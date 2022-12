WCLV Progarm Guide 04-17-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Gregorian Chant: Ex eius tumba (900)

00:07:39 Franz Liszt: Piano Sonata in b S 178 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 25:46

00:34:37 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:33

00:40:23 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Comedians Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 5:45

00:47:36 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 Op 19 Emil Gilels, piano Cleveland Orchestra George Szell EMI 69506 29:40

01:22:11 Keith Jarrett: Bridge of Light Patricia McCarty, viola Fairfield Orchestra Thomas Crawford ECM 1450 16:57

01:39:43 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 9:03

01:49:29 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 4:07

01:55:03 Wolfgang Amadeus Mozart: March K 249 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 416154 3:33

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro in B-flat for clarinet, two violins, viola and cello Emma Johnson, clarinet; Rebecca Hirsch & Gabor Takács-Nagy, violins; Tim Boulton, viola; Andrew Shulman, cello Album: Mozart - Weber: Clarinet Quintets ASV 1079 Music: 4:24

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2, S.244/2 (cadenza by Rachmaninoff) George Li, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT Music: 10:23

Traditional (arr. Danish String Quartet): Swift Like a Falcon Danish String Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 4:31

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No 36 in C Major, K 538 Artosphere Festival Orchestra; Corrado Rovaris, conductor Walton Arts Center, Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville, AR Music: 27:25

Alan Hovhaness: Alleluia and Fugue for String Orchestra: Fugue Philharmonia Orchestra; David Amos, conductor Album: Hovhaness: And God Created Great Whales Crystal 810 Music: 4:30

Alan Hovhaness: Lake of Van Sonata Sahan Arzruni, piano Other Minds Presents: Alan Hovhaness Centennial Celebration; First Congregational Church of Berkeley, Berkeley, CA Music: 7:32

Alan Hovhaness: "Star Dawn," Maestoso sostenuto from Symphony No. 53, Op. 377 United States Marine Band; Major Jason K. Fettig, conductor Northern Virginia Community College, Alexandria, VA Music: 8:47

Ernst von Dohnányi: Piano Quintet No. 2 in E-Flat Minor, Op. 26 Daniel Phillips and Benny Kim, violins; Steven Tenenbom, viola; Eric Kim, cello; Jon Nakamatsu, piano Santa Fe Chamber Music Festival, St. Francis Auditorium, New Mexico Museum of Art, Santa Fe, NM Music: 24:09

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:35 Robert Schumann: Symphony No. 4 Op 120 Cleveland Orchestra George Szell Sony 62349 25:15

04:27:49 Carlo Domeniconi: Koyunbaba Op 19 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 11:56

04:42:35 Frédéric Chopin: Waltz No. 6 Op 64 # 1 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 1:47

04:45:43 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 4:16

04:52:39 Camille Saint-Saëns: Piano Quintet Op 14 Cristina Ortiz, piano Fine Arts Quartet Naxos 572904 30:02

05:26:46 George Frideric Handel: Concerto in F English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 10:04

05:38:19 Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 10:30

05:49:35 Leopold Stokowski: William Byrd's Pavane & Gigue Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 4:30

05:55:05 Nicolò Paganini: Perpetual Motion Op 11 Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 60804 4:29

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:48 Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 4:03

06:14:51 Johann David Heinichen: Movements from Concerto Grosso S 213 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 8:29

06:25:06 James Horner: Legends of the Fall: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:55

06:30:02 Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:55

06:41:14 Gustav Holst: The Planets: Venus Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:59

06:50:57 Hugo Alfvén: Festival Overture Op 25 Royal Scottish Nat'l Orch Niklas Willén Naxos 553962 5:29

06:57:00 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 3:55

07:05:41 Richard Heuberger: The Opera Ball: Overture Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 6:56

07:15:03 Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto RV 392 Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 9:07

07:25:47 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: At the River Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 2:52

07:29:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quintet No. 2 K 406 Michael Tree, viola Dover Quartet Cedille 167 6:48

07:41:23 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 3 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 11:34

07:55:47 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: March from Act 3 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 3:11

08:07:55 Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:55

08:18:06 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Kalender Prince Op 35 Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:59

08:30:47 Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] Israel Philharmonic Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 04:05

08:41:39 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:55

08:52:38 Florence Price: Memory Mist Lara Downes, piano Portrait 592079 2:37

08:55:51 Richard Rodgers: The Sound of Music: Entr'acte Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:36

09:07:31 Claude Debussy: Jeux Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:08

09:29:02 Charles Ives: A Concord Symphony: The Alcotts San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 6:05

09:31:13 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Gavotte BWV 1068 National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:49

09:44:33 Felix Mendelssohn: Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44 # 2 American String Project MSR 1386 4:03

09:50:52 Michael Easton: Overture to an Italianate Comedy State Orchestra of Victoria Brett Kelly Naxos 554368 5:31

09:56:41 George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' Fazil Say, piano Teldec 26202 2:48

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:29 Hazel Scott: Idyll Lara Downes, piano Portrait 592079 2:54

10:03:56 Clarice Assad: A Tale of Living Water Lara Downes, piano Portrait 592079 1:47

10:07:08 Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' Op 32 BBC Scottish Symphony Ilan Volkov BBC 225 10:37

10:19:49 Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 London Symphony Sir Charles Mackerras Mercury 434352 9:17

10:31:46 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 5:30

10:40:29 Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' Op 50 English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 4:04

10:45:32 André Grétry: Céphale et Procris: Tambourin Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 2:43

10:51:04 Franz Schubert: Symphony No. 8 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4793449 24:32

11:17:06 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 665 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:27

11:29:40 Gustav Holst: Second Suite for Military Band Op 28 # 2 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 11:28

11:44:12 Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 11:58

11:57:41 Samuel Scheidt: Galliard Battaglia Canadian Brass Steinway 30008 1:33

12:06:17 Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations Royal Scottish Nat'l Orch Andrew Penny Naxos 553469 12:37

12:21:04 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 10:38

12:33:21 Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor Musicians of the Louvre Marc Minkowski DeutGram 4795448 4:26

12:41:20 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des nations Tempesta di Mare Chandos 805 6:43

12:50:45 Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests Chorus of Berlin German Opera Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli DeutGram 4795448 7:04

13:00:26 Alexander Scriabin: Prelude Op 11 # 12 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 1:29

13:02:34 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau Op 33 # 7 Rustem Hayroudinoff, piano Chandos 10391 1:45

13:06:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 K 73 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 11:48

13:19:57 Carl Friedrich Abel: Symphony Op 7 # 2 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 8:18

13:30:11 Ludwig van Beethoven: Variations on a Theme by Paisiello WoO 70 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:38

13:38:19 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 7:20

13:47:09 Zoltán Kodály: Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 10:55

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: Movement 3 Corrente Jeremy Denk, piano Album: Jeremy Denk J.S. Bach Azica 71262 Music: 4:18

Hannah Lash: Concerto No. 1 "In Pursuit of Flying" for Piano and Orchestra (World premiere) Jeremy Denk, piano; The Saint Paul Chamber Orchestra; Teddy Abrams, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 33:25

Piano Puzzler: This week's contestant is Dan Larkin from Windsor, CA Music: ~7:24

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10, No. 3 Movement 4, Rondo Stephen Kovacevich, piano Album: Beethoven, the complete piano sonatas EMI 62700 Music: 3:54 (excerpt)

Maurice Ravel: Piece en forme de Habanera Peter Sanders, cello; Adrienne Kim, piano Central Vermont Chamber Music Festival, Chandler Center for the Arts, Randolph, VT Music: 2:45

Sergei Prokofiev: Waltz Suite from Cinderella Op. 110 Movement 4 End of the Fairy Tale Scottish National Orchestra; Neeme Jarvi, conductor Album: Prokofiev Chandos 8450 Music: 4:33

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BWV 1048 Daniel Phillips, violin; Danbi Um, violin; Kristin Lee, violin; Richard O’Neill, viola; Mark Holloway, viola; Yura Lee, viola; Nick Canellakis, cello; Efe Baltacigil, cello; Colin Carr, cello; Joseph Conyers, double bass; Kenneth Weiss, harpsichord CMSLC and UGA Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 10:32

Astor Piazzolla: Zum Hector del Curto Quintet The Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 3:23

Astor Piazzolla: Michelangelo 70 Hector del Curto Quintet The Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 4:13

Sergei Prokofiev: Symphony No. 6: Movements 2-3 Los Angeles Philharmonic; Xian Zhang, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: ~24:44

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:52 Louis Moreau Gottschalk: Caprice Americain 'Columbia' Op 34 Leonard Pennario, piano EMI 64668 6:45

16:07:38 Louis Moreau Gottschalk: The Banjo Op 15 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:07

16:13:17 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 431653 11:50

16:26:57 Howard Shore: The Fellowship of the Ring: May It Be Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80664 06:06

16:36:06 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 3:30

16:41:55 Johann David Heinichen: Movements from Concerto Grosso S 213 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 8:29

16:52:28 Florence Price: Memory Mist Lara Downes, piano Portrait 592079 2:37

16:57:08 Leos Janácek: Moravian Dances: Fur Coat Dance Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 3:02

17:04:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Concerto for 2 Pianos K 365 Alexandre Rabinovitch, piano Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Teldec 98407 6:05

17:21:37 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 578 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 3:44

17:28:30 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 3 Op 42 Charles Owen, piano Avie 2240 7:14

17:40:39 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 Emmanuelle Boisvert, violin Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 5:50

17:48:18 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 3: Galop Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 3:08

17:53:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 373 Peter-Lukas Graf, flute English Chamber Orchestra Raymond Leppard Brilliant 93290 6:26

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:37 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 13:04

18:24:22 Camille Saint-Saëns: Scherzo from Piano Quintet Op 14 Cristina Ortiz, piano Fine Arts Quartet Naxos 572904 5:13

18:31:46 Camille Saint-Saëns: Scherzo from Piano Quartet Op 41 Cristina Ortiz, piano Fine Arts Quartet Naxos 572904 6:42

18:39:50 Frederick Delius: Over the Hills and Far Away English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 13:23

18:54:20 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Salut Salon Warner 554295 4:38

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:17 Karl Ditters von Dittersdorf: Symphony Concerto Cologne Capriccio 10280 20:13

19:25:52 Antonín Dvorák: Violin Concerto Op 53 James Ehnes, violin BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10309 30:57

19:57:56 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 8 Op 30 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 2:07

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory: 2018 Bach Festival - Baldwin-Wallace Motet Choir; Baldwin-Wallace Bach Orchestra, Dirk Garner, conductor; Evangelist: Nicholas Phan, tenor; Jesus: Tyler Duncan, baritone; Pilate, Peter: Charles Wesley Evans, baritone

Molly Quinn, soprano; Jay Carter, countertenor; Brian Giebler, tenor

Obbligatists: Andrew Fouts, violin; Alice Cullin-Ellison, violin; Patricia Halverson, viola da gamba; Sean Gabriel, flute; George Pope, flute; Danna Sundet, oboe, English horn; Martin Neubert, oboe

Continuists: Steuart Pincombe, cello; Patricia Halverson, viola da gamba; J. Tracy Mortimore, bass; Kathy Shanklin, bassoon; Nicole Keller, organ; Jason Aquila, harpsichord

Johann Sebastian Bach: Passion According to St. John

22:15 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: compositions by Adolphus Hailstork

23:15 QUIET HOUR with Rob Grier

23:15:15 Richard Strauss: Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by the Fireside' Strasbourg Philharmonic Marc Albrecht PentaTone 310 7:20

23:22:36 Astor Piazzolla: Milonga Prelude 'Flora's Game' Joel Fan, piano Reference 119 6:43

23:29:20 Manuel de Falla: Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039 3:44

23:33:44 Edvard Grieg: Lyric Suite: Nocturne Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 4:08

23:39:05 Robert Schumann: Aria from Piano Sonata No. 1 Op 11 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290 3:17

23:42:23 Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy Op 46 David Oistrakh, violin London Symphony Jascha Horenstein Decca 4785437 8:39

23:51:03 Ola Gjeilo: Phoenix Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 5100 4:15

23:55:51 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' BWV 639 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:22