Program Guide 06-20-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joaquin Turina: Circulo Op. 91: Movement 1 Amanecer (Dawn) Lincoln Trio: Desiree Ruhstrat, violin; David Cunliffe, cello; Marta Aznavoorian, piano

Alberto Ginastera: Triste, from 'Canciones populares argentinas' Lawrence Brownlee, tenor: Iain Burnside, piano

Joaquin Turina: Piano Trio No. 2 in B minor, Op. 76 Montrose Trio: Jon Kimura Parker, piano; Martin Beaver, violin; Clive Greensmith, cello Beaches Fne Arts Series, St. Pauls by the Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4, K. 218 Augustin Hadelich, violin; Utah Symphony; Thierry Fischer, conductor Utah Symphony, Abravanel Hall, Salt Lake City, UT

Camille Saint-Saens: Carnival of the Animals 1. Introduction, March of the Lion 5. The Elephant 6. Kangaroos Renaud Capucon, violin; Esther Hoppe, violin; Beatrice Muthelet, viola; Gautier Capucon, cello; Frank Braley, piano; Emmanuel Pahud, flute

Jean-Baptiste Lully: Extracts from Le Bourgeois Gentilhomme, LWV 43 Sonnambula; Elizabeth Weinfield, Artistic Director Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY

Camille Saint-Saens: Sonata in E flat major for Clarinet and Piano Tommaso Lonquich, clarinet; Michael Brown, piano Late Night Rose, Lincoln Center Rose Studio, New York, NY

Anton Webern: Bagatellen, Op. 9 & Franz Schubert: Minuets, D. 89 (alternating movements) Brentano String Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture (1901)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Symphony No. 2 'Antar' (1868)

Edward MacDowell: Piano Concerto No. 2 (1889)

Jacques Offenbach: Le Papillon (1860)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)

Johannes Brahms: Piano Trio No. 1 (1854)

Ferenc Farkas: 18th Century Dances from Old Hungary (1959)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Nicola Conforto: La festa cinese: Overture (1751)

Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 4 (c.1780)

Jacques Offenbach: La belle Hélène: Overture (1864)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 'Haffner' (1782)

Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931)

John Philip Sousa: March 'Homeward Bound' (1892)

Richard Rodgers: South Pacific: Overture (1949)

Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846)

Chilly Gonzalez: Wintermezzo (2011)

Franz Joseph Haydn: Armida: Overture (1783)

Roger Quilter: As You Like It: Suite (1921)

Amy Beach: Autumn Song (1904)

Antonio Vivaldi: Trumpet Concerto (c.1720)

Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture (1878)

Jeannette Sorrell: Sugarloaf Mountain (2014)

José Pablo Moncayo: Huapango (1941)

Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils (1905)

John Williams: Superman: March (1978)

Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 (1849)

Stephen Paulus: We Gather Together (2003)

Sir Edward German: Nell Gwyn: Overture (1900)

Nicolò Paganini: Caprice No. 5 (1820)

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frank Bridge: Entr'acte "Canzonetta" (1938)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 8 (1835)

Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)

Antonín Dvorák: Nocturne for Strings (1875)

Joseph Martin Kraus: Symphony (1785)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto (1740)

Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia Wq 179 (1757)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture (1826)

Carl Nielsen: Serenata in vano (1914)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

George W. Chadwick: Symphonic Sketches (1904)

Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture (1901)

Antonín Dvorák: Rondo (1893)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Seven Fantasies Op. 116 No. 4 Intermezzo Adagio Emanuel Ax, piano

Eugene Ysaÿe: Sonata No. 3 "Ballade" for Solo Violin, Op. 27 Benjamin Beilman, violin The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Piano Puzzler: This week's contestant is Beth Everett from Scottsbluff, NE

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 3, K.515: Movement 4 Allegro Takacs Quartet; Gyorgy Pauk, viola

Johannes Brahms (arr. Arnold Schoenberg): Piano Quartet No. 1 in G minor, Op. 25 (arr. for orchestra): Movements 3 & 4 Aspen Festival Orchestra; Miguel Harth-Bedoya, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO

Maurice Ravel: Danse Generale, from 'Daphnis et Chloe' New York Philharmonic; Pierre Boulez, conductor

Tomaso Vitali: Chaconne Ji-Won Song, violin; Stefan Petrov, piano Heifetz Int'l Music Institute, U of Maryland Baltimore County Performing Arts Department, Linehan Concert Hall, UMBC, Baltimore MD

Maurice Ravel: String Quartet in F Emma Vahala, violin; Taija Angervo, violin; Jakob Dingstad, viola; Tomas Nunes-Garces, cello Musikkitalo, Helsinki, Finland

Son Lux: Beautiful Mechanical yMusic: Rob Moose, violin; Nadia Sirota, viola; Gabriel Cabezas, cello; Alex Sopp, Flute; Hideaki Aomori, clarinet and bass clarinet; CJ Camereri , trumpet Second Inversion from Classical KING FM, KING FM Studios, Seattle, WA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Joseph Martin Kraus: Olympie: Overture (1792)

Nicolò Paganini: Caprice No. 1 (1820)

George Enescu: Roumanian Rhapsody No. 1 (1901)

John Philip Sousa: March 'The National Game' (1925)

James Horner: Field of Dreams: Medley (1989)

Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 (1852)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Procession of the Sardar (1894)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture (1787)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 (1740)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony (1885)

Karl Jenkins: Adiemus II 'Cantata Mundi' - Elegia (1997)

Karl Jenkins: I'll Make Music (2010)

Alexander Scriabin: Waltz (1903)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto (1787)

Nicolò Paganini: Caprice No. 20 (1820)

Nicolò Paganini: Caprice No. 8 (1820)

Gabriel Pierné: Divertissements on a Pastoral Theme (1931)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 2 (1868)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 68 (1774)

20:00 CLEVELAND OVATIONS: ChamberFest Cleveland - recorded Thursday, June 14 in Mixon Hall, CIM - Artists: Alexi Kenney, violin; Yura Lee, viola; Oliver Herbert, cello; Orion Weiss, piano; Roman Rabinovich, piano

FRANZ SCHUBERT Military Marches, Op. 51, D. 733

LEOŠ JANÁČEK Violin Sonata, JW VII/7

LUDWIG VAN BEETHOVEN Piano Trio, Op. 97 (Archduke)

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by pianist André Watts

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Charles Tomlinson Griffes: Barcarolle (1912)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)

Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' (1891)

Josef Suk: Elegy (1922)

Antonín Dvorák: Larghetto from Serenade for Strings (1875)

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)

Jules Mouquet: Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan' (1905)

Pablo Casals: Song of the Birds