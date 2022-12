WCLV Program Guide 08-28-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Six Moments Musicaux, D. 780 (C# minor) IV. Moderato Shai Wosner, piano The Frederic Chopin Society, Janet Wallace Fine Arts Center, Macalester College, St. Paul, MN

Carl Maria von Weber: Overture to Oberon Cleveland Orchestra; George Szell, conductor

Franz Schubert (arr. George Szell): Octet in F Major, D.803: Movements 3, 5, 6 Robert Marcellus, clarinet; Myron Bloom, horn; George Goslee, bassoon; Cleveland Orchestra; George Szell, conductor

Richard Wagner: Die Meistersinger von Nurmberg (The Mastersingers of Nuremburg): Prelude to Act I Cleveland Orchestra; Franz Welser-Most, conductor

Antonin Dvorak: Legends, No. 5 Czech Philharmonic Orchestra; Sir Charles Mackerras, conductor

H. Leslie Adams: Twelve Etudes, No. 1 in G Minor Maria Corley, piano

Antonin Dvorak: Sonatina for violin and piano in G major, Op. 100 James Ehnes, violin; Orion Weiss, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27 in B flat major, K595: Movements 2-3 Mitsuko Uchida, piano and director; The Cleveland Orchestra

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Ottorino Respighi: Roman Festivals (1928)

Franz Schubert: Piano Sonata No. 21 (1828)

Camille Saint-Saëns: Piano Quartet (1875)

Carl Nielsen: Symphony No. 3 'Sinfonia espansiva' (1911)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 6 (1939)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Incidental Music (1810)

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Giovanni Battista Sammartini: Oboe Sonata (c.1750)

Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca (1923)

Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca (1917)

Richard Rodgers: The King and I: Overture (1951)

Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet (1774)

Claudio Grafulla: March 'Washington Grays' (1861)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Scherzo burlesque (1883)

Franz Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 90 (1788)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 9 for Strings (1945)

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings b (1795)

Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto: Overture (1792)

Sir Malcolm Arnold: Four Irish Dances (1986)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 35 'Haffner' (1782)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

Julius Fucik: Winter Storms Waltz (1906)

Ivor Gurney: A Gloucestershire Rhapsody (1921)

Leonard Bernstein: Fancy Free: Big Stuff (1944)

Leonard Bernstein: Wonderful Town: The Story of My Life (1953)

Sergei Prokofiev: The Stone Flower: Maidens' Dance (1953)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Richard Wagner: Lohengrin: Act I Prelude (1848)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra 'Carnival at Pest' (1848)

Anthony Collins: Vanity Fair (1952)

Eric Coates: Ballad for Strings (1904)

Gustav Holst: Symphony 'The Cotswolds' (1902)

Franz Joseph Haydn: Piano Trio No. 39 'Gypsy' (1795)

Antonio Vivaldi: Concerto (1720)

Roger Quilter: A Children's Overture (1919)

Ferruccio Busoni: Divertimento (1920)

Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Muzio Clementi: Symphony No. 3 'Great National' (1832)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 5 'Prometheus' (1850)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Igor Stravinsky: Three Pieces for Clarinet Solo Antony Pay, clarinet

Fanny Mendelssohn: Overture in C Major River Oaks Chamber Orchestra; Mei Ann Chen, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Dmitri Shostakovich: Quartet No. 11 in F Minor, Op. 122 Takacs Quartet Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY

Igor Stravinsky: Suite Italienne Benjamin Loeb, piano; Robert Chen, violin Rivermont Collegiate, Becherer Hall, Rivermont Collegiate, Bettendorf, IA

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to the Marriage of Figaro Saint Paul Chamber Orchestra; Bobby McFerrin, conductor

Natalie Dietterich: Conversations with Strangers KC VITAs Chamber Choir; Jackson Thomas, conductor KC VITAs Chamber Choir, St Mary's Episcopal Church, Kansas City, MO

Anne Guzzo: Color of Honey AdZel Duo Oktaven Studios, Yonkers, NY

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 12 in C Minor for Wind Octet, K. 388 (384a) Saint Paul Chamber Orchestra Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN

Antonin Dvorak: Cypresses, Pt. 1 & 2 Ehnes Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Gold Room - The Breakers, Palm Beach, FL

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

H. Balfour Gardiner: Shepherd Fennel's Dance (1911)

Edvard Grieg: Lyric Suite: Shepherd Boy (1904)

Alberto Ginastera: Estancia: Suite (1941)

Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 'Italian' (1833)

Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto (1822)

Umberto Giordano: Andrea Chenier: Final Duet (1896)

Leonard Bernstein: On The Town: Some Other Time (1944)

Moritz Moszkowski: Torch Dance (1893)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 24 (1773)

Sergei Rachmaninoff: Allegro vivace from Piano Concerto No. 4 (1926)

John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet (1876)

Emile Waldteufel: Waltz after Chabrier's 'España' (1886)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 73 'Hunt' (1781)

John Corigliano: Anniversary for Lenny (2016)

Leonard Bernstein: Anniversary for Aaron Copland (1943)

Leonard Bernstein: Anniversary for Stephen Sondheim (1988)

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations (1897)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Carl Philipp Emanuel Bach: Cello Concerto Wq 172 (1753)

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 1 (1853)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Zdenek Fibich: Spring (1881)

Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Suite (1920)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonata No. 1 (1792)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917)

François Couperin: Les Sylvains (1713)

Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Overture (1739)

Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22 (1785)

Hector Berlioz: Love Scene from 'Roméo et Juliette' (1839)

23:00 QUIET HOUR

Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 'American' (1893)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Umberto Giordano: Fedora: Intermezzo (1898)

Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude (1853)

Sergei Prokofiev: Andante for Strings (1931)