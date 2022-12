WCLV Program Guide 04-04-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:14 Gabriel Fauré: Adagio from Piano Quartet No. 2 Op 45 Emanuel Ax, piano Sony 48066 11:24

00:13:45 César Franck: Prelude, Chorale and Fugue Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 18:19

00:32:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Canadian Brass Steinway 30008 2:50

00:37:12 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 YL Male Voice Choir Minnesota Orchestra Osmo Vänskä Bis 9048 8:19

00:46:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 39 K 543 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 28:26

01:19:22 Johannes Brahms: Four Piano Pieces Op 119 Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 13:38

01:34:19 Avner Dorman: Concerto Grosso Arnaud Sussmann, violin Metropolis Ensemble Andrew Cyr Naxos 559620 14:13

01:49:25 Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 4:31

01:55:38 Max Reger: At Play in the Waves Op 128 # 2 Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Chandos 8794 3:58

02:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Robert Schumann: Symphony No. 3 in E flat major, Op. 97: Movement 3 Nicht Schnell Leipzig Gewandhaus Orchestra; Riccardo Chailly, conductor Album: Schumann the Complete Symphonies, Mahler Edition Decca 4780037 Music: 4:27

Johann Sebastian Bach: Sonata in E minor Avi Avital, mandolin; Kenneth Weiss, harpsichord UGA Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 12:49

Piano Puzzler (arr. Bruce Adolphe): This week's contestant is Wiley Newbold from Morgantown, WV Music: ~9:37

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 "Sweet Remembrance" Op. 19b No. 1 Andante con moto Itzhak Perlman, violin; Samuel Sanders, piano Album: Bits and Pieces EMI 54882 Music: 2:43

Robert Schumann: Quartet for Strings in F major, Op. 41, No. 2 (String Quartet No. 2) Schumann Quartet Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 20:43

Erich Korngold: Caprice fantastique (Wichtelmannchen) Sonja van Beek, violin; Andreas Frolich, piano Album: Korngold; Complete Works for Violin and Piano CPO 999709-2 Music: 4:37

Walter Piston: Symphony No. 7 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 21:41

Erich Korngold: Much Ado About Nothing Suite, Op 11 Danbi Um, violin; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Rosarian Academy, West Palm Beach, FL Music: 13:03

Frederic Chopin: Scherzo No. 3 in C-sharp Minor, Op. 39 Anna Han, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC Music: 7:41

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:33 Ernest Chausson: Poème Op 25 Julia Fischer, violin Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Decca 15535 16:02

04:18:33 Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 6 European Baroque Soloists Denon 9613 8:38

04:30:16 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Tambourins Les Délices Délices 2013 1:56

04:33:52 Samuel Barber: Agnus Dei Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 6:04

04:41:34 Johannes Brahms: Clarinet Quintet Op 115 Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 39:46

05:25:39 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 10:16

05:37:26 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 10:35

05:48:14 Fritz Kreisler: Syncopation Caroline Goulding, violin Telarc 80744 1:44

05:50:29 Muzio Clementi: Overture No. 2 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 8:38

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:45 Johannes Brahms: Two Waltzes Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 2:48

06:10:54 Claude Debussy: Petite Suite: Menuet National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 2:52

06:16:49 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 8:14

06:27:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Quartet No. 1 K 478 Fauré Quartet DeutGram 6609 7:37

06:41:25 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:00

06:55:44 Ralph Vaughan Williams: March 'Sea Songs' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:57

07:04:08 Carl Reinecke: Allegro from Flute Concerto Op 283 Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 7:01

07:13:10 Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' Op 32 BBC Scottish Symphony Ilan Volkov BBC 225 10:37

07:25:16 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 13 Op 116 Charles Owen, piano Avie 2240 3:50

07:31:29 Frank Loesser: Guys and Dolls: Medley Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 6:40

07:43:46 Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 11:32

07:56:56 Gabriela Lena Frank: Three Latin American Dances: The Mestizo Utah Symphony Keith Lockhart Reference 105 3:07

08:07:59 Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Fête polonaise Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:52

08:16:56 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 Julian Sommerhalder, trumpet Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 11:05

08:29:04 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World London Philharmonic Choir London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54054 5:09

08:39:46 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 12:57

08:54:07 John Williams: Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March Boston Pops John Williams Philips 420178 5:26

09:03:32 Ernest Chausson: Poème Op 25 Julia Fischer, violin Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Decca 15535 16:02

09:21:05 Leonard Bernstein: Candide: Overture Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 27991 04:15

09:28:43 Elmer Bernstein: The Ten Commandments: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 7:45

09:38:39 Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 5:50

09:47:09 Franz Liszt: Liebestod from Wagner's 'Tristan und Isolde' S 447 Igor Levit, piano Sony 542445 7:36

09:56:09 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 3:16

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:06 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 7 Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 2:08

10:02:45 Johannes Brahms: Two Waltzes Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 2:48

10:07:46 Ferruccio Busoni: Fantasia after Bach BV 253 Igor Levit, piano Sony 542445 14:25

10:24:22 Ferruccio Busoni: Duettino Concertante after Mozart Greg Anderson, piano Steinway 30022 6:54

10:33:01 Franz Schubert: Rosamunde: Shepherds' Chorus D 797 Vienna State Opera Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 4:04

10:39:59 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Hunters' Chorus Leipzig Radio Choir Dresden State Orchestra Carlos Kleiber DeutGram 4796018 2:28

10:44:35 Johann Christian Bach: La clemenza di Scipione: Overture Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 4:11

10:50:02 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Janine Jansen, violin Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 7260 23:29

11:16:14 Maurice Ravel: Rapsodie espagnole Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 15:16

11:34:06 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 Katia Labèque, piano Philips 426264 8:13

11:44:21 Samuel Wesley: Symphony No. 4 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 13:11

12:06:22 John Rutter: Suite for Strings Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 12:21

12:21:00 Gustav Holst: Two Songs without Words Op 22 City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9270 8:12

12:30:53 Vladimir Horowitz: Carmen Variations Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:32

12:37:45 Isaac Albéniz: Iberia: Triana Yuja Wang, piano DeutGram 16606 5:17

12:45:32 Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Overture New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 11:00

12:59:46 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Intermezzo Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 1:25

13:01:36 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 # 6 Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:51

13:06:57 Jules Massenet: Suite No. 4 'Picturesque Scenes' New Zealand Symphony Jean-Yves Ossonce Naxos 553125 15:19

13:24:03 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Danse villageoise Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:40

13:29:56 Padre Antonio Soler: Sonata No. 9 Martina Filjak, piano Naxos 572515 4:55

13:38:41 Michael Haydn: Symphony No. 32 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 8:09

13:48:28 Samuel Barber: Overture to 'The School for Scandal' Op 5 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 8958 8:54

13:58:23 Robert Schumann: Carnaval: Préambule Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 2:30

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Leonard Bernstein: Prelude, Fugue and Riffs Movement 3 Riffs Peter Schmidl, clarinet; Vienna Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor Album: Bernstein: The Best of All Possible Worlds DG 11878 Music: 4:29

Joseph Haydn: Piano Concerto in D Major Hob. XVIII, No. 11 Rudolf Buchbinder, piano; Vienna Philharmonic; Rudolf Buchbinder, conductor Musikverein, Golden Hall, Vienna, Austria Music: 20:19

Dana Wilson: A Thousand Whirling Dreams STRATA: James Stern, violin; Nathan Williams, clarinet; Audrey Andrist, piano The Ulster Chamber Music Series, Church of the Holy Cross, Kingston, NY Music: 11:37

Joan Tower: Copperwave for Brass Quintet Tim McCarthy, trumpet; Chris Boulais, trumpet; Cort Roberts; horn; Jacob Musquiz, trombone; Justin Bain, bass trombone Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 10:33

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture from Cosi fan tutte Berlin Philharmonic; Daniel Barenboim, conductor Album: Mozart: Cosi Fan Tutte – Highlights Erato 94821 Music: 4:33

Hildegard von Bingen (arr. Marianne Pfau): Three Antiphons Arnaud Sussman, violin; Yura Lee, violin; Susan Gulkis Assadi, viola; Bion Tsang, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 13:15

Samuel Barber: Concerto for Violin and Orchestra, Op.14 Paul Huang, violin; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 22:58

Wolfgang Amadeus Mozart: Magic Flute Overture Canadian Brass Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 5:52

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:33 Elmer Bernstein: The Ten Commandments: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 7:45

16:08:57 Elmer Bernstein: National Geographic: Theme United Kingdom Symphony Harry Rabinowitz RCA 60470 2:17

16:13:44 Franz Danzi: Fantasy on Mozart's 'La ci darem la mano' Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 10:02

16:26:19 Elmer Bernstein: Hawaii: Theme Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 4:59

16:34:27 Johann Sebastian Bach: Gloria in excelsis Deo from Mass in b BWV 232 The Sixteen Choir & Orch Harry Christophers Collins 70322 5:56

16:42:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 21 K 467 Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Sony 538244 7:22

16:52:14 Alice Hawthorne: Listen to the Mocking Bird Anonymous 4 Harm Mundi 807549 3:07

16:57:16 Benjamin Britten: Boisterous Bourrée from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 3:22

17:04:17 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 S 244/6 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:18

17:19:32 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod Op 36 Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 3:42

17:25:34 Felix Mendelssohn: Allegro from Symphony No. 4 Op 90 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902228 10:25

17:39:58 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Concerto No. 23 K 488 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 13276 6:46

17:48:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet K 355 András Schiff, piano Decca 421369 2:37

17:53:05 Hector Berlioz: Harold in Italy: Serenade Op 16 Nobuko Imai, viola London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 6:34

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:38 Joseph Haydn: Symphony No. 63 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337 20:33

18:31:28 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 5:35

18:39:16 Franz Liszt: Two Concert Etudes: Gnomenreigen S 145/2 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 2:49

18:43:27 George Frideric Handel: Selections from 'Terpsichore' Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 8:17

18:53:11 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 8 S 139/8 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 4:54

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:40 Carl Stamitz: Clarinet Concerto No. 7 Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 20:16

19:25:12 Franz Schubert: Symphony No. 6 Royal Northern Sinfonia Thomas Zehetmair Avie 2224 31:44

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:49 Ernest Chausson: Poème Op 25 Julia Fischer, violin Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Decca 15535 16:02

20:18:02 Robert Schumann: Konzertstück Op 86 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 18:18

20:37:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 10 K 330 Lars Vogt, piano EMI 36080 18:05

20:56:45 E. J. Moeran: Serenade in G: Air Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 2:43

21:03:23 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 16:50

21:22:21 Mikhail Glinka: Kamarinskaya Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 6:02

21:29:53 Nikolai Rimsky-Korsakov: Dubinushka Op 62 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 3:44

21:36:56 Jean-Marie Leclair: Violin Concerto Op 10 # 1 Monica Huggett, violin Arion Baroque Orchestra Monica Huggett Atma 2143 12:35

21:51:38 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 Op 92 Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 718 39:52

22:32:24 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797208 15:03

22:50:26 Sergei Prokofiev: Two Pushkin Waltzes Op 120 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553624 7:59

23:00 QUIET HOUR

23:01:38 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Peter Takács, piano Cambria 1175 5:11

23:06:50 Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 Op 30 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 559701 7:22

23:14:13 Antonín Dvorák: Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85 # 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9309 5:50

23:21:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 24 K 491 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 13276 8:03

23:29:16 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Greg Anderson, piano Steinway 30006 6:41

23:35:58 Aaron Copland: Rodeo: Corral Nocturne San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 3:53

23:40:44 Ennio Morricone: Casualties of War: Elegy for Brown Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 3:39

23:44:23 Grace Williams: Calm Sea in Summer English Chamber Orchestra David Atherton Lyrita 323 6:09

23:50:33 Frédéric Chopin: Prelude No. 25 Op 45 Martha Argerich, piano DeutGram 4796018 4:02

23:55:26 Jascha Heifetz: Contemplation after Brahms Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 3:15