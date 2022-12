Program Guide 05-25-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales: Epilogue: Lent Rotterdam Philharmonic Orchestra; Yannick Nezet-Seguin, conductor

Louis Spohr: Fantasia in C minor Emmanuel Ceysson, harp The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL

Bohuslav Martinu: Sonata No. 3 for cello and piano, H. 340 Raphael Bell, cello; Jeewon Park, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Maurice Ravel: Bolero Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Jean Françaix: Quintette; II. Presto-Trio Imani Winds

Wayne Shorter: Terra Incognita Imani Winds UChicago Presents, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL

Reinhold Glière: Ballade for Cello & Piano, Op. 4 Ani Aznavoorian, cello; Adam Neiman, piano Manchester Music Festival, Southern Vermont Arts Center, Manchester, VT

Edward MacDowell: Piano Concerto No. 2 Op. 23 Andre Watts, piano; The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Laura Turner Hall Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

02:02:00 Samuel Barber: Violin Concerto 14 Hilary Hahn, violin (Amer. 1979- hilaryhahn.com) St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sony 89029 23:03

02:27:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 15 K 287 English Chamber Orchestra Jeffrey Tate EMI 69823 48:50

03:02:00 Camille Saint-Saëns: Piano Quartet 41 Cristina Ortiz, piano (Brazilian 1950- or TEEZ) Fine Arts Quartet Naxos 572904 31:41

03:37:41 Léo Delibes: Coppélia: Suite San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 32:38

04:04:00 Jean Sibelius: Violin Concerto 47 Salvatore Accardo, violin (Ital. 1941-) London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 34:30

05:02:00 Antonín Dvorák: Serenade for Strings 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 29:01

05:34:01 Thomas Arne: Symphony No. 1 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 8:30

05:44:31 Johann Joachim Quantz: Arioso from Flute Concerto Patrick Gallois, flute (Fr. 1956-) CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 5:59

05:50:30 Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet (Eng. 1978-) German Chamber Philharmonic EMI 16213 5:42

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 Percy Grainger: Handel in the Strand Geoffrey Tozer, piano (Australian 1954-2009) City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 3:40

06:13:40 Leopold Mozart: Symphony Lithuanian Chamber Orchestra Georg Mais ArteNova 897710 9:13

06:22:53 Johann Pachelbel: Canon Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390 4:07

06:30:00 Jacques Ibert: Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 6:45

06:40:45 Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture 124 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 10:14

06:52:59 Emmanuel Chabrier: Ronde champêtre Angela Hewitt, piano (Canadian/Eng. 1958- 3rd Prize 1979 CIPC) Hyperion 67515 3:47

06:57:46 John Philip Sousa: March 'The Northern Pines' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 3:33

07:05:00 Johann Sebastian Bach: Mass in b: Sanctus Munich Bach Choir (fd.1954) Munich Bach Orchestra Karl Richter DeutGram 4795448 5:47

07:13:47 Franz Joseph Haydn: Trio for 2 Flutes & Bassoon Jean-Pierre Rampal, flute (Fr. 1922-2000) Sony 48061 10:12

07:26:59 Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Finale Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 4:39

07:36:38 Ludwig van Beethoven: Finale from Cello Sonata No. 3 69 Zuill Bailey, cello (Amer. 1972- "zool" Juilliard grad) Telarc 80740 6:33

07:46:11 Franz Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 103 Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 10:04

07:59:15 Michael Praetorius: Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101 3:48

07:65:03 Leroy Anderson: The Typewriter Alasdair Malloy, typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:35

08:07:00 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80657 5:41

08:15:41 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:48

08:29:29 Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie Michelangeli, piano (It.1920-95 Arturo Benedetti..) DeutGram 4795448 6:46

08:40:15 Johann Melchior Molter: Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds Wolfgang Basch, trumpet (Ger.) Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:48

08:53:03 Jean Sibelius: Processional 113 # 6 Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 4:13

08:59:16 Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81266 4:46

09:04:00 Percy Grainger: Lincolnshire Posy Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 17:11

09:30:11 Irving Berlin: Change Partners Kyle Bielfield, tenor (Amer. Juilliard MM) Delos 3445 3:39

09:35:50 Johann Strauss Jr: Kiss Waltz 400 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 5:50

09:44:40 Sergei Prokofiev: Cinderella: Waltz São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 3:08

09:50:48 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse 56 Kathryn Stott, piano (Eng.1958-) Hyperion 66911 2:40

09:55:28 Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] Cleveland Orchestra Lorin Maazel TCO 8221 4:17

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 Anthony Holborne: Almaine 'The Night Watch' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:10

10:03:10 Thomas Campion: Never Weather-Beaten Sail Stile Antico Harm Mundi 807544 2:32

10:07:42 Darius Milhaud: La Cheminée du roi René 205 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 12:19

10:22:01 Francis Poulenc: Mélancolie Paul Crossley, piano (Eng. 1944-) CBS 44921 6:33

10:30:34 Samuel Barber: Commando March Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:21

10:36:55 Bedrich Smetana: Shakespeare Festival March Slovak Radio Symphony Robert Stankovsky MarcoPolo 223705 6:14

10:46:09 Percy Grainger: Shepherd's Hey! Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 1:59

10:50:08 Percy Grainger: The Hunter in his Career Marc-André Hamelin, piano (Fr.-Canadian 1961-) Hyperion 66884 2:17

10:52:25 Felix Mendelssohn: Violin Concerto 64 Zino Francescatti, violin (ZEE noh frahn cheh SCAH tee) Cleveland Orchestra George Szell Sony 78760 24:13

11:10:00 Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 6 European Baroque Soloists Denon 9613 8:38

11:21:38 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:38

11:35:16 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 9 WOO 38 Beaux Arts Trio Philips 4788977 11:36

11:48:52 Claudio Grafulla: March "Washington Grays" Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7504 4:05

12:07:00 Bedrich Smetana: Mß vlast: The Moldau Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2013 10:44

12:20:44 Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' 279 Vienna Philharmonic Zubin Mehta Sony 66860 10:34

12:33:18 Claude Debussy: Pour le piano: Toccata Barry Douglas, piano (Irish 1960-) RCA 68127 3:52

12:39:10 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 6:00

12:48:10 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:02

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 Léo Delibes: Coppélia: Act 1 National Philharmonic Richard Bonynge Decca 414502 36:02

13:39:02 Jules Massenet: Suite No. 4 'Picturesque Scenes' New Zealand Symphony Jean-Yves Ossonce Naxos 553125 15:19

13:56:21 Emmanuel Chabrier: L'étoile: Overture Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:59

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: Noch, Op. 60, No. 9 (Night) Mischa Maisky, cello and Pavel Gililov piano

Robert Schumann: Arabeske, Op. 18 Anna Polonsky, piano Windham Chamber Music Festival, Windham Civic Center, Windham, NY

Carter Pann: Extension of My Eye (Le Tombeau d'Henri Cartier-Bresson) River Oaks Chamber Orchestra; Alastair Willis, conductor The Church of St. John the Divine, Houston, TX

Peter Tchaikovsky: Serenade for Strings in C major, Op. 48 Strings Festival Orchestra; Andres Cardenes, conductor Strings Music Festival, Strings Music Pavilion, Steamboat Springs, CO

Manuel de Falla: Siete Canciones Espanoles Frank Gabriel Campos, trumpet; Pablo Cohen, guitar Ford Hall Auditorium, Ithaca College, Ithaca, NY

Igor Stravinsky: Symphony in Three Movements New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center, New York, NY

John Adams (trans. James Spinazzola): Lollapalooza United States Marine Band; Major Jason K. Fettig, conductor Clarice Smith Performing Arts Center, University of Maryland, College Park, MD

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:00 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 4:35

16:03:00 Georges Bizet: Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici, Atlanta Symphony Chorus (fd.1970) Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Telarc 80333 4:07

16:10:07 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: Finale 35 Daniel Majeske, violin (Am.1932-1993 TCO CM 1969-93) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:55

16:26:02 E. E. Bagley: National Emblem March St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 2:45

16:30:47 Virgil Thomson: Fugue & Chorale on 'Yankee Doodle' St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 5:36

16:39:23 Margo Guryan: Chopsticks Variations Nos. 1-7 Margo Guryan, piano (Am.songwriter "GER yuhn") Oglio 81619 8:19

16:50:42 Richard Rodgers: Victory at Sea: Beneath the Southern Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80175 3:26

16:56:08 John Philip Sousa: March 'Manhattan Beach' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:16

17:04:00 Igor Stravinsky: Suite No. 2 for Small Orchestra London Sinfonietta Riccardo Chailly Decca 417114 6:14

17:13:14 Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets Maurice André, trumpet (Fr. 1933-2012) Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 11:56

17:28:10 Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation Ian Watson, organ (Eng.) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Chandos 8841 7:14

17:40:24 William Sterndale Bennett: Andante from Piano Concerto No. 1 1 Howard Shelley, piano (Eng. 1950-) BBC Scottish Symphony Howard Shelley Hyperion 68178 07:00

17:49:24 Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains Women of the (---) Robert Shaw Telarc 80119 01:53

17:53:17 Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:42

18:00 DINNER CLASSICS

18:07:00 Richard Strauss: Don Juan 20 Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 707 18:20

18:28:20 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Spencer Myer, piano (Amer. Oberlin grad Steinway 30041 4:30

18:34:50 William Bolcom: Incineratorag Spencer Myer, piano (Amer. Oberlin grad Steinway 30041 3:29

18:41:19 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:23

18:54:42 William Bolcom: Dream Shadows Spencer Myer, piano (Amer. Oberlin grad Steinway 30041 6:24

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 33 K 319 Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 18:56

19:22:56 Léo Delibes: Coppélia: Suite San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 32:38

19:57:34 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Decca 4785437 2:51

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 Johann Nepomuk Hummel: Theme and Variations 102 Heinz Holliger, oboe (Swiss 1939-) English Chamber Orchestra Raymond Leppard Philips 4788977 14:38

20:17:38 Edvard Grieg: Holberg Suite 40 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060 19:52

20:39:30 Ivor Gurney: A Gloucestershire Rhapsody BBC Scottish Symphony David Parry BBC 371 17:32

20:59:02 Johann Sebastian Bach: Duet No. 1 BWV 802 Rafal Blechacz, piano (Polish 1985- RAH faw BLEK ahsh) DeutGram 4795534 2:38

21:03:00 Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 48 Jean-Efflam Bavouzet, piano (Fr. 1962-) Chandos 10668 16:04

21:21:04 Michael Haydn: Adagio from Notturno Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 6:43

21:29:47 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 11:00

21:43:47 Carl Philipp Emanuel Bach: Piano Sonata Mikhail Pletnev, piano (Russ. 1957-) DeutGram 459614 4:48

21:50:35 Béla Bartók: Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra George Szell Sony 63124 34:40

22:26:00 Richard Strauss: Duet Concertino Larry Combs, clarinet Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Teldec 23913 19:49

22:48:49 César Franck: Psyché and Eros Basle Symphony Orchestra Armin Jordan Erato 88167 9:24

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande 46 Orch de la Suisse Romande Horst Stein Decca 4785437 6:53

23:08:53 Samuel Barber: Adagio for Strings 11 Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 4776352 10:01

23:20:54 Franz Schubert: Adagio from Octet D 803 Cleveland Octet Sony 62655 13:25

23:36:19 Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 96 Brodsky Quartet Chandos 10801 8:15

23:44:34 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 10:18

23:55:22 Robert Schumann: Aria from Piano Sonata No. 1 11 Vladimir Ashkenazy, piano (Russ-born Icelandic/Swiss 1937-) Decca 421290 3:17

23:59:39 Peteris Vasks: Silent Songs: Sleep sleep Latvian Radio Choir (fd.1940) Sigvards Klava DeutGram 21327 1:30