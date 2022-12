WCLV Program Guide 05-22-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:58 Felix Mendelssohn: Jagdlied Op 59 # 6 Cleveland State Univ. Chorale Brian Bailey WCLV 32211 3:18

00:09:05 Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 22 K 589 Dover Quartet Cedille 167 23:17

00:33:17 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 7:17

00:42:05 Frédéric Chopin: Waltz No. 7 Op 64 # 2 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 3:32

00:47:47 Robert Schumann: Symphony No. 1 Op 38 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 421439 33:08

01:25:05 Max Richter: Vivaldi's Summer Concerto Recomposed Daniel Hope, violin Berlin Concert House Orch André de Ridder DeutGram 4792777 13:08

01:39:26 Ignacio de Jerúsalem: Dixit Dominus Chanticleer Chanticleer Sinfonia Joseph Jennings Teldec 96353 9:01

01:49:18 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 8:11

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Concerto For Two Violins In D Minor, BWV 1043 Movement 3 Allegro Pekka Kuusisto & Jaakko Kuusisto, violins; Tapiola Sinfonietta; Tero Latvala, concertmaster Album: J.S. Bach: Violin Concertos Ondine 980 Music: 4:24

Antonin Dvorak: Cypresses (excerpts) Miro Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 6:49

Leo Delibes (arr. Mimi Stillman): Sous le dome apais (Flower Duet from Lakme) Sarah Shafer, soprano; Mimi Stillman, flute; Arlen Hlusko, cello; Charles Abramovic, piano Dolce Suono Ensemble + Concerts at the College, College of Physicians of Philadelphia, Philadelphia, PA Music: 5:34

Jaakko Kuusisto: Violin Concerto, Op. 28 Elina Vahala, violin; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 29:10

Claudio Monteverdi: "Zefiro torna, e di soavi accenti," SV 251, from Scherzi Musicali Jeremy Denk, piano Album: Jeremy Denk c. 1300-2000 Nonesuch 563316 Music: 4:35

Joseph Haydn: String Quartet No. 60, Op. 76 No. 1 Ehnes Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Gold Room - The Breakers, Palm Beach, FL Music: 20:09

Michael Ippolito: Nocturne for Orchestra Nashville Symphony; Edo De Waart, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 10:25

Johann Sebastian Bach: Chromatic Fantasy and Fugue in D Minor for Solo Piano, BWV 903 Jeremy Denk, piano Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 11:21

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:31 Alban Berg: Violin Concerto Arthur Grumiaux, violin Royal Concertgebouw Orchestra Igor Markevitch Philips 4788977 24:36

04:27:30 Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 Op 40 # 1 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 5:22

04:35:26 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 6:23

04:42:47 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504 3:32

04:48:54 Richard Wagner: Parsifal: Act 3 Suite Swedish Radio Choir Berlin Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 985 25:49

05:19:39 Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 7 Op 83 Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 18:59

05:40:29 Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 8:58

05:50:14 Robert Schumann: Carnaval: Préambule Op 9 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 2:15

05:53:27 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:16

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 Chris Marshall: Heartstrings Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:01

06:14:22 Antonín Dvorák: Allegro from Symphony No. 3 Op 10 Bournemouth Symphony José Serebrier Warner 65775 10:56

06:26:29 Benjamin Godard: Berceuse from 'Jocelyn' Eroica Trio EMI 56482 5:40

06:32:30 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 158 Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 7:31

06:45:12 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:10

06:58:04 Karl King: March 'Voice of America' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:03

07:04:04 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No.3 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:47

07:12:21 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Three Dances Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 215 11:24

07:24:46 Cole Porter: Kiss Me, Kate: So in Love Richard Glazier, piano Centaur 3347 3:39

07:30:46 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 Seattle Symphony Chorale Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 5:26

07:40:55 Nikolai Kapustin: Five Preludes in Jazz Style Op 53 # 11-13, 17, 18 John Salmon, piano Naxos 570532 10:11

07:53:40 Volkmar Andreae: Little Suite: Shrove Tuesday Carnival Bournemouth Symphony Marc Andreae Guild 7377 3:59

07:59:03 George Gershwin: Fascinatin' Rhythm Peter Donohoe, piano EMI 54280 0:46

08:07:51 Gaspar Sanz: Selections from 'Suite española' Christopher Parkening, guitar EMI 49404 7:50

08:17:57 Franz Schubert: Finale from Symphony No. 9 D 944 Berlin Philharmonic Wilhelm Furtwängler DeutGram 4796018 11:31

08:30:55 Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet Melos Quartet DeutGram 4796018 6:21

08:43:21 Antonio Vivaldi: Bassoon Concerto No. 18 RV 467 Peter Whelen, bassoon La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 10:59

09:06:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 33 K 319 Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 18:56

09:26:56 Robert Wright & George Forrest: Borodin's Music from 'Kismet' Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 6:29

09:30:37 Robert Wright & George Forrest: Borodin's Music from 'Kismet' Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 6:29

09:39:37 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 4:23

09:45:03 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:14

09:48:53 Johann Sebastian Bach: WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 BWV 879 Angela Hewitt, piano Hyperion 67303 7:00

09:57:05 Michael Praetorius: Terpsichore: Courante à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101 1:34

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet K 355 András Schiff, piano Decca 421369 2:37

10:03:29 Luigi Boccherini: Finale from String Quartet Op 2 # 6 Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 2:34

10:07:46 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 11:32

10:21:10 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 4 S 139/4 Claudio Arrau, piano Philips 4788977 7:33

10:30:12 Nikolai Kapustin: Raillery Op 40 # 5 John Salmon, piano Naxos 570532 2:26

10:36:18 Nikolai Kapustin: Five Preludes in Jazz Style Op 53 # 11-13, 17, 18 John Salmon, piano Naxos 570532 10:11

10:48:16 Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Toccata St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 1:30

10:50:32 Robert Schumann: Cello Concerto Op 129 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Decca 410019 25:26

11:17:30 George Frideric Handel: Trio Sonata Op 5 # 4 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 12:58

11:32:49 César Franck: Le Chasseur maudit Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80247 13:50

11:48:17 Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 9:33

12:06:48 Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' Op 279 Vienna Philharmonic Zubin Mehta Sony 66860 10:34

12:19:09 Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 7:54

12:28:31 Andrew York: Sunburst Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:16

12:36:12 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:00

12:45:49 Alexander Borodin: Prince Igor: Overture Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80039 10:31

12:57:43 Peter Tchaikovsky: Mazurque pour danser Op 72 # 6 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 2:17

13:00:55 Peter Tchaikovsky: Humoresque Op 10 # 2 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557645 2:04

13:03:16 Alexander Borodin: Prince Igor: Dance of the Polovetsian Maidens Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 1029 2:15

13:07:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 K 525 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 18:36

13:27:39 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Greg Anderson, piano Steinway 30033 4:43

13:36:01 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 6:35

13:44:13 Dmitri Kabalevsky: Rhapsody on 'School Years' Op 75 Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 11:33

13:57:17 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Act 3 Introduction Russian State Symphony Dmitry Yablonsky Naxos 555873 2:36

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jake Heggie: Camille Claudel: Into the Fire Movement 1: Rodin Joyce DiDonato, soprano; Brentano String Quartet Album: Into the Fire (Live at Wigmore Hall) Erato Music: 4:27

Nikolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Festival Overture Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 16:25

Piano Puzzler: This week's contestant is Steven B. from Honolulu, Hawaii Music: 7:12

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Promenade Philadelphia Orchestra; Eugene Ormandy, conductor Album: Greatest Hits: Trumpet Sony 45525 Music: 1:35 (excerpt)

Josef Haydn: Quartet in B minor, Op. 64 No. 2 Brentano String Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 18:55

Carlos Salzedo: Bolero and Rumba Yolanda Kondonassis, harp Album: Salzedo's Harp Telarc 80691 Music: 4:28

Antonin Dvorak: Slavonic Dances for Piano, Four Hands (selections) Michael Brown, piano; Wu Han, piano U of GA Performing Arts Center / CMSLC, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 18:00

Enrique Crespo: Vals Peruano Canadian Brass Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 3:32

Jennifer Higdon: Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp; Rochester Philharmonic Orchestra; Ward Stare, conductor Album: American Rapture Azica 71327 Music: 21:11

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:13 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Quintet Theo Adam, bass Dresden State Orchestra Herbert von Karajan Warner 86211 5:27

16:06:25 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Spinning Chorus Dagmar Pecková, soprano Dresden State Orchestra Silvio Varviso Philips 422410 3:45

16:13:09 Sergei Rachmaninoff: Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 439888 12:12

16:27:57 John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:38

16:30:07 John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:38

16:34:56 Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Sinfonia BWV 826 Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 5:04

16:42:29 Heinrich Marschner: The Falconer's Bride: Overture Op 65 Slovak State Philharmonic Alfred Walter MarcoPolo 223342 7:45

16:52:54 Nikolai Kapustin: Pastoral Op 40 # 6 John Salmon, piano Naxos 570532 2:31

16:57:55 Richard Wagner: Die Meistersinger: Prize Song Dale Clevenger, horn Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 2:40

17:04:21 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 7:16

17:14:57 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra S 359/4 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:02

17:26:55 Giles Farnaby: Suite of Six Dances Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 7:51

17:39:44 Richard Strauss: Four Last Songs: Beim Schlafengehn Elisabeth Schwarzkopf, soprano Berlin Radio Symphony George Szell EMI 56241 5:19

17:46:44 Richard Strauss: Scherzo from Piano Sonata Op 5 David Golub, piano Arabesque 6664 2:48

17:52:51 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4796018 7:10

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:30 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Suite BBC National Orch of Wales Mark Wigglesworth BBC 63 18:14

18:28:12 Richard Wagner: Tannhäuser: Pilgrims' Chorus Atlanta Symphony Chorus Men Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:55

18:35:10 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:14

18:40:28 Richard Wagner: The Ring Without Words: Finale Berlin Philharmonic Lorin Maazel Telarc 80154 9:26

18:51:30 Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 6:33

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:55 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 16:54

19:21:28 Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello Op 102 Gil Shaham, violin Berlin Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 469529 33:53

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live - recorded Friday 4/12 Severance Hall; Cleveland Institute of Music Orchestra, Robert Spano, conductor

Gustav Mahler: Symphony No. 5 in C-sharp minor

21:34:49 Richard Strauss: Intermezzo: Four Symphonic Interludes Vienna Philharmonic André Previn DeutGram 437790 23:42

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Miles Davis, trumpet

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:24 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 6:53

23:08:18 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 3:17

23:11:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 138 K 138 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 5:18

23:18:35 Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:12

23:22:47 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Iona Brown, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 16:03

23:39:30 Franz Schubert: Impromptu No. 3 D 899/3 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 6:07

23:45:37 Stephen Foster: Beautiful Dreamer Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:57

23:48:34 Sergei Rachmaninoff: Largo from Piano Concerto No. 4 Op 40 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2191 7:33

23:56:39 Erik Satie: Gnossienne No. 3 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:19