Program Guide 06-05-2018

Antonin Dvorak: Slavonic Dance, Op. 46: No.3 in A-flat Major The Cleveland Orchestra; Christoph von Dohnányi, conductor

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Passacaglia in G minor for Solo Violin: The Guardian Angel, from The Mystery Sonatas Yura Lee, violin Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA

Antonin Dvorak: Quintet in A Major for Piano, Two Violins, Viola, and Cello, B. 155, Op. 81: Movements 1, 3-4 Wu Han, piano; Chad Hoopes, violin; Paul Huang, violin; Matthew Lipman, viola; Dmitri Atapine, cello UGA & the Chamber Music Society of Lincoln Center, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA

Caroline Shaw: Entr'acte for String Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra; Joshua Weilerstein, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Frank Martin: Fox Trot Saint Paul Chamber Orchestra; Hugh Wolff, conductor

Robert Schumann: Piano Trio No. 3 in G minor, Op. 110 Gilbert Kalish, piano; Yura Lee, violin; Keith Robinson, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Erberk Eryilmaz: Flying Sirto Andres Cardenes, violin; River Oaks Chamber Orchestra; Erberk Eryılmaz, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Joseph Boulogne, Chevalier De Saint-Georges: Symphony No. 1 in G, Op 11, No. 1 Saint Paul Chamber Orchestra Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 21 (1785)

Sergei Prokofiev: Twelve Movements from 'Romeo and Juliet' (1936)

Claude Debussy: String Quartet (1893)

Joachim Raff: Symphony No. 3 'In the Forest' (1869)

Paul Creston: Choreografic Suite a (1965)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3 (1884)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets (1710)

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ottorino Respighi: Pastorale afterTartini (1908)

Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto (c.1690)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony Wq 182/2 (1773)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance (1876)

John Philip Sousa: March 'The Black Horse Troop' (1924)

Johannes Brahms: Rhapsody (1879)

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo (c.1740)

Ernö Dohnányi: Finale from Sextet (1935)

Maurice Ravel: Jeux d'eau (1901)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto 'Goldfinch' Op 10/3 (1728)

Percy Grainger: Children's March 'Over the Hills and Far Away' (1919)

George Frideric Handel: Selections from 'Terpsichore' (1734)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723)

Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

Johann Pachelbel: Three Magnificat Fugues (c.1700)

Traditional: The Canadian Set

Sergei Prokofiev: Toccata (1912)

Frédéric Chopin: Prelude No. 17 (1839)

Edvard Grieg: Overture 'In Autumn' (1866)

Jean Sibelius: Cortège (1905)

George Frideric Handel: Il pastor fido: Suite (1712)

Aaron Copland: Prairie Journal (1937)

Franz Schubert: Impromptu No. 10 /2 (1828)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux (1876)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Tales from the Vienna Woods' (1868)

Antonín Dvorák: Overture 'My Home' (1882)

Ernö Dohnányi: Scherzo from Serenade for Strings (1902)

Ernö Dohnányi: Finale from String Quartet No. 3 (1926)

Alexander Glazunov: Symphony No. 5 (1895)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (1887)

Felix Mendelssohn: Song Without Words, Op. 109 Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik Weilerstein, piano

Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Quintet in A Major, K. 581: Movement 1 Anthony McGill, clarinet; Pacifica Quartet: Simin Ganatra, violin; Austin Hartman, violin; Guy Ben-Ziony, viola; Brandon Vamos, cello

Felix Mendelssohn: Overture to a Midsummer Night's Dream Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR

Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G major , Hob. I:94, 'Surprise' Michael Brown, piano; Tara Helen O'Connor, flute; Erin Keefe & Danbi Um, violins; Richard O'Neill, viola; Mihai Marica, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Saratoga Performing Arts Center, Saratoga Springs, NY

Joan Tower: Fanfare No. 4 for the Uncommon Woman Colorado Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor

George Frideric Handel: Concerto Grosso in D major, Op. 6 No. 5 Owen Dalby, Geoff Nuttall, Luri Lee, Jeffrey Dyrda, and Livia Sohn, violins; Lesley Robertson and Hezekiah Leung, violas; Christopher Costanza and Jonathan Lo, cellos; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord; Geoff Nuttall, conductor Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet (excerpts) Baltimore Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor

Frederic Chopin: Scherzo No.3 in C-sharp Minor, Op.39 Anna Han, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC

Ernö Dohnányi: Finale from Sextet (1935)

Ernö Dohnányi: March from Serenade for String Trio (1902)

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations (1897)

Percy Grainger: Scotch Strathspey & Reel (1911)

Frédéric Chopin: Barcarolle (1846)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Folk Dance (1936)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 (1821)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 (1831)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 (1833)

Adolphe Adam: If I Were King: Overture (1852)

DINNER CLASSICS

Maurice Ravel: Piano Concerto (1931)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Villagers (1866)

Bedrich Smetana: The Two Widows: Polka (1874)

Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois :G7 (c.1720)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for 2 Pianos (1779)

Franz Schubert: Symphony No. 5 (1816)

Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 (1849)

Robert Schumann: Scenes from Childhood (1838)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 26 'Lamentation' (1770)

Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No.161 (1750)

Felix Mendelssohn: Ruy Blas Overture (1839)

Ernö Dohnányi: Sextet (1935)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 12 (1763)

Gerald Finzi: Nocturne 'New Year Music' (1926)

Alexander Glazunov: Mélodie (1888)

Johannes Brahms: Adagio from Piano Trio No. 1 (1854)

Franz Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 24 (1772)

Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 (1785)

Samuel Barber: Andante from Violin Concerto (1939)

Leos Janácek: Idyll for Strings: Adagio (1878)

Frédéric Chopin: Prelude No. 25 (1841)