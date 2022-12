WCLV Program Guide 09-13-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-flat Movement 3. Allegro Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard, conductor

Wynton Marsalis: At the Octoroon Balls, String Quartet No. 1 (excerpts) Maureen Nelson, violin; Kayla Moffett, violin; Maiya Papach, viola; Sarah Lewis, cello Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, Minnesota

Piano Puzzler Contestant: Marc Loudon from New Orleans, Louisiana

Hector Berlioz: Symphonie fantastique, op. 14 (excerpts) Prague Radio Symphony Orchestra Ondrej Lenard, conductor Rudolfinum, Dvorak Hall, Prague

Edward Elgar: Sospiri BBC Symphony Orchestra Andrew Davis, conductor Album: Edward Elgar: The Music Makers/Short Pieces

Edward Elgar: Cello Concerto in E minor, Op. 85 Movement 4. Allegro, ma non troppo Santiago Canon-Valencia, cello Sphinx Symphony Orchestra Thomas Wilkins, conductor The Sphinx Organization, Max M. & Marjorie S. Fisher Music Center, Detroit, MI

Mason Bates: Elements Emma Resmini, flute; Hugh Sung, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Samuel Barber: Souvenirs Oregon Symphony Carlos Kalmar, conductor Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: Othello Overture (1892)

Hector Berlioz: Harold in Italy (1834)

Arnold Schoenberg: Gurrelieder: Part 1 (1913)

Arnold Schoenberg: Gurrelieder: Parts 2 & 3 (1913)

Anton Arensky: Variations on a Theme by Tchaikovsky (1893)

Clara Schumann: Piano Concerto (1836)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Carl Orff: Carmina burana: O fortuna (1936)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' (1944)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 'Eroica' (1804)

Henry Fillmore: March "Rolling Thunder" (1916)

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)

Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture (1842)

Antonín Dvorák: Larghetto from Serenade for Strings (1875)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Leroy Anderson: Bugler's Holiday (1954)

Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture (1812)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)

Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

Hector Berlioz: Harold in Italy: Serenade (1834)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 (1888)

Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio 'Rage over a lost penny' (1800)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture (1786)

Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony (1952)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Solemn March (1873)

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings (1730)

Percy Grainger: Spoon River (1919)

Johann Melchior Molter: Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds (c.1750)

Franz von Suppé: The Torments of Tantalus (1868)

Ludwig van Beethoven: Sonata for Piano 4 Hands (1797)

Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Leonard Bernstein: On the Waterfront: Symphonic Suite (1954)

Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz (1943)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Concerto For Two Violins In D Minor, BWV 1043 Movement 3 Allegro Pekka Kuusisto, Jaakko Kuusisto, violins Tapiola Sinfonietta Tero Latvala, concertmaster

Rebecca Clarke: Prelude, Allegro, Pastorale Bil Jackson, clarinet; Toby Appel, viola Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO

Wang Jie: Symphony No. 1 "Spring Awakening" Buffalo Philharmonic Orchestra JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, New York

Edvard Grieg: Holberg Suite, Op. 40 Saint Paul Chamber Orchestra Eric Jacobsen, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Ludwig van Beethoven: Sonata No. 5 in C minor Movement 3 Finale Prestissimo Paul Lewis, piano

Ludwig van Beethoven: String Quartet in G major, Op. 18 No. 2 Tesla Quartet Henry Morrison Flagler Museum Music Series, Palm Beach, Florida

Olivier Messiaen: Les offrandes oubliees (The Forgotten Offerings) Jonathan Biss, piano Houston Symphony Ludovic Morlot, conductor Jones Hall, Houston, TX

Natalie Dietterich: Chainlink Fences Addy Sterrett, soprano 2017 Norfolk Festival Chorus and Orchestra Simon Carrington, conductor Yale Institute of Sacred Music, Norfolk Chamber Music Festival, Norfolk, CT

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Larenjeiras & Corcovado (1921)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Emmanuel Chabrier: Habanera (1888)

Gioacchino Rossini: La cambiale di matrimonio: Overture (1810)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 29: Sinfonia (1731)

Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto (1906)

Maurice Jarre: Dr. Zhivago: Lara's Theme (1965)

Ernö Dohnányi: The Veil of Pierrette: Wedding Waltz (1909)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way (1924)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Anderson & Roe: Papageno! (2010)

Sir William Walton: Prelude & Fugue 'The Spitfire' (1942)

Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 6 (1939)

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite: Scherzo (1938)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 (1878)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Maurice Ravel: Piano Concerto (1931)

Max Bruch: Symphony No. 1 (1870)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Maurice Jarre: A Passage to India: Suite (1984)

Clara Schumann: Piano Concerto (1836)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 (1717)

Antonín Dvorák: Hussite Overture (1883)

Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches (1905)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in B-Flat [No. 1] (c.1780)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 (1909)

Joseph Martin Kraus: Symphony (1783)

Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938)

23:00 QUIET HOUR

Johann Peter Salomon: Romance (1795)

Franz Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 27 (1772)

Jack Gallagher: Intermezzo from Sinfonietta for Strings (2007)

Keith Jarrett: Elegy for Violin & Strings (1984)

Gabriel Fauré: Adagio from Piano Quartet No. 2 (1887)

Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 'Dawn' (1944)