WCLV Program Guide 05-07-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:19 Federico Mompou: Charmes Stephen Hough, piano Hyperion 66963 8:47

00:11:52 Joseph Haydn: String Quartet No. 15 Op 9 # 5 Angeles Quartet Decca 4783695 18:51

00:31:32 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 2:58

00:35:24 Henri Sauguet: La nuit CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 11:58

00:48:52 Richard Strauss: Also sprach Zarathustra Op 30 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425942 31:29

01:24:33 John Adams: Slonimsky's Earbox Hallé Orchestra Kent Nagano Nonesuch 79607 13:19

01:39:15 Anton Bruckner: Helgoland Berlin Radio Choir Men Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 16646 11:10

01:51:51 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 Op 3 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:16

01:57:01 John Bull: Lord Lumley's Galliard Alan Feinberg, piano Steinway 30019 1:51

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Violin Sonata in a minor, D. 385 Movement 4 Allegro Andrew Manze, violin; Richard Egarr, fortepiano Album: Schubert Sonatas for Violin and Piano Harmonia Mundi 907 445 Music: 4:36

Claude Debussy: Jardins sous la pluie (Estampes) Frederic Chiu, piano Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC Music: 3:11

Traditional (arr. The Danish String Quartet): Staedelil/The Dromer The Danish String Quartet Interlochen Presents, Corson Auditorium, Interlochen, MI Music: 5:35

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 6 in E minor Los Angeles Philharmonic; Andrew Manze, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 33:47

Heitor Villa-Lobos: O Martírio dos Insetos (The Martyrdom of Insects) Movement I. A cigarra no Inverno (The Cicada in Winter) Francesca Anderegg, violin; Erika Ribeiro, piano Album: Images of Brazil Naxos Classics 8272 Music: 4:23

Nico Muhly: So Far So Good Interlochen Arts Academy Orchestra; Christopher Rountree, conductor NY Phil Biennial, David Geffen Hall, New York, NY Music: 19:41

Aaron Copland: Duo for violin and piano Francesca Anderegg, violin; Greg Kostraba, piano New Harmony Music Festival & School, Thralls Opera House, New Harmony, IN Music: 7:36

Joan Tower: Rising Alice K. Dade, flute; Dennis Kim, Clinton Dewing, violins; Jessica Oudin, viola; Jonah Kim, cello Festival Mozaic, United Methodist Church, San Luis Obispo, CA Music: 15:14

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:05 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Rachel Barton Pine, violin BBC Symphony Andrew Litton Avie 2375 25:07

04:26:27 Arthur Honegger: Rugby Orch du Capitole de Toulouse Michel Plasson DeutGram 435438 7:53

04:37:05 Antonín Dvorák: Polonaise Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 5:50

04:44:04 Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 4:29

04:50:42 Bohuslav Martinu: Symphony No. 5 Berlin Symphony Orchestra Claus Peter Flor RCA 7805 30:15

05:24:31 Reinhold Glière: At the Court of Vladimir from Symphony No. 3 Op 42 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 503293 7:00

05:32:41 Franz Schubert: Rosamunde: Overture D 797 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 10:26

05:43:52 Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 4:53

05:51:23 Sir Arnold Bax: Russian Suite: Gopak London Philharmonic Bryden Thomson Chandos 8669 5:57

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:26 Robert Schumann: Scherzo from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano DeutGram 22906 3:40

06:12:54 Franz Liszt: Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman' S 440 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 5:56

06:19:45 Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese Children Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:53

06:24:45 Henry Purcell: Abdelazer: Suite Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:05

06:32:09 Jerome Kern: The Song is You Manhattan String Quartet Newport 60033 4:30

06:41:29 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 9661 13:47

06:57:39 John Philip Sousa: March 'The Mikado' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:15

07:04:36 Johannes Brahms: Rhapsody Op 79 # 2 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:27

07:13:59 Antonio Vivaldi: Violin Concerto Op 8 # 6 Monica Huggett, violin Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Virgin 61172 8:06

07:24:13 Johan Halvorsen: Norwegian Dance No. 3 Henning Kraggerud, violin Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Naxos 503293 4:28

07:30:44 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Pas de quatre Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 5:48

07:42:48 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 8:55

07:54:54 Sir Edward Elgar: Sospiri Op 70 Osian Ellis, harp English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 4:58

08:08:08 John Williams: Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 5:02

08:16:17 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 8:23

08:26:14 John Bull: Galliard 'St. Thomas, Wake!' Alan Feinberg, piano Steinway 30019 2:27

08:29:43 John Lennon/Paul McCartney: Norwegian Wood Les Boréades de Montréal Atma 2218 1:57

08:32:40 Robert Schumann: Fairy Tale No. 3 Op 132 Peter Schmidl, clarinet Naxos 557606 3:29

08:41:54 Ludwig van Beethoven: Allegro vivace from Symphony No. 8 Op 93 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 9:40

08:54:01 Richard Rodgers: State Fair: Suite Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:45

09:06:46 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4795448 17:03

09:25:03 John Williams: Superman: March Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:20

09:33:13 Giuseppe Verdi: Don Carlos: Auto-da-fé Scene La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 6:23

09:41:55 Alexander Scriabin: Waltz Op 38 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 5:28

09:49:38 John Johnson: Lute Duet 'Greensleeves' Sharon Isbin, guitar Sony 745456 5:08

09:55:24 Pietro Mascagni: Ave Maria Elina Garanca, mezzo-soprano German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon DeutGram 21327 3:42

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:17 Ludwig van Beethoven: March from Serenade for String Trio Op 8 Leopold String Trio Hyperion 67253 2:19

10:02:36 Ludwig van Beethoven: Minuet WoO 10/2 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457619 3:07

10:07:47 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 Dallas Symphony Orchestra Jaap van Zweden DSO Live 2009 16:02

10:25:51 Johannes Brahms: Rhapsody Op 119 # 4 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:30

10:33:01 Heinrich von Herzogenberg: Scherzo from Trio Op 61 Albrecht Mayer, oboe Decca 4783498 3:46

10:40:20 Felix Mendelssohn: Rondo capriccioso Op 14 Murray Perahia, piano CBS 42401 6:30

10:50:09 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Paganini Op 35 Alessio Bax, piano Signum 309 21:04

11:13:55 Unico Willem van Wassenaer: Concerto Armonico No. 2 I Musici de Montréal Yuli Turovsky Chandos 8481 11:42

11:27:46 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Yolanda Kondonassis, harp Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 11:16

11:27:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 16:39

11:46:46 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Yolanda Kondonassis, harp Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 11:16

12:07:08 Benjamin Britten: Soirées musicales Op 9 Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 11:01

12:19:48 William Alwyn: Seven Irish Tunes Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 8:47

12:31:35 Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069 3:10

12:38:35 Padre Antonio Soler: Sonata No. 5 Martina Filjak, piano Naxos 572515 6:45

12:47:51 John Williams: Close Encounters of the Third Kind: Suite Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 8:21

12:57:18 Louis Moreau Gottschalk: Pasquinade Op 59 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:08

13:00:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance 'The Hero Coburg's Victory' K 587 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783 1:35

13:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance K 123 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 1:16

13:06:30 Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:06

13:25:20 Peter Tchaikovsky: Coronation March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80541 4:40

13:31:53 Robert Russell Bennett: Symphonic Songs: Celebration United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 4:33

13:39:28 Morton Gould: Folk Suite London Symphony David Amos Harm Mundi 906010 14:48

13:55:16 Antonín Dvorák: Legend No. 8 Op 59 # 8 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 3:44

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Piano Trio No. 37 in D minor, Hob. XV:23 Mvmt III. Finale Beaux Arts Trio Album: Haydn: Complete Piano Trios Philips 432 070 Music: 4:23

William Grant Still: Afro-American Symphony The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, The Sosnoff Theatre at The Fisher Center for the Performing Arts, Annandale-On-Hudson, NY Music: 24:55

Ingram Marshall: Authentic Presence Sarah Cahill, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel, Interlochen, MI Music: 10:57

Eugene Ysaÿe: Sonata no. 3 "Ballade" for Solo Violin, op. 27 Benjamin Beilman, violin The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 6:49

Franz Liszt: Paganini Etude No. 2 In E major (encore) Yefim Bronfman, piano Album: Summer Night Concert: Schonbrunn 2010 DG 4763793 Music: 4:26

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Movement 1. Allegro moderato Yefim Bronfman, piano; Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 19:23

Charles Rochester Young: The Song of the Lark Christina Smith, flute; Elisabeth Remy Johnson, harp Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 9:47

Fritz Kreisler: Concerto in C Major (In the Style of Vivaldi) for Violin and Orchestra Pekka Kuusisto, violin; Saint Paul Chamber Orchestra; Pekka Kuusisto, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 13:13

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:04 Peter Tchaikovsky: The Seasons: May Op 37 # 5 Lang Lang, piano Sony 511758 5:19

16:07:54 Johannes Brahms: Rhapsody Op 119 # 4 Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 4:20

16:14:27 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 10:41

16:27:01 Ludwig van Beethoven: Auld Lang Syne New York Vocal Arts Ensemble Arabesque 6672 2:39

16:33:37 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 Op 73 Berlin Philharmonic Eugen Jochum DeutGram 4796018 8:15

16:43:32 Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23 Lang Lang, piano Chicago Symphony Daniel Barenboim DeutGram 4795448 7:06

16:52:19 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 Yaara Tal, piano Sony 53285 3:14

16:57:15 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Mazurka Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 2:47

17:04:05 Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso Op 62 Zuill Bailey, cello San Francisco Ballet Orchestra Martin West Telarc 80724 6:33

17:18:49 Johannes Brahms: A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place Op 45 Blossom Festival Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 40602 5:49

17:26:36 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 8:23

17:39:33 Johannes Brahms: Intermezzo Op 76 # 6 Alessio Bax, piano Signum 309 4:39

17:45:43 Peter Tchaikovsky: The Maid of Orleans: Gypsy Dance National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 3:37

17:52:19 Johannes Brahms: Scherzo from Piano Quintet Op 34 Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orch String Quartet Decca 425839 7:18

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:11 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Theme and Variations Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 19:18

18:30:12 Johannes Brahms: Fugue from Handel Variations Op 24 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004 5:23

18:37:39 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 11 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 3:16

18:42:18 Johannes Brahms: Rhapsody Op 79 # 1 Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214 10:12

18:53:44 Johannes Brahms: Ballade No. 1 Op 10 # 1 Emil Gilels, piano DeutGram 4796018 4:37

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:11 Peter Tchaikovsky: Festival Overture Op 15 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 9190 13:06

19:17:42 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2 Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 38:22

19:57:32 Peter Tchaikovsky: Valse sentimentale Op 51 # 6 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:11

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:28 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 203 14:22

20:17:17 Adalbert Gyrowetz: Symphony in F Op 6 # 3 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9791 20:12

20:39:38 Igor Stravinsky: Suite Italienne Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 17:34

21:02:25 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 6 G 479 Mischa Maisky, cello Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447022 16:56

21:20:48 Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:55

21:29:50 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 3 # 3 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 7:02

21:39:47 Jean Sibelius: Menuetto Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 5:35

21:47:38 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 Op 64 Dallas Symphony Orchestra Jaap van Zweden DSO Live 2009 42:51

22:32:43 Ivor Gurney: War Elegy BBC Symphony David Lloyd-Jones BBC 371 11:04

22:46:41 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 10:38

23:00 QUIET HOUR

23:01:49 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 471582 6:24

23:08:14 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 Op 72 # 4 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 5:24

23:13:38 George Gershwin: Porgy and Bess: I Loves You, Porgy Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 4:15

23:19:04 Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824 4:26

23:23:31 Max Bruch: Kol Nidrei Op 47 Yuri Bashmet, viola London Symphony Neeme Järvi RCA 63292 9:53

23:33:24 Felix Mendelssohn: Andante from Violin Concerto Op 64 Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 7:04

23:42:08 Vilém Blodek: In the Well: Intermezzo Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 6:06

23:48:14 George Frideric Handel: Almira: Sarabande Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852 3:33

23:51:47 George Balanchine: Valse lente Lera Auerbach, piano Bis 1502 3:36

23:55:53 Sergei Rachmaninoff: Lilacs Op 21 # 5 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 2:42