WCLV Program Guide 08-06-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:26 Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 9:19

00:11:46 Joseph Haydn: String Quartet No. 11 Op 9 # 4 Angeles Quartet Decca 4783695 19:55

00:33:17 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 7:16

00:41:46 David Loeb: Moresca Jack Sutte, trumpet Sutte 2011 3:50

00:47:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 K 504 Sinfonia Varsovia Yehudi Menuhin Virgin 91078 29:41

01:21:27 Rodolphe Kreutzer: Grand Quintet for Oboe & Strings Sarah Francis, oboe Allegri String Quartet Helios 55015 14:58

01:37:53 Alfred Schnittke: (K)ein Sommernachtstraum Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 11:21

01:50:02 Gioacchino Rossini: William Tell: Dance for Six London Pops Orchestra Frederick Fennell Mercury 434356 6:08

01:56:34 Ottorino Respighi: Berceuse Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:30

02:00 PERFORMANCE TODAY with Nahre Sol

Frederic Chopin: Etude in E Major, Op. 10, No. 3 Jon Kimura Parker, piano Album: Bravo! Chopin Piano Works Telarc 82003 Music: 4:24

Eugene Ysaÿe: Sonata in G Major for Solo Violin, Op. 27, No. 5 Yura Lee, violin Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 9:22

Felix Mendelssohn: Octet for Strings in E-flat Major, Op. 20 Jasper String Quartet & Jupiter String Quartet WSKG Public Media, Honest Brook Music Festival, Delhi, NY Music: 26:20

Nahre Sol: Anonymous Footsteps Nahre Sol, piano personal recording, provided by the artist Music: 2:55

Frederic Chopin: Mazurka in A minor Op. 17, No. 4 Vladimir Ashkenazy, piano Album: Chopin: Mazurkas Decca 417584 Music: 4:14

Francis Poulenc: Villageoises Gabriel Tacchino, piano Album: Poulenc Piano Works EMI 62551 Music: 4:04

Gioacchino Rossini: La Gazza Ladra Overture Texas Festival Orchestra; Yaniv Dinur, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 9:48

Robert Schumann: Piano Quintet in E flat major, Op. 44: Mvts 1, 3-4 Anna Polonsky, piano; Accordo: Ruggero Allifranchini, Steven Copes, violins; Rebecca Albers, viola; Tony Ross, cello Schubert Club, Plymouth Congregational Church, Minneapolis, MN Music: 21:20

Francis Poulenc: Nocturne No. 1 Gabriel Tacchino, piano Album: Poulenc Piano Works EMI 62551 Music: 3:10

Francis Poulenc: Nocturne No. 2 Gabriel Tacchino, piano Album: Poulenc: Works for Piano EMI 62551 Music: 1:12

Francis Poulenc: Melancolie Gabriel Tacchino, piano Album: Poulenc Piano Works EMI 62551 Music: 5:39

Nahre Sol: Homage to Satie Nahre Sol, piano personal recording, provided by the artist Music: 1:06

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:20 Michael Torke: Blue Pacific Hana Chu, piano Ecstatic 92209 7:22

04:09:49 Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 Op 5 # 5 Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:33

04:17:38 Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:55

04:24:43 Claude Debussy: Rêverie Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 4:28

04:31:30 Gustav Holst: The Planets Op 32 Manchester Chamber Choir Women BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 49:24

05:25:37 Johann Strauss Jr: Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 11:06

05:38:21 Jirí Antonín Benda: Sinfonia No. 12 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 553409 11:27

05:50:43 Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 Op 101 # 7 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 3:57

05:55:12 Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 4:29

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:19 Domenico Scarlatti: Sonata in g Kk 30 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 3:48

06:13:03 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 11:27

06:26:50 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2191 7:53

06:38:58 Alexander Glazunov: Solemn Overture Op 73 Moscow Symphony Igor Golovschin Naxos 553839 10:42

06:51:39 Isaías Sßvio: Batucada Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 2:54

06:56:33 John Philip Sousa: March 'The Black Horse Troop' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:18

07:03:44 David Raksin: Laura: Theme Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne 7792 4:05

07:10:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 22 K 162 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 8:38

07:19:30 Anonymous: Spiritual 'Steal Away' Matthew Sharp, cello Voces8 Decca 4785703 4:09

07:25:05 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Pastoral English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 2:21

07:28:34 Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:29

07:41:03 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 10:24

07:54:26 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:17

07:56:51 Samuel Scheidt: Galliard Battaglia Canadian Brass Steinway 30008 1:33

08:07:36 Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo Op 34 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 6:20

08:15:16 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 8:31

08:24:40 Jean Sibelius: The Tempest: Interlude 'Prospero' Op 109 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 581 4:10

08:29:51 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Menuet Alexander Schimpf, piano Oehms 867 5:06

08:39:36 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:27

08:51:25 Maurice Jarre: A Passage to India: Suite Royal Philharmonic Maurice Jarre Milan 10131 10:01

09:06:12 Joseph Haydn: Symphony No. 93 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 19:21

09:28:17 Traditional: She'll Be Comin' Round the Mountain Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:19

09:33:45 Earle Hagen: Harlem Nocturne Quartet San Francisco ViolinJazz 105 4:17

09:45:49 Amy Beach: From Blackbird Hills Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 3:46

09:51:23 Manuel de Falla: La vida breve: Interlude & Spanish Dance Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80149 7:00

09:59:47 Julius Fucik: The Merry Blacksmiths March Op 218 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 2:31

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:49 George Frideric Handel: Harmonious Blacksmith from Keyboard Murray Perahia, piano Sony 62785 3:27

10:07:57 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 10:55

10:19:33 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Cleveland Orchestra George Szell Sony 82849 6:12

10:27:43 Mario Castelnuovo-Tedesco: Scherzo from Guitar Quintet Op 143 Andrés Segovia, guitar MCA 10056 4:42

10:35:32 Luigi Boccherini: Fandango from Guitar Quintet No. 4 G 448 Los Romeros, guitars Philips 442781 7:49

10:44:54 Frédéric Chopin: Waltz No. 7 Op 64 # 2 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 3:32

10:50:14 Georg Philipp Telemann: Orchestral Suite 'Water Music' TWV 55:C3 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 24:04

11:15:47 William Alwyn: Concerto Grosso No. 2 Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 13:22

11:31:49 Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80595 8:46

11:43:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 4 K 495 Richard Berry, horn English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Avie 35 14:56

12:07:17 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 7:47

12:16:40 Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 1 Op 47 Moscow Philharmonic Lawrence Leighton Smith Sheffield 27 8:31

12:27:54 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 5 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 6:13

12:37:49 Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 6:23

12:46:00 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 Detroit Symphony Antal Doráti Decca 4785437 12:23

13:00:14 Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' Katia Labèque, piano Philips 426284 2:31

13:03:06 Heitor Villa-Lobos: Prelude No. 1 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 4:28

13:09:31 Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy Op 80 Hélène Grimaud, piano Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen DeutGram 4795448 19:00

13:30:39 Johann Pachelbel: Canon Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 4:40

13:39:12 Silvius Leopold Weiss: Presto Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692 4:51

13:45:15 Leopold Mozart: Symphony London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 12:36

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Heitor Villa-Lobos: The Martyrdom of Insects: The Cicada in Winter Francesca Anderegg, violin; Erika Ribeiro, piano Album: Images of Brazil Naxos Classics 8272 Music: 4:23

Nico Muhly: So Far So Good Interlochen Arts Academy Orchestra; Christopher Rountree, conductor NY Phil Biennial, David Geffen Hall, New York, NY Music: 19:40

Aaron Copland: Duo for violin and piano Francesca Anderegg, violin; Greg Kostraba, piano New Harmony Music Festival & School, Thralls Opera House, New Harmony, IN Music: 7:40

Joan Tower: Rising Alice K. Dade, flute; Dennis Kim, Clinton Dewing, violins; Jessica Oudin, viola; Jonah Kim, cello Festival Mozaic, United Methodist Church, San Luis Obispo, CA Music: 15:14

Franz Schubert: Violin Sonata in a minor, D. 385 Movement 4 Allegro Andrew Manze, violin; Richard Egarr, fortepiano Album: Schubert Sonatas for Violin and Piano Harmonia Mundi 907 445 Music: 4:36

Claude Debussy: Jardins sous la pluie (Estampes) Frederic Chiu, piano Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC Music: 03:11

Traditional (arr. The Danish String Quartet): Staedelil/The Dromer The Danish String Quartet Interlochen Presents, Corson Auditorium, Interlochen, MI Music: 5:33

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 6 in E minor Los Angeles Philharmonic; Andrew Manze, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 34:11

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:22 Luigi Boccherini: Pastoral from Guitar Quintet No. 4 G 448 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 4:50

16:06:42 Igor Stravinsky: Pastorale Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 3:09

16:14:10 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 11:42

16:26:51 Bernard Herrmann: Cape Fear: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1093 5:41

16:37:28 George Frederick Bristow: Scherzo from Symphony No. 2 Op 24 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller New World 80768 5:57

16:44:46 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 8:19

16:55:15 Chilly Gonzalez: Les doutes d'août Daniel Hope, violin DeutGram 4796922 2:34

16:59:45 Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs: Mosquito Op 58 Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 1:03

17:04:43 Ferruccio Busoni: Duettino Concertante after Mozart Greg Anderson, piano Steinway 30022 6:54

17:14:16 Alan Hovhaness: Andante from Symphony No. 48 Op 355 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 10:01

17:27:27 Giovanni Gabrieli: In ecclesiis Gregg Smith Singers Vittorio Negri CBS 42645 8:11

17:40:54 Mario Castelnuovo-Tedesco: Andante from Guitar Quintet Op 143 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 6:02

17:47:41 Fernando Bustamante: Misionera Jason Vieaux, guitar Azica 71287 2:52

17:52:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio K 409 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 7:05

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:03 Johann Stamitz: Clarinet Concerto in B-Flat Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 16:41

18:27:33 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 4:35

18:40:40 William Grant Still: Suite for Violin & Piano Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 12:50

18:54:48 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 3:38

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:20 Carl Philipp Emanuel Bach: Oboe Concerto H 468 Paul Goodwin, oboe English Concert Trevor Pinnock Archiv 431821 21:58

19:27:55 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music Op 61 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 30:10

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:42 Franz Schubert: Symphony No. 8 Cleveland Orchestra George Szell CBS 42415 23:13

20:26:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Quartet No. 2 K 493 George Szell, piano Budapest String Quartet Sony 86793 21:47

20:49:26 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515 7:34

20:57:39 Peter Tchaikovsky: The Seasons: September Op 37 # 9 Lang Lang, piano Sony 511758 2:24

21:02:39 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 6 BWV 1057 Murray Perahia, piano Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Sony 89690 15:34

21:19:33 Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch No. 2 Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427 5:23

21:25:29 Jimmy van Heusen: Here's That Rainy Day Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 6:12

21:34:52 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 2 S 515 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur EMI 64850 10:35

21:47:29 Wilhelm Stenhammar: Symphony No. 2 Op 34 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 445857 41:57

22:30:40 Robert Schumann: Papillons Op 2 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67120 14:23

22:47:44 Peter Warlock: Serenade for String Orchestra Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8808 7:49

22:56:22 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 4: Melody Op 47 # 3 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 3:16

23:00 QUIET HOUR

23:01:22 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 5:24

23:06:47 Antonín Dvorák: Larghetto from Serenade for Strings Op 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 5:22

23:12:09 Traditional: Hector the Hero Caroline Goulding, violin Telarc 80744 4:07

23:17:38 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 1 Op 2 # 1 HJ Lim, piano EMI 64952 4:24

23:22:02 Dmitri Shostakovich: Andante from Piano Concerto No. 2 Op 102 Jean-Yves Thibaudet, piano BBC Symphony Hugh Wolff Decca 460503 7:13

23:29:15 César Franck: Prelude, Fugue & Variations Op 18 Duo Amaral DuoAmaral 2013 9:51

23:40:47 Jean Sibelius: The Tempest: Berceuse Op 109 Stokowski Symphony Leopold Stokowski Cala 542 4:57

23:45:45 Horatio Parker: Nocturne from Four Sketches Op 19 Peter Kairoff, piano Albany 315 5:28

23:51:08 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Duo Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:52

23:54:36 Giovanni Palestrina: Sicut cervus Sistine Chapel Choir Massimo Palombella DeutGram 4795300 2:42

23:57:41 Emmanuel Chabrier: Feuillet d'album Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 2:02