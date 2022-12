Program Guide 07-24-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Ralph Vaughan Williams: Toccata Marziale Eastman Wind Ensemble; Donald Hunsberger, conductor

Claude Debussy: Poissons d'or from Images, Book II Liza Stepanova, piano Hugh Hodgson School of Music & UGA, Ramsey Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C, K. 551 Houston Symphony; Matthew Halls, conductor Jones Hall, Houston, TX

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Greensleeves Ji-Won Song, Max Yiming Mao, Kenneth Naito, Noelle Naito, violins; Molly Wise, viola; Noemie Raymond-Friset, cello University of Maryland Baltimore County, Linehan Concert Hall, Baltimore, MD

Miklos Rozsa: El Cid: Love Theme Daniel Hope, violin; Royal Stockholm Philharmonic Orchestra; Alexander Shelley, conductor

Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 in C Major, Hob. VIIb/1 Sol Gabetta, cello; Houston Symphony; John Storgards, conductor Jones Hall, Houston, TX

Franz Schubert: Quartettsatz, D. 703 Modigliani String Quartet Union College Concert Series, Union College Memorial Chapel, Schenectady, NY

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque (1891)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 (1806)

Antonín Dvorák: Symphony No. 9 'From the New World' (1893)

Ernest Bloch: Violin Concerto (1938)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 (1944)

Johannes Brahms: Piano Sonata No. 1 (1853)

Adolphe Adam: Giselle: Danse des vignerons & Peasant Pas de deux (1841)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Edvard Grieg: Peer Gynt: Anitra's Dance (1876)

Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia Wq 183/1 (1778)

Max Bruch: Scherzo from Symphony No. 3 (1887)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Quartet No. 1 (1800)

Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme (1958/1984)

Charles S. Belsterling: March of the Steel Men (1937)

Felix Mendelssohn: Finale from Octet for Strings (1825)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

John Stanley: Trumpet Voluntary (1750)

Leopold Godowsky: Alt Wien (1919)

Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917)

Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo (1918)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 (1886)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.10 after Corelli (1726)

Cyril Scott: Lotus Land (1905)

Brian Easdale: Red Shoes Ballet (1948)

Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927)

Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Autumn (1970)

Jules Mouquet: Suite for Winds: Aubade (1910)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Anton Bruckner: Overture (1863)

Franz Schubert: Impromptu No. 2 /2 (1828)

Ludwig van Beethoven: Minuet from Septet (1800)

Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 3 (1813)

Aaron Copland: Rodeo (1942)

Benjamin Godard: Suite (1890)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 10 (1823)

Wolfgang Amadeus Mozart: Two Minuets from Divertimento No.2 (1772)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Tales from the Vienna Woods' (1868)

Sir Arnold Bax: The Happy Forest (1922)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Johan Halvorsen: Symphony No. 1 (1923)

Jean Sibelius: Karelia Suite (1893)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Polonaise from Rusalka Minnesota Orchestra Eiji Oue, conductor Album: Exotic Dances from the OPERA Reference Recordings RR-71CD Music: 04:28

Alan Hovhaness: Prayer of St Gregory, op. 62b Elias Rani, trumpet; Andy Miles, clarinet; Mari Kamar, clarinet; Oliver Wenhold, cello; Athil Hamdan, cello; Walid Khatba, violin Members of the Syrian National Symphony Orchestra Wayne Marshall, conductor Klaus von Bismarck Hall, WDR Broadcasting House, Cologne Music: 04:25

Jean Sibelius: Rakastava (The Lover), Opus 14 (1911-12 version) Saint Paul Chamber Orchestra Pekka Kuusisto, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul Music: 10:15

Antonin Dvorak: Symphony No 7 in D minor, Op. 70 Movement 1 Allegro maestoso Movement 3 Scherzo: Vivace Movement 4 Finale: Allegro Nashville Symphony Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 27:41

Silvius Leopold Weiss: Concerto for Lute and Flute in F Major Tempesta di Mare Album: Weiss: Lute Concertos / Stone, Tempesta Di Mare

Chandos 707 707 Music: 04:31

Valerie Coleman: Suite: Portraits of Josephine Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago Music: 14:32

Reinhard Keiser: Concerto in D Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster, conductor Perelman Theater, Kimmel Center, Philadelphia, PA Music: 09:10

Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand in D Jorge Federico Osorio, piano RTE National Symphony Orchestra Carlos Miguel Prieto, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland Music: 18:42

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Adolphe Adam: Giselle: Waltz & Pas de deux (1841)

Adolphe Adam: Giselle: La chasse (1841)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 (1785)

Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 'Italian' (1833)

Ernest Bloch: Abodah (1929)

Sergei Prokofiev: The Stone Flower: Wedding Dance (1953)

Max Bruch: Finale from Violin Concerto No. 1 (1868)

Johann Sebastian Bach: Italian Concerto (1731)

Frederick Delius: Air and Dance for Strings (1915)

Eric Whitacre: Water Night (1995)

Eric Whitacre: This Marriage (2004)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 34 (1780)

Nicolas Chédeville: Saisons Amusantes: Allegro from 'Autumn' (1739)

Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie (1764)

Félix Godefroid: Danse des sylphes (1855)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Robert Schumann: Overture, Scherzo and Finale (1845)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 31 'Horn Signal' (1765)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Ernest Bloch: Baal Shem (1923)

Frederick S. Converse: The Mystic Trumpeter (1904)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 79 (1783)

Leos Janácek: Lachian Dances (1890)

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings 'Concerto ripieno' (c.1710)

Antonín Dvorák: Piano Concerto (1876)

Michael Haydn: Symphony No. 21 (1778)

George Gershwin: Adagio from Piano Concerto (1925)

23:00 QUIET HOUR

Franz Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 62 'Emperor' (1797)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)

Ernest Bloch: Suite Modale (1956)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 29 'Hammerklavier' (1818)

Vladimir Odoyevsky: Lullaby (1849)