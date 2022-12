Program Guide 07-23-2018

00:00 SPECIAL: A rebroadcast of the Thomas and Evon Cooper International Competition: Final Concerto Round from Severance Hall – the last three contestants appear with the Cleveland Orchestra and conductor Jahja Ling

Frederic Chopin: Piano Concerto No. 1 in E minor, Op 11—Kai-Min Chang, piano

Frederic Chopin: Piano Concerto No. 2 in F minor, Op 21—Yunchan Lim, piano

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in B-flat minor, Op 23—Tony Siqi Yun, piano

02:05 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Astor Piazzolla: Suite Punta del Este for Bandoneon, Ensemble and String Orchestra Daniel Binelli, bandoneon Camerata Bariloche, Chamber Orchestra of Argentina

Joaquín Turina: Mujeres Españas (Spanish Women): Madrileña clásica, Andaluza sentimental, Morena coqueta Sara Davis Buechner, piano

Claude Debussy: Danses sacrée et profane Nicanor Zabeleta, harp Vienna Radio Symphony Orchestra Ferenc Fricsay

Marcelo Coronel: Imaginario popular argentino (Popular Argentine Legends) Victor Villadangos, guitar

Henry Purcell: Fairy Queen: Suite from Act I Concert des Nations Jordi Savall

Roberto Gerhard: Soirée de Barcelona (Suite for Piano): Allegretto placido, Sostenuto molto enérgico e pesante, Sard Jordi Masó, piano

Ernesto Cordero: Concerto Antillano for Guitar & Orchestra (1983) Carlos Barbosa-Lima, guitar Sofia Soloists Chamber Ensemble Plamen Djurov

04:05 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Franz Berwald: Symphony No. 3 'Singulière' (1845)

Edvard Grieg: Piano Concerto (1868)

Franz Schubert: Impromptu No. 9 /1 (1828)

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn a (1873)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Polonaise (1869)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 12 (1782)

Benjamin Britten: Fugue from 'Young Person's Guide' (1946)

Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 (1915)

Ludwig van Beethoven: Finale from Violin Sonata No. 9 'Kreutzer' (1803)

Massive Attack: Teardrop (1998)

Earl McCoy: March 'Lights Out' (1906)

John Lennon/Paul McCartney: Lucy in the Sky with Diamonds (1967)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in C [No. 2] (c.1780)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 28 (1773)

Sir Arnold Bax: Rogue's Comedy Overture (1936)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 (1833)

Robert Schumann: Scherzo from Piano Quintet (1842)

Domenico Cimarosa: The Chinese Hero: Overture (1782)

Luigi Boccherini: Fandango from Guitar Quintet No. 4 (1799)

Alexander Scriabin: Etude (1894)

Sergei Rachmaninoff: Barcarolle (1894)

Franz Berwald: Symphony No. 4 (1845)

Antonio Vivaldi: Chamber Concerto 'La Pastorella' (c.1720)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 7 (1812)

Béla Bartók: Hungarian Sketches (1931)

Sir Charles Villiers Stanford: Irish Rhapsody No. 6 (1922)

Sir Charles Hubert H. Parry: Finale from Symphony No. 3 'English' (1889)

Francesco Cilea: L'Arlesiana: Lamento di Federico (1897)

Umberto Giordano: Andrea Chenier: Final Duet (1896)

Franz Schubert: Impromptu No. 8 /4 (1828)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)

Franz Schubert: Rondo 'Grand Rondeau' (1828)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 7 (1878)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ralph Vaughan Williams: Toccata Marziale Eastman Wind Ensemble; Donald Hunsberger, conductor

Claude Debussy: Poissons d'or from Images, Book II Liza Stepanova, piano Hugh Hodgson School of Music & UGA, Ramsey Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C, K. 551 Houston Symphony; Matthew Halls, conductor Jones Hall, Houston, TX

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Greensleeves Ji-Won Song, Max Yiming Mao, Kenneth Naito, Noelle Naito, violins; Molly Wise, viola; Noemie Raymond-Friset, cello University of Maryland Baltimore County, Linehan Concert Hall, Baltimore, MD

Miklos Rozsa: El Cid: Love Theme Daniel Hope, violin; Royal Stockholm Philharmonic Orchestra; Alexander Shelley, conductor

Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 in C Major, Hob. VIIb/1 Sol Gabetta, cello; Houston Symphony; John Storgards, conductor Jones Hall, Houston, TX

Franz Schubert: Quartettsatz, D. 703 Modigliani String Quartet Union College Concert Series, Union College Memorial Chapel, Schenectady, NY

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 12 (1782)

Johannes Brahms: Liebeslieder Waltz No. 6 (1869)

Claude Debussy: Petite Suite (1889)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1867)

Girolamo Frescobaldi: Toccata ottava di durezze e ligature (1637)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Rose Adagio (1889)

Stephan Koncz: A New 'Satiesfaction' (2016)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

George Gershwin: Cuban Overture (1932)

Franz Schubert: Allegretto (1827)

Franz Schubert: Auf dem Wasser zu singen (1823)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Scherzo (1879)

18:00 DINNER CLASSICS

Franz Berwald: Piano Concerto (1855)

Karl Jenkins: Exsultate, jubilate (1993)

Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Hymn (1994)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Robert Fuchs: Serenade No. 5 (1895)

Robert Schumann: Piano Concerto (1845)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Franz Joseph Haydn: String Quartet No. 16 (1769)

Franz Berwald: Grand Septet (1818)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 after Corelli (1726)

Scott Joplin: Solace (1909)

Duke Ellington: Brown from 'Black, Brown & Beige' (1943)

Domenico Cimarosa: Concertante (1793)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 (1801)

Einojuhani Rautavaara: Concerto for Birds & Orchestra 'Cantus arcticus' (1972)

Joachim Raff: In the Twilight from Symphony No. 3 'Forest' (1869)

23:00 QUIET HOUR

Ludwig van Beethoven: Lento from String Quartet No. 16 (1826)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Concerto for 3 (or 2) Pianos (1776)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910)

Ludwig Spohr: Adagio from Nonet (1813)

Robert Schumann: March from Piano Quintet (1842)

Ottorino Respighi: Berceuse (1901)