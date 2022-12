WCLV Program Guide 10-15-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:12 Clara Schumann: Romance in e-Flat Op 11 # 1 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 2:59

00:05:37 Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 9 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425405 25:50

00:32:19 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Comedians Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 5:45

00:39:11 Johann Sebastian Bach: Motet 'Ich lasse dich nicht' BWV 157 Monteverdi Choir Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 716 4:12

00:45:47 Johannes Brahms: String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151 37:33

01:28:02 Victor Manuel Amaral Ramírez: Saggio Duo Amaral DuoAmaral 501592 13:00

01:41:51 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 9:10

01:51:45 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 6:00

01:58:38 Adriano Banchieri: Concerto No. 1 for Brass Empire Brass Telarc 80204 1:31

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Simon & Garfunkel (arr. Anderson & Roe): Mrs. Robinson Anderson & Roe Piano Duo Album: Mother: A Musical Tribute SWR 19058 Music: 4:16

Bohuslav Martinu: Sonata for Flute, Violin, and Piano, H. 254 Marya Martin, flute; Amy Schwartz Moretti, violin; Orion Weiss, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 15:28

Astor Piazzolla (arr. Anderson & Roe): Primavera Portena Anderson & Roe Piano Duo Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 5:20

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 29 in A Major, K. 201 Daniel Hope, violin; Samuel Nemec, oboe; Xiaodi Liu, oboe; Brice Andrus, horn; Susan Welty, horn; Zurich Chamber Orchestra; Daniel Hope, conductor Savannah Music Festival, Yamacraw Center for the Performing Arts, Savannah, GA Music: 21:20

Jerry Bock (arr. Ted Sperling and Oran Eldor, developed with Kelly Hall-Tompkins): Wedding Dance Kelly Hall-Tompkins, violin; Stephen Benson, guitar; Joshua Camp, accordion; Michael Blanco, bass Album: The Fiddler Expanding Tradition Broadway Records 09217 Music: 4:12

Eugene Ysaÿe: Sonata for Unaccompanied Violin in E Major, Op. 27 No. 6 Kelly Hall-Tompkins, violin Album: Imagination Classical Impressions 88295039178 Music: 7:37

Jerry Bock (arr. Oran Eldor, developed with Kelly Hall-Tompkins): Fiddler Rhapsody and Scherzo from Fiddler on the Roof Kelly Hall-Tompkins, violin; Stephen Benson, mandolin; Jim Hershorn, guitar; Joshua Camp, accordion; Michael Blanco, bass Album: The Fiddler Expanding Tradition Broadway Recordings 09217 Music: 5:14

Jerry Bock (arr. Oran Eldor, developed with Kelly Hall-Tompkins): Sunrise, Sunset from Fiddler on the Roof (excerpt) Danny Burstein, vocals; Kelly Hall-Tompkins, violin; Stephen Benson, guitar; Joshua Camp, accordion; Michael Blanco, bass Album: The Fiddler Expanding Tradition Broadway Records 09217 Music: 4:38 (excerpt 2:16 in clear)

Jerry Bock (arr. Ted Sperling and Oran Eldor, developed with Kelly Hall-Tompkins): Chavaleh from Fiddler on the Roof Kelly Hall-Tompkins, violin; Stephen Benson, guitar; Joshua Camp, accordion; Michael Blanco, bass Album: The Fiddler Expanding Tradition Broadway Records 09217 Music: 4:15

Jerry Bock (arr. Oran Eldor, developed with Kelly Hall-Tompkins): If I Were a Rich Man from Fiddler on the Roof Kelly Hall-Tompkins, violin; Jim Hershorn, guitar; Joshua Camp, accordion; Michael Blanco, bass Album: The Fiddler Expanding Tradition Broadway Recordgs 09217 Music: 2:47

Steve Sandberg: Thank You (excerpt) Jesse Blumberg, baritone; Kelly Hall-Tompkins, violin 1; Ling Ling Huang, violin 2; Andrew Gonzalez, viola; Peter Seidenberg, cello Music Kitchen Music: 4:25 (very short excerpt)

Josef Suk: Liebeslied, Op. 7 Kelly Hall-Tompkins, violin; Craig Ketter, piano Album: In My Own Voice MSR Classics 1278 Music: 5:52

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:08 Domenico Scarlatti: Sonata in g Kk 8 Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855 5:49

04:08:18 Zdenek Fibich: Poème Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 4:54

04:15:40 Francis Poulenc: Scherzo from Sinfonietta Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi Bis 630 5:39

04:22:10 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace Op 71 # 4 Per Tengstrand, piano Azica 71207 6:00

04:29:54 Franz Schubert: Symphony No. 9 Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4794652 1:02:40

05:36:00 Austin Wintory: I Was Born for This Voces8 Decca 29601 5:09

05:42:47 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Members of CityMusic Cleveland CityMusic 2011 10:23

05:53:54 Frédéric Chopin: Waltz No. 6 Op 64 # 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357 1:49

05:56:36 Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Bolero Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 2:50

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:39 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Cygnets Russian State Symphony Dmitry Yablonsky Naxos 555873 3:48

06:13:20 Domenico Scarlatti: Sonata in C Kk 513 Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 6:20

06:21:42 Traditional: The One from Romo Danish String Quartet ECM 2550 4:00

06:27:13 George Frideric Handel: Jephtha: When his loud voice in thunder RIAS Chamber Chorus Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed BerlinClas 1057 4:19

06:32:07 Dag Wirén: March from Serenade for Strings Op 11 English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:40

06:42:01 Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 63905 10:49

06:54:14 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Embraceable You' Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:09

06:59:10 Henry Fillmore: March 'The Footlifter' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 2:31

07:05:36 Michael Jackson: Billy Jean Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:40

07:12:46 Carl Nielsen: Finale from Symphony No. 4 Op 29 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220624 8:58

07:25:04 Claude Debussy: Petite Suite: Menuet National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 2:52

07:29:12 Antonio Vivaldi: La verità in cimento: Overture RV 739 Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 4:40

07:39:51 Johannes Brahms: Finale from String Quartet No. 3 Op 67 Chiara String Quartet Azica 71289 9:59

07:52:47 Traditional: The Peacock London Symphony Chorus Men István Kertész Decca 4785437 2:57

07:56:20 Harry Warren: 42nd Street: 42nd Street Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 4:11

08:08:35 Giovanni Battista Sammartini: Sonata Notturna Op 7 Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 5:26

08:16:46 Johann Christian Bach: Piano Concerto in D Op 7 # 3 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 10:37

08:29:52 François Casadesus: London Sketches Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 5:19

08:39:47 Josef Myslivecek: Overture No. 2 Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 9:31

08:50:22 Leroy Anderson: Chicken Reel BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:59

08:53:57 John Williams: Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March Boston Pops John Williams Philips 420178 5:26

09:04:23 Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 17:01

09:25:01 Leslie Bricusse: Willy Wonka: Pure Imagination City of Prague Philharmonic Silva 1398 5:25

09:32:44 George Frideric Handel: Messiah: But who may abide? Jeffrey Strauss, baritone Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 4:32

09:39:21 Clara Schumann: Romance in g Op 11 # 2 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 6:10

09:47:13 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 Takako Nishizaki, violin Capella Istropolitana Stephen Gunzenhauser Naxos 503293 10:42

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:05 Reinhold Glière: The Red Poppy: Waltz New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 2:21

10:02:54 Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz Op 37 Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:30

10:07:35 Robert Schumann: Introduction & Concert Allegro Op 134 Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano DeutGram 4795327 12:27

10:21:49 Clara Schumann: Romance in g Op 11 # 2 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 6:10

10:30:07 Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Chaconne Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 3:45

10:37:33 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto Op 8 # 4 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 8:26

10:47:49 Antonín Dvorák: Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801 3:38

10:52:22 Claude Debussy: La mer Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 23:33

11:19:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 14 for Winds K 270 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669 12:38

11:34:01 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 12:34

11:47:58 Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 D 810 Camerata Salzburg Franz Welser-Möst EMI 56813 9:35

12:06:53 Peter Tchaikovsky: Marche slav Op 31 Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Teldec 90201 9:08

12:17:36 Roger Quilter: As You Like It: Suite Op 21 Slovak Radio Symphony Adrian Leaper MarcoPolo 223444 9:16

12:29:21 Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 4:20

12:37:18 Muzio Clementi: Overture No. 1 Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 803 9:37

12:50:15 Blas Galindo: Sones de Mariachi Festival Orchestra of Mexico Enrique Bátiz Naxos 550838 7:02

12:58:29 John Philip Sousa: March 'The Circumnavigators Club' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 1:43

13:01:01 George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' Stephanie Blythe, mezzo Paris Orchestral Ensemble John Nelson Virgin 45475 2:46

13:04:14 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 2:22

13:08:17 Clara Schumann: Piano Sonata in g Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 20:06

13:30:45 Andrew York: Sunburst Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:16

13:39:56 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Gary Schocker, flute Azica 71230 5:24

13:46:52 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 469376 12:42

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Partita No. 6 in E Minor, BWV 830 Movement 3 Corrente Jeremy Denk, piano Album: Jeremy Denk J.S. Bach Azica 71262 Music: 4:18

Tomaso Albinoni: Double Oboe Concerto in C Major, op 7, no. 2 Stephen Taylor, James Austin Smith, oboes; James Thompson, Adam Barnett-Hart, violins; Paul Neubauer, viola; Dmitri Atapine, cello; Peter Lloyd, bass; Hyeyeon Park, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Menlo Park, CA Music: 4:42

Hannah Lash: Concerto No. 1 "In Pursuit of Flying" for Piano and Orchestra (world premiere) Jeremy Denk, piano; Saint Paul Chamber Orchestra; Teddy Abrams, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 33:25

Agustin Barrios: Julia Florida Jordan Dodson, guitar PT Young Artist in Residence; Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 4:38

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet in C minor K. 406: Movement 2 Andante Dover Quartet; Michael Tree, viola Album: Dover Quartet Plays Mozart Cedille 167 Music: 4:25

Richard Strauss: Sextet from Capriccio, Op. 85 Siwoo Kim & Alexi Kenney, violins; Luke Fleming & Milena Pajaro-van de Stadt, violas; Andrea Casarrubios & Oded Hadar, cellos Manhattan Chamber Players, Holy Trinity Lutheran Church, New York, NY Music: 11:35

Courtney Bryan: Eternal Rest Courtney Bryan, piano Album: This Little Light of Mine Courtney Bryan 884501336819 Music: 5.59

Gustav Mahler: Symphony No. 9: Movement 4 Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: ~24:37

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:06 Henryk Wieniawski: Polonaise No. 1 Op 4 Chad Hoopes, violin Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 5:55

16:08:13 Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese Children Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 3:46

16:14:10 Samuel Wesley: Symphony in D London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 11:02

16:28:12 Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:35

16:35:00 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 Op 90 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:31

16:42:51 Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after Handel English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 7:19

16:52:24 Clara Schumann: Romance in B-Flat Op 22 # 3 Elena Urioste, violin Decca 4850020 4:07

16:58:42 André Grétry: Lucille: Air de danse Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 1:26

17:01:08 Dmitri Shostakovich: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35 Alain Lefèvre, piano London Mozart Players Matthias Bamert Analekta 9283 6:57

17:04:49 Dmitri Shostakovich: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35 Alain Lefèvre, piano London Mozart Players Matthias Bamert Analekta 9283 6:57

17:14:53 Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville Lang Lang, piano Sony 771901 9:03

17:26:10 Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude & Love Scene Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 8:47

17:39:57 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Joshua Bell, violin Royal Philharmonic Andrew Litton Decca 433519 5:14

17:47:36 Jules Massenet: Le Cid Ballet Suite: Castillan National Philharmonic Richard Bonynge Decca 4785437 3:11

17:53:15 Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 5 Op 18 # 5 Cypress String Quartet Avie 2348 6:45

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:30 Clara Schumann: Piano Concerto in a Op 7 Isata Kanneh-Mason, piano Royal Liverpool Philharmonic Holly Mathieson Decca 4850020 21:07

18:32:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 4:00

18:39:01 Michael Torke: Iphigenia: The Transformation of Iphigenia Camerata New York Richard Owen Ecstatic 92261 4:05

18:44:56 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 25 Op 79 HJ Lim, piano EMI 64952 7:41

18:54:42 Eugène Bozza: Scherzo for Winds Op 48 Members of Scandinavian Wind Quintet Paula 58 2:32

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:27 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' S 97 London Philharmonic Sir Georg Solti DeutGram 4779525 16:46

19:22:52 Richard Strauss: Also sprach Zarathustra Op 30 Berlin Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 4791041 34:53

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:02 Dag Wirén: Serenade for Strings Op 11 English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 14:22

20:18:44 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Nicola Benedetti, violin Czech Philharmonic Jakub Hrusa DeutGram 4764092 24:34

20:44:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasia in c K 475 Robert Cassidy, piano Albany 1348 12:44

20:58:24 Erik Satie: Le Piccadilly Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 1:33

21:02:46 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 BWV 1042 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 16:23

21:21:09 Bernhard Crusell: Divertimento for Oboe & Strings Op 9 Sarah Francis, oboe Allegri String Quartet Helios 55015 10:02

21:33:03 Jean Sibelius: Karelia Suite: Intermezzo Op 11 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 3:45

21:39:30 Richard Strauss: Serenade for 13 Winds Op 7 Members of Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman ArteNova 98495 8:01

21:50:02 Antonín Dvorák: Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414421 40:39

22:33:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 2 K 314 Patrick Gallois, flute Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Naxos 503293 17:48

22:53:43 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 6:30

23:00 QUIET HOUR

23:02:40 Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains Atlanta Symphony Chorus Women Robert Shaw Telarc 80119 01:53

23:04:33 Franz Liszt: Liebestraum No. 1 S 541/1 Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525 6:11

23:10:44 Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 BWV 1041 David Oistrakh, violin Vienna Symphony David Oistrakh DeutGram 4793449 7:28

23:19:12 Jean Sibelius: The Swan of Tuonela Op 22 # 2 Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 10:11

23:29:23 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:48

23:34:12 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 Op 72 # 4 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:16

23:39:00 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Watchman's Song Op 12 # 3 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 2:49

23:41:50 Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 1 Mstislav Rostropovich, cello English Chamber Orchestra Benjamin Britten Decca 4785437 9:33

23:51:23 Patrick Zimmerli: Arioso from Sonata for Solo Cello 'Kol Nidre' Brian Thornton, cello Thornton 2013 4:08

23:56:10 Jascha Heifetz: Contemplation after Brahms Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 3:15