WCLV Program Guide 08-29-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Igor Stravinsky: Three Pieces for Clarinet Solo Antony Pay, clarinet

Fanny Mendelssohn: Overture in C Major River Oaks Chamber Orchestra; Mei Ann Chen, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Dmitri Shostakovich: Quartet No. 11 in F Minor, Op. 122 Takacs Quartet Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY

Igor Stravinsky: Suite Italienne Benjamin Loeb, piano; Robert Chen, violin Rivermont Collegiate, Becherer Hall, Rivermont Collegiate, Bettendorf, IA

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to the Marriage of Figaro Saint Paul Chamber Orchestra; Bobby McFerrin, conductor

Natalie Dietterich: Conversations with Strangers KC VITAs Chamber Choir; Jackson Thomas, conductor KC VITAs Chamber Choir, St Mary's Episcopal Church, Kansas City, MO

Anne Guzzo: Color of Honey AdZel Duo Oktaven Studios, Yonkers, NY

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 12 in C Minor for Wind Octet, K. 388 (384a) Saint Paul Chamber Orchestra Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN

Antonin Dvorak: Cypresses, Pt. 1 & 2 Ehnes Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Gold Room - The Breakers, Palm Beach, FL

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Johannes Brahms: Horn Trio (1865)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 'Prague' (1786)

Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Instrumental Suite (1737)

Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 1 (1858)

Béla Bartók: Concerto for Orchestra (1943)

César Franck: Psyché (1888)

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin (1735)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Francis Poulenc: Villageoises (1933)

Peter Tchaikovsky: Allegro from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

Wayne Barlow: The Winter's Passed (1934)

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 (1780)

Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March (1916)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Overture (1919)

John Knowles Paine: Overture to 'As You Like It' (1876)

Henry Purcell: Chacony (1678)

Gustav Holst: Two Songs without Words (1906)

Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese (1951)

Carl Maria von Weber: Polonaise brillante (1819)

Julius Fucik: The Merry Blacksmiths March (1908)

George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)

Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola & Harp (1915)

William Alwyn: Suite of Scottish Dances (1946)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 14 for Winds (1777)

Ludwig van Beethoven: Variations on 'God Save the King' (1803)

Philippe Gaubert: Tarantelle (1903)

Claude Debussy: La plus que lente (1910)

Ermanno Wolf-Ferrari: Suite Concertino (1933)

Johann Sebastian Bach: Oboe d'amore Concerto (1734)

Johann Strauss Jr: Waltz 'You Millions, I Embrace You' (1892)

Alexander Glazunov: Stenka Razin (1885)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 4 (c.1770)

John Field: Nocturne No. 3 (1812)

Stanislaw Moniuszko: Halka: Overture (1848)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Franz Schubert: Symphony No. 6 'Little C Major' (1818)

Franz Schubert: Five Minuets with Six Trios (1813)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Movement 8 Epilogue Rotterdam Philharmonic Orchestra; Yannick Nezet-Seguin, conductor Album: Ravel: Ballet and Dance Music EMI Classics 66342 Music: 4:25

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 In G Major, BWV 1049 Yuan-Qing Yu, solo violin; Rembrandt Chamber Musicians; Sandra Morgan, Artistic Director Rembrandt Chamber Musicians, Alice Millar Chapel at Northwestern University, Evanston, IL Music: 15:33

Piano Puzzler: Bruce Adolphe: This week's contestants are Paul and Christine Hanna from Talahassee, FL Music: 10:41

Wolfgang Amadeus Mozart: Eine kleine Nachtmusik Movement 1 Allegro Eugenia Zukerman, flute; Shanghai Quartet Album: Music for a Sunday Morning Delos 3173 Music: 5:31 (short excerpt)

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin Finnish Radio Symphony Orchestra; Edward Gardner, conductor Musikkitalo, Helsinki, Finland Music: 17:39

Maurice Ravel: Three Hebraic Melodies Liat Cohen, guitar; Jerusalem Symphony Orchestra; Frederic Chaslin, conductor Album: The Jewish Soul: Liat Cohen, guitar and The Jerusalem Symphony Orchestra Centaur 2537 Music: 4:40

Edward MacDowell: Piano Concerto No. 2 Op. 23

Andre Watts, piano; The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Laura Turner Hall Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 27:04

William Bolcom: Incineratorag Escher String Quartet UGA Arts Center & The Chamber Music Society of Lincoln Center, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 11:08

Maurice Ravel: La Valse Alex Beyer, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 11:53

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo (1877)

Franz Schubert: Scherzo from Piano Quintet 'Trout' (1819)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 (1919)

Máximo Diego Pujol: Suite mágica: Tango (2008)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Violin & Orchestra (1775)

Brian Dykstra: Lancashire Rag (1995)

Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 2 (1898)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 4 'Mazeppa' (1851)

Camille Saint-Saëns: Romance (1871)

Camille Saint-Saëns: Ave Maria (1913)

Alan Hovhaness: Prelude & Quadruple Fugue (1936)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 (1831)

Antonín Dvorák: Legend No. 2 (1881)

Antonín Dvorák: Legend No. 4 (1881)

Carl Orff: Carmina burana: In the Tavern (1936)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2 (1876)

Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello & Piano 'Triple' (1804)

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Case Western Reserve University - Historical Performance Ensembles

Francois Couperin (1668-1733): “La Piémontoise” from Les Nations--Debra Nagy, Oboe; Laura Osterlund, recorder; Alan Choo & Guillermo Salas Suarez, violins; Eva Lymenstull, viola da gamba; Michael Quinn (sonade) & Garrett Law (dances), harpsichord.

Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737): Cantata Pyrame et Thisb é--Sarah Coffman, soprano; Nathan Dougherty, haute-contre; Daniel Fridley, bass-baritone; Alice Culin-Ellison, violin; Sophie Benn, cello; Peter Bennett, harpsichord

Francesco Cavalli (1602-1676): Sonata a 12 (Musiche Sacre, 1656)--Choir 1: Alan Choo, Guillermo Salas Suarez, violins; Erlene Koh, viola; Eva Lymenstull, Sophie Benn, Sarah Coffman, cello; Michael Quinn, harpsichord; Choir 2: Laura Osterlund, recorder; Alice Culin-Ellison, violin; Bodie Pfost, Liza Malamut, Ben David Aronson, Simon Wood, sackbuts; Garrett Law, organ ; Nathan Scheider, violone

Giovanni Picchi (c 1571-1643): Canzon Decima Nona a 8 (Canzoni da sonar, 1625)--Alice Culin-Ellison, Alan Choo, Guillermo Salas Suarez, violins; Sophie Benn, cello; Bodie Pfost, Liza Malamut, Garrett Lahr, Simon Wood, sackbuts; Michael Quinn, organ

Giovanni Battista Grillo (?-1622): Sonata Prima a 7 (Sacri concentus ac symphoniae, 1618)--Julie Andrijeski, Alice Culin-Ellison, violins; Greg Ingles, Ben David Aronson, Liza Malamut, Bodie Pfost, Simon Wood, sackbuts; Rafael Skorka, organ

Christoph Strauss (1575-1631): “Expectans expectavi” (Nova ac diversimoda sacarum cantionum, 1613)--Sarah Coffman, soprano; Nathan Dougherty, tenor; Ben David Aronson, Liza Malamut, Bodie Pfost, Erik Schmalz, Garrett Lahr, Simon Wood, sackbuts; Rafael Skorka, organ

Giovanni Picchi: Sonata Decima quinta a 6 (Canzoni da sonar, 1625)--Laura Osterlund, recorder; Alice Culin-Ellison, violin; Bodie Pfost, Ben David Aronson, Garrett Lahr, sackbuts; Michael Quinn, organ

Giovanni Priuli (c 1575-1626): Sonata terza a 6 (Sacrorum concentuum, 1618)--Alan Choo, Alice Culin-Ellison, Guillermo Salas Suarez, violins; Ben David Aronson, Bodie Pfost, Simon Wood, sackbuts; Garrett Law, organ

Giovanni Gabrieli (c 1554/7-1612): Sonata venti a 22 (Canzoni et Sonate, 1615)--Choir 1: Alice Culin-Ellison, Corinne Auger, Brian Stuligross, violins; Maia Hoffman, William Tidwell, Erlene Koh, violas; Bodie Pfost, Simon Wood, sackbuts; Choir 2: Guillermo Salas Suarez, Gloria Parn, violins; Eva Lymenstull, Sophie Benn, cellos; Choir 3: Ben David Aronson, Liza Malamut, Erik Schmalz, Garrett Lahr, sackbuts; Choir 4: Alan Choo, Hsin-Yu Shih, Roi Trawon, violins; Tyla Axelrod, cello; Choir 5: Laura Osterlund, recorder; James MacQueen, Melody Teoh, violas, Sarah Coffman, cello

Franz Schubert (1797-1828): Selections from Schwanengesang, D 957: Liebesbotschaft (Daniel Fridley, baritone); In der Ferne (Nathan Dougherty, tenor); Abschied (Sarah Coffman,soprano)--Qin Ying Tan and Diana Borshcheva, fortepiano

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by legendary soprano Dorothy Maynor

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Franz Liszt: Harmonies poétiques: Ave Maria /2 (1847)

Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 (1846)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Violin Concerto No. 5 (1775)

Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)

Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)

Federico Mompou: Suite Compostelana: Cuna (1962)