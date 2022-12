Program Guide 06-04-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University - Dr. John Flower Faculty Recital Series, recorded March 19

Peter Otto, violin, Randall Fusco, piano

Sergei Prokofiev: Violin Sonata No. 1 in f, Op. 80

Jörg Widmann: Etudes 4, 5 and 6 for Solo Violin

Astor Piazzolla (arr Sofia Gubaidulin): Grand Tango

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Manuel Blasco de Nebra: Piano Sonata No. 6 in E Pedro Casals, piano Naxos 8572150

02:16:31 Dmitri Shostakovich: Festive Overture, Op. 96 Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel DeutGram 001345802

02:22:25 Arturo Marquez: Conga del Fuego Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 001345802

02:27:13 Leonard Bernstein: Mambo, from West Side Story Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 47774457

02:32:22 Osvaldo Golijov: Lullaby and Doina, from The Man Who Cried St. Lawrence String Quartet EMI Classics 57356

02:39:12 Alberto Ginastera: Milonga Santiago Rodriguez, piano Elan 2202

02:42:14 Ferdinando Carulli: Guitar Concerto in A, Op. 8a Pepe Romero, guitar; Academy of St Martin in the Fields Philips 426263

03:00:50 Rodolfo Halffter: The Baker's Dawn Suite Orchestra of the Comunidad de Madrid Jose Ramon Encinar Naxos 557623

03:17:16 Gabriel Fauré: Pelléas and Melisande Suite Mexico City Philharmonic Orchestra Enrique Batiz ASV 686

03:39:38 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4 New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68538

CLASSICAL MUSIC with John Simna

04:01:00 Jean Sibelius: The Oceanides 73 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60401 9:50

04:13:50 Franz Schubert: String Quintet D 956 Matt Haimovitz, cello (Israeli-born 1970- "HI" moh vitz) Miró Quartet Oxingale 2006 50:12

05:02:00 Darius Milhaud: Le Boeuf sur le toit 58 Lyon Opera Orchestra Kent Nagano Erato 45820 20:01

05:25:01 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Suite Z 597 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Harm Mundi 907110 10:00

05:37:01 Franz Schubert: Impromptu No. 4 D 899 Simone Dinnerstein, piano (Amer. sih MOAN uh "dinner"steen) Sony 798943 8:35

05:45:36 Johann Furchheim: Sonatella for Strings Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 6:27

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 Carl Maria von Weber: Abu Hassan: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 3:28

06:13:28 Leopold Mozart: Concerto for 2 Horns Hermann Baumann, horn (Ger. 1934- as in "COW mahn") Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 416815 11:00

06:24:28 Gustav Holst: Walt Whitman Overture 7 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 7:16

06:27:28 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 4:05

06:31:33 Leonard Bernstein: Mass: A Simple Song Canadian Brass RCA 68633 4:54

06:40:27 Igor Stravinsky: Three Dances from 'The Firebird' Jenny Lin, piano (Taiwan-born Amer. 92nd St. Y fac.) Steinway 30028 12:03

06:54:30 Tylman Susato: The Danserye: Bergeret "Dont vient cela" Members of (---) New London Consort l'Oiseau 436131 2:17

06:57:47 Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 3:42

07:05:00 Miklós Rózsa: Madame Bovary: Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:47

07:12:47 George Frideric Handel: Chaconne with 21 Variations HWV 485 Duo Amaral DuoAmaral 2013 10:59

07:26:46 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Procession of the Sardar Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 3:43

07:30:29 Richard Rodgers: My Heart Stood Still Richard Rodgers, piano (Amer. 1902-1979) Harbinger 2501 1:16

07:36:45 Johan Wagenaar: Overture 'The Taming of the Shrew' 25 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 6:57

07:46:42 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 Julian Sommerhalder, trumpet (Swiss 1985-) Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 11:05

07:60:47 Johann Strauss Jr: Annen Polka 117 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 3:55

07:64:42 Louis Moreau Gottschalk: La jota aragonesa 14 Cecile Licad, piano (Filipina 1961- say SEEL lee KAHD) Naxos 559145 2:56

07:69:38 Johannes Brahms: Lullaby 49 # 4 Yo-Yo Ma, cello (Chinese-Amer. 1955-) Sony 510316 1:45

08:07:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante K 315 Susan Palma-Nidel, flute (Amer.) Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427677 6:05

08:16:05 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 11:32

08:30:37 Claude Debussy: Pour le piano: Sarabande Barry Douglas, piano (Irish 1960-) RCA 68127 5:19

08:39:56 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 22 54 Peter Takács, piano (Amer. Oberlin faculty) Cambria 1175 11:32

08:54:28 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Love Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:32

09:04:00 Benjamin Britten: Peter Grimes: Four Sea Interludes 33 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 16:55

09:29:55 John Williams: Raiders of the Lost Ark: The Raiders' Boston Pops Orchestra John Williams Philips 420178 5:26

09:37:21 Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 5:35

09:45:56 Frank Bridge: Sir Roger de Coverley English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 4:44

09:53:40 Ernö Dohnányi: Rondo from Serenade for Strings 10 Nash Ensemble Hyperion 68215 03:58

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 Ernö Dohnányi: March from Serenade for String Trio 10 Nash Ensemble Hyperion 68215 01:56

10:02:56 Alexander Borodin: Petite Suite: Serenade Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 2:03

10:06:59 Muzio Clementi: Piano Sonata 24 # 2 Nikolai Demidenko, piano (Russ.-born Eng. 1955-) Hyperion 66808 12:27

10:21:26 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 7:15

10:30:41 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Largo al factotum Leo Nucci, baritone (Ital. 1942- "NOO chee") Orchestra of La Scala Riccardo Chailly CBS 37862 4:17

10:37:58 Peter Cornelius: The Barber of Bagdad: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:32

10:51:30 Antonín Dvorák: Serenade for Winds 44 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415364 25:47

11:10:00 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Wolfgang Meyer, organ (need info) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 10:03

11:23:03 Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 2 Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 7:58

11:34:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 K 417 Eric Ruske, horn (Amer. 1963- former TCO mem "rusk") Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 12:40

11:48:41 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Kotaro Fukuma, piano (Jap. 1982- CIPC Gold 2003) Hortus 113 4:50

12:07:00 Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 33 Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 9:10

12:19:10 Zoltán Kodály: Dances of Marosszék Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 11:35

12:32:45 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 3:16

12:38:01 Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901308 6:19

12:47:20 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile 11 Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 7:01

12:57:21 Claude Debussy: L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano (Ger. 1982- CIPC Gold, 2011) Oehms 1820 6:00

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 67 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 31:40

13:34:40 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks 28 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnßnyi Decca 436444 15:04

13:52:44 Bedrich Smetana: The Two Widows: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnßnyi Decca 444867 7:05

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Slavonic Dance, Op. 46: No.3 in A-flat Major The Cleveland Orchestra; Christoph von Dohnányi, conductor

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Passacaglia in G minor for Solo Violin: The Guardian Angel, from The Mystery Sonatas Yura Lee, violin Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA

Antonin Dvorak: Quintet in A Major for Piano, Two Violins, Viola, and Cello, B. 155, Op. 81: Movements 1, 3-4 Wu Han, piano; Chad Hoopes, violin; Paul Huang, violin; Matthew Lipman, viola; Dmitri Atapine, cello UGA & the Chamber Music Society of Lincoln Center, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA

Caroline Shaw: Entr'acte for String Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra; Joshua Weilerstein, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Frank Martin: Fox Trot Saint Paul Chamber Orchestra; Hugh Wolff, conductor

Robert Schumann: Piano Trio No. 3 in G minor, Op. 110 Gilbert Kalish, piano; Yura Lee, violin; Keith Robinson, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Erberk Eryilmaz: Flying Sirto Andres Cardenes, violin; River Oaks Chamber Orchestra; Erberk Eryılmaz, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Joseph Boulogne, Chevalier De Saint-Georges: Symphony No. 1 in G, Op 11, No. 1 Saint Paul Chamber Orchestra Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:00 Ernö Dohnányi: Finale from String Quartet No. 3 33 Nash Ensemble Hyperion 68215 05:09

16:03:00 Ernö Dohnányi: Rondo from Serenade for Strings 10 Nash Ensemble Hyperion 68215 03:58

16:09:58 James Hewitt: Medley Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 559654 11:50

16:25:48 Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus Atlanta Symphony Chorus (fd.1970) Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Telarc 80333 4:43

16:33:31 Johannes Brahms: Fugue from Handel Variations 24 Vassily Primakov, piano (Russ. 1979- VAH see lee LP Classic 1004 5:23

16:41:54 Carl Maria von Weber: Oberon: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:29

16:52:23 Oscar Lorenzo Fernandez: Batuque Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 3:36

16:57:59 Claude Debussy: Preludes Book 2: Hommage à S. Pickwick, Paul Crossley, piano (Eng. 1944-) Sony 53111 2:15

17:04:00 Ola Gjeilo: The Lake Isle Tenebrae (London choir fd.2001 by Nigel Short) Chamber Ensemble Nigel Short Decca 24646 6:12

17:18:12 Peter Boyer: Silver Fanfare London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 4:08

17:25:20 Felix Mendelssohn: Hebrides Overture 'Fingal's Cave' 26 Boston Pops Orchestra Keith Lockhart RCA 68901 9:42

17:40:02 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring 34 # 2 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 5:40

17:47:42 Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Introduction 56 BBC Scottish Symphony Jerzy Maksymiuk Naxos 550864 3:09

17:53:51 Maurice Ravel: Menuet antique Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 7:15

DINNER CLASSICS

18:07:00 Ernö Dohnányi: Serenade for String Trio 10 Nash Ensemble Hyperion 68215 19:48

18:28:48 Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 4:16

18:35:04 Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 3:56

18:41:00 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.10 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 9:43

18:52:43 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile 11 Sol Gabetta, cello (Argentine 1981-) Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 6:27

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 Leopold Stokowski: Symphonic Synthesis from Mussorgsky's Cleveland Orchestra Oliver Knussen DeutGram 2123 22:37

19:26:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Concertone for 2 Violins K 190 Shlomo Mintz, violin (Israeli 1957-) English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Avie 2058 28:26

19:57:03 Isaac Albéniz: España: Tango 165 # 2 Duo Amaral DuoAmaral 2013 2:34

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 Jean Sibelius: The Oceanides 73 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60401 9:50

20:12:50 Henryk Wieniawski: Violin Concerto No. 2 22 Henryk Szeryng, violin (Pol.born Mex.1918-1988 SHEH ring) Bamberg Symphony Jan Krenz Philips 4788977 23:58

20:38:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento for Strings K 136 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 16:44

20:57:32 Johann Sebastian Bach: Duet No. 1 BWV 802 Rafal Blechacz, piano (Polish 1985- RAH faw BLEK ahsh) DeutGram 4795534 2:38

21:03:00 Georg Philipp Telemann: Ouverture burlesque TWV 55 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 14:37

21:19:37 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Waltzes 'Du und Du' 367 Johann Strauss Orch of Vienna Willi Boskovsky EMI 64108 6:29

21:28:06 Joseph Lanner: Styrian Dances 165 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:51

21:37:57 Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music Norma Burrowes, soprano (Welsh 1944-) London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 13:10

21:53:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 K 551 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnßnyi Decca 436421 35:29

22:26:00 Johan Halvorsen: Norwegian Rhapsody No. 2 Trondheim Symphony Orchestra Ole Kristian Ruud Simax 1085 11:52

22:40:52 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 449213 15:15

QUIET HOUR

23:02:00 Franz Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 64 76 # 5 Kodßly Quartet Naxos 503293 8:16

23:10:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 7:45

23:20:01 John Corigliano: Voyage for Flute & Strings Paul Edmund-Davies, flute (Eng. prin.Philharmonia 2005-) I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80421 8:06

23:28:07 Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 8:12

23:38:19 Emmanuel Chabrier: Lamento Alexandre Emard, English horn (member Orch de la Suisse Romande) Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 7:43

23:46:02 Antonín Dvorák: Andante from String Quintet No. 2 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152 8:16

23:54:48 Alexander Scriabin: Poème 32 # 1 Valentina Lisitsa, piano (Kiev-born Amer. 1973-) Decca 17091 2:56