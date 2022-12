WCLV Program Guide 05-24-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 K 136 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 7:45

00:09:19 Anton Reicha: Wind Quintet No. 25 Albert Schweitzer Quintet CPO 999028 22:32

00:32:45 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 5:33

00:46:38 Robert Schumann: Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano DeutGram 463179 29:59

01:20:53 Frédéric Chopin: Fantaisie Op 49 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448 13:55

01:35:48 Amilcare Ponchielli: Elegia La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 12:06

01:49:17 Franz Schubert: Ave Maria D 839 Coeli Ingold, soprano Chamber Ensemble Gregory Heislman St. John 2008 4:00

01:54:41 Franz Schubert: Impromptu No. 2 D 899/2 Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 4:48

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Sonata for Cello and Piano No. 2 in F Major Movement 4 Allegro Alban Gerhardt, cello; Markus Groh, piano Album: Les Nouveaux Interpretes - Brahms: Sonatas Music Harmonia Music 911641 Music: 4:20

Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 1 Julian Bliss, clarinet; Bradley Moore, piano Brooks Center for the Performing Arts, Clemson, SC Music: 20:38

Benjamin Britten: Holiday Diary, Op. 5 for solo piano Dejan Lazic, piano The Gilmore International Keyboard Festival 2016, Stetson Chapel, Kalamazoo College, Kalamazoo, MI Music: 16:03

Justin Holland: Carnival of Venice: Fantasie Douglas Back, guitar Album: American Pioneers of the Classic Guitar Mento Music Press NA Music: 5:39

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to Der Schauspieldirektor Lausanne Chamber Orchestra; Yehudi Menuhin, conductor Album: Mozart Overtures Virgin 63284 Music: 4:26

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto in G Major for Flute and Orchestra, K. 313 Mimi Stillman, flute; Chamber Orchestra First Editions; James Freeman, conductor Chamber Orchestra First Editions, Trinity Center for Urban Life, Philadelphia, PA Music: 27:53

Astor Piazzolla (Bragato/Sybarite5): Milonga del Angel Sybarite5 Chamber Music Society of St. Cloud, Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 7:32

Julia Perry: Short Piece for Orchestra Imperial Philharmonic of Tokyo; William Strickland, conductor Album: Music of Talma, Fine, Perry, Daniels & Howe NWCRI Music: 7:10

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:12 Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 1 Op 35 Alain Lefèvre, piano London Mozart Players Matthias Bamert Analekta 9283 24:35

04:27:12 David Diamond: Elegy in Memory of Maurice Ravel Orchestra of St Luke's John Adams Nonesuch 79249 6:12

04:36:06 George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' Jonathan Gunn, clarinet Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 2:46

04:40:12 Frédéric Chopin: Nocturne No. 7 Op 27 # 1 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 5:33

04:47:45 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande Suite Op 46 Orch de la Suisse Romande Horst Stein Decca 4785437 27:32

05:19:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 K 545 Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209 9:49

05:30:27 Johannes Brahms: Nänie Op 82 San Francisco Sym Chorus San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 430281 12:44

05:44:02 Edvard Grieg: Two Melodies for Strings Op 53 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 9:17

05:54:56 Franz Schubert: Finale from Piano Quintet D 667 John O'Conor, piano Cleveland Quartet Telarc 80225 5:45

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:06 Alfredo Catalani: Loreley: Dance of the Water Nymphs BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 5:50

06:15:23 Maurice Jarre: Ryan's Daughter: Suite Royal Philharmonic Maurice Jarre Milan 10131 8:29

06:25:53 Johann Sebastian Bach: Finale from Keyboard Concerto No. 1 BWV 1052 Mahan Esfahani, harpsichord Concerto Cologne Archiv 4794481 8:14

06:39:30 Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture Op 124 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 10:14

06:52:40 Nikolai Kapustin: Intermezzo Op 40 # 7 John Salmon, piano Naxos 570532 3:23

06:57:00 Alfredo Javaloyes: Pasodoble 'El Abanico' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 3:16

07:04:45 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 Op 90 Berlin Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 4795448 5:49

07:13:23 Sir John Barbirolli: Oboe Concerto after Corelli Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553433 9:15

07:24:35 Aaron Copland: Billy the Kid: Three Dances St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 10:43

07:40:15 Alexander Scriabin: Waltz Op 38 Sean Chen, piano Steinway 30029 6:24

07:49:05 John Williams: Jurassic Park: Main Themes Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 3:13

07:52:56 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19 Robert Levin, fortepiano Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 453438 6:08

08:06:46 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 1 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 6:49

08:16:45 Nikolai Kapustin: Five Preludes in Jazz Style Op 53 # 11-13, 17, 18 John Salmon, piano Naxos 570532 10:11

08:28:55 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 5 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 6:13

08:39:16 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 8: Toccata & Fugue Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 10:47

08:53:21 Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation Ian Watson, organ Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Chandos 8841 7:14

09:05:14 Claude Debussy: Suite bergamasque National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 16:54

09:26:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for String Trio K 563 Albers Trio Tre Sorell 2010 6:07

09:34:46 Nikolai Kapustin: Finale from Piano Sonata No. 15 Op 127 John Salmon, piano Naxos 570532 5:03

09:50:48 Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: O sancta justitia! Thomas Quasthoff, baritone Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann DeutGram 4795448 6:29

09:58:37 Thomas Weelkes: The nightingale, the organ of delight King's Singers EMI 63052 1:00

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:34 Jules Massenet: Cendrillon: March of the Princesses Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Capriccio 10569 4:23

10:05:27 Sergei Prokofiev: Pierre et le Loup Jacques Brel, narrator Orchestre Lamoureux Jean Laforge Barclay 80406 26:21

10:08:28 Michael Haydn: Symphony No. 34 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 8:57

10:18:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 22 K 162 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 8:38

10:28:50 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Menuet Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 4:32

10:34:46 Claude Debussy: Marche écossaise Orchestre National de France Jean Martinon EMI 72667 6:21

10:46:32 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 Op 53 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448 25:02

11:13:09 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 6 # 9 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 13:44

11:29:11 Zoltán Kodály: Dances of Marosszék Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 11:35

11:42:47 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 653 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 10:55

11:55:13 George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 5:04

12:06:29 Johann Strauss Jr: Waltz 'Roses from the South' Op 388 Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:37

12:17:48 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 11:32

12:32:40 Nikolai Kapustin: Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 54 John Salmon, piano Naxos 570532 3:54

12:36:34 Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 2 Op 59 # 2 John Salmon, piano Naxos 570532 2:41

12:45:42 Frank Bennett: West Side Variants Richard Stoltzman, clarinet London Symphony Eric Stern RCA 61790 12:44

13:01:23 Franz Liszt: Schubert Song 'Das Wandern' S 565/1 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 1:34

13:02:58 Gustav Mahler: Songs of a Wayfarer: Ging heut Morgen Dietrich Fischer-Dieskau, baritone Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 4:00

13:10:02 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 19:03

13:32:14 Joseph Haydn: The Apothecary: Overture Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli EMI 56535 6:02

13:44:41 Ludwig August Lebrun: Rondo from Oboe Concerto No. 2 Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 6:44

13:52:27 Johan Wagenaar: Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 9:37

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Prokofiev: Sonata for Violin and Piano No. 2 in D Major, Op. 94bis: Movement 2 Scherzo James Ehnes, violin; Wendy Chen, piano Album: The Essential James Ehnes Analekta 2015 Music: 4:31

Silvestre Revueltas: Sensemaya Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 6:18

Joseph Suk: Quartet in A minor for Piano, Violin, Viola, and Cello, Op. 1 Gloria Chien, piano; Danbi Um, violin; Yura Lee, viola; Clive Greensmith, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 20:45

George Gershwin: Rhapsody in Blue (original version) Wendy Chen, piano; Strings Festival Musicians; Loras Schissel, conductor Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 15:58

Eugene Bozza: Andante et scherzo Andante Kenari Quartet: Bob Eason, Kyle Baldwin, Corey Dundee, Steven Banks, saxophones Album: French Saxophone Quartets Naxos Music: 4:29

Aldo Lopez-Gavilan: Emporium for Solo Piano and Orchestra (World Premiere) Aldo Lopez-Gavilan, piano; The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV Music: 26:48

Michael Gilbertson: Low Hanging Fruit Bridget Pasker,cello; David Fung, piano; Hanah Stuart, violin; Zach Mani, clarinet Iowa Public Radio, Studio One, Iowa Public Radio Studios, University of Northern Iowa, Cedar Falls, IA Music: 5:26

David Maslanka: Recitation Book Movement 5 Fanfare/Variations on Durch Adams Kenari Quartet: Bob Eason, Kyle Baldwin, Corey Dundee, Steven Banks, saxophones Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 10:10

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:58 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 Op 53 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 6:13

16:07:06 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 3:55

16:13:31 Antonín Dvorák: Finale from Violin Concerto Op 53 Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 11:06

16:28:01 John Williams: Jurassic Park: Main Themes Royal Philharmonic Nic Raine Royal Phil 33 5:37

16:35:05 Adolphe Adam: Giselle: Grand Pas de Deux Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 4:03

16:42:26 Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 1 Op 16 # 1 Boris Giltburg, piano Naxos 503293 7:16

16:52:00 Agustín Lara: Granada Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 3:04

16:56:22 Franz Schubert: Marche militaire No. 2 D 733 Paul Badura-Skoda, piano Valois 4622 3:38

17:03:22 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen Op 65 # 6 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 6:15

17:12:03 Carl Nielsen: Helios Overture Op 17 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen CBS 42093 9:59

17:23:58 Jean-Philippe Rameau: Concert No. 4 en sextuor Les Talens Lyriques Christophe Rousset Decca 1845 9:04

17:38:00 Johannes Brahms: Intermezzo Op 117 # 3 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 5:51

17:45:26 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:20

17:49:59 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 2 Peter Schickele, narrator Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80350 6:15

17:57:35 Frédéric Chopin: Mazurka No. 11 Op 17 # 2 Yundi, piano Mercury 4812443 2:01

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:39 Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto H 438 Sir James Galway, flute Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber RCA 60244 20:00

18:31:17 Nikolai Kapustin: Raillery Op 40 # 5 John Salmon, piano Naxos 570532 2:26

18:35:12 Nikolai Kapustin: Prelude No. 13 in Jazz Style Op 53 # 13 John Salmon, piano Naxos 570532 2:33

18:39:10 Sergei Rachmaninoff: Finale from Symphony No. 3 Op 44 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457598 13:37

18:53:29 Camille Saint-Saëns: Marche militaire française Op 60 London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 4:20

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 7 K 205 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45713 18:24

19:23:08 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Op 58 Rudolf Buchbinder, piano Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Sony 374521 34:03

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:04 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 16:37

20:20:36 Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 4 G 448 Giangiacomo Pinardi, guitar Europa Galante Virgin 45607 19:57

20:42:14 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Hilary Hahn, violin London Symphony Sir Colin Davis DeutGram 3026 16:11

21:02:01 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414422 12:35

21:16:11 Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale Op 4 # 5 Raglan Baroque Players Elizabeth Wallfisch Hyperion 67041 6:32

21:23:43 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 3: Bourrée BWV 1009 Andrés Díaz, cello Azica 71252 3:30

21:29:43 John Field: Nocturne No. 9 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:31

21:34:58 Sir Edward Elgar: Symphony No. 2 Op 63 BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 74888 56:44

22:33:21 Joseph Haydn: Trio for 2 Flutes & Bassoon H 4:1 Jean-Pierre Rampal, flute Sony 48061 10:12

22:46:33 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 Op 14 # 1 Peter Takács, piano Cambria 1175 12:35

23:00 QUIET HOUR

23:01:54 Carl Stamitz: Andante from Flute Concerto Op 29 Irena Grafenauer, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 426318 4:46

23:06:42 Josef Suk: Elegy Op 23 Ahn Trio EMI 56674 6:48

23:13:30 Thomas Tallis: Te lucis ante terminum à 5 Christian Forshaw, saxophone Voces8 Decca 4785703 3:17

23:17:49 Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 8 Op 59 # 8 John Salmon, piano Naxos 570532 2:31

23:20:22 Antonio Estévez: Mediodía en el Llano Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 7:52

23:28:14 Franz Schubert: Andante from Piano Sonata No. 21 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 10:08

23:38:59 Aram Khachaturian: Masquerade: Nocturne Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 3:16

23:42:16 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Trio No. 1 Op 1 # 1 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 8:53

23:51:09 Felix Mendelssohn: Andante from Symphony No. 5 Op 107 Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 4:03

23:55:54 Robert Schumann: Abendlied Op 107 # 6 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 3:26