Hall

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 6—Alexa Still, flute; Drew Pattison ’10, bassoon (11:00)

Faculty Recital - Sep 8, 2019 - Finney Chapel

Nadia Boulanger: Trois Pièces—Christa Rakich ’75, organ

Faculty & Guest Recital - Sep 15, 2019 - Warner Concert Hall

André Previn: Four Songs for Soprano, Cello & Piano (text by Morisson)—Katherine Jolly, soprano; Amir Eldan, cello; Kyung Eun-Na, guest pianist (21:00)

End of Life, End of Time Festival: Chamber Music Concert - Sep 8, 2019 - Warner Concert Hall

Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 1 in F Minor, Op. 120—Richard Hawkins, clarinet; Angela Cheng, piano (24:00)

Oberlin Contemporary Music Ensemble - Sep 27, 2019 - Warner Concert Hall

Jesse Jones: Viola Concerto (2019/Premiere)—Oberlin Contemporary Music Ensemble, Tim Weiss, conductor; Kirsten Docter, viola soloist (32:00)

21:43:08 Johannes Brahms: Adagio from Serenade No. 1 Op 11 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 14:29

22:00 THE BEST OF ‘THE BLACK ARTS’ with A. Grace Lee Mims – In tribute to Grace, whose death was announced Friday October 4, WCLV presents repeats of some of her programs; tonight recordings of music by the “Dean of African-American composers” William Grant Still

22:55:20 Claude Debussy: Estampes: Pagodes Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 4:46

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:50 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Wolfgang Meyer, organ Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 10:03

23:11:54 Henry Purcell: The Fairy Queen: O Let me weep, forever weep Z 629 Jennifer Vyvyan, soprano English Chamber Orchestra Benjamin Britten Decca 4825281 7:48

23:19:43 Nikolai Medtner: Fairy Tale Op 26 # 1 Donna Lee, piano Azica 71220 3:44

23:24:07 Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto Op 77 Joshua Bell, violin Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444811 9:10

23:33:17 Emmanuel Chabrier: Lamento Alexandre Emard, English horn Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 7:43

23:41:26 Jack Gallagher: Intermezzo from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 4:10

23:45:37 Franz Liszt: Schubert Song 'Lebe Wohl!' S 561/1 Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525 4:38

23:50:16 Anonymous: Spiritual 'Sometimes I Feel Like a Motherless Child' Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger CBS 42137 3:13

23:54:04 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Epilogue Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:15

23:57:38 Antonín Dvorák: Cypress No. 9 Cypress String Quartet Avie 2275 2:31