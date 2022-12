WCLV Program Guide 04-09-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:53 Franz Liszt: Adagio from Fantasy on 'Ad nos, ad salutarem undam' S 259/4 Igor Levit, piano Sony 542445 13:37

00:16:37 Charles-Marie Widor: Suite for Flute & Piano Op 34 Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 15:28

00:33:11 Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:35

00:39:40 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:04

00:49:22 Florence Price: Symphony No. 4 in d Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 31:27

01:24:29 Ernesto Lecuona: Valses fantásticos Kathryn Stott, piano EMI 56803 16:26

01:42:34 Johann David Heinichen: Concerto Grosso S 211 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 7:58

01:52:42 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 5:37

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Heitor Villa-Lobos: String Quartet No. 6: 2. Allegretto Cuarteto Latinoamericano Album: Villa-Lobos: String Quartets, Vol. 1 DORIAN 90205 Music: 4:32

Antonio Vivaldi: Double Concerto for Violin and Oboe in B-flat Major, RV364 Livia Sohn, violin; James Austin Smith, oboe; Geoff Nuttal and Benjamin Beilman, violins; Daniel Phillips, viola; Christopher Costanza, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 8:00

Claude Debussy: Children's Corner Stephen Hough, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 15:44

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 6 for Flute and Bassoon Tara O'Conner, flute; Peter Kolkay, bassoon String Theory at the Hunter, Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 9:15

Carl Maria von Weber: Oberon Overture J. 306 Texas Festival Orchestra; Christian Arming, conductor Round Top Music Festival, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 9:13

Bedrich Smetana: Memories of Bohemia in the form of a Polka Peter Schmalfuss, piano Album: Bedrich Smetana - Works for Piano Thorofon 2005 Music: 4:20

Ludwig van Beethoven: Egmont Overture, Op. 84 IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN Music: 8:34

Jacques Ibert: Three Short Pieces Mimi Stillman, flute; Samuel Nemec, oboe; JJ Koh, clarinet; Catherine Chen, bassoon; Phillip Browne, horn Lake George Music Festival, St James Episcopal Church, Lake George, NY Music: 6:57

Bedrich Smetana: Piano Trio, Op. 15 Eroica Trio: Erika Nickrenz, piano; Sara Parkins, violin; Sara Sant'Ambrogio, cello Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, MA Music: 27:01

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:55 Franz Schubert: Symphony No. 8 Cleveland Orchestra George Szell CBS 42415 23:13

04:27:43 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich DeutGram 4795448 6:46

04:36:53 Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un Teresa Berganza, mezzo London Symphony Claudio Abbado DeutGram 4795448 4:22

04:42:47 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 5:26

04:50:09 Jean Sibelius: Violin Concerto Op 47 Ilya Gringolts, violin Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 2249 32:32

05:25:40 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Suite Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 12:01

05:39:58 Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste Op 44 # 1 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 5:24

05:46:58 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 4:55

05:52:20 Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509 7:03

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:37 Robert Schumann: Novelette No. 6 Op 21 # 6 Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668 4:05

06:13:25 Antonín Dvorák: Prague Waltzes Detroit Symphony Antal Doráti Decca 414370 8:54

06:23:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quartet No. 22 K 589 Dover Quartet Cedille 167 3:44

06:28:09 William Boyce: Symphony No. 4 Op 2 # 4 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:01

06:41:39 Georg Matthias Monn: Symphony in G L'arpa festante Michi Gaigg CPO 999273 10:13

06:53:49 Dave Brubeck: Concordia Yo-Yo Ma, cello Sony 24414 4:25

06:58:44 John Philip Sousa: March 'The National Game' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 3:12

07:08:04 Aaron Copland: Letter from Home Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 6:23

07:16:40 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 215 12:49

07:30:49 Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus Vienna State Opera Chorus Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Decca 4785437 2:36

07:35:30 Fritz Kreisler: Toy Soldier's March James Ehnes, violin Analekta 3159 1:39

07:41:10 George Frideric Handel: Concerto Grosso English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 12:47

07:57:00 Leroy Anderson: The Typewriter Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 1:46

08:07:47 Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 5:05

08:15:09 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 11:52

08:28:17 Marc-André Hamelin: Etude No. 3 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 4:56

08:33:32 Isaac Albéniz: España: Tango Op 165 # 2 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 3:11

08:41:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Quartet No. 2 K 493 Fauré Quartet DeutGram 6609 8:35

08:51:37 Thomas Tomkins: Celebrate Jehovam Quire Cleveland Ross Duffin Quire 2013 5:05

08:58:33 Blonde Redhead: Melody Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 5:03

09:10:32 George Gershwin: An American in Paris Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 17:39

09:41:20 Alphonse Hasselmans: Etude 'La Source' Op 44 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 3:43

09:47:07 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 6:01

09:55:44 Percy Grainger: I'm Seventeen Come Sunday Monteverdi Choir English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Philips 446657 2:55

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:21 Thomas Morley: My Lord of Oxenford's Maske Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132 0:56

10:01:48 William Byrd: Earl of Oxford's March Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:05

10:06:40 Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 12:22

10:20:08 Emmanuel Chabrier: España Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

10:28:15 John Field: Nocturne No. 12 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:34

10:36:37 Philippe Gaubert: Nocturne & Allegro Scherzando William Bennett, flute English Chamber Orchestra Steuart Bedford ASV 652 5:43

10:44:30 Marin Marais: The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' Guildhall Strings RCA 61275 4:41

10:51:20 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 9 Op 70 Boston Symphony Andris Nelsons DeutGram 4795201 26:30

11:20:18 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 Simon Preston, organ English Concert Trevor Pinnock Archiv 413468 13:07

11:36:26 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 Op 54 Lang Lang, piano Sony 511758 12:19

11:50:49 Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: Overture Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 8:29

12:06:33 John Ireland: A London Overture London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 13:34

12:21:21 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 9 S 244/9 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 10:41

12:34:33 Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 4:20

12:41:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 485 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 6:20

12:51:40 Marin Marais: Alcyone: Chaconne Tempesta di Mare Chandos 805 6:24

13:00:56 Manuel Ponce: Prelude in the Baroque style Christopher Parkening, guitar EMI 49406 2:22

13:03:42 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Danse baroque Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 4:05

13:10:26 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 BWV 1041 Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 13:09

13:25:33 Antonín Dvorák: Bagatelle No. 5 Op 47 Gábor Ormai, harmonium Takács Quartet Decca 430077 4:16

13:33:13 Bedrich Smetana: Shakespeare Festival March Slovak Radio Symphony Robert Stankovsky MarcoPolo 223705 6:14

13:42:18 John Field: Piano Sonata No. 1 Op 1 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80290 12:00

13:54:58 William Kroll: Banjo and Fiddle Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 54576 3:10

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Arno Babajanian: Melody and Humoresque: Melody & Vagharshapat Dance Raffi Besalyan, piano Album: The Return Dorian 92187 Music: 4:21

Brad Richter: Lost Miner Brad Richter, guitar Album: American Landscapes for Guitar Blue Griffin 227 Music: 1:06

Michael Nyman: Silver-Fingered Fling Brad Richter, guitar; Carlos Bonell, guitar Eastern Arizona College, Safford, AZ Music: 4:54

Arno Babajanian: Trio for violin, cello and piano in F-sharp minor Andrew Wan, violin; Johannes Moser, cello; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall, Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 23:00

Giovanni Battista Pergolesi: Violin Concerto in B-Flat Major Livia Sohn, violin; Geoff Nuttall, Mark Fewer, Daniel Phillips, Gabriela Diaz, violins; Masumi Rostad, viola; David Ying, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord; Geoff Nuttall, conductor Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Music Festival, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 12:45

Frederic Chopin: Mazurka Op. 6, No. 2 in C-sharp and Mazurka Op. 24 No. 2 in C Major Emanuel Ax, piano Album: Chopin: Scherzos, Mazurkas Sony 44544 Music: 4:22

Claude Debussy: Danse sacrée et danse profane Bridget Kibbey, harp; Erin Keefe, violin; Jorja Fleezanis, violin; Paul Neubauer, viola; Dane Johansen, cello; Scott Pingel, bass Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, CA Music: 8:40

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 1 in D minor, BWV 1052 Emanuel Ax, piano; New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 21:25

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 in e minor, Op. 64: 4. Finale: Andante maestoso Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 12:00

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:33 Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 4 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 5:10

16:06:45 Florence Price: Finale from Symphony No. 1 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 4:41

16:13:56 George Enescu: Roumanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 Detroit Symphony Antal Doráti Decca 4785437 12:23

16:29:04 Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 4:52

16:30:44 Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 4:52

16:37:19 Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 1: Balletto Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 2:50

16:42:27 Franz Liszt: Fugue from Fantasy on 'Ad nos, ad salutarem undam' S 259/4 Igor Levit, piano Sony 542445 8:05

16:52:19 George Gershwin: Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So Gregg Baker, baritone New York Philharmonic Zubin Mehta Teldec 46318 3:02

16:57:19 Paul Schoenfield: Four Souvenirs: Square Dance Caroline Goulding, violin Telarc 80744 2:42

17:04:46 Felix Mendelssohn: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 25 Saleem Ashkar, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 5:54

17:13:10 Giuseppe Verdi: Macbeth: Ballet Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 10:10

17:25:48 John Williams: The Force Awakens: The Jedi Steps & Finale Symphony Orchestra John Williams Disney 21772 8:49

17:39:07 Felix Mendelssohn: Andante from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano Sony 52192 6:14

17:46:59 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 9 Op 30 # 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 2:21

17:52:47 Paul Lincke: Glow Worm Idyll 'Gavotte Pavlova' New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 6:53

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:20 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4785437 15:30

18:26:41 George Gershwin: Tip-Toes: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Vox 3035 4:38

18:34:00 George Gershwin: The Man I Love Sharon Kam, clarinet London Symphony Gregor Bühl Teldec 88482 3:40

18:39:28 Ferruccio Busoni: Fantasia after Bach BV 253 Igor Levit, piano Sony 542445 14:25

18:55:59 George Gershwin: Porgy and Bess: There's a Boat That's Leavin' Soon for New York Brian Stokes Mitchell, bar. San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68931 2:09

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:18 Joseph Haydn: Symphony No. 94 Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 4785437 22:22

19:28:16 Nicolò Paganini: Violin Concerto No. 2 Op 7 Alexander Markov, violin German Radio Philharmonic Marcello Viotti Erato 45788 29:54

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:41 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 9 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528 24:16

20:26:39 Christoph Willibald Gluck: Orfée et Eurydice: Ballet General Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 471582 16:49

20:44:52 Zoltán Kodály: Dances of Marosszék Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 11:35

21:03:02 Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato Op 92 Sviatoslav Richter, piano Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki DeutGram 4796018 15:41

21:20:25 Johann Sebastian Bach: WTC-2: Prelude & Fugue No. 9 BWV 878 Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504 6:37

21:28:40 Alan Hovhaness: Prelude & Quadruple Fugue Op 128 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 6:53

21:38:26 Peter Cornelius: The Barber of Bagdad: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:32

21:49:17 Florence Price: Symphony No. 1 in e Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 37:19

22:28:04 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 Op 13 Peter Takács, piano Cambria 1175 18:10

22:48:01 Antonín Dvorák: Romance Op 11 Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 11:45

23:00 QUIET HOUR

23:02:39 Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains Atlanta Symphony Chorus Women Robert Shaw Telarc 80119 01:53

23:04:33 Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' S 560/7 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 6:15

23:10:48 Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:47

23:15:16 Antonín Dvorák: Lasst mich allein Op 82 # 1 Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 4:11

23:19:28 Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings Alexa Still, flute New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7063 9:14

23:28:41 Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 43 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5530 8:43

23:37:59 Frédéric Chopin: Mazurka No. 36 Op 59 # 1 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 4:01

23:42:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from String Quintet No. 4 K 516 Pinchas Zukerman, violin CBC 5230 8:57

23:50:58 Frederick Delius: Irmelin Prelude Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:10

23:56:47 Yuzo Toyama: Yugen: Dance of Celestials Per Flemström, flute Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 2:46