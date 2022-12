WCLV Program Guide 12-31-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University Chamber Orchestra, Victor Liva, conductor - in concert at Drinko Hall 11/29/2018

Johann Sebastian Bach: Concerto for Two Violins in d BWV 1043--Abigail McLaughlin, violin; Luis Salazar Avilla, violin

Davison Yon: Legionnaire for String Orchestra

Anton Arensky: Variations on a Theme by Tchaikovsky Op 35--Shawn Lopez, conductor

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3--Malik Khalfani, conductor

01:06:17 Antonín Dvorák: Serenade for Strings Op 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 29:01

01:36:41 Antonín Dvorák: Serenade for Winds Op 44 Members of Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung DeutGram 471613 22:54

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Tomas Breton La Dolores: Pasacale y Gran Jota Banda Municipal de Música de Málaga Antonio Sánchez Pérez CGC Producciones CTCD2301

02:14:55 Traditional Dos germans Cobla Cuitat de Girona DiscMedi S.A. DM 324 02

02:17:45 Traditional El rossinyol enamorat Cobla Cuitat de Girona DiscMedi S.A. DM 324 02

02:22:48 Juventino Rosas Over the Waves, waltz (Sobre las Olas) Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 93224

02:31:02 Johann Strauss, Jr. The Blue Danube, Waltz Vienna Philharmonic (New Year's Concert 2009) Daniel Barenboim Decca 001256902

02:41:34 Tomás de Torrejón y Velasco La Púrpura de la rosa (selections) The Harp Consort Andrew Lawrence-King DHM 05452 7735

03:00:50 Francisco Asenjo Barbieri Como nacî en la calle de la Paloma Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid Miguel Roa Deutsche Grammophon 0028947639

03:03:55 Federico Moreno Torroba Es el piropo, piropo madrileño Plácido Domingo Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid Miguel Roa Deutsche Grammophon 0028947639

03:07:00 Pablo Sorazábal Don Manolito: Viva Madrid Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid Miguel Roa Deutsche Grammophon 0028947639

03:11:35 Felix Pérez Cardozo Llegada Marcelo Rojas, harp; Alfredo Gryciuk, guitar; Ariel Burgos, bass Smithsonian Folkways Reco SFW 405-48

03:15:15 Prudencio Giménez Caturí Abente polca paraguaya Marcelo Rojas, harp; Alfredo Gryciuk, guitar; Ariel Burgos, bass Smithsonian Folkways Reco SFW 405-48

03:19:04 Isaac Albéniz Suite Espagnola: Seguidillas Lucero Tena, castenets Quartet de Barcelona José María Franco Gil EMI Classics CMS 7 6458

03:22:04 Amadeo Vives Doña Francisquita: Fandango Lucero Tena, castenets Quartet de Barcelona José María Franco Gil EMI Classics CMS 7 6458

03:27:17 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F, Op. 96, "American" Quartet de Barcelona Anacrusi AC020

03:52:11 Ernesto Lecuona "Siboney" Juan Diego Flórez, tenor Fort Worth Symphony Orchestra Miguel Harth-Bedoya Decca 000629502

03:56:11 Mozart Camargo Guarnieri Brazilian Dance (Dansa Brasileira) Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Maximiano Valdés Sono Luminus 90227

03:58:55 Carlos López Buchardo: Bailecito Mirian Conti, piano Steinway 30010 1:15

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:32 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 549176 32:51

04:37:14 Sir Edward Elgar: Overture 'In the South' Op 50 BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 74888 21:52

05:00:49 Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 21:33

05:25:49 Zoltán Kodály: Háry János: Suite Op 35a Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 218 23:13

05:50:01 Nikolai Rimsky-Korsakov: May Night: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 8:21

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:58 Vladimir Horowitz: Carmen Variations Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:32

06:12:26 Franz Schubert: Scherzo from String Quintet D 956 Gary Hoffman, cello Cypress String Quartet Avie 2307 10:42

06:23:55 Domenico Scarlatti: Sonata Kk 127 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 5:24

06:30:52 Antonín Dvorák: Rusalka: Polonaise Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 4:29

06:42:10 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars RV 532 Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 11:13

06:55:23 Claude Debussy: Petite Suite: En bateau National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:45

06:59:24 John Philip Sousa: March 'Ancient and Honorable Artillery Company' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:17

07:05:34 Emmanuel Chabrier: España Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

07:13:29 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 5 Op 64 Leningrad Philharmonic Evgeny Mravinsky DeutGram 4793449 11:06

07:26:11 Traditional: The Devil's Reel Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8723 2:42

07:29:37 Leonard Bernstein: On The Town: Some Other Time Lara Downes, piano Sony 84284011251 3:25

07:39:11 Maurice Ravel: La valse Vassily Primakov, piano LP Classic 1004 11:13

07:52:53 David Raksin: Laura: Theme Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne 7792 4:05

07:57:22 Anonymous: Two Renaissance Lute Pieces Christopher Parkening, guitar EMI 54853 1:50

08:07:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Divertimento for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 5:42

08:14:55 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 10:39

08:27:38 Silvestre Revueltas: Sensemayá Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 6:29

08:40:42 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 12:32

08:55:34 Leonard Bernstein: On the Waterfront: Love Theme Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 432109 3:44

09:02:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 K 200 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 18:11

09:26:03 John Williams: Superman: March Boston Pops John Williams Philips 420178 4:24

09:32:59 Jules Massenet: Cendrillon: March of the Princesses Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Capriccio 10569 4:23

09:38:22 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Arturo Benedetti Michelangeli, piano Vienna Symphony Carlo Maria Giulini DeutGram 4796018 8:51

09:48:47 Traditional: The Old Year Now Away is Fled Sandra Simon, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2041 3:16

09:52:37 Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 6:25

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:01 Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Moresca Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 2:14

10:03:59 Adriano Banchieri: Concerto No. 1 for Brass Empire Brass Telarc 80204 1:31

10:06:40 Zdenek Fibich: The Tempest Op 46 Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 11:37

10:18:54 Antonín Dvorák: King and Charcoal Burner: Overture Czecho-Slovak State Phil Robert Stankovsky MarcoPolo 223272 9:05

10:29:13 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 5:13

10:36:05 Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363 8:45

10:49:01 Claude Debussy: String Quartet Op 10 Cleveland Quartet Telarc 80111 25:00

11:15:11 Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins BWV 1043 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 14:13

11:31:17 Robert Schumann: Overture to Byron's 'Manfred' Op 115 Cleveland Orchestra George Szell Sony 62349 11:03

11:44:26 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 9:42

11:55:10 Erik Satie: Je te veux Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 5:09

12:07:24 Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 3 Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam MarcoPolo 223503 8:52

12:17:52 Darius Milhaud: La Cheminée du roi René Op 205 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 12:19

12:31:06 Sergei Rachmaninoff: Slava Op 11 # 6 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 5:03

12:39:57 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 7:01

12:51:16 Michael Haydn: Symphony No. 32 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 8:09

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:34 E. J. Moeran: Symphony Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8577 46:27

13:50:46 John Ireland: Epic March London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 9:07

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Nico Muhly: It's About Time Samuel Z. Solomon, percussion Mix One Studios, Boston, MA Music: ~4:05

Artie Shaw: Concerto for Clarinet John Bruce Yeh, clarinet; DePaul University Wind Ensemble; Dr. Donald DeRoche, conductor Album: John Bruce Yeh: Ebony Concerto Reference 55 Music: 7:35

Gustav Mahler: Symphony No. 5 Movement 4 Adagietto Berlin Philharmonic; Claudio Abbado, conductor Album: Mahler: Symphony No. 5 DG 437789 Music: 8:51

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 10 "Gran Partita" (excerpts) Academy of St Martin in the Fields; Neville Marriner, conductor Album: Mozart: Serenade K 361 "Gran Partita" Philips 412726 Music: ~10:00

Lyun Joon Kim / Roxanna Panufnik: Korean Elegy Han-Na Chang, cello; Philharmonia Orchestra; Leonard Slatkin, conductor Album: The Swan: Classic Works for Cello and Orchestra EMI 57052 Music: 4:23

Pat Metheny: Letter From Home Los Angeles Guitar Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 3:13

Carlos Rafael Rivera: Cumba-quin Los Angeles Guitar Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:18

Frederic Chopin: Mazurka No. 36 in A minor, Op. 59/1 Simon Trpceski, piano Ludwig van Beethoven Easter Festival, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland Music: 5:07

Gustav Mahler: Symphony No. 4: Movements 3-4 Camilla Tilling, soprano; National Polish Radio Symphony Orchestra, Katowice; Leonard Slatkin, conductor Ludwig van Beethoven Easter Festival, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland Music: 28:55

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:13 Sir Arthur Sullivan: The Pirates of Penzance: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:07

16:07:28 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: With catlike tread Nicholas Folwell, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:37

16:15:04 E. J. Moeran: Second Rhapsody Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8639 12:53

16:27:30 Richard Robbins: Howard's End: Return to Howard's End & End credits Martin Jones, piano Symphony Orchestra Harry Rabinowitz Angel/EMI 28956 7:32

16:41:44 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Polka Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 1:50

16:45:27 Johann Strauss Jr: Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444 Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:06

16:55:34 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: A Modern Major General Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:49

17:03:41 Silvestre Revueltas: Sensemayá Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 6:33

17:12:47 Ferruccio Busoni: Tanzwalzer Op 53 Orch de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 11:54

17:26:30 Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' Op 191 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 6:53

17:38:14 Ola Gjeilo: Serenity Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 5100 5:11

17:44:48 Ola Gjeilo: Prelude Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 5100 2:54

17:49:47 Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo Op 34 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 6:20

17:58:04 Robert Schumann: Carnaval: Chopin Op 9 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 1:30

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:43 Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Orch de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 12:02

18:23:06 Robert Burns: Auld Lang Syne Variations Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290 4:02

18:29:07 Traditional: The Old Year Now Away is Fled Sandra Simon, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2041 3:16

18:33:21 George Gershwin: Rhapsody in Blue Ivan Davis, piano Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:54

18:50:43 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:04

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:16 Franz Schubert: Symphony No. 1 Royal Concertgebouw Orchestra Nikolaus Harnoncourt Teldec 91184 27:46

19:32:15 E. J. Moeran: Sinfonietta Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 64721 24:38

19:58:14 Jean-Philippe Rameau: Platée: Airs Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Conifer 51313 1:56

20:00 SPECIAL: New Year’s Gala - The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor,

Johann Strauss Jr.: Die Fledermaus: Overture

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 in C K 200

Johann Strauss Jr.: Emperor Waltz Op 437

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales

Franz Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat D 485

Johann Strauss Jr.: Express Polka Op 311

Johann Strauss Jr.: Tales from the Vienna Woods Op 325

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a

Franz von Suppé: Light Cavalry Overture

Johann Strauss Jr.: Artist’s Life Waltz

Johann Strauss Jr.: Annen Polka

Johannes Brahms: Academic Festival Overture

Johann Strauss Jr.: Par Force Polka

Johann Strauss Jr.: Figaro Polka

Johann Strauss Jr.: Waltz ‘Be Embraced, You Millions!’

Johann Strauss Jr.: The First Day of Happiness (Quadrille)

Johann Strauss Jr.: Thunder and Lightning Polka

22:57:53 Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd Simon Trpceski, piano EMI 272 2:11

23:00 WCLV NEW YEAR’S EVE

23:01:48 Traditional: Auld Lang Syne Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029 1:56

23:03:44 Franz Waxman: Auld Lang Syne Variations Louis Lortie, piano Nonesuch 79657 12:44

23:16:19 Benjamin Britten: A New Year Carol St. Paul's Cathedral Choir Andrew Carwood Decca 4789225 2:17

23:19:37 John Philip Sousa: March 'Ancient and Honorable Artillery Company' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:17

23:21:55 Victor Herbert: Festival March Cincinnati Pops Erich Kunzel Vox 3035 6:51

23:29:47 Gerald Finzi: Nocturne 'New Year Music' Op 7 Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 64721 11:51

23:41:39 John Rutter: New Year Cambridge Singers Royal Philharmonic John Rutter Collegium 133 4:17

23:45:56 Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 5:35

23:51:32 Traditional: The Old Year Now Away is Fled Sandra Simon, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2041 3:16

23:55:29 Traditional: Auld Lang Syne Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029 1:56

23:57:45 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: March of the Priests Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 2:21