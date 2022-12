WCLV Program Guide 07-15-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CityMusic Cleveland, Mélisse Brunet, conductor; Amit Peled, cello – Hidden Gems

Fanny Mendelssohn Overture in C Major

Camille Saint-Saëns Cello Concerto in A Minor, Op.33

Zoltan Kodály Dances of Galánta

00:52:53 Peter Tchaikovsky: Violin Concerto Op 35 Dylana Jenson, violin CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 34:49

01:28:26 Igor Stravinsky: Danses concertantes CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 4 19:38

01:48:46 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Members of CityMusic Cleveland CityMusic 2011 10:23

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Francisco Mignone: Three Spanish Songs (1932) Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 92147

02:05:21 Francisco Mignone: Seresta No. 2 for Double Quartet (1956) Cuarteto Latinamericano; La Catrina String Quartet Sono Luminus 92147

02:10:31 Johann Sebastian Bach: Violin Sonata No. 4 in c, BWV 1017 Itzhak Perlman, violin; Martha Argerich, piano Warner Classics 557553

02:30:53 Federico Mompou: Ballet Jordi Maso, piano Naxos 570956

02:46:40 Antonin Dvorak: Symphony No. 8 in G, Op. 88 (ii. Adagio) Houston Symphony Andres Orozco-Estrada Pentatone 5186578

03:00:50 Jules Massenet: Le Cid, ballet suite selections Moscow Symphony Orchestra Antonio de Almeida Lydian 18137

03:13:26 Alessandro Grandi: Dixit Dominus" Camerata Vocale Sine Nomine Leonor Suarez Dulzaides Live in WDAV's John Clark Performance Studio, March 3, 2015

03:15:18 Ignacio de Jerusalem: Quem terra pontus sidera Chanticleer; Chanticleer Sinfonia Joseph Jennings Teldec 21829

03:21:48 Xavier Montsalvatge: Fantasia Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

03:38:10 Isaac Albeniz: Six Salon Mazurkas, Op. 66 Miguel Baselga, piano BIS 1953

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:50 Franz Schubert: Symphony No. 9 Berlin Philharmonic Wilhelm Furtwängler DeutGram 4796018 54:41

04:57:51 Leonard Bernstein: Chichester Psalms Michael Small, boy soprano Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Naxos 559456 17:40

05:17:10 Edvard Grieg: Holberg Suite Op 40 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060 19:52

05:40:37 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 516 12:04

05:53:39 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 4:48

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:51 Franz Schubert: The Twin Brothers: Overture D 647 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 3:55

06:13:50 Ludwig van Beethoven: Finale from Violin Sonata No. 9 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457619 10:16

06:24:40 Franz Lehár: The Count of Luxemburg: Waltzes Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:59

06:32:25 Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 5:38

06:43:50 William Boyce: Symphony No. 5 Op 2 # 5 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:29

06:53:22 Eric Whitacre: A Boy and a Girl Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 3:17

06:57:46 Henry Fillmore: March "Rolling Thunder" Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 1:56

07:03:40 Ruperto Chapì: La Revoltosa: Prelude Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 4:54

07:10:55 Arcangelo Corelli: Concerto Grosso Op 6 # 2 Europa Galante Fabio Biondi Naïve 20012 8:41

07:21:28 John Rutter: Suite Antique: A Jazz Waltz John McMurtery, flute West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 3:33

07:27:26 John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:32

07:32:12 Jean Sibelius: Menuetto Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 5:35

07:44:16 Gustav Mahler: A Funeral March from Titan (Symphony No. 1) Les Siècles François-Xavier Roth Harm Mundi 905299 10:40

07:58:09 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Aire Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:29

08:07:52 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 5:04

08:15:02 Ludwig van Beethoven: Rondo from Cello Sonata No. 2 Op 5 # 2 Zuill Bailey, cello Telarc 80740 8:56

08:26:29 Sir Edward Elgar: March of the Mogul Emperors Op 66 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 3:48

08:30:46 John Lunn: Downton Abbey: Theme Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 3:32

08:41:40 Johann Strauss Jr: Emperor Waltz Op 437 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 10:10

08:55:17 Sir William Walton: Henry V: Two Pieces for Strings English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 5:17

09:06:08 Maurice Ravel: Boléro Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4795448 17:31

09:25:31 Max Steiner: They Died With Their Boots On: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 912 8:41

09:37:55 Ola Gjeilo: Northern Lights Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 5100 4:20

09:43:59 Sergei Taneyev: Finale from Piano Trio Op 22 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4775419 9:37

09:55:50 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:32

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:22 Anonymous: The Agincourt Song Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 1:48

10:02:29 Anonymous: Two Renaissance Lute Pieces Christopher Parkening, guitar EMI 54853 1:50

10:06:07 Max Bruch: Swedish Dances Op 63 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 420932 9:49

10:17:28 Moritz Moszkowski: Torch Dance Op 51 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 138 6:12

10:26:31 Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80596 23:21

10:27:02 Ludwig van Beethoven: Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012 6:31

10:37:29 Joseph Haydn: Fantasia H 17:4 Marina Lomazov, piano Lomazov 100 5:52

10:44:53 Peter Tchaikovsky: Coronation March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80541 4:40

11:15:29 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 62403 12:23

11:29:33 Sir Malcolm Arnold: Four Cornish Dances Op 91 Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 9:56

11:41:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45471 13:36

11:57:29 Reinhold Glière: The Red Poppy: Waltz New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 2:21

12:06:15 Carl Maria von Weber: Peter Schmoll: Overture Op 8 Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:32

12:16:39 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 12 S 244/12 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 9:35

12:28:44 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Overture Op 11 NW German Philharmonic Werner Andreas Albert CPO 999046 5:08

12:37:06 Bedrich Smetana: Shakespeare Festival March Slovak Radio Symphony Robert Stankovsky MarcoPolo 223705 6:14

12:45:19 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 658 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 11:36

12:57:32 Johannes Brahms: Waltz No. 15 Op 39 # 15 Yaara Tal, piano Sony 53285 1:21

12:59:53 César Cui: Orientale Op 50 # 9 Midori, violin Sony 52568 1:34

13:01:57 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Mosque Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 3:34

13:07:10 Sir Malcolm Arnold: Guitar Concerto Op 67 Julian Bream, guitar Melos Ensemble Malcolm Arnold RCA 300350 21:57

13:30:44 Gaetano Donizetti: Andante sostenuto Heinz Holliger, oboe Philips 426288 3:36

13:37:21 Gioacchino Rossini: La cambiale di matrimonio: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363 5:09

13:44:18 Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35 Ying Quartet Sono Luminus 92143 12:45

13:58:16 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Clown Dance Op 61 # 11 Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harm Mundi 901502 1:42

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet in c minor K. 406 Movement 2 Andante Dover Quartet with Michael Tree, viola Album: Dover Quartet Plays Mozart Cedille 167 Music: 04:25

Richard Strauss: Sextet from Capriccio, Op. 85 Manhattan Chamber Players Luke Fleming, conductor Manhattan Chamber Players, Holy Trinity Lutheran Church, New York City Music: 11:35

Courtney Bryan: Eternal Rest Courtney Bryan, piano Album: This Little Light of Mine Courtney Bryan 819 Music: 6:00

Gustav Mahler: Symphony No. 9 (excerpt) Movement 4 Adagio. Sehr langsam Grand Teton Music Festival Orchestra Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 24:37

Simon & Garfunkel, arr. Anderson & Roe: Mrs. Robinson Anderson & Roe Piano Duo Album: Mother: A Musical Tribute SWR 19058 Music: 04:21

Bohuslav Martinu: Sonata for Flute, Violin, and Piano, H. 254 Marya Martin, flute; Amy Schwartz Moretti, violin; Orion Weiss, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 15:28

Astor Piazzolla, arr. Anderson and Roe: Primavera Portena from The Four Seasons of Buenos Aires Anderson and Roe Piano Duo Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 05:20

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 29 in A Major, K. 201 Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope, violin and conductor Savannah Music Festival, Yamacraw Center for the Performing Arts, Savannah, GA Music: 21:18

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:59 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 5:02

16:06:12 Ernö Dohnányi: Scherzo from Serenade for Strings Op 10 Nash Ensemble Hyperion 68215 04:22

16:13:17 Alberto Ginastera: Estancia: Suite Op 8 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 11:59

16:29:47 Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 30 Op 33 # 2 Angeles Quartet Decca 4783695 3:19

16:35:01 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 Op 46 Israel Philharmonic Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 05:52

16:43:00 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 3 Op 42 Charles Owen, piano Avie 2240 7:14

16:51:59 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 3:15

16:57:19 Johann Sebastian Bach: Allegro from Flute Sonata No. 6 BWV 1035 Joshua Smith, flute Delos 3408 2:50

17:04:01 Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 6:23

17:13:39 Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 29 Rachel Brown, flute Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66927 11:58

17:27:56 Ludwig van Beethoven: Variations on 'God Save the King' WoO 78 Olli Mustonen, piano Decca 436834 7:23

17:40:07 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 4:28

17:46:22 Ralph Vaughan Williams: Five Tudor Portraits: My Pretty Bess John Carol Case, baritone New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks EMI 64722 3:01

17:52:44 Alexander Borodin: Finale from Symphony No. 1 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 7:06

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:09 Joseph Haydn: Symphony No. 94 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:15

18:33:32 Michael Torke: Miami Grands: Key Biscayne, dawn Miami Piano Circle Georgi Danchev Ecstatic 92251 4:39

18:40:29 Michael Torke: Miami Grands: Little Haiti, mid-morning Miami Piano Circle Georgi Danchev Ecstatic 92251 3:10

18:45:29 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Waltz Berlin Philharmonic Semyon Bychkov Philips 420237 8:14

18:55:04 Michael Torke: Miami Grands: Star Island, early afternoon Miami Piano Circle Georgi Danchev Ecstatic 92251 3:52

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:45 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 11:57

19:16:57 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 11 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Claves 9002 40:31

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:13 John Ireland: Piano Concerto Piers Lane, piano Ulster Orchestra David Lloyd-Jones Hyperion 67296 23:43

20:26:45 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 19:07

20:47:05 Domenico Cimarosa: Gaius Marius: Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 9:45

20:57:22 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 1: Gavotte BWV 1066 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 2:47

21:02:45 Hector Berlioz: Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette' Op 17 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 1301 7:09

21:11:03 Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 12:22

21:24:29 Henryk Wieniawski: Légende Op 17 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 7:34

21:34:32 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 10:35

21:46:39 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 Op 30 Stephen Hough, piano Dallas Symphony Andrew Litton Hyperion 67501 38:17

22:26:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 2 K 314 Patrick Gallois, flute Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Naxos 503293 17:48

22:46:53 Claude Debussy: Sarabande & Danse Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 9:44

22:57:01 Amy Beach: Scottish Legend Op 54 # 1 Alan Feinberg, piano Argo 436121 3:13

23:00 QUIET HOUR

23:02:02 Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 6:09

23:08:11 Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:12

23:12:23 Frédéric Chopin: Waltz No. 9 Op 69 # 1 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 4:27

23:17:34 Leo Brouwer: Una día de noviembre Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 4:22

23:21:57 Thomas Canning: Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80462 8:58

23:30:56 Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade D 957 Thomas Quasthoff, baritone Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4770832 3:30

23:35:01 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 4:15

23:39:16 George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' Burning River Brass BurnRiver 2013 4:09

23:43:25 Johannes Brahms: Ballade No. 4 Op 10 # 4 Alessio Bax, piano Signum 309 9:10

23:53:08 Robert Schumann: Widmung (Dedication) Op 25 # 1 Slovak Radio Symphony Michael Dittrich MarcoPolo 223246 3:01

23:57:03 Robert Schumann: Romance Op 28 # 2 Orli Shaham, piano Canary 15 3:19