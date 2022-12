Program Guide 06-12-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Scott Joplin (arr. Itzhak Perlman): Elite Syncopations Matthew Trusler, violin; Wayne Marshall, piano

George Gershwin (arr. Jascha Heifetz): Three Preludes: Movement 1 Matthew Trusler, violin; Wayne Marshall, piano

Amy Beach: Piano Quintet in F sharp minor, Op. 67 Yura Lee, violin; Jennifer Frautschi, violin; Roberto Diaz, viola; Bion Tsang, cello; Adam Neiman, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Shalan Alhamwy: Two Images from Aleppo WDR Radio Orchestra, Members of the Syrian National Symphony Orchestra; Wayne Marshall, conductor Klaus von Bismarck Hall, WDR Broadcasting House, Cologne, Germany

Mary Lou Williams (arr. David Milne): Zodiac Suite The Ancia Saxophone Quartet Ancia, Weisman Art Museum, Minneapolis, MN

Ludwig van Beethoven: Sonata No. 5 in C minor: Movement 3 Finale Prestissimo Paul Lewis, piano

Ludwig van Beethoven: String Quartet in G major, Op. 18 No. 2 Tesla Quartet Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, FL

Olivier Messiaen: Les offrandes oubliees (The Forgotten Offerings) Houston Symphony; Ludovic Morlot, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX

Natalie Dietterich: Chainlink Fences Addy Sterrett, soprano; 2017 Norfolk Festival Chorus and Orchestra; Simon Carrington, conductor Yale Institute of Sacred Music, The Barn, Norfolk Chamber Music Festival, Norfolk, CT

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

Hans Pfitzner: Symphony 'An die Freunde' (1940)

Anton Bruckner: Symphony No. 4 'Romantic' (1880)

Sir William Walton: Façade - An Entertainment (1923)

Florent Schmitt: La tragédie de Salomé (1907)

Michael Haydn: Symphony No. 36 (1788)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' (1852)06

Andrés Segovia: Estudio sin luz (1955)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Leroy Anderson: Bugler's Holiday (1954)

John Stanley: Trumpet Voluntary (1750)

Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Fairy Tale' (1848)

Johann Strauss Jr: Waltz "Fairy Tales from the Orient" (1892)

Carl Maria von Weber: Turandot: Overture (1809)

William Grant Still: Symphony No. 1 "Afro-American" (1931)

Sir William Herschel: Oboe Concerto (c.1770)

Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture (1814)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 (1878)

Roger Quilter: A Children's Overture (1919)

Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite (1873)

Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Florent Schmitt: La tragédie de Salomé (1907)

Samuel Barber: Medea's Dance of Vengeance a (1956)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Vincenzo Bellini: Chi veggio? La regina! Act II Finale From La Straniera Pretty Yende, soprano; Piero Pretti, tenor; Mattia Olivieri, baritone; Carlo Lepore, bass; Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi; Giacom Sagripanti, conductor

Charles Gounod: Ah! Je veux vivre (Juliette) From Romeo et Juliette, Act 1 Pretty Yende, soprano; Orchestra Sinfonica di Milano Guiseppe Verdi; Giacomo Sagripanti, conductor

Aldo Lopez-Gavilan: Emporium for Solo Piano and Orchestra (World Premiere) Aldo Lopez-Gavilan, piano; The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV

Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in C Major for Strings, W. 182, No. 3 Danbi Um, violin; Daniel Phillips, violin; Yura Lee, viola; Daniel McDonough, cello; David Grossman, double bass; Kenneth Weiss, harpsichord Chamber Music Society of Lincoln Center & University of Georgia, UGA Performing Arts Center, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Camilla de Rossi: Sinfonia, from Il Sacrifizio di Abramo: Movements 1 & 4 JoAnn Falletta, lute; Bay Area Women's Philharmonic; Jo Ann Falletta, conductor

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No.3 Fabio Bidini, piano; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Peter Tchaikovsky: Polonaise, from Eugene Onegin Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Johann Strauss Jr.: "Rosen aus dem Suden" Waltz, Op. 388 Geoff Nuttall, violin; Livia Sohn, violin; Daniel Phillips, viola; Anthony Manzo, double bass; Geoff Nuttall, conductor Spoleto Festival USA 2015, Dock Street Theater, Charleston, SC

Johannes Brahms: Hungarian Dance No.1 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Franz Schmidt: Intermezzo from Notre Dame Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Danse villageoise (1881)

Emmanuel Chabrier: Habanera (1888)

George Gershwin: Allegro from Piano Concerto (1925)

Jean-Féry Rebel: Les Élémens: Le Chaos (1738)

Antonio Vivaldi: Finale from 'Summer' Concerto (1725)

Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture (1807)

Alexandre Tansman: Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique' (1930)

Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 (1869)

Josef Myslivecek: Symphony in C (c.1780)

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)

Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 (1852)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 'Romantic' (1880)

Frédéric Chopin: Waltz No. 3 (1838)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 38 (1845)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 84 (1786)

Max Bruch: Symphony No. 1 (1870)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Sir Arnold Bax: In the Faery Hills (1909)

Paul Dukas: La Péri (1912)

Maurice Ravel: Ouverture de féerie 'Shéhérazade' (1898)

Franz Joseph Haydn: String Quartet No. 42 (1788)

Heitor Villa-Lobos: Chôros No. 5 'Alma Brasileira' (1925)

Robert Schumann: Overture to Scenes from Goethe's 'Faust' (1853)

Igor Stravinsky: Symphony (1907)

Christoph Willibald Gluck: Orfée et Eurydice: Ballet General (1774)

Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes (1722)

23:00 QUIET HOUR

Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)

Ottorino Respighi: Notturno (1905)

Hans Pfitzner: Palestrina: Act 3 Prelude (1915)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Romeo and Juliet Before Parting (1936)

Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Prélude (1907)

Duke Ellington: Prelude to a Kiss (1938)