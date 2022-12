Program Guide 06-28-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Irene Britton Smith: Sonata Movement 2 Andante Gregory Walker, violin; Helen Walker-Hill, piano Album: Kaleidoscope: Music by African-American Women

Brad Richter and Viktor Uzur: Bitter the Laughter, Sweet the Tears Richter Uzur Duo: Brad Richter, guitar; Viktor Uzur, cello UC Davis, Mondavi Center for the Performing Arts, Davis, CA

Piano Puzzler: This week's contestants are Peter and Mary-Bess Staffel from Bethany, WV

Frederic Chopin: Nocturne No. 17 Rafal Blechacz, piano

George Walker: Lyric for Strings Sphinx Virtuosi; Damon Gupton, conductor Staples Family Concert Hall, Central Michigan University, Mount Pleasant, MI Album: Live in Concert

George Walker: Violin Sonata No. 1 Gregory Walker, violin; Irina Lupines, piano George Walker's 95th year Celebration, Hatch Recital Hall, Eastman School of Music, Rochester, NY

Franz Schubert: Allegretto in C, D. 346 Leif Ove Andsnes, piano

Frederic Chopin: Polonaise Fantasy Op. 61 Ray Ushikubo, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Franz Schubert: String Trio in B-flat Major, D. 471 Benny Kim, violin; Carla Maria Rodrigues, viola; Eric Kim, cello Savannah Music Festival, Trinity United Methodist Church, Savannah, GA

Jean Sibelius: Symphony No. 7 In C Major, Op. 105 River Oaks Chamber Orchestra; Michael Stern, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Richard Wagner: Wesendonck Lieder (1858)

Johann Sebastian Bach: English Suite No. 4 (1723)

Joseph Joachim: Violin Concerto No. 2 'Hungarian' (1861)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 97 (1792)

Anton Bruckner: Mass No. 2 (1866)

Johan Svendsen: Symphony No. 1 (1867)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Suite (1881)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ludwig van Beethoven: Für Elise (1810)

Johan Wagenaar: Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' (1929)

William Boyce: Allegro from Symphony No. 4 (1760)

Johann Sebastian Bach: Fugue (1715)

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)

Edward White: Puffin' Billy (1952)

John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896)

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

James Scott: Ragtime Oriole (1911)

Richard Rodgers: Selections from 'Spring is Here' (1929)

George Frideric Handel: Concerto Grosso (1734)

Franz Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11 11 (1782)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

Richard Rodgers: Mountain Greenery (1926)

Richard Rodgers: Babes in Arms: Where or When (1937)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto (c.1720)

Joseph Bodin de Boismortier: Trio Sonata No. 5 (c.1730)

Nikolai Rimsky-Korsakov: March from Symphony No. 2 'Antar' (1868)

Sergei Rachmaninoff: Variations on a Theme of Chopin (1903)

Michael Haydn: Symphony No. 32 (1786)

Franz Schubert: Impromptu No. 9 /1 (1828)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 (1787)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Where the Lemons Blossom' (1874)

Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Felix Mendelssohn: Symphony No. 1 (1824)

Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato (1849)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 7 (1821)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: 5 Variations on "Rule Britannia" in D, WoO 79 Melvyn Tan, fortepiano

Dessa (arr. Andy Thompson): Skeleton Key Dessa; VocalEssence Chorus and Ensemble Singers; Tesfa Wondemagegnehu, conductor VocalEssence: Made in Minnesota, Orchestra Hall, Minneapolis, MN

Alan Hovhaness: Duet for Violin and Cello, Op. 409 Angela Fuller Heyde, violin; Jennifer Humphreys, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 in C Major, Op. 21 Sinfonia da Camera; Ian Hobson, conductor Foellinger Great Hall, Krannert Center for the Performing Arts, Urbana, IL

Ottorino Respighi: Song and Dance, from 'Brazilian Impressions' Cincinnati Symphony Orchestra; Jesus Lopez-Cobos, conductor

Benjamin Britten: Holiday Diary, Op. 5 for solo piano Dejan Lazic, piano The Gilmore International Keyboard Festival 2016, Stetson Chapel, Kalamazoo College, Kalamazoo, MI

Emily Cooley: Abound Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Music Hall, Cincinnati, OH

Edvard Grieg: Lyric Suite, op. 54 Danish National Symphony Orchestra; Edward Gardner, conductor Concert Hall, DR Concert House, Copenhagen, Denmark

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

King Henry VIII: Green grow'th the Holly (c.1520)

King Henry VIII: Pastime with Good Company (c.1520)

Joseph Joachim: Hamlet Overture (1853)

Richard Rodgers: Blue Moon (1934)

William Boyce: Symphony No. 5 (1760)

Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March (1952)

Scott Joplin: Solace (1909)

John Ireland: Epic March (1942)

Jean Sibelius: Allegretto from Symphony No. 2 (1902)

Stephen Foster: Hard Times Come Again No More (1854)

Carl Zeller: Der Obersteiger: Sei nicht bös (1894)

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Richard Rodgers: Victory at Sea: Suite (1952)

Nicolò Paganini: Caprice No. 20 (1820)

Nicolò Paganini: Caprice No. 8 (1820)

Emmerich Kálmán: Countess Maritza: Csárdás 'Komm, Zigány' (1924)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Antonio Rosetti: Symphony (1785)

Karl Goldmark: Violin Concerto (1877)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Joseph Joachim: Henry IV Overture (1854)

Franz Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 (1765)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2 (1952)

David Diamond: Rounds for String Orchestra (1944)

Johann Christian Bach: Zanaida: Overture (1763)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo (1781)

Joseph Joachim: Violin Concerto No. 2 'Hungarian' (1861)

Felix Mendelssohn: Variations Concertantes (1829)

23:00 QUIET HOUR

Franz Joseph Haydn: Adagio cantabile from Symphony No. 13 (1763)

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 (1791)

Richard Wagner: Wesendonck Lieder: Der Engel (1858)

Alan Hovhaness: Prayer of Saint Gregory (1946)

Charles Gounod: Hymne à Sainte Cécile (1865)

Rupert Ignaz Mayr: Passacaglia-Grave (1700)

Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 (1723)