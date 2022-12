WCLV Program Guide 07-12-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:50 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73 Norman Krieger, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Decca 4815583 8:01

00:10:58 Anton Arensky: String Quartet No. 1 Op 11 Ying Quartet Sono Luminus 92143 20:46

00:33:19 Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:30

00:39:25 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Luben Yordanoff, violin Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4796018 6:45

00:48:08 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 Op 18 Van Cliburn, piano Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 55912 34:02

01:26:25 Johannes Brahms: A German Requiem: Then All Flesh is as Grass Op 45 Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 13:56

01:41:12 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 8:45

01:51:03 Edward MacDowell: Suite No. 2: Village Festival Op 48 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 6:05

01:57:29 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Minuet & Badinerie BWV 1067 Karl Kaiser, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 2:38

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Hans Christian Lumbye: Columbine Polka Mazurka Danish National Symphony Orchestra Gennady Rozhdestvensky, conductor Album: Lumbye - Festival at Tivoli Chandos 10354 Music: 04:27

Thomas Agerfeldt Olesen: Cello Concerto (World Premiere) Johannes Moser, cello Danish National Symphony Orchestra Otto Tausk, conductor Concert Hall, DR Concert House, Copenhagen Music: 25:14

Ernest Bloch: Baal Shem: Three Pictures of Hassidic Life for Violin and Piano, Movement 2. Nigun (Improvisation) Arnaud Sussmann, violin; Alon Goldstein, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 6:59

Jean Sibelius: Rakastava (The Lover), Opus 14 (1911-12 version) Saint Paul Chamber Orchestra Pekka Kuusisto, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul Music: 10:15

Francis Poulenc: 15 Improvisations: No. 11 in G minor and No. 15 in c minor "Hommage a Edith Piaf" Lucille Chung, piano Album: Poulenc: Works for Piano Solo and Duo Signum 455 Music: 04:14

Clarice Assad: Sin fronteras Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen, conductor Album: Project W Cedille 33229 Music: 13:33

Alexander Scriabin: Three Preludes: Part 1 Andante in B Major, Op. 16, No. 1 Part 2 Andante in B-flat Major, Op. 11, No. 21 Part 3 Vers la flamme (Towards the Flame), op. 72 Lucille Chung, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 10:43

Benjamin Britten: Simple Symphony for String Orchestra, Opus 4 Saint Paul Chamber Orchestra Teddy Abrams, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 18:38

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:13 Jean Sibelius: Symphony No. 3 Op 52 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 27:34

04:30:23 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 Op 53 Van Cliburn, piano RCA 300350 6:59

04:39:22 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 3:54

04:45:16 Sir John Tavener: Song for Athene Atlanta Symphony Chorus Norman Mackenzie Telarc 80654 6:12

04:53:21 Richard Strauss: Dance Suite after Couperin Chamber Orchestra of Europe Erich Leinsdorf ASV 809 27:45

05:24:29 Felix Mendelssohn: Allegro from the Octet for Strings Op 20 Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 14:08

05:40:15 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

05:51:13 Percy Grainger: Country Gardens Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 1:46

05:53:18 Claude Debussy: Marche écossaise Orchestre National de France Jean Martinon EMI 72667 6:21

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:26 Frédéric Chopin: Etude No. 23 Op 25 # 11 Van Cliburn, piano RCA 300350 3:27

06:14:41 Nicolò Paganini: Rondo from Violin Concerto No. 1 Op 6 Henryk Szeryng, violin London Symphony Sir Alexander Gibson Philips 4788977 7:36

06:23:36 Robert Farnon: A la claire fontaine Royal Philharmonic Robert Farnon Reference 47 6:59

06:30:54 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:06

06:41:37 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 Op 45 # 1 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 416623 12:08

06:57:34 Johann Strauss Jr: Cavalry March Op 428 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 3:00

07:03:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Sinfonia Concertante K 364 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 6:23

07:11:43 Frédéric Chopin: Ballade No. 3 Op 47 Van Cliburn, piano RCA 300350 7:24

07:20:07 Ernest Bucalossi: The Grasshopper's Dance New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 4:09

07:25:48 Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Vi ricorda o bosch' ombrosi Karim Sulayman, tenor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2383 2:28

07:29:38 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie Les Délices Délices 2013 5:17

07:41:26 Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417184 8:57

07:52:15 Ludwig van Beethoven: Für Elise WoO 59 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 3:14

07:57:22 Pietro Lappi: Canzon "La Seraphina" Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 2:05

08:07:54 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 7:06

08:17:34 Aaron Copland: El Salón México Christina Naughton, piano Warner 9029556229 10:19

08:29:54 Richard Rodgers: The King and I: Shall We Dance? Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 2:39

08:32:40 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Ah! sì, ben mio Jonas Kaufmann, tenor Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Sony 549204 3:42

08:43:15 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 11:22

08:56:03 John Williams: Far and Away: Themes Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 5:33

09:06:09 Joseph Haydn: Symphony No. 89 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66253 18:28

09:26:28 Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:07

09:34:23 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 7: Country Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 4:59

09:47:19 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 Op 53 Van Cliburn, piano RCA 300350 6:59

09:55:40 Leonard Bernstein: On The Town: New York, New York Thomas Hampson, baritone London Symphony Michael Tilson Thomas DeutGram 27991 03:59

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:53 Giacomo Puccini: March 'Electric Shock' Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 1:43

10:04:04 Giuseppe Verdi: Rigoletto: Conspirators' Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 1:52

10:07:57 Franz Schubert: Theme & Variations from Octet D 803 Cleveland Octet Sony 62655 12:40

10:21:12 Ludwig Spohr: Finale from Nonet Op 31 Gerhart Hetzel, violin Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 427640 7:31

10:30:20 C. Monteverdi & T. Merula: Two Ciacconas Members of Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001 5:02

10:39:23 Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:55

10:49:14 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Little Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 1:34

10:51:33 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 22:16

11:15:31 John Ireland: A London Overture London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 13:34

11:31:32 Carl Friedrich Abel: Symphony Op 17 # 2 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999214 10:39

11:44:25 Richard Wagner: A Faust Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 62403 11:33

11:57:17 Johann Strauss Jr: Cavalry March Op 428 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 3:00

12:06:16 Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 1 Op 47 Moscow Philharmonic Lawrence Leighton Smith Sheffield 27 8:31

12:16:59 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 10:35

12:30:09 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 5 S 139/5 Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977 3:30

12:36:39 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 S 244/6 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:18

12:44:46 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MDG 3307 12:44

13:00:48 Frédéric Chopin: Etude No. 3 Op 10 # 3 Van Cliburn, piano RCA 300350 4:43

13:05:55 Frédéric Chopin: Waltz No. 6 Op 64 # 1 Van Cliburn, piano RCA 60358 1:50

13:09:57 Samuel Barber: Souvenirs Suite Op 28 Leon McCawley, piano Virgin 45270 17:55

13:29:15 Claude Debussy: Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:51

13:35:08 Maurice Ravel: Menuet antique Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 7:15

13:43:39 Sergei Rachmaninoff: The Rock Op 7 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 12:55

13:57:14 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Act 3 Introduction Russian State Symphony Dmitry Yablonsky Naxos 555873 2:36

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Carl Schimmel: Roadshow for Otto: Movement 2 and 4 The Clown Mandeville and Camel and Monkey Alex Sopp, flute; Romie de Guise-Langlois, clarinet; Sumire Kudo, cello; Steven Beck, piano Album: Roadshow: Music of Carl Schimmel New Focus 167 Music: 4:40

Carlos Guastavino: Sonata No. 3 Marcin Dylla, guitar Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 12:58

Aaron Copland: Appalachian Spring members of East Coast Chamber Orchestra Daniel Hege, conductor Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 24:56

Joan Tower: Fanfare for the Uncommon Woman No. 6 Renana Gutman, piano Close Encounters With Music, Mahaiwe Performing Arts Center, Great Barrington, MA Music: 4:42

Zoltan Kodaly: Serenade for 2 Violins and Viola Movement 1 Allegramente Ani Kavafian, Joseph Silverstein, violins; Paul Neubauer, viola Chamber Music Society of Lincoln Center Album: The Chamber Music Society of Lincoln Center; Bartok, Kodaly, Dohnányi Delos 3151 Music: 4:37

Daniel Temkin: Time Capsule Ani Kavafian, violin; Ida Kavafian, violin Chamber Music Northwest, Kaul Auditorium, Portland, OR Music: 7:51

Joel Puckett: Short Stories Karen Johnson, violin; Chaerim Smith, violin; Sarah Hart, viola; Charlaine Prescott, cello United States Marine Band Maj. Michelle A. Rakers, conductor United States Marine Band, Rachel M. Schlesinger Concert Hall, Alexandria, Virginia Music: 20:49

John Williams: Schindler's List Alexandre Da Costa, violin; Alexandra Nguyen, piano UCCS Presents/Classical 88.7 KCME/Adventure Culture Fund, Ent Center for the Arts, Colorado Springs, CO Music: 13:51

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:42 George Butterworth: The Banks of Green Willow BBC Concert Orchestra Keith Lockhart BBC 392 6:05

16:06:51 Ennio Morricone: Cinema Paradiso: Theme Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne 7792 3:15

16:13:24 Frank Bennett: West Side Variants Richard Stoltzman, clarinet London Symphony Eric Stern RCA 61790 12:44

16:30:26 Cole Porter: Begin the Beguine Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:52

16:35:40 Edward MacDowell: Suite No. 1: Forest Spirits Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 4:35

16:42:23 Anton Arensky: Fantasia on Russian Folksongs Op 48 Konstantin Scherbakov, piano Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 570526 8:32

16:52:56 Oscar Lorenzo Fernandez: Batuque Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 3:36

16:58:50 André Grétry: Céphale et Procris: Air Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 0:46

17:03:39 Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' Christina Naughton, piano Warner 9029556229 5:35

17:12:59 George Butterworth: Rhapsody 'A Shropshire Lad' BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 10:31

17:25:48 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 Op 73 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 9:01

17:39:43 William Kanengiser: The Pachelbel "Loose" Canon Los Angeles Guitar Quartet Delos 3205 6:26

17:48:16 Thomas Morley: Joyne Hands Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132 1:14

17:52:08 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:39

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:19 Peter Rasmussen: Wind Quintet Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849 16:58

18:27:57 Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Leon McCawley, piano Virgin 45270 3:53

18:33:51 Samuel Barber: Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28 # 5 Leon McCawley, piano Virgin 45270 3:38

18:38:56 Frederick Loewe: Brigadoon: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80375 14:16

18:55:23 Samuel Barber: Commando March Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:21

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:26 Antonín Dvorák: Serenade for Winds Op 44 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415364 25:47

19:30:21 Anton Arensky: Piano Concerto in f Op 2 Konstantin Scherbakov, piano Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 570526 26:19

19:58:01 Johann Sebastian Bach: Duet No. 4 BWV 805 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 1:55

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:13 George Butterworth: Two English Idylls BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 10:34

20:13:20 Franz Liszt: (and others): Hexaméron S 365 Leslie Howard, piano Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67401 22:34

20:37:01 Joseph Haydn: Symphony No. 59 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 20:19

21:02:22 Edvard Grieg: Norwegian Dances Op 35 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 17:58

21:21:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 485 Lars Vogt, piano EMI 36080 6:21

21:29:49 Joseph Haydn: Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 3:04

21:35:35 Frederick Delius: In a Summer Garden Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 82849 11:02

21:49:08 Sergei Prokofiev: Twelve Movements from 'Romeo and Juliet' Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 35:24

22:26:20 Jean Sibelius: King Christian II Suite Op 27 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 24:31

22:53:02 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:30

22:58:26 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 1:39

23:00 QUIET HOUR

23:01:49 Gordon Jenkins: Goodbye 'In memory of Benny' Richard Stoltzman, clarinet London Symphony Michael Tilson Thomas RCA 61790 4:19

23:06:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 K 466 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 9:33

23:15:42 Frédéric Chopin: Nocturne No. 3 Op 9 # 3 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 6:45

23:23:41 Gregorian Chant: O lux beata trinitas Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 2:13

23:25:55 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68288 8:15

23:34:11 Gabriel Yared: The English Patient: Convento di Sant' Anna Rosalie Asselin, piano La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 4:40

23:39:54 Johann Sebastian Bach: Larghetto from Keyboard Concerto No. 4 BWV 1055 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 4:54

23:44:48 Duke Ellington: Come Sunday Richard Stoltzman, clarinet Chamber Ensemble RCA 68416 5:20

23:50:08 Claude Debussy: Valse romantique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247 3:56

23:54:41 Erik Satie: Gymnopédie No. 3 The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 2:46

23:57:44 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:23