WCLV Program Guide 08-09-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima Joshua Bell, violin; Orchestra of St. Luke's; Michael Stern, conductor

Adam Schoenberg: Scatter for Flute, Cello, Double Bass and Orchestra (2015) IRIS Orchestra; PROJECT Trio: Greg Pattillo, flute; Eric Stephenson, cello; Peter Seymour, double bass; Michael Stern, conductor IRIS Orchestra, Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN

Piano Puzzler: This week's contestant is Lorelei Costa from Kitty Hawk, NC

Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld Can-Can Vienna Philharmonic; Lorin Maazel, conductor

Paul Taffanel: Wind Quintet in G minor JooYon Chung, flute; Linnea Rowley, oboe; Rosario Galante, clarinet; Randy Fultz, bassoon; Connor Monday, horn Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX

George Gershwin: Prelude No. 2 Leonard Bernstein, piano

Courtney Bryan: Blooming Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL

Johann Sebastian Bach (arr. Alexander Siloti): Prelude in B minor, BWV 855a Denis Kozhukhin, piano Rudolfinum, Dvorak Hall, Prague, Czech Republic

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 9 in d minor, Op. 125: Movement 4 June Anderson, soprano; Sarah Walker, mezzo-soprano; Klaus Konig, tenor; Jan-Hendrik Rootering, bass Bavarian Radio Chorus, members of Berlin Radio Chorus, Dresden Philharmonic Children's Chorus; Leonard Bernstein, conductor

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Percy Grainger: To a Nordic Princess (1928)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 7 'Haffner' (1776)

Frederick Delius: Florida Suite (1887)

Hector Berlioz: Harold in Italy (1834)

Ignacio de Jerúsalem: (attrib.): Polychoral Mass (c.1760)

Sir Edward Elgar: Falstaff (1913)

Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Liszt: Paganini Etude No. 3 'La Campanella' (1851)

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite (1866)

Johann David Heinichen: Pastorale (1720)

Ludwig van Beethoven: Minuet /2 (1795)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: March of the Smugglers (1875)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 'Military' (1839)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 'Waltz' (1940)

Gabriel Pierné: Pastorale (1887)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782)

Francesco Durante: Concerto No. 8 for Strings 'La Pazzia' (1740)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)

Vittorio Monti: Csßrdßs (c.1900)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

Reynaldo Hahn: Danse from Piano Concerto (1931)

Reynaldo Hahn: Caprice mélancolique (1897)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 11 'Harmonies du soir' (1851)

Hector Berlioz: Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette' Op 17 (1839)

Domenico Scarlatti: Sonata (c.1750)

Alessandro Scarlatti: Variations on 'La Folia' (1723)

Jean Françaix: Flute Concerto (1967)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins (c.1710)

Frederick Loewe: Brigadoon: Suite (1947)

Richard Rodgers: The Sound of Music: Entr'acte (1959)

Fritz Kreisler: La Précieuse (1937)

Cécile Chaminade: Etude symphonique (1890)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 (1841)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Louise Farrenc: Symphony No. 2 (1846)

Camille Saint-Saëns: Omphale's Spinning Wheel (1872)

Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite (1873)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joaquin Rodrigo: Concierto serenata Movement 1 Estudiantina Nancy Allen, harp; Royal Philharmonic Orchestra; Enrique Batiz, conductor

Benjamin Dale: Suite for Viola and Piano, Op. 2: Movement 2 Romance Paul Neubauer, viola; Gloria Chien, piano String Theory at the Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN

Leonard Bernstein: A Quiet Place: Postlude Vienna Radio Symphony Orchestra; Leonard Bernstein, conductor

Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez Chaconne Klaverenga, guitar; Boulder Chamber Orchestra; Bahman Saless, conductor Boulder Chamber Orchestra, Broomfield Auditorium, Broomfield, CO

Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola and Harp, 1915: Movement 3 Final Ransom Wilson, flute; Paul Neubauer, viola; Nancy Allen, harp

Ignaz Paderewski: Piano Concerto in A minor, Op. 17 Nelson Goerner, piano; Warsaw Philharmonic; Jacek Kaspszyk, conductor 17th Fryderyk Chopin International Piano Competition, Concert Hall, Philharmonic, Warsaw, Poland

Claude Debussy: La plus que lente Phoenix Avalon, violin; Hsin-I Huang, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Franz Schubert: Impromptu in E flat, Op. 90/2 Simone Dinnerstein, piano Vermont Public Radio, Live broadcast from VPR's Studio One, Colchester, VT

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Igor Stravinsky: Mavra: Chanson russe (1922)

Peter Tchaikovsky: Cherevichki: Russian Dance (1885)

Louis Moreau Gottschalk: Variations on the Portuguese National Hymn (1869)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Waltz (1895)

Tomaso Albinoni: Oboe Concerto (1716)

Josef Suk: Finale from Serenade for Strings (1892)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

Ludwig van Beethoven: Violin Concerto (1806)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 27 (1773)

Franz Liszt: (and others): Hexaméron (1839)

Benjamin Britten: Phantasy Quartet No. 2 (1932)

Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3 (1723)

George Frideric Handel: Polonaise from Concerto Grosso (1739)

Henri Herz: Polonaise from Piano Concerto No. 8 (1873)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun

Igor Stravinsky: Pétrouchka (1911)

Giovanni Battista Sammartini: Symphony for Strings (1740)

23:00 QUIET HOUR

Camille Saint-Saëns: Romance (1871)

Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)

Maurice Ravel: Ondine from 'Gaspard de la nuit' (1908)

Reynaldo Hahn: À Chloris (1916)

Claude Debussy: Pastorale from Sonata for Flute, Viola & Harp (1915)

Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de Espa±a' (1896)

Joseph Joachim: Notturno (1858)