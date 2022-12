WCLV Program Guide 10-02-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Georg Phillip Telemann: Tafelmusik: Quartetto in D Minor, TWV 43:d1: Movement 4 Allegro Musica Amphion; Pieter-Jan Belder, conductor

Georg Philipp Telemann: Concerto in D Major for Four Violins, TWV 40:202 Daniel Phillips, violin; Danbi Um, violin; Yura Lee, violin; Arnaud Sussmann, violin CMSLC at the University of Georgia, Performing Arts Center, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 5 in C minor, Op. 10, No. 1 Jonathan Biss, piano The Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO

Camille Saint-Saens: Cello Concerto No. 1 in A minor, Op. 33 Sol Gabetta, cello; Houston Symphony; John Storgards, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX

Robert Burns: Ae Fond Kiss Nicola Benedetti, violin; BBC Scottish Symphony Orchestra; Rory Macdonald, conductor

Leonard Bernstein: Symphonic Suite from On the Waterfront Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN

Johannes Brahms (arr Arnold Schoenberg): Piano Quartet No. 1 in G minor, Op. 25: Movements 3-4 Aspen Festival Orchestra; Miguel Harth-Bedoya, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO

Johann Sebastian Bach: Partita No. 3 in E Major Movement 1 Preludio Nicola Benedetti, violin Schubert Club of Minnesota, Meyerson Symphony Center, Dallas, TX

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Suite (1876)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 93 (1791)

Antonín Dvorák: String Quintet No. 3 'American' (1893)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 'Pastoral' (1801)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 (1784)

Franz Schubert: String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures (1927)

Sir Edward Elgar: A Child Asleep (1909)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Idylle (1881)

George Butterworth: Rhapsody 'A Shropshire Lad' (1913)

Johann Sebastian Bach: Easter Oratorio: Sinfonia (1736)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 7 'Vito' (1878)

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

Jean Sibelius: Processional (1938)

Henry Fillmore: March 'Men of Ohio' (1921)

George R. Poulton: Aura Lee (1861)

John Dowland: Time Stands Still (1603)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Howard Hanson: Slumber Song (1915)

Jean Sibelius: Berceuse (1917)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 (1772)

Antonio Vivaldi: Cello Concerto (1720)

Constant Lambert: Bacchanale from 'Horoscope" Suite (1937)

Sir William Walton: Scherzo from Viola Concerto (1929)

Franz Schreker: Chamber Symphony (1917)

Franz Joseph Haydn: Trio for 2 Flutes & Bassoon 'London Trio No. 1' (1794)

Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Dream Pantomime (1893)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 (1710)

Johann Strauss Jr: Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music (1871)

Carl Michael Ziehrer: Waltz 'Citizens of Vienna' (1890)

Ottorino Respighi: The Birds: The Dove (1927)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Sarabande (1953)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Kalender Prince (1888)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 24 (1786)

Michael Haydn: Symphony No. 41 (1789)

Luigi Boccherini: Symphony No. 1 (1775)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Intermezzo in B minor, No. 1, Op. 119, No. 1 Joyce Yang, piano Macalester College, Janet Wallace Fine Arts Center, St. Paul, MN

Heitor Villa-Lobos: Ciranda das sete notas Jack Penna, bassoon Spoleto Festival USA Orchestra Norman Huynh, conductor Spoleto Festival USA, St Matthew's Lutheran Church, Charleston, SC

Johannes Brahms: String Quintet No. 1 in F Major, op. 88 Sean Lee, violin; Arnaud Sussmann, violin; Paul Neubauer, viola; Matthew Lipman, viola; Nicholas Canellakis, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Angélica Negrón: Tres Insultos Para Dos Violines (3 Insults for 2 Violins) Mioi Takeda & Lynn Bechtold, violins

Nikolai Rimsky-Korsakov: Serenade, Op. 37 Steven Isserlis, cello Chamber Orchestra of Europe

John Williams: Concerto for Tuba and Orchestra Alan Baer, tuba New York Philharmonic David Robertson, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

Nicolai Rimsky-Korsakov: A Scheherazade Fantasy Arranger: Brandon Ridenour Brandon Ridenour, trumpet; Cory Smythe, piano Beaches Fine Arts Series, St. Paul's By The Sea Church, Jacksonville, Florida

Vilem Tausky: Coventry-Meditation for String Orchestra River Oaks Chamber Orchestra David Danzmayr, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the DIvine Church, Houston, TX

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Ludwig van Beethoven: Minuet from Symphony No. 8 (1812)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Minuet (1936)

Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue (1707)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 'Military' (1839)

Lou Harrison: Suite for Symphonic Strings: Estampie (1961)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 (1779)

Richard Adler & Jerry Ross: The Pajama Game: Hernando's Hideaway (1954)

Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture (1812)

Antonín Dvorák: Finale from Piano Concerto (1876)

Julius Fucik: Little Ballerinas Waltz (1909)

Donald Fraser: Epilogue for Strings (2017)

Ernö Dohnányi: Rondo from Serenade for Strings (1902)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo (1781)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 (1869)

Gerónimo Giménez: El baile de Luis Alonso: Intermezzo (1896)

Jules Massenet: Suite No. 4 'Picturesque Scenes' (1874)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme (1876)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 (1812)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 19 (1772)

Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870)

Carl Reinecke: Flute Concerto (1908)

Ludwig van Beethoven: Sextet for 2 Horns & Strings b (1795)

Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)

Arthur Honegger: Pacific 231 (1923)

George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Noël (1904)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 11 (1823)

William Alwyn: Autumn Legend (1954)

Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938)

23:00 QUIET HOUR

Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 3: Italiana (1931)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 5 (1903)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Flute Concerto No. 1 (1778)

Henryk Wieniawski: Légende (1859)

César Franck: Allegretto from Symphony (1888)

Francisco Tárrega (Span. 1852-1909): La´grima (1881)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Trio (1797)

Manuel de Falla: Seven Spanish Popular Songs: Asturiana (1914)