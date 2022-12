WCLV Program Guide 08-01-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

23:55:11 Anton Webern: Langsamer Satz Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 13:37

00:09:58 Joseph Haydn: String Quartet No. 16 Op 9 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 14:27

00:25:33 Léo Delibes: Sylvia: Cortège de Bacchus San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:39

00:32:48 Sir Arthur Sullivan: Ruddigore: Overture Scottish Chamber Orchestra Alexander Faris Nimbus 5066 6:47

00:41:16 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 31:47

01:16:13 Toru Takemitsu: And then I knew 'twas wind Joshua Smith, flute Telarc 80694 12:24

01:30:21 Tony Banks: Six Pieces for Orchestra: City of Gold City of Prague Philharmonic Paul Englishby Naxos 572986 12:01

01:43:03 Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 # 6 Lang Lang, piano Sony 511758 5:38

01:49:04 Frédéric Chopin: Nocturne No. 10 Op 32 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 4:39

02:53:47 Franz Schubert: Auf dem Wasser zu singen D 774 Daniel Hope, violin DeutGram 15312 2:58

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to the Marriage of Figaro Saint Paul Chamber Orchestra; Bobby McFerrin, conductor Album: Paper Music Sony 64600 Music: 4:12

Ernst von Dohnányi: Symphony No. 2: Movements 1 & 3 Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, Bard's Fisher Center for The Performing Arts, Annandale On-Hudson, NY Music: 21:50

Piano Puzzler: This week's contestant is Rodger Reynolds from Ashland, VA Music: 9:06

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Album: Jean-Yves Thibaudet: Saite London/Decca 470290 Music: 3:37

Felix Mendelssohn: Fair Melusina Overture, Opus 32 Saint Paul Chamber Orchestra; Thomas Zehetmair, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 10:30

Jean Françaix: Quintette; II. Presto-Trio Imani Winds Album: Umoja Imani 6227 Music: 4:36

Henri Dutilleux: Sonatine for Flute and Piano Ransom Wilson, flute; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 8:26

Lalo Schifrin: La Nouvelle Orleans Imani Winds Chamber Music Northwest, Lincoln Performance Hall, Portland, OR Music: 7:50

Joseph Haydn: Symphony No. 97 in C Andris Nelsons, conductor; Tanglewood Music Center Orchestra Tanglewood, Ozawa Hall, Lenox, MA Music: 25:52

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

03:56:09 Ivor Gurney: A Gloucestershire Rhapsody BBC Scottish Symphony David Parry BBC 371 17:32

04:15:12 Franz Schubert: Du bist die Ruh D 776 Bryn Terfel, baritone DeutGram 445294 4:35

04:21:41 Alberto Ginastera: Ollantay: The Warriors Op 17 BBC National Orch of Wales Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 3:04

04:26:12 Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 8:36

04:36:02 Antonín Dvorák: Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414421 40:39

05:19:50 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Suite Z 597 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Harm Mundi 907110 10:00

05:31:28 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture Dresden State Orchestra Carlos Kleiber DeutGram 4796018 9:42

05:41:55 Frédéric Chopin: Waltz No. 5 Op 42 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 3:55

05:48:58 Joseph Haydn: Divertimento for Winds H 2:46 Quintett.Wien Nimbus 5479 10:02

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:40 Richard Adler & Jerry Ross: The Pajama Game: Hernando's Hideaway Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 3:13

06:12:18 Jerome Moross: Fugue from Symphony No. 1 London Symphony JoAnn Falletta Albany 1403 3:19

06:18:10 Leopold Mozart: Concerto for 2 Horns Hermann Baumann, horn Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 416815 11:00

06:31:14 Alfred Grünfeld: Soirée de Vienne Op 56 Konstantin Scherbakov, piano EMI 69704 5:50

06:43:35 Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite Op 13 Sarah Lindloff, flute Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 12:17

06:56:29 Anthony Holborne: Almaine 'The Choise' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:28

06:59:14 Karl King: March 'Rough-Riders' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 1:53

07:04:13 Andrew Lloyd Webber: The Phantom of the Opera: Overture Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 5:15

07:11:20 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 7 Op 70 Royal Concertgebouw Orchestra Sir Colin Davis Philips 4788977 8:57

07:21:29 Jerome Moross: The Big Country: Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 2:53

07:25:56 Henry Mancini: Drummer's Delight Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:25

07:31:25 Giacomo Puccini: La bohème: O soave fanciulla Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Sony 509249 4:11

07:40:08 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Rapsodie Basque BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 9:10

07:51:34 Carl Nielsen: Saul and David: Act 2 Prelude Op 25 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 53276 4:54

07:57:04 Leroy Anderson: The Syncopated Clock BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 2:16

08:18:31 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 9:33

08:29:58 Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 9 Op 59 # 3 Cleveland Quartet Telarc 80268 5:55

08:41:09 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 11:52

08:54:59 Leonard Bernstein: West Side Story: One Hand, One Heart Ailyn Pérez, soprano BBC Symphony Patrick Summers Warner 633485 4:14

09:04:53 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 18:51

09:27:38 Richard Adler & Jerry Ross: Damn Yankees: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80468 6:03

09:35:17 Karl Jenkins: Nunc dimittis Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:10

09:47:23 Antonín Dvorák: Prague Waltzes Detroit Symphony Antal Doráti Decca 414370 8:54

09:58:03 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets Aulos Ensemble Centaur 3068 2:05

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:28 Domenico Scarlatti: Sonata in C Kk 159 Eliot Fisk, guitar MusicMasters 67130 2:33

10:04:43 Padre Antonio Soler: Sonata No. 13 Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:40

10:10:24 Antonín Dvorák: Romance in f Op 11 Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 11:45

10:22:50 Leos Janácek: Lachian Dances: Wedding Dance Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 5:59

10:30:23 Charles Williams: The Apartment: Jealous Lover Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 3:39

10:37:43 Sir Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express: Theme Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 2:55

10:42:36 Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio Op 129 Russell Sherman, piano GM Records 2068 5:47

10:49:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 16 K 451 Daniel Barenboim, piano Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 16827 23:04

11:14:11 Zoltán Kodály: Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 10:55

11:26:37 Johann Adolph Hasse: Sinfonia in D Op 3 # 3 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453435 7:43

11:36:23 Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 3 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797208 12:58

11:50:22 Maurice Ravel: Menuet antique Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 7:15

12:06:30 Johann Strauss Jr: Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 8:20

12:16:43 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 62403 11:09

12:30:43 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 578 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:34

12:37:22 Sir Thomas Beecham: The Gods Go a'Begging: Gavotte Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 3:01

12:42:54 Sergei Rachmaninoff: Finale from Symphony No. 3 Op 44 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457598 13:37

12:57:53 Isaac Albéniz: España: Tango Op 165 # 2 Duo Amaral DuoAmaral 2013 2:34

13:00:56 Francis Poulenc: Pastourelle Paul Crossley, piano CBS 44921 2:30

13:03:45 Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado Op 67/7 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 2:23

13:08:34 Jean Sibelius: En saga Op 9 Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 19:47

13:29:52 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 4:15

13:36:45 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 6:17

13:44:55 Wilhelm Friedemann Bach: Symphony 'Adagio & Fugue' F 65 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62720 9:33

13:56:09 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 4 S 696 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002 3:02

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Anton Bruckner: Intermezzo in d minor L'Archibudelli Album: Anton Bruckner, L'Archibudelli Sony 66251 Music: 4:14

Ernest Chausson: Chanson perpetuelle, Op. 37 Julian Martin, piano; Esther Heideman, soprano Pacifica Quartet Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 6:56

Philip Glass: String Quartet No. 3 'Mishima' movement 1I.1957-Award Montage Apollo Chamber Players Zilkha Hall, Hobby Center for the Performing Arts | Houston, TX Music: 17:42

Anton Bruckner: Symphony No. 4, Romantic Movement 1 Cincinnati Symphony Orchestra Marek Janowski, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 18:02

Franz Schubert: 11 Ecossaises, D781 Imogen Cooper, piano Album: Imogen Cooper - Schubert Live - Volume 1 Avie 2156 Music: 4:14

Matthew Jackfert: On the Shores of Qingdao Diego Gabete-Rodriguez, violin West Virginia University Symphony Orchestra Mitchell Arnold, conductor West Virginia University College of Creative Arts School of Music, Lyell B. Clay Theatre, Morgantown, WV Music: 9:12

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 in F major, BWV 1046 Daniel Phillips, violin; Cho-Liang Lin, violin; Danbi Um, violin; Mark Holloway, viola; Colin Carr, cello; Joseph Conyers, double bass Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 18:47

Joseph Haydn: Variations in F minor, H.XVII:6 Imogen Cooper, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 14:59

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:24 John Williams: Hook: The Banquet Boston Pops John Williams Sony 68419 6:04

16:07:14 John Williams: NBC 'Mission' Theme Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 3:39

16:13:53 Leopold Mozart: Concerto for 2 Horns Hermann Baumann, horn Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 416815 11:00

16:28:39 Jerome Moross: The Big Country: Main theme & 'The Welcoming' Symphony Orchestra Jerome Moross Jasmine 2646 6:28

16:37:20 Jerome Moross: Theme & Variations from Symphony No. 1 London Symphony JoAnn Falletta Albany 1403 4:21

16:43:28 Carl Maria von Weber: Jubilation Overture Dresden State Orchestra Gustav Kuhn Capriccio 10052 7:45

16:53:03 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 6 Op 70 Charles Owen, piano Avie 2240 3:20

16:58:14 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 1:54

17:04:15 Hubert Bath: Love Story: Cornish Rhapsody Santiago Rodriguez, piano Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Elan 82268 5:46

17:20:44 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Gagliarda Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 3:34

17:26:22 Ludwig van Beethoven: Rondo from Violin Concerto Op 61 Christian Tetzlaff, violin Cleveland Orchestra Paavo Järvi TCO 908 9:01

17:40:30 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 466 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 6:37

17:48:11 Domenico Scarlatti: Sonata in B-Flat Kk 441 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 2:53

17:53:54 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 6:00

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:17 Jerome Moross: The Adventures of Huckleberry Finn: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1049 14:21

18:25:41 Jerome Moross: Rachel, Rachel: Americana Miniature City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1049 6:01

18:33:57 Jerome Moross: Fugue from Symphony No. 1 London Symphony JoAnn Falletta Albany 1403 3:19

18:38:55 Jerome Moross: Variations on a Waltz London Symphony JoAnn Falletta Albany 1403 14:16

18:54:30 Jerome Moross: The Cardinal: Prologue City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 6030 3:43

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:47 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4785437 15:30

19:20:49 Frederick Delius: Florida Suite English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 37:02

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:25 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 21:31

20:25:27 Jerome Moross: Symphony No. 1 London Symphony JoAnn Falletta Albany 1403 20:07

20:47:08 Ludwig van Beethoven: Rondo WoO 6 Robert Levin, fortepiano Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 453438 10:54

21:03:27 Johannes Brahms: Song of Destiny Op 54 Leipzig Radio Choir Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 15:59

21:20:06 William Boyce: Symphony No. 6 Op 2 # 6 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 6:43

21:27:08 George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 13 Keith Jarrett, piano ECM 1530 8:03

21:37:14 Hector Berlioz: Harold in Italy: Serenade Op 16 Nobuko Imai, viola London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 6:34

21:45:47 Aaron Copland: Symphony No. 3 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9474 40:36

22:27:31 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80551 19:16

22:48:38 Vítezslav Novák: Slovak Suite: The Night Op 32 Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Virgin 45251 9:33

23:00 QUIET HOUR

23:01:48 Gabriel Fauré: Requiem: Pie Jesu Lucia Popp, soprano Philharmonia Orchestra Sir Andrew Davis Sony 87771 3:38

23:05:26 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Jeanne Preucil Rose, violin Alfred 44287 4:45

23:10:12 Alexandre Desplat: L'Étreinte from Trois études Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635 6:35

23:17:51 Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 45 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5330 7:22

23:25:13 Béla Bartók: Andante tranquillo from Violin Concerto No. 2 Isabelle Faust, violin Swedish Radio Symphony Daniel Harding Harm Mundi 902146 9:15

23:36:24 Joaquín Rodrigo: Distant Sarabande Manuel Barrueco, guitar EMI 56175 4:58

23:41:22 Olivier Messiaen: Quartet for the End of Time: Louange à l'éternité de Jésus Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 10:10

23:51:33 Ennio Morricone: Casualties of War: Elegy for Brown Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 3:39

23:56:22 Claude Debussy: Preludes Book 1: Danseuses de Delphes Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:56