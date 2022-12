WCLV Program Guide 10-08-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire Plays Mozart & Haydn

Mozart: Selections from The Magic Flute (Oberlin performance March 2012)

Mozart Contradances (St Paul performance April 2003)

Haydn Overture to L'Isola disabitata (Oberlin performance April 2013)

Mozart Symphony No. 40 (St Paul performance April 2008)

Mozart (arr Sorrell) Ballet Music (St. Paul performance April 2008)

Mozart Parto from Lucio Silla with Amanda Forsythe (St. Paul performance April 2008)

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Isaac Albéniz: El Puerto, from Iberia Lang Lang, piano

Ernesto Lecuona: Canto del Guajiro Thomas Tirino, piano

Manuel Ponce: Estrellita Jorge Federico Osorio, piano

Peter Tchaikovsky: Hamlet, Fantasy Overture, Op. 67 Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel

Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain Martha Argerich, piano Orchestre de Paris Daniel Barenboim

Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 3 in F, Op. 70 Angel Romero, guitar English Chamber Orchestra Raymond Leppard

Carlos Chávez: Symphony No. 4, "Sinfonía Romántica" Mexico City Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz

Anatol Liadov: Russian Dance Andrés Díaz, cello; Samuel Sanders, piano

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 (1806)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite (1945)

George Frideric Handel: Water Music Suites Nos. 1-3 (1717)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (1887)

Sir Edward Elgar: Queen Mary's Lute Song (1889)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938)

Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 3 (1815)

Sir Arthur Sullivan: Iolanthe: Overture (1882)

Franz Schubert: Impromptu No. 6 (1828)

Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 'Dawn' (1944)

W. Paris Chambers: March 'Chicago Tribune' (1892)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance (1876)

Richard Wagner: Christopher Columbus: Overture (1835)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 23 (1786)

Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Overture (1880)

Antonio Vivaldi: Largo from Concerto for 2 Cellos (1720)

Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' (1968)

Peter Tchaikovsky: Finale from Serenade for Strings (1880)

Louise Farrenc: Overture No. 2 (1834)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 (1740)

Jerry Goldsmith: Star Trek: The New Enterprise (1979)

Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' (1827)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

H. Balfour Gardiner: Shepherd Fennel's Dance (1911)

Orlando Gibbons: Lord Salisbury's Pavane & Galliard (c.1610)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 2: Polka (1951)

Sergei Prokofiev: Summer Night Suite: Minuet (1950)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 (1842)

Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 1 (1827)

George Frideric Handel: Semele: Where'er you walk (1744)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

Wolfgang Amadeus Mozart: Quintet for Piano & Winds (1784)

Miklós Rózsa: Hungarian Sketch No. 3 'Danza' (1939)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux (1876)

Giacomo Meyerbeer: Les Huguenots: Overture & Suite (1836)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 15 'For Beginners' (1788)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 104 'London' (1795)

Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits: Ballad (1956)

Paul Creston: Choreografic Suite: Cantilena (1965)

Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils (1905)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Alexander Glazunov: Raymonda: Suite (1898)

Gabriel Pierné: Ramuntcho: Suite No. 2 (1910)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Miroirs: Movement 1 Noctuelles - Jean-Yves Thibaudet, piano

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No.3 Fabio Bidini, piano; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Ernst von Dohnányi: Serenade in C major, Op. 10 New York Principals The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL

Maurice Ravel: Jeux d'eau Bertrand Chamayou, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Johann Sebastian Bach: Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: Movement 3 Corrente Jeremy Denk, piano

Jennifer Higdon: Autumn Music Marcia Kamper, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Anton Rist, clarinet; Conrad Cornelison, bassoon; Jeffrey Fair, horn Festival Mozaic, United Methodist Church, San Luis Obispo, CA

Donald Lambert: Pilgrim's Chorus, after Wagner's opera 'Tannhäuser' (encore) Jeremy Denk, piano Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN

Anton Bruckner: Symphony No. 4, Romantic: Movement 3, 4 Cincinnati Symphony Orchestra; Marek Janowski, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Heinrich Schütz: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (1648)

Joseph Haydn: The Creation: The Heavens Are Telling the Glory of God (1798)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 (1821)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 51 (1791)

Jacques Offenbach: La belle Hélène: Overture (1864)

Maurice Ravel: Waltz 'in the style of Borodin' (1913)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 'Heroic' (1842)

Hershy Kay: Cakewalk: Three Dances (1951)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

Amy Beach: Dreaming (1892)

Amy Beach: Autumn Song (1904)

Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)

18:00 DINNER CLASSICS

Antonín Dvorák: Hussite Overture (1883)

David Fraser: Lord Lovat's Lament (1780)

Sir Edward Elgar: Queen Mary's Lute Song (1889)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne (1720)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Antonín Dvorák: Czech Suite (1879)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Concerto No. 6 (1828)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Sergei Rachmaninoff: Caprice bohémien (1894)

Carlos Baguer: Symphony No. 16 (c.1800)

Francis Poulenc: Piano Concerto (1949)

Robert Schumann: Overture to Byron's 'Manfred' (1849)

Camille Saint-Saëns: Omphale's Spinning Wheel (1872)

Franz Liszt: Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade' (1838)

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)

Antonín Dvorák: Symphony No. 7 (1885)

Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 6 (c.1730)

Carl Nielsen: Helios Overture (1903)

23:00 QUIET HOUR

Sir Edward Elgar: A Child Asleep (1909)

Claude Debussy: La plus que lente (1910)

Karl-Birger Blomdahl: Adagio from 'The Wakeful Night' (1945)

Claude Debussy: Images, Book 2: Et la lune descend sur le temple qui fut (1907)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 22 (1785)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha (1930)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 (1831)

Victor Herbert: Andante from Cello Concerto No. 2 (1894)

Antonín Dvorák: Cypress No. 3 (1887)