WCLV Program Guide 08-21-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:00 Lili Boulanger: Nocturne Janine Jansen, violin Decca 15249 3:15

00:06:15 Arvo Pärt: Da pacem Domine Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 5:08

00:13:23 Robert Schumann: Novelette No. 6 Op 21 # 6 Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668 4:05

00:19:28 Henri Sauguet: La cigale et la fourmi CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 7:30

00:29:58 Sir Edward Elgar: The Crown of India Suite Op 66 Clare Shearer, mezzo-soprano BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 57:26

01:30:00 Johann Christoph Friedrich Bach: Trio in C Aulos Ensemble Centaur 3068 14:18

01:46:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 K 412 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 8:10

01:57:28 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 Op 46 # 2 Katia Labèque, piano Philips 426264 5:00

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Julius Rontgen: Sextet in G Major Movement 4 Allegro Arc Ensemble Album: Right Through the Bone: Julius Rontgen Chamber Music RCA Red Seal 15837 Music: 4:19

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047 Ani Kavafian, Alexander Sitkovetsky, Yura Lee, violins; Tara Helen O'Connor, flute; James Austin Smith, oboe; David Washburn, trumpet; Paul Neubauer, viola; Mihai Marica, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 11:11

George Enescu: Piano Quartet No. 1: Movement 3 Arc Ensemble Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 10:30

Caroline Mallonee: Whistler Waves for cello and orchestra Feng Hew, Cello; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Montante Cultural Center, Canisius College, Buffalo, NY Music: 20:38

Fritz Kreisler: Recitativo and Scherzo-Caprice, Op. 6 Leila Josefowicz, violin Album: Leila Josefowicz Solo Philips 446700 Music: 4:29

Ludwig van Beethoven: Trio in B-flat Major for Clarinet, Cello, and Piano, Op. 11 Mark Nuccio, clarinet; Anne Martindale Williams, cello; Wendy Chen, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 18:02

Leonard Bernstein: Chichester Psalms John Holiday, countertenor; Cincinnati May Festival Chorus; Juanjo Mena, conductor Cincinnati May Festival, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 17:19

Jean Sibelius (arr. Friedrich Hermann): Valse Triste, Op. 44 No. 1 Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano 88.7 KCME, Packard Hall, Colorado College, Colorado Springs, CO Music: 3:55

Charlie Chaplin (arr. Claus Ogerman): Smile from Modern Times Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano 88.7 KCME, Packard Hall, Colorado College, Colorado Springs, CO Music: 3:07

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:00 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 4 Op 18 # 4 Cypress String Quartet Avie 2348 24:43

04:27:43 Gabriel Fauré: Impromptu No. 3 Op 34 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 4:30

04:34:13 Joaquín Turina: Danzas Andaluzas: Zapateado Op 8 # 3 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:40

04:41:53 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 8:52

04:52:45 Béla Bartók: Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra George Szell Sony 63124 34:40

05:29:00 Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D RV 93 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 10:40

05:41:40 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 5:13

05:49:53 Franz Liszt: Paganini Etude No. 6 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 4:55

05:56:48 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 4:57

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 Mikhail Glinka: Kamarinskaya Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 6:02

06:16:02 Edvard Grieg: Holberg Suite: Rigaudon Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:13

06:20:15 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Once Upon a Time Op 71 # 1 Per Tengstrand, piano Azica 71207 4:50

06:28:05 Johann Adolph Hasse: Sinfonia in F Op 3 # 5 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453435 7:15

06:39:20 Franz Schubert: Scherzo from Symphony No. 9 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 10:02

06:51:22 Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504 4:15

06:56:37 John Philip Sousa: March 'El Capitán' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:20

07:05:00 Camille Saint-Saëns: Africa Fantasie Op 89 Salut Salon Warner 554295 5:06

07:13:06 Ludwig van Beethoven: Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4795448 8:03

07:24:09 Gustav Holst: Second Suite for Military Band Op 28 # 2 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 11:28

07:40:37 Jacques Offenbach: Waltz 'Souvenir d'Aix-les-Bains' Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 5:43

07:49:20 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 5:35

07:57:55 Federico Mompou: Canción y Danza No. 8 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 3:07

08:07:00 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 4:26

08:14:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 25 K 503 Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4791033 9:08

08:26:34 Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 6 European Baroque Soloists Denon 9613 8:38

08:39:12 John Rutter: Suite for Strings Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 12:21

08:54:33 George Gershwin: Oh, Kay!: Overture Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 7:07

09:04:00 Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style Op 102 Brian Thornton, cello Steinway 30117 15:17

09:23:17 Maurice Jarre: Witness: Building the Barn Royal Philharmonic Paul Bateman Royal Phil 33 3:55

09:29:12 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 7:01

09:39:13 Brian Dykstra: Curly Maple Rag Barrick Stees, bassoon Centaur 3161 5:00

09:47:13 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 Op 39 London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 5:01

09:54:14 François Devienne: Rondo from Flute Concerto No. 7 Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 4:50

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 Johann Sebastian Bach: The Art of Fugue: Canon at the Octave BWV 1080 Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765 2:16

10:03:16 Dmitri Shostakovich: Fugue No. 7 Op 87 # 7 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 2:17

10:07:33 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 Dallas Symphony Jaap van Zweden DSO Live 2009 16:02

10:25:35 Alfredo Casella: Paganiniana: Tarantella Op 65 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 4:35

10:32:10 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 5:33

10:40:43 Randall Thompson: Scherzo from Symphony No. 2 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 6:25

10:52:08 Karol Szymanowski: Symphony No. 4 Op 60 Louis Lortie, piano BBC Symphony Edward Gardner Chandos 5115 25:14

11:10:00 Robert Schumann: Adagio & Allegro Op 70 Brian Thornton, cello Steinway 30117 9:00

11:22:00 George Frideric Handel: Concerto Grosso in F Op 6 # 9 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 13:44

11:38:44 Samuel Wesley: Symphony in D London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 11:02

11:51:46 Sergei Rachmaninoff: Valse Alexandre Tharaud, piano Erato 557829 1:16

12:07:00 Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 Op 33 Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 9:10

12:19:10 Armstrong Gibbs: Miniature Dance Suite Op 124 Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones Naxos 554186 10:41

12:31:51 Nicolò Paganini: Caprice No. 20 Op 1 # 20 Augustin Hadelich, violin Warner 566017 03:40

12:37:31 Franz Liszt: Paganini Etude No. 2 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 5:27

12:45:58 Rodion Shchedrin: Selections from 'Carmen Suite' National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553038 9:57

12:58:55 Vladimir Horowitz: Carmen Variations Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:32

13:01:00 Regino Sainz de la Maza: Zapateado Jason Vieaux, guitar Azica 71287 2:26

13:03:26 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 # 2 Julia Fischer, violin Decca 4785950 3:11

13:08:37 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 Leslie Howard, piano Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67403 21:36

13:32:13 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 4:37

13:39:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Suite of Dances Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 6:14

13:48:04 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 9 for Strings Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 9:56

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frederic Chopin: Sonata for cello and piano, Op. 65: Movement 3 Largo Truls Mork, cello; Leif Ove Andsnes, piano Album: Frederic Chopin - Robert Schumann - Truls Mork - Leif Ove Andsnes Simax 1063 Music: 4:15

Taraf de Haidouks (arr. Matt Van Brink): Turceasca Sybarite5 Chamber Music Societ of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 5:48

Piano Puzzler: This week's contestant is Joseph Gewirtz from Harrisburg, PA. Music: 8:47

Domenico Scarlatti: Keyboard Sonata in C Major, Kk. 159 Yevgeny Sudbin, piano Album: Domenico Scarlatti: 18 Sonatas Bis 2138 Music: 2:30

Dmitri Shostakovich: Cello Concerto No. 1 Truls Mork, cello; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Music Hall, Cincinnati, OH Music: 29:07

Germaine Tailleferre: Sonata No. 2: Movement 2 Adagietto Ransom Wilson, flute; Christopher O'Riley, piano Album: Flute Music by Les Six Etcetera 1073 Music: 4:27

David Lang: gravity Shai Wosner, piano; Orion Weiss, piano Chamber Music Northwest, Congregation Beth Israel, Portland, OR Music: 5:56

David Lang: after gravity Shai Wosner, piano; Orion Weiss, piano Chamber Music Northwest, Congregation Beth Israel, Portland, OR Music: 6:42

Robert Paterson: Dark Mountains Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 13:12

Bohuslav Martinu: Nonet No. 2. H 374 Ransom Wilson, flute; Nicholas Stovall, oboe; Jonathan Gunn, clarinet; Kristin Wolfe Jensen, bassoon; Michelle Baker, horn; Christiano Rodrigues, violin; Susan Dubois, viola; Stephen Balderston, cello; Brett Shurtliffe, double bass Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 16:50

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:00 Lili Boulanger: Of a Spring Morning Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 5:00

16:05:00 Igor Stravinsky: The Rite of Spring: Sacrificial Dance Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 4:42

16:12:42 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

16:28:43 John Williams: Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March Boston Pops John Williams Philips 420178 5:26

16:36:09 John Williams: Schindler's List: Main Theme Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley DeutGram 4792954 3:36

16:42:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 35 K 385 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 7:33

16:52:18 Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style: Nicht zu rasch Op 102 # 4 Brian Thornton, cello Steinway 30117 2:06

16:55:24 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 4:50

17:04:00 Vincenzo Bellini: Oboe Concerto Heinz Holliger, oboe Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal Philips 4788977 6:29

17:13:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 K 73 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 11:48

17:28:17 Joseph Lanner: Styrian Dances Op 165 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:51

17:40:08 George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' Dame Janet Baker, mezzo-soprano English Chamber Orchestra Raymond Leppard Philips 4788977 3:08

17:45:16 George Frideric Handel: The Triumph of Time and Disillusionment: Overture Orch of Age of Enlightenment Catherine Mackintosh BBC 201 4:58

17:53:14 Dmitri Shostakovich: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35 Alain Lefèvre, piano London Mozart Players Matthias Bamert Analekta 9283 6:57

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:07:00 Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11 H 18:11 Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 18:11

18:28:11 Franz Schubert: Marche militaire No. 1 D 733 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63052 4:04

18:34:15 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 3:09

18:40:24 Robert Schumann: Three Fantasy Pieces Op 73 Brian Thornton, cello Steinway 30117 12:25

18:54:49 Alessandro Scarlatti: Concerto Grosso No. 6 Europa Galante Fabio Biondi Virgin 45495 7:19

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 13:37

19:17:37 Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 Op 100 Cleveland Orchestra George Szell Sony 63124 38:46

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices - Music from ‘The Elements’ 4/7/2019

Jean-Fery Rebel: ‘Le Cahos’ from Les Elemens

Jean-Philippe Rameau: Extraits des Operas (arr Nagy)

Theo Chandler: The Elements

Rameau: ‘Les Tourbillons’ and ‘Les Cyclopes’ from Pieces de Clavecin

Rebel: Les Elemens suite

Rameau: ‘Troisieme Concert’ from Pieces de Clavecin en concert

Jean Duphly: Rondeau

Jean Duphly: La Felix

Francois-Andre Philidor: Sinfonia no. 1 in g minor from L’Art de la Modulation

21:57:00 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 3:16

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Harolyn Blackwell

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 Federico Mompou: Canción y Danza No. 6 Anja Lechner, cello ECM 2367 5:08

23:07:08 Robert Moran: Trinity Requiem: In Paradisum Trinity Youth Chorus Chamber Ensemble Robert Ridgell Innova 244 4:38

23:13:46 Donald Fraser: Epilogue for Strings English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 4:15

23:18:01 Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 BWV 1041 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 6:44

23:24:45 Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 27 Op 20 # 4 Angeles Quartet Decca 4783695 9:50

23:36:35 Somei Satoh: Bifu Hilary Hahn, violin DeutGram 19103 4:50

23:41:25 Niels Gade: Andantino from Symphony No. 1 Op 5 Danish National Radio Sym Dmitri Kitayenko Chandos 9422 10:36

23:52:01 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 4:08

23:56:39 Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 5 Op 59 # 5 John Salmon, piano Naxos 570532 2:40

23:59:19 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:23