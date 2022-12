WCLV Program Guide 10-07-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace University – the piano duo Anderson & Roe from the 2019 BW Bach Festival

J. S. Bach (1685-1750): Four Canons on the First Eight Notes of the Goldberg Ground, BWV 1087

J. S. Bach (arr Anderson & Roe): “Erbarme Dich” from the Saint Matthew Passion, BWV 244

Johannes Brahms (1833-1897): Sonata for Two Pianos in F minor, Op. 34b

J. S. Bach: Contrapunctus IX: Double Fugue” from The Art of Fugue

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) (arr Anderson & Roe): Aria (“Lo, at Midnight”) from Bachianas Brasileiras No. 5

Astor Piazzolla (1921-1992) (arr Anderson & Roe): Primavera Porteña

J. S. Bach (arr György Kurtág, b. 1926): Sonatina from Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106 “Actus tragicus”

Anderson & Roe: Hallelujah Variations (Variations on a Theme by Leonard Cohen)

John Lennon & Paul McCartney (arr Anderson & Roe): “Let It Be” from Let It Be

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Alberto Ginastera: Suite de Danzas Criollas, Op. 15 (orchestrated by Shimon Cohen) Jerusalem Symphony Orchestra Gisèle Ben-Dor Naxos 8570999

02:11:01 Sergei Rachmaninoff: Variations on a Theme of Chopin, Op. 22 Jorge Bolet, piano Decca 421061

02:43:04 Carlos Chávez: Trio for Flute, Viola & Harp Lawrence Kaplan, flute; Jan Karlin, viola; Alison Bjorkedal, harp; Southwest Chamber Music Cambria 8853

02:53:04 Gustavo Campa: Melody, Op. 1 Daniel Andai, violin; Philharmonic Orchestra of the Americas Alondra de la Parra Masterworks 75555

03:00:50 Johann Samuel Endler: Suite in D for 3 Trumpets & Strings Marc Ullrich, Gilbert Petit, Patrice Porte, trumpets; La Follia Ensemble Miguel de la Fuente Lyrinx 0071

03:15:13 Enrique Granados: Six Pieces on Spanish Folksongs Minneapolis Guitar Quartet Minneapolis Guitar Quartet 0041

03:43:50 Robert Schumann: Fantasy Pieces, Op. 73 Antonio Meneses, cello; Gérard Wyss, piano Avie 2112

03:55:17 Heitor Villa-Lobos: A lenda do caboclo, for cello & 2 guitars Yo-Yo ma, cello, Sergio & Odair Assad, guitars Sony Classical 89935

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Sir Edward Elgar: Enigma Variations (1899)

Johannes Brahms: Variations & Fugue on Theme by Handel (1861)

Ludwig van Beethoven: Trio for Piano, Clarinet & Cello 'Gassenhauer' (1797)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 12 for Winds (1782)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

01:56:09 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Sous-bois Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 4:24

03:59:29 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Scherzino Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 1:19

04:01:52 Sir Edward Elgar: Enigma Variations Op 36 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 31:14

04:35:31 Johannes Brahms: Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004 28:38

05:05:34 Ludwig van Beethoven: Trio for Piano, Clarinet & Cello Op 11 Emanuel Ax, piano Sony 57499 21:30

05:29:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 12 for Winds K 388 London Wind Soloists Jack Brymer Decca 4785437 24:52

05:55:23 Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:28

06:07:47 William Billings: Independence Continental Harmony Singers Neely Bruce New World 80276 6:52

06:16:53 Felix Mendelssohn: Finale from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano Sony 52192 8:53

06:27:36 Joseph Haydn: Finale from Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 4:24

06:33:29 Ottorino Respighi: The Fair Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 1:52

06:39:11 Frédéric Chopin: Ballade No. 1 Op 23 Yundi, piano Mercury 4812443 9:27

06:50:36 James Horner: Legends of the Fall: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:55

06:55:49 John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 3:26

07:04:29 Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings: Italian Air TWV 55:a2 Elissa Berardi, recorder Philomel Baroque Orchestra Centaur 2366 6:29

07:13:01 Johann Strauss Jr: Waltz 'Artist's Life' Op 316 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 9:32

07:24:47 Claude Debussy: Suite bergamasque: Menuet Vassily Primakov, piano Bridge 9350 3:54

07:30:32 Peter Tchaikovsky: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers BBC Philharmonic Vassily Sinaisky BBC 248 4:36

07:41:07 Gian-Francesco Malipiero: Four Inventions Filarmonia Veneta Peter Maag MarcoPolo 223397 10:28

07:55:35 Harold Arlen: The Sky's the Limit: One for My Baby Richard Glazier, piano Centaur 3347 3:38

08:07:51 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 6:19

08:16:26 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & The Great Gate of Kiev Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 8:49

08:27:14 Ramin Djawadi: Game of Thrones: The Rains of Castamere Voces8 Decca 29601 3:02

08:30:37 Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901308 6:19

08:42:59 Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 Op 31 Lang Lang, piano Sony 511758 10:43

08:54:57 Dag Wirén: Praeludium from Serenade for Strings Op 11 English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 3:03

08:59:38 John Williams: Hook: Flight to Neverland Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:44

09:09:11 Joseph Haydn: String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 18:50

09:26:50 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 4:15

09:41:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 24 K 491 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 7:04

09:52:04 Frederic Hand: Prayer Frederic Hand, guitar Willow 1036 4:11

09:56:24 George Gershwin: Prelude No. 1 from 'Three Preludes' Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 1:44

10:00:43 Antonín Dvorák: Songs My Mother Taught Me Op 55 # 4 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 1:53

10:03:11 Peter Tchaikovsky: Valse sentimentale Op 51 # 6 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:11

10:07:19 Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's Tannhäuser S 445/1 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 10:32

10:19:44 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 10 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528 9:36

10:30:58 Leos Janácek: In the Mists: No. 1 Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427 4:31

10:38:16 Leos Janácek: Lachian Dances: Wedding Dance Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 5:59

10:45:45 Gabriel Fauré: Impromptu No. 3 Op 34 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 4:30

10:51:51 E. J. Moeran: Serenade Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 23:14

11:16:51 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 10:05

11:30:02 Johannes Brahms: Ballade No. 4 Op 10 # 4 Alessio Bax, piano Signum 309 9:10

11:40:50 Victor Herbert: Irish Rhapsody Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 15:45

12:06:50 Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 10:43

12:18:51 Sir Arnold Bax: Symphonic Scherzo Royal Philharmonic Vernon Handley Chandos 8464 7:23

12:27:43 Charles-Valentin Alkan: Barcarolle Op 65 # 6 Ronald Smith, piano Arabesque 6523 2:34

12:33:21 Robert Schumann: Scherzo from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano DeutGram 463179 4:34

12:40:25 Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 2 D 929 Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 7:01

12:49:47 Francesco Salieri: Symphony I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88176 10:19

13:02:00 Jean-Marie Leclair: Recréation de Musique No. 2: Badinage Florilegium Channel 7595 2:01

13:04:22 François Couperin: Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc Angela Hewitt, piano Hyperion 67440 2:06

13:08:14 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 7 G 480 Yo-Yo Ma, cello Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Sony 60680 17:25

13:27:00 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:49

13:32:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Là ci darem la mano Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 2:50

13:38:08 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 8:03

13:48:03 Béla Bartók: Finale from Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425694 9:39

13:58:45 Carlos López Buchardo: Bailecito Mirian Conti, piano Steinway 30010 1:15

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: Noch, Op. 60, No. 9 (Night) Mischa Maisky, cello; Pavel Gililov piano Album: Mischa Maisky: 10 Classic Albums Deutsche Grammophon 5831 Music: 4:31

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op. 35 (excerpt) Sergey Dogadin, violin; Moscow Philharmonic Orchestra; Yuri Simonov, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Tchaikovsky Concert Hall in Moscow, Russia Music: 17:10

Russian folksong: Luchinushka Maria Barakova, mezzo-soprano; Valeriya Prokofieva, piano The XVI International Tchaikovsky competition, The Mussorgsky Hall, St. Petersburg, Russia Music: 3:35

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 in B-flat Major, Op. 83 (excerpt) Alexandre Kantorow, piano; State Academic Symphony Orchestra of Russia; Vasily Petrenko, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Great Hall of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory, Moscow, Russia Music: 20:51

Peter Tchaikovsky: Danse Russe from Swan Lake Op. 20 Act III Joshua Bell, violin; Berlin Philharmonic Orchestra; Michael Tilson Thomas, conductor Album: Tchaikovsky: Violin Concerto Sony 94832 Music: 4:27

Carl Philipp Emanuel Bach: Concerto for flute and orchestra in D minor, Wq. 22 (excerpt) Matvey Demin, flute; Mariinsky Theatre Symphony Orchestra; Christian Knapp, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Concert Hall of the Mariinsky Theatre, St. Petersburg, Russia Music: 14:21

Peter Tchaikovsky (trans. by M. Santos): Andante Cantabile for Horn and Strings (from String Quartet No. 1 Op. 11) Yun Zeng, French horn; Mariinsky Theatre Symphony Orchestra; Arseny Shuplyakov, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Concert Hall of the Mariinsky Theatre, St. Petersburg, Russia Music: 07:27

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme for cello and orchestra, Op. 33 Zlatomir Fung, cello; Saint Petersburg Philharmonic Orchestra; Nikolai Alexeev, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Grand Hall of the D.D. Shostakovich St. Petersburg Academic Philharmonia in St. Petersburg, Russia Music: 19:52

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:56 Frédéric Chopin: Finale from Piano Trio Op 8 Pamela Frank, violin Sony 53112 6:18

16:06:46 Johann Sebastian Bach: Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter BWV 650 Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 2:46

16:12:08 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 13:44

16:29:30 Gerard Carbonara: Stagecoach: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 5006 6:38

16:38:11 Ernesto Lecuona: Vals romantico Kathryn Stott, piano EMI 56803 3:01

16:43:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 7:35

16:53:26 Carl Millöcker: The Beggar Student: Ich knüpfte manche zarte Bande Thomas Hampson, baritone London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 56758 3:04

17:01:55 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi TCO 1024 5:20

17:09:48 Hans Gál: Finale from Piano Concerto Op 57 Sarah Beth Briggs, piano Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 9:34

17:22:48 George Gershwin: Cuban Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:04

17:36:31 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 Op 17 # 4 Yundi, piano Mercury 4812443 4:55

17:43:21 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 13 Yundi, piano DeutGram 6090 4:22

17:49:46 Peter Boyer: Celebration Overture London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 6:32

17:57:22 Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370 2:51

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Trio in E-Flat K 498 Emanuel Ax, piano Sony 57499 21:04

18:31:31 Jean-Baptiste Arban: Variations on Bellini's 'Casta diva' Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 6:19

18:39:51 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir Alison Balsom, trumpet EMI 58047 2:41

18:44:59 Antonín Dvorák: Prague Waltzes Detroit Symphony Antal Doráti Decca 414370 8:54

18:54:48 Astor Piazzolla: Oblivion Milos Karadaglic, guitar European Film Philharmonic Christoph Israel DeutGram 17000 4:12

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:42 Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 17:38

19:22:34 Alexander Borodin: Symphony No. 1 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 34:21

20:00 SPECIAL: In Celebration of Rosh Hashanah and Yom Kippur with Norman Wain

20:58:44 Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 Op 11 Dale Clevenger, horn Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 23913 16:46

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

21:16:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D K 485 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 6:20

21:24:15 Carl Maria von Weber: Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 4:01

21:31:20 Igor Stravinsky: Scherzo fantastique Op 3 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 471197 11:23

21:45:04 Johannes Brahms: Symphony No. 4 Op 98 Berlin Philharmonic Eugen Jochum DeutGram 4796018 40:29

22:27:00 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 16:17

22:46:16 Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98275 12:39

23:00 QUIET HOUR

23:01:52 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

23:12:55 George Frideric Handel: Andante from Sonata à 5 in B-Flat HWV 288 Pavlo Beznosiuk, violin Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 907415 3:43

23:16:37 Frédéric Chopin: Waltz No. 9 Op 69 # 1 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 4:27

23:22:41 Johann Sebastian Bach: Partita for solo flute: Sarabande BWV 1013 Joshua Smith, flute Delos 3402 4:12

23:26:53 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Katia Labèque, piano Philips 426264 6:18

23:33:12 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 Turtle Creek Chorale Symphony Orchestra Timothy Seelig Reference 61 6:19

23:40:17 John Sheppard: Libera nos Stile Antico Harm Mundi 907419 5:30

23:45:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Violin Concerto No. 4 K 218 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 6:28

23:52:16 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 # 6 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 3:31

23:56:20 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 2:44